«Медуза»: с января темпы вакцинации от коронавируса в Москве замедлились в четыре раза Статьи редакции
Власти хотят привить 60% взрослого населения.
«Медузе» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, пишет, что сейчас в Москве ежедневно прививается 2,5-3,5 тысячи человек в день. По его словам, на пике (в январе-феврале) это число доходило до 11,5-12,5 тысяч в день.
Собеседник издания не уточнил, когда именно случилось падение. В департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос «Медузы» привели другие данные: «В среднем в Москве вакцинируется порядка 8-10 тысяч человек в сутки».
Там отметили, что похожая статистика наблюдается с начала марта, а во время майских праздников зафиксировали «небольшое снижение спроса» на вакцинацию из-за того, что многие жители уезжали из города.
14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек. «Сейчас, если верить данным Собянина, хотя бы одну дозу вакцины в городе получили около 10% жителей столицы. Чтобы привить еще 50% москвичей при вакцинации темпом восемь тысяч человек день, понадобится два года, а темпом в 2,5-3,5 тысячи в день — от пяти до семи лет», — пишет «Медуза».
Издание перечислило несколько причин, по которым москвичи могут быть равнодушны к вакцинации:
- «В Москве все, кто уже хотел, привился», — предположил источник, близкий к производителю одной из вакцин. Горожане, с одной стороны, не доверяют властям, а с другой, наоборот, слишком верят пропаганде, считает он;
- Источник в руководстве города считает, что ажиотажный спрос на прививки в начале зимы был скорее аномалией, а нынешнее отсутствие интереса к прививкам — это и есть норма;
- Задержка рекламной кампании вакцинации. «Минздрав раньше боялся рекламировать вакцину, потому что её было слишком мало», — объяснил один из собеседников издания;
- Ещё до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными.
Минздрав и Роспотребнадзор ранее заявляли, что в стране и её регионах нужно привить 60% граждан для того, чтобы сформировать «коллективный иммунитет».
Тяжело привить 60% населения, когда эти 60% считают что короновирус это фейк созданный жидомассонами с Нибиру, а прививка - яд, которые сотрет у них ген православия.
Религиозный томагавк_два
Или тяжело доверять власти, которая говорит о том, что повышения пенсионного возраста не будет, обещает не менять конституцию, а потом - хуяк!
Подробный Абдужаббор
Получается справедливый союз
Ну это конечно тоже.
Но по моему опыту, я видел намного больше ковид-антипрививочников которые черпают информацию на царьград.тв и роликах каких-нибудь протоиреев в вотсапе, чем на Дождях или BBC.
А тут интересный тандем) Вата наслушалась всякой хуйни про чипирования и боится. Все прочие просто не доверяют властям на фоне все остального
и пуд соли.
Ужасный дебаркадер
пока что всё выглядит что за прививку дадут три года условно
с января темпы вакцинации от коронавируса в Москве отрицательно выросли в четыре раза*
Кто очень хотел сделать вакцину - тот сделал в первые месяцы, потому и темпы там значительно выше, чем сейчас. Это всегда так - ажиотаж на старте высокий, а потом снижается.
Вот сейчас обяжут всех привиться, и посмотрим, как люди в воцапах говном изойдутся
Давайте поговорим о действительно важных вещах
Мотивации нет. Болели многие, профита мало. Если бы давали справку и можно было забыть о маске везде хотя бы
Так справку дают. Вот только правила для вакцинированных всё те же - они могут заболеть, могут распространять вирус. Маски для никуда не денутся.
Так может есть смысл закупить mRNA и люди привьются? Я вот модерной привился.
Коллективный Мурод
Ах ты
Коллективный Мурод
Где?
так не в России же я
:(
так проверь, может и вам завезли
Тут двояка ситуация - например можно подождать пару лет как пройдёт испытание. но проблема - данные если с кем что случилось после прививки скроют то испытания которые проходит "лекартсво" не действительно. Отсюда вывод спасибо не надо.
Спрашивается зачем прививаться от вируса который не опасен и согласно официальной мировой статистике смертность составляет 0,00001% среди людей до 55 лет. Прививаться вакцинами по которым нет устойчивых данных подтверждающих ее эффективность и безопасность.
Вместо этого логичней было бы усиливать свой иммунитет занимаясь спортом, бросив курить, есть правильно и тд.