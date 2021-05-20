Власти хотят привить 60% взрослого населения.

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«Медузе» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, пишет, что сейчас в Москве ежедневно прививается 2,5-3,5 тысячи человек в день. По его словам, на пике (в январе-феврале) это число доходило до 11,5-12,5 тысяч в день.

Собеседник издания не уточнил, когда именно случилось падение. В департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос «Медузы» привели другие данные: «В среднем в Москве вакцинируется порядка 8-10 тысяч человек в сутки».

Там отметили, что похожая статистика наблюдается с начала марта, а во время майских праздников зафиксировали «небольшое снижение спроса» на вакцинацию из-за того, что многие жители уезжали из города.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек. «Сейчас, если верить данным Собянина, хотя бы одну дозу вакцины в городе получили около 10% жителей столицы. Чтобы привить еще 50% москвичей при вакцинации темпом восемь тысяч человек день, понадобится два года, а темпом в 2,5-3,5 тысячи в день — от пяти до семи лет», — пишет «Медуза».

Издание перечислило несколько причин, по которым москвичи могут быть равнодушны к вакцинации:

«В Москве все, кто уже хотел, привился», — предположил источник, близкий к производителю одной из вакцин. Горожане, с одной стороны, не доверяют властям, а с другой, наоборот, слишком верят пропаганде, считает он;

Источник в руководстве города считает, что ажиотажный спрос на прививки в начале зимы был скорее аномалией, а нынешнее отсутствие интереса к прививкам — это и есть норма;

Задержка рекламной кампании вакцинации. «Минздрав раньше боялся рекламировать вакцину, потому что её было слишком мало», — объяснил один из собеседников издания;

Ещё до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными.