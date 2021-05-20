Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук Статьи редакции
Номер посвящен проблеме домашнего насилия.
Фото обложки опубликовала главный редактор издания Наталья Родикова.
«И хотя в продажу он поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых, даже настоящих воительниц, нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии», — написала она.
В номере, помимо интервью с Грачёвой, будет спецпроект о домашнем насилии. Журнал поступит в продажу в конце мая.
Муж Грачёвой в декабре 2017 года отрубил ей топором кисти обеих рук. Он объяснил это ревностью. Ранее он уже бил жену и угрожал ей, она обращалась в полицию, но там не нашли оснований для заведения уголовного дела. В ноябре 2018 года мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Врачам удалось восстановить Маргарите левую руку, а вместо правой ей сделали протез. Женщина во второй раз вышла замуж и сейчас ждёт ребёнка.
а как уровнять в таком случае права мужчин и женщин? женщина априори защищена государством (алименты, пособия, мат капитал + суды априори на стороне женщины)
Не в ту сторону тебя повело, не туда воюешь. Речь не про равноправие и всякое такое, а про домашнее насилие. Как бы хуево не воспринималось многими это сомнительное течение борьбы за права женщин, домашнее насилие - это пиздец. Ну вот прям совсем пиздец. Такой хуйни не должно быть
Сейчас нет законного способа защиты женщин от насилия. Чаще всего полиция старается не реагировать (как в случае Маргариты), либо не может предпринять никаких действий по предотвращению насилия. Жертва остается жить с насильником, или уходит, но в итоге субъект ее убивает/калечит на всю жизнь. В развитых странах для этого есть ордер на приближение, службы, куда может пойти пострадавшая. У нас все по принципу самавиновата.
Чаще всего полиция старается не реагировать
К сожалению у полиции есть статистика по которой подавляющее большинство женщин вызвзвавших ментов на мужа потом вешаются на полицейских НЕ ЗАБИРАЙТЕ ЕГО. Или попросту не пишут или забирают заявление.
Благодаря им не получают помощи и те кому она действительно нужна
Екатерина. Надо понимать, что огромное количество из этих женщин такие же ебанутые, как и их ебанутые мужья.
Почему вы делаете акцент на женщинах? Как будто жёны не бьют мужей.
Комментарий удален
*токсично маскулинный мужик не будет заявлять, именно для него это унизительно. Для нормального здорового человека это не проблема, а единственный выход. Мне жаль, что мы живем в таком обществе, где заявлять о насилии может быть не менее неприятно, чем с ним сталкиваться. Ну и согласно статистике, далеко не каждая женщина идет заявлять или хоть кому-то об этом говорить, по той же причине общественного порицания и самавиновата.
Ага, жена бьёт мужа, он сдерживает её за запястья, на запястьях синяки, муж виновен.
Зачем женщины не уходят, хотя бы после 2 побоев? (1 раз может думают случайно)
Лысый утюг
Психика нарушена. Они по другому думают, там нет рациональности.
Абьюзер+жертва это всегда союз ментально нездоровых людей с обеих сторон.
если ее тянет только на извергов, то видимо нужно вначале сходить к психологу и пролечить своих тараканов...
Нужно смотреть, кто бьет, а не кого бьют.
дело в том, что там обычно у обоих рыльце в пушку.
Никого бить нельзя.
папу маму(или того кто выжил) в тюрьму детей в детдом.
Что делать с двумя арбузерами?
Лысый утюг
и на чем основывается твое "обычно"
Мы говорим про случаи когда жена вызывает ментов а потом вешается на них КУДА ВЫ ЕГО ПОВЕЗЛИ. И забирает заявление.
Рыльце в пушку это значит что там обоюдны абьюз вполне себе распространен.
Где вы живёте, что у вас полиция реагирует на всё охотно, но не на насилие над женщинами? Может из спячки надо выйти и не вырывать из контекста?
Это не вписывается в повесточку.
