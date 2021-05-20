Умер автор манги «Берсерк» Кэнтаро Миура Статьи редакции
Ему было 54 года.
О смерти мангаки сообщили в официальном твиттере проекта «Берсерк» и в токийском издательстве Hakusensha. Миура умер от разрыва аорты.
В издательстве выразили глубокую благодарность автору за многолетний труд и читателям за неизменную поддержку.
За свою карьеру Миура успел поработать над рядом проектов, но широкую известность автору принёс «Берсерк». Первый том манги вышел ещё в 1989 году, а к 2021 году их насчитывается уже 40. На момент смерти Миуры история осталась незаконченной. В России мангу выпускает издