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Новости
Ольга Щербинина

«Медуза»: с января темпы вакцинации от коронавируса в Москве замедлились в четыре раза Статьи редакции

Власти хотят привить 60% взрослого населения.

45 45 комментариев
2301 просмотров

«Медузе» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, пишет, что сейчас в Москве ежедневно прививается 2,5-3,5 тысячи человек в день. По его словам, на пике (в январе-феврале) это число доходило до 11,5-12,5 тысяч в день.

Собеседник издания не уточнил, когда именно случилось падение. В департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос «Медузы» привели другие данные: «В среднем в Москве вакцинируется порядка 8-10 тысяч человек в сутки».

Там отметили, что похожая статистика наблюдается с начала марта, а во время майских праздников зафиксировали «небольшое снижение спроса» на вакцинацию из-за того, что многие жители уезжали из города.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек. «Сейчас, если верить данным Собянина, хотя бы одну дозу вакцины в городе получили около 10% жителей столицы. Чтобы привить еще 50% москвичей при вакцинации темпом восемь тысяч человек день, понадобится два года, а темпом в 2,5-3,5 тысячи в день — от пяти до семи лет», — пишет «Медуза».

Издание перечислило несколько причин, по которым москвичи могут быть равнодушны к вакцинации:

  • «В Москве все, кто уже хотел, привился», — предположил источник, близкий к производителю одной из вакцин. Горожане, с одной стороны, не доверяют властям, а с другой, наоборот, слишком верят пропаганде, считает он;
  • Источник в руководстве города считает, что ажиотажный спрос на прививки в начале зимы был скорее аномалией, а нынешнее отсутствие интереса к прививкам — это и есть норма;
  • Задержка рекламной кампании вакцинации. «Минздрав раньше боялся рекламировать вакцину, потому что её было слишком мало», — объяснил один из собеседников издания;
  • Ещё до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными.

Минздрав и Роспотребнадзор ранее заявляли, что в стране и её регионах нужно привить 60% граждан для того, чтобы сформировать «коллективный иммунитет».

#новости #вакцинаотcovid19

45 45 комментариев
9
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45 комментариев
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Seon

27

Тяжело привить 60% населения, когда эти 60% считают что короновирус это фейк созданный жидомассонами с Нибиру, а прививка - яд, которые сотрет у них ген православия.

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Религиозный томагавк_два

Seon
25

Или тяжело доверять власти, которая говорит о том, что повышения пенсионного возраста не будет, обещает не менять конституцию, а потом - хуяк!

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Подробный Абдужаббор

Религиозный
8

Получается справедливый союз

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Иван Дмитриев

Подробн…
1

моча и говно

Ответить

Подробный

Иван
0

Русофоб

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Ужасный

Подробн…
0

Русофил

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eepk yh

Подробн…
0

глупости, конечно.

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Seon

Религиозный
2

Ну это конечно тоже.

Но по моему опыту, я видел намного больше ковид-антипрививочников которые черпают информацию на царьград.тв и роликах каких-нибудь протоиреев в вотсапе, чем на Дождях или BBC.

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Задумчивой Кот

Seon
1

А тут интересный тандем) Вата наслушалась всякой хуйни про чипирования и боится. Все прочие просто не доверяют властям на фоне все остального 

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Коллективный Мурод

7

Надо за прививку давать не только 1к и сертификат на яйца, но и мешок сахара

Ответить

Finny Lynx

Коллективный
12

рязанского

Ответить

Jenny Smith

Коллективный
0

и пуд соли.

Ответить

Andrew Muralov

Jenny
0

Той, про которую на заборах пишут: соль, кристалл, альфа, микс. 

Ответить

Ужасный дебаркадер

Коллективный
0

пока что всё выглядит что за прививку дадут три года условно

Ответить

С H А P Р i Е

8

с января темпы вакцинации от коронавируса в Москве отрицательно выросли в четыре раза*

Ответить

Илья Ерохин

С
5

Показали четырёхкратный рост замедления

Ответить

Sage Pointer

2

Кто очень хотел сделать вакцину - тот сделал в первые месяцы, потому и темпы там значительно выше, чем сейчас. Это всегда так - ажиотаж на старте высокий, а потом снижается.

Ответить

Федя Прозоров

Sage
1

Вот сейчас обяжут всех привиться, и посмотрим, как люди в воцапах говном изойдутся

Ответить

Ужасный дебаркадер

1

типичное заявление наших властей, в котором они делали всё правильно , даже возможно слишком правильно, но народ у нас поганенький .
никакой самокритики или намеков что могли ошибиться или накосячить

Ответить

Anton Delvin

Ужасный
4

Норот нетот

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Давайте поговорим о действительно важных вещах

Ответить

Подробный Абдужаббор

Дмитрий
1

Маємо те що маємо

Ответить

Подробный Абдужаббор

Подробный
0

Но спасибо что переживаешь, мы тоже очень недовольны темпами вакцинации

Ответить

Мразь

Подробн…
0

А почему так медленно то?

Ответить

Подробный Абдужаббор

0

Почему так?

Ответить

Алексей Логачев

Подробный
3

Чипироваться не хотят, сэр

Ответить

плюшевый батон

Подробный
2

Мотивации нет. Болели многие, профита мало. Если бы давали справку и можно было забыть о маске везде хотя бы

Ответить

Павел Мухунов

плюшевый
0

Так справку дают. Вот только правила для вакцинированных всё те же - они могут заболеть, могут распространять вирус. Маски для никуда не денутся.

Ответить

Владимир Филатов

1

Так может есть смысл закупить mRNA и люди привьются? Я вот модерной привился.

Ответить

Коллективный Мурод

Владимир
0

Ах ты

Ответить

Коллективный Мурод

Коллективный
0

Где?

Ответить

Владимир Филатов

Коллект…
0

так не в России же я

Ответить

Коллективный

Владимир
0

:(

Ответить

Владимир Филатов

Коллект…
0

так проверь, может и вам завезли

Ответить

Коллективный

Владимир
0

Неа, раньше было что-то в Сколково в одной клинике, но там сейчас все мутно
А для холопов своя родная только(

Ответить

Владимир

Коллект…
0

сочувствую

Ответить

Коллективн

Владимир
0

Здоровья погибшим

Ответить

Andrew Muralov

1

Роскомнадзор продолжит замедление вакцинации в России. 

Ответить

Дмитрий Якушин

0

Тут двояка ситуация - например можно подождать пару лет как пройдёт испытание. но проблема - данные если с кем что случилось после прививки скроют то испытания которые проходит "лекартсво" не действительно. Отсюда вывод спасибо не надо. 

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eepk yh

Дмитрий
1

через пару лет, при хорошем стечении обстоятельств, препарат для терапии можно будет приобрести. кто станет платить за  вакцину, активность которой в организме декларируют в полгода?

Ответить

Слава Инженеров

0

* медуза - запрещенная на территории рф, террористическая организация

Ответить

Иван Дмитриев

0

Псс, парень, не хочешь немного антител?

Ответить

Владимир Филатов

0

Вообще-то для коллективного иммунитета надо 80-90%, лол.

Ответить

Slam Dunk

0

Укажите, что медуза - иностранный агент, а то штрафанут

Ответить

Ivan Lindman

–4

Спрашивается зачем прививаться от вируса который не опасен и согласно официальной мировой статистике смертность составляет 0,00001% среди людей до 55 лет. Прививаться вакцинами по которым нет устойчивых данных подтверждающих ее эффективность и безопасность.

Вместо этого логичней было бы усиливать свой иммунитет занимаясь спортом, бросив курить, есть правильно и тд.

  

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