5 с лишним лет назад меня отпиздили под камерой у подъезда, повезло, что лицо полностью зажило и не, кхм, деформировалось безвозвратно. Подал заяву, как думаете, какие результаты за пять лет? Ну я ж не женщина, как так вышло-то? Да и насилие не домашнее. Очень странно. А проблема только у баб, блядь, полиция не реагирует на их проблемы, смотрите-ка. Никогда не начну всерьёз эту фемкотему воспринимать, пока это НАСТОЛЬКО оторвано от реальности.
то, что полиция не работает в большинстве случаев — еще одна проблема российского общества. Здесь речь только про домашнее насилие. Если закон будет, то у полицейских будет меньше поводов отбрить жертву и больше возможностей по предотвращению насилия в будущем. Вряд ли это кардинально переломит ситуацию с ментовским произволом, но если спасет хоть 5% людей, подвергающихся домашнему насилию — уже хорошо.
Нет, это одна и та же проблема. Нам не нужны законы под каждый случай насилия, полиция просто не приезжает и морозится для всех одинаково. Насилие на улице, насилие дома, насилие в подъезде, нам под всё законы нужны? Да или нет?
Да у нас и с самозащитой так же, оттуда надо начинать, тогда и проблема домашнего на 80% урегулируется. Тебе дом шатают ломают? Ну можешь полицию вызвать. Вломились? Ну полицию вызови попробуй задержать главное не навреди и т.д. Эти вещи помасштабнее будут и ими то никто не занимается, а бытовушные побои мужа с женой на этом фоне вообще ни о чём.
вам кажется. Проблема домашнего насилия, к сожалению, гораздо масштабнее, чем кажется. Но о ней не говорят, человек, который бьет или которого бьют никогда вам об этом не скажет, а в полицию пойдет после многих эпизодов насилия, если вообще пойдет. Полиция не реагирует, потому что у них нет такой задачи, как и средств предотвращения. Я согласна, что в нашем обществе множество проблем, которые нужно решать, и описанная вами весьма серьезна. Но в журнале заговорили про домашнее насилие.
Веселый жар
Сейчас нет законного способа защиты мужчин от насилия....
Закон уже запрещает насилие, просто феменистки хотят наказывать людей, даже когда нет доказательств, уничтожить презумпцию невиновности.
Да, да, да... Больше слов. Вы видимо даже никогда не задумывались насколько у нас прогрессивное общество в плане женских прав. Это наследие ссср, которое настолько укрепилось в сознании, что люди и не думают, ну что а вообще-то это очень модернисткое положение дел. И в большей части мира всё намного сложнее.
Лысый утюг
Только почему то в оснвоном говорят про домашнее насилие в отношение женщин. Хотя насколько я знаю основные жертвы домашнего насилия это дети. (не жертвы в смысле мертвы, а в смысле подвергаются).
А уж дети ПИИИИЗДЕЦ как беззащитны и бесправны в этом плане.
P.S. Причем детей, судя по опросам, чаще бьют и психологически арбузхят женщины.
Да, ты прав. Домашнее насилие - тот самый случай, когда "стрелочка поворачивается". Только тут играет роль типичные гендерные стереотипы, из серии "ну я ж мужик, че я, жаловаться пойду?".
Плюс домашнее насилие - это не всегда отрубленные руки и фонари под глазами в роли аперитива. Это ещё и психологическое насилие, а оно тоже ой как страшно.
И в этом плане за детей очень страшно. Взрослый всегда может публично заявить о своей проблеме, развестись, уйти. А что может ребёнок сделать? Пожаловаться в опеку и поехать в детдом?
Про Гулю Бабакулову как-то все удобно забыли. Это же не домашнее насилие...
Это такое же насилие, как и не домашнее. Соответственно, закон должен быть один.
А вот это уже очень тонкий момент. Спору нет, любое насилие - говно. Но от домашнего сложнее всего защититься. Чаще всего бежать просто некуда
Две редакционные девочки-фемочки порвались и аж минусанули. Ещё походу от умер_ки не отошли:)
не лезь к ним, они траургини
а как уровнять в таком случае права мужчин и женщин?
Как это связано с законом о домашнем насилии? Типа сейчас мужчины корректируют дисбаланс ударами по морде, а будет нечем?
Верхний утюг
Повторю вопрос соседа: какое это отношение имеет к домашнему насилию?
>алименты, пособия, мат капитал
Сделать всё это независимым от пола: у кого ребёнок остаётся, тому и все плюшки, но в большинстве случаев это всё же будет мать.
А ещё узаконить аборты - никто кроме женщины не имеет права решать, вынашивать ей плод или нет.
А ещё узаконить аборты - никто кроме женщины не имеет права решать, вынашивать ей плод или нет
Это не только её ребенок.
никак. Отрубить кухонным тесаком тебе кисти рук может и жена. Вопрос уровня "кто первый встал, того и тапки"
Приговор в 14 лет - это мало, я считаю.
Надо око за око
Очко за очко
гуманно
Ужасный дебаркадер
не ту согласную дублируешь
Забей. Я ща встал и пиздец.
🤝
Че там от похмелья пить?
Минералку и покушать салатец из свежих овощей
Салат? Прикольно
Лайт детокс. Клетчатка выводит продукты распада этила, а минералка восполняет водно-солевой баланс. Можно еще шипучего витамина ц бахнуть.
ну как сказать.
Это странный приговор для России, и с ним явно что-то не так.
У нас за убийство группой лиц зачастую дают по 2 года условно. Ну 7 лет.
Почему вы считаете что 14 мало за нанесение тяжких телесных, если по нашим законам за убийство дают 7?
Почему родители говорят своим детям "девочек бить нельзя" вместо "людей бить нельзя"?
Сделайте кто-нибудь пост об этом в подсайте вопросы, я унтер, мне не положено.
Веселый жар
У меня в детстве на эту тему был разговор:
- Девочек бить нельзя!
- А мальчиков значит можно, что ли?!!
- И мальчиков нельзя быть, но девочек важнее не бить.
Потому что зачастую девочки вялые, не спортивные фиалки, которые портятся от одного лоукика. А пацаны все детство в драках, им нормас.
Я считаю в школе физра должна быть совместно с мордобоем каким-нибудь, чтобы к 11м классу вся дурь вышла, а особенных взяли на учет в ПНД.
«Закон о домашнем насилии»? Может, закон против домашнего насилия? Или закон об ответственности за домашнее насилие? Потому что «закон о домашнем насилии» звучит как попытка узаконить это самое насилие…
Закон должен ввести понятие домашнего насилия и, соответственно, ответственность за него
Чистейшей воды манипуляция, игра на чувствах. "Нам нужен закон о домашнем насилии" и женщина с роботорукой крупным планом
Ну так потому что её история была у всех на слуху и она выступает кем-то вроде лица жертв домашнего насилия
Лицом жертв домашнего насилия её как раз-таки сделали сми, именно для таких вот манипуляций. Чем жестче случай, тем больше жалости и ненависти
Обложка кайфовая. Закон нужен. Грачёва смелая и крутая. Будущий ребёнок будет в школе хвастаться пацанам, что его мама киборг 😀
Отрубил руки и получил как за убийство. Так что же решит закон о домашнем насилии кроме того, что женщина бездоказательно сможет выгонять мужчину на теплотрассу?
он получил не просто как за убийство. А как за убийство нескольких человек...
Такие же сроки примерно по Кущевке, например.
ЦА журнала: бьет - значит любит
бить
Или пить?
Она вышла замуж во второй раз чтобы ей отрубили вторую руку?
Встречаю часто странную реакцию на женщин с кибер/техно-протезами и довольным лицом: "а чего ты такая довольная, уродство свое тут нам выставляешь. Не смей!"
ИТТ тоже самое, только под соусом "а что мужики тоже не бывают жертвами?"
Вспомните случай отрубания рук мужику женщиной? 3..2..1..
А наоборот - как минимум 2 свежих вот эта и псих-историк.