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Новости
Ольга Щербинина

Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук Статьи редакции

Номер посвящен проблеме домашнего насилия.

133 133 комментария
3512 просмотров
Фото Владимира Аверина

Фото обложки опубликовала главный редактор издания Наталья Родикова.

«И хотя в продажу он поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых, даже настоящих воительниц, нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии», — написала она.

В номере, помимо интервью с Грачёвой, будет спецпроект о домашнем насилии. Журнал поступит в продажу в конце мая.

Муж Грачёвой в декабре 2017 года отрубил ей топором кисти обеих рук. Он объяснил это ревностью. Ранее он уже бил жену и угрожал ей, она обращалась в полицию, но там не нашли оснований для заведения уголовного дела. В ноябре 2018 года мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Врачам удалось восстановить Маргарите левую руку, а вместо правой ей сделали протез. Женщина во второй раз вышла замуж и сейчас ждёт ребёнка.

#новости #медиа #домашнеенасилие

133 133 комментария
1
48
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133 комментария
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Иван Дмитриев

27

Домашний очаг насилия

Ответить

Стас Фарбер

2

а как уровнять в таком случае права мужчин и женщин? женщина априори защищена государством (алименты, пособия, мат капитал + суды априори на стороне женщины)

Ответить

Упоротый Голубь

Стас
19

Не в ту сторону тебя повело, не туда воюешь. Речь не про равноправие и всякое такое, а про домашнее насилие. Как бы хуево не воспринималось многими это сомнительное течение борьбы за права женщин, домашнее насилие - это пиздец. Ну вот прям совсем пиздец. Такой хуйни не должно быть 

Ответить

Rond

Упоротый
17

Поэтому нам нужно больше законов? Как будто блядь отрубать руки сейчас законно

Ответить

Ekaterina

Rond
6

Сейчас нет законного способа защиты женщин от насилия. Чаще всего полиция старается не реагировать (как в случае Маргариты), либо не может предпринять никаких действий по предотвращению насилия. Жертва остается жить с насильником, или уходит, но в итоге субъект ее убивает/калечит на всю жизнь. В развитых странах для этого есть ордер на приближение, службы, куда может пойти пострадавшая. У нас все по принципу самавиновата.

Ответить

Лысый утюг

Ekateri…
7

 Чаще всего полиция старается не реагировать

К сожалению у полиции есть статистика по которой подавляющее большинство женщин вызвзвавших ментов на мужа потом вешаются на полицейских НЕ ЗАБИРАЙТЕ ЕГО. Или попросту не пишут или забирают заявление.
Благодаря им не получают помощи и те кому она действительно нужна

Ответить

Ekaterina

Лысый
1

Это уже другая проблема: зависимость жертв от насильников. Чтобы объяснять жертвам то, что они воспринимают мир неадекватно ситуации и нужны службы, которые будут этим заниматься. Почитайте сайт насилию.нет, там все про это есть.

Ответить

Лысый утюг

Ekateri…
10

Екатерина. Надо понимать, что огромное количество из этих женщин такие же ебанутые, как и их ебанутые мужья. 

Ответить

Ekaterina

Лысый
4

Я не считаю, что здесь нужно учитывать моральные качества пострадавших. Если у плохого человека украли мерс, никто не говорит о том, что он плохой. Зато с домашним насилием против женщин ситуация ровно обратная. Нужно смотреть, кто бьет, а не кого бьют.

Ответить

Веселый

Ekateri…
4

Почему вы делаете акцент на женщинах? Как будто жёны не бьют мужей.

Ответить

Smaug The

Веселый
3

Так не надо жену провоцировать просто

Ответить

Ekaterina

Веселый
1

1. Потому что в статье речь про журнал с преимущественно женской аудиторией.
2. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство домашнего насилия совершается в отношении женщин мужчинами.

Ответить

Комментарий удален

Smaug The

Никита
2

Так может проблема в понятиях, которые делать защиту от насилия унизительной?

Ответить

Никита

Smaug
1

согласен. Давайте проведем информационную компанию, в роликах которых баба будет резать и пиздить мужика, а тот подает на нее в ментовку и ее сажают. Хорошо получится

Ответить

Smaug The

Никита
0

Ага, а баба будет такая приходить к нему с цветочками и извиняться, обещать, что это в последний раз, просить забрать заявление.

Ответить

Никита

Smaug
0

и ОБЯЗАТЕЛЬНО сосать пипиську в качестве извинений, да

Ответить

Smaug The

Никита
0

тогда такие ролики дальше соответсвующих сайтов не уйдут

Ответить

Natalya

Smaug
0

В защите нет унижения, женщине обычно сложно принять решение на разрушение, воспитание и восприятие живого организмта другое!

Ответить

Ekaterina

Никита
1

*токсично маскулинный мужик не будет заявлять, именно для него это унизительно. Для нормального здорового человека это не проблема, а единственный выход. Мне жаль, что мы живем в таком обществе, где заявлять о насилии может быть не менее неприятно, чем с ним сталкиваться. Ну и согласно статистике, далеко не каждая женщина идет заявлять или хоть кому-то об этом говорить, по той же причине общественного порицания и самавиновата.

Ответить

Никита

Ekateri…
0

"мы живем в обществе")

хех, сходи как-нибудь с такой жертвой насилия в отделение УВД и посмотришь, как на него будут смотреть сотрудники на приеме. И как далеко они его пошлют потом)

Ответить

Никита

Ekateri…
0

"по той же причине общественного порицания и самавиновата."
ты путаешь домашнее насилие в браке и изнасилование. По второму да, не заявляют. С первым же сразу начинается раздел имущества

Ответить

Eva Dark

Никита
0

Если вы встречаетесь с существом, которое публикует стори о ваших истериках - это плохо говорит о вашем обществе

Ответить

Никита

Eva
1

я на таких подписан, в моих же отношений насилия нет вообще и поэтому я могу заявить "не существует этого насилия", но не делаю.
Людей надо уметь выбирать или уметь разводиться, а не ныть в подушку и соцсетях

Ответить

Eva Dark

Никита
0

а зачем вы подписываетесь на говно?

Ответить

Веселый

Ekateri…
0

Ага, жена бьёт мужа, он сдерживает её за запястья, на запястьях синяки, муж виновен.

Ответить

Киберморж

Веселый
0

Бьёт - значит любит.

Ответить

rossoshmap

Ekateri…
1

Зачем женщины не уходят, хотя бы после 2 побоев? (1 раз может думают случайно) 

Ответить

Лысый утюг

rossosh…
6

Психика нарушена. Они по другому думают, там нет рациональности.
Абьюзер+жертва это всегда союз ментально нездоровых людей с обеих сторон.

Ответить

Иван

rossosh…
0

Вот щас бы виктимблеймингом заниматься, куда уходить-то, к другому извергу?

Ответить

rossoshmap

Иван
1

o_O

Ответить

Madegghead

Иван
0

если ее тянет только на извергов, то видимо нужно вначале сходить к психологу и пролечить своих тараканов...

Ответить

Ekaterina

rossosh…
0

почитайте на сайте насилию.нет, пожалуйста, там все подробно расписано.

Ответить

Лысый утюг

Ekateri…
0

 Нужно смотреть, кто бьет, а не кого бьют.

дело в том, что там обычно у обоих рыльце в пушку.

Ответить

Ekaterina

Лысый
3

этим должна заниматься полиция, для этого и нужен закон. Никого бить нельзя.

Ответить

Лысый утюг

Ekateri…
0

 Никого бить нельзя.

  папу маму(или того кто выжил) в тюрьму детей в детдом.

Ответить

Ekaterina

Лысый
0

вряд ли за домашнее насилие отправят сразу в тюрьму, на западе есть специальные психологические курсы для абьюзеров, которые назначаются принудительно в таких случаях.

Ответить

Лысый утюг

Ekateri…
0

Что делать с двумя арбузерами?

Ответить

Argumenta

Лысый
0

свести из вместе

Ответить

Никита

Лысый
0

да пусть сядут пивка попьет епта как нормальные люди, че сразу шквариться

Ответить

Лысый утюг

Никита
0

Так они попьют пивка водочки и давай пиздиться

Ответить

Никита

Лысый
0

значит мало пили) надо нормально так выпить, киношку глянуть, обсудить геополитику и сразу все решится

Ответить

Ekaterina

Лысый
0

отправлять на курсы, ребенок может временно проживать с одним из родителей/другими родственниками, в зависимости от обстоятельств. Ну и обычно два абьюзера вместе не уживаются, всегда есть психологические роли насильника/жертвы, редко они действуют попеременно.

Ответить

Andrew

Лысый
0

Предложить им распить абруццо. 

Ответить

Лысый утюг

Andrew
0

У них зарплата 15 тысяч какое вино а 2к?

Ответить

Иван

Ekateri…
0

Полиция будет решать кого бить, а кого нет? У тебя инфа устаревшая.

Ответить

Lolllp

Лысый
0

у обоих рыльца в пушку это как?
он ее хуярит, но и она ему вздумала перечить или оскорбить?
и на чем основывается твое "обычно"

Ответить

Лысый утюг

Lolllp
0

и на чем основывается твое "обычно"

Мы говорим про случаи когда жена вызывает ментов а потом вешается на них КУДА ВЫ ЕГО ПОВЕЗЛИ. И забирает заявление.
Рыльце в пушку это значит что там обоюдны абьюз вполне себе распространен. 

Ответить

Natalya

Лысый
0

Это наркомания и дегенерация!

Ответить

Лысый утюг

Natalya
0

Велкам, как говорится, ин реал ворлд

Ответить

Бетонный

Лысый
0

Напомни, сейчас за домашнее насилие можно посадить мужа или нет? 

Ответить

Лысый утюг

Бетонный
0

Можно кого угодно посадить.

Ответить

Имя И Фамилия

Ekateri…
5

Где вы живёте, что у вас полиция реагирует на всё охотно, но не на насилие над женщинами? Может из спячки надо выйти и не вырывать из контекста?

Ответить

Евгений Мартынов

Имя
0

Это не вписывается в повесточку.

Ответить

Имя И Фамилия

Евгений
3

5 с лишним лет назад меня отпиздили под камерой у подъезда, повезло, что лицо полностью зажило и не, кхм, деформировалось безвозвратно. Подал заяву, как думаете, какие результаты за пять лет? Ну я ж не женщина, как так вышло-то? Да и насилие не домашнее. Очень странно. А проблема только у баб, блядь, полиция не реагирует на их проблемы, смотрите-ка. Никогда не начну всерьёз эту фемкотему воспринимать, пока это НАСТОЛЬКО оторвано от реальности.

Ответить

Ekaterina

Имя
–2

то, что полиция не работает в большинстве случаев — еще одна проблема российского общества. Здесь речь только про домашнее насилие. Если закон будет, то у полицейских будет меньше поводов отбрить жертву и больше возможностей по предотвращению насилия в будущем. Вряд ли это кардинально переломит ситуацию с ментовским произволом, но если спасет хоть 5% людей, подвергающихся домашнему насилию — уже хорошо.

Ответить

Имя И Фамилия

Ekateri…
0

Нет, это одна и та же проблема. Нам не нужны законы под каждый случай насилия, полиция просто не приезжает и морозится для всех одинаково. Насилие на улице, насилие дома, насилие в подъезде, нам под всё законы нужны? Да или нет?

Ответить

PRIME XXVII

Ekateri…
4

Да у нас и с самозащитой так же, оттуда надо начинать, тогда и проблема домашнего на 80% урегулируется. Тебе дом шатают ломают? Ну можешь полицию вызвать. Вломились? Ну полицию вызови попробуй задержать главное не навреди и т.д. Эти вещи помасштабнее будут и ими то никто не занимается, а бытовушные побои мужа с женой на этом фоне вообще ни о чём.

Ответить

Ekaterina

PRIME
0

вам кажется. Проблема домашнего насилия, к сожалению, гораздо масштабнее, чем кажется. Но о ней не говорят, человек, который бьет или которого бьют никогда вам об этом не скажет, а в полицию пойдет после многих эпизодов насилия, если вообще пойдет. Полиция не реагирует, потому что у них нет такой задачи, как и средств предотвращения. Я согласна, что в нашем обществе множество проблем, которые нужно решать, и описанная вами весьма серьезна. Но в журнале заговорили про домашнее насилие.

Ответить

Веселый жар

Ekateri…
3

Сейчас нет законного способа защиты мужчин от насилия....

Ответить

Smaug The

Веселый
1

Сейчас нет законного способа защиты от насилия. Че сразу мужчин-то приплетать

Ответить

Даниил

Ekateri…
2

А законного способа защитить мужчин от насилия есть?

Ответить

Smaug The

Даниил
0

Да, стать ментом

Ответить

Natalya

Smaug
0

🤣🤣🤣 вот это треш 👍👍👍

Ответить

Иван Дмитриев

Smaug
0

Но ведь надо бороться со злом, а не примыкать к нему

Ответить

Иван Прохоров

Ekateri…
2

Закон уже запрещает насилие, просто феменистки хотят наказывать людей, даже когда нет доказательств, уничтожить презумпцию невиновности.

Ответить

Аркадий Иванов

Ekateri…
0

Да, да, да... Больше слов. Вы видимо даже никогда не задумывались насколько у нас прогрессивное общество в плане женских прав. Это наследие ссср, которое настолько укрепилось в сознании, что люди и не думают, ну что а вообще-то это очень модернисткое положение дел. И в большей части мира всё намного сложнее.

Ответить

Иван Прохоров

Ekateri…
0

А если квартира общая, то кто должен выезжать из неё?

Ответить

Лысый утюг

Упоротый
15

Только почему то в оснвоном говорят про домашнее насилие в отношение женщин. Хотя насколько я знаю основные жертвы домашнего насилия это дети. (не жертвы в смысле мертвы, а в смысле подвергаются).
А уж дети ПИИИИЗДЕЦ как беззащитны и бесправны в этом плане.
P.S. Причем детей, судя по опросам, чаще бьют и психологически арбузхят  женщины.

Ответить

Упоротый Голубь

Лысый
1

Да, ты прав. Домашнее насилие - тот самый случай, когда "стрелочка поворачивается". Только тут играет роль типичные гендерные стереотипы, из серии "ну я ж мужик, че я, жаловаться пойду?".

Плюс домашнее насилие - это не всегда отрубленные руки и фонари под глазами в роли аперитива. Это ещё и психологическое насилие, а оно тоже ой как страшно. 

И в этом плане за детей очень страшно. Взрослый всегда может публично заявить о своей проблеме, развестись, уйти. А что может ребёнок сделать? Пожаловаться в опеку и поехать в детдом? 

Ответить

Евгений Мартынов

Лысый
0

Про Гулю Бабакулову как-то все удобно забыли. Это же не домашнее насилие...

Гюльчехра Бобокулова
Гюльчехра Бахретдиновна Бобокулова (узб. Gulchehra Boboqulova, тадж. Гулчеҳра Бобоқулова…
clck.ru
Ответить

Лысый утюг

Евгений
0

вот нахуй ты напомнил

Ответить

MedievalRain

Упоротый
5

Это такое же насилие, как и не домашнее. Соответственно, закон должен быть один. 

Ответить

Упоротый Голубь

Medieva…
0

А вот это уже очень тонкий момент. Спору нет, любое насилие - говно. Но от домашнего сложнее всего защититься. Чаще всего бежать просто некуда 

Ответить

Имя И Фамилия

Стас
2

Две редакционные девочки-фемочки порвались и аж минусанули. Ещё походу от умер_ки не отошли:)

Ответить

Иван Дмитриев

Имя
1

не лезь к ним, они траургини

Ответить

Natalya

Иван
0

Записывается на подкорку 😘

Ответить

Evil Pechenka

Стас
2

а как уровнять в таком случае права мужчин и женщин?

Как это связано с законом о домашнем насилии? Типа сейчас мужчины корректируют дисбаланс ударами по морде, а будет нечем?

Ответить

Верхний утюг

Стас
0

Повторю вопрос соседа: какое это отношение имеет к домашнему насилию?

>алименты, пособия, мат капитал

Сделать всё это независимым от пола: у кого ребёнок остаётся, тому и все плюшки, но в большинстве случаев это всё же будет мать.

А ещё узаконить аборты - никто кроме женщины не имеет права решать, вынашивать ей плод или нет.

Ответить

Даниил Шинкаренко

Верхний
1

А ещё узаконить аборты - никто кроме женщины не имеет права решать, вынашивать ей плод или нет

Это не только её ребенок.

Ответить

Никита Сухов

Стас
1

никак. Отрубить кухонным тесаком тебе кисти рук может и жена. Вопрос уровня "кто первый встал, того и тапки"

Ответить

Даша Лейзаренко

Стас
0

априори 

Ответить

norm

10

Приговор в 14 лет - это мало, я считаю. 

Ответить

Smaug The Terrible

norm
1

Надо око за око

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0

Очко за очко

Ответить

Smaug The

С
1

У роботов есть очко?

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
1

Порт

Ответить

Скорый дебаркадер

Smaug
0

Потом кормить его за счёт нормальных людей.

Ответить

Единственный

Скорый
0

С ложечки

Ответить

Smaug The

Единств…
0

Может сам из миски лакать

Ответить

социальныирудимент

norm
1
Дело рядового Сычёва
Дело рядового Сычёва — судебное разбирательство, происходившее в связи с издевательствами…
ru.wikipedia.org
Ответить

Елизавета Михайлова

социальныирудим…
1

Гарнизонные суды это конечно тот ещё мрак.

Ответить

Marhal_New _Arleana

norm
0

гуманно

Ответить

Ужасный дебаркадер

Marhal_New
0

не ту согласную дублируешь

Ответить

Marhal_New

Ужасный
1

Забей. Я ща встал и пиздец.

Ответить

Ужасный

Marhal_…
1

🤝

Ответить

Marhal_New

Ужасный
1

kill me

Ответить

Ужасный

Marhal_…
1

wasted

Ответить

Marhal_New

Ужасный
0

Че там от похмелья пить?

Ответить

Ужасный

Marhal_…
1

в твоем случае ношпу

Ответить

Иван Дмитриев

Marhal_…
1

Минералку и покушать салатец из свежих овощей

Ответить

Marhal_New

Иван
0

Салат? Прикольно

Ответить

Иван Дмитриев

Marhal_…
0

Лайт детокс. Клетчатка выводит продукты распада этила, а минералка восполняет водно-солевой баланс. Можно еще шипучего витамина ц бахнуть.

Ответить

Молчаливый

Иван
0

ооаоаа) ммм))

Ответить

Madegghead

norm
–1

ну как сказать.
Это странный приговор для России, и с ним явно что-то не так.
У нас за убийство группой лиц зачастую дают по 2 года условно. Ну 7 лет.
Почему вы считаете что 14 мало за нанесение тяжких телесных, если по нашим законам за убийство дают 7?

Ответить

Иван Дмитриев

5

Почему родители говорят своим детям "девочек бить нельзя" вместо "людей бить нельзя"?
Сделайте кто-нибудь пост об этом в подсайте вопросы, я унтер, мне не положено.

Ответить

Веселый жар

Иван
1

У меня в детстве на эту тему был разговор:
- Девочек бить нельзя!
- А мальчиков значит можно, что ли?!!
- И мальчиков нельзя быть, но девочек важнее не бить.

Ответить

Иван Дмитриев

Веселый
1

WLM

Ответить

Иван Дмитриев

Иван
0

Всего лишь нужно было отключить адблок...

Ответить

Sergey Smirnov

Иван
0

Потому что зачастую девочки вялые, не спортивные фиалки, которые портятся от одного лоукика. А пацаны все детство в драках, им нормас.
Я считаю в школе физра должна быть совместно с мордобоем каким-нибудь, чтобы к 11м классу вся дурь вышла, а особенных взяли на учет в ПНД.

Ответить

Alexander Personazhe

2

«Закон о домашнем насилии»? Может, закон против домашнего насилия? Или закон об ответственности за домашнее насилие? Потому что «закон о домашнем насилии» звучит как попытка узаконить это самое насилие…

Ответить

Smaug The Terrible

Alexander
5

Закон должен ввести понятие домашнего насилия и, соответственно, ответственность за него

Ответить

Ужасный дебаркадер

Alexander
3

там по сути домашнее насилие стало декриминализированным

Ответить

Слава Инженеров

Alexander
0

Бред несешь

Ответить

Иван Прохоров

3

Чистейшей воды манипуляция, игра на чувствах. "Нам нужен закон о домашнем насилии" и женщина с роботорукой крупным планом

Ответить

Екатерина Кузнецова

Иван
1

Ну так потому что её история была у всех на слуху и она выступает кем-то вроде лица жертв домашнего насилия

Ответить

Иван Прохоров

Екатерина
0

Лицом жертв домашнего насилия её как раз-таки сделали сми, именно для таких вот манипуляций. Чем жестче случай, тем больше жалости и ненависти

Ответить

Дизайнер Павленко

2

Обложка кайфовая. Закон нужен. Грачёва смелая и крутая. Будущий ребёнок будет в школе хвастаться пацанам, что его мама киборг 😀

Ответить

Petr

0

Отрубил руки и получил как за убийство. Так что же решит закон о домашнем насилии кроме того, что женщина бездоказательно сможет выгонять мужчину на теплотрассу?

Ответить

Madegghead

Petr
1

он получил не просто как за убийство. А как за убийство нескольких человек...
Такие же сроки примерно по Кущевке, например.

Ответить

Natalya Kuznetsova

Petr
0

И поливать его холодной водицей сверху

Ответить

Андрей Галицкий

1

но есть и хорошие новости

Ответить

Natalya Kuznetsova

1

Научить выбирать хорошую и убивать сковородкой с одного удара

Ответить

С H А P Р i Е

1

Очаг киберпанка

Ответить

Вальдемар

1

Совсем от рук отбилась!

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Барнаул уже выступил против вопиющего феминизма????? 

Ответить

Федя Прозоров

0

ЦА журнала: бьет - значит любит

Ответить

Лысый утюг

Федя
0

бить

Ответить

Федя Прозоров

Лысый
0

Или пить?

Ответить

Лысый утюг

Федя
1

Пить бить рассиянской семьей быть!

Ответить

Даниил Шинкаренко

–3

Она вышла замуж во второй раз чтобы ей отрубили вторую руку?

Ответить

Иван Дмитриев

Даниил
0

1 брак 1 ручка

Ответить

Natalya Kuznetsova

Иван
1

Не смешно

Ответить

Sergey Smirnov

0

Встречаю часто странную реакцию на женщин с кибер/техно-протезами и довольным лицом: "а чего ты такая довольная, уродство свое тут нам выставляешь. Не смей!"
ИТТ тоже самое, только под соусом "а что мужики тоже не бывают жертвами?"

Вспомните случай отрубания рук мужику женщиной? 3..2..1..
А наоборот - как минимум 2 свежих вот эта и псих-историк.

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Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.
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Интернет
«Публика пришла смотреть на достойнейшего»: Евгений Понасенков посетил шоу «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»
По словам «маэстро», секрет неспешных прогулок из мемов заключается в размышлениях об истории.
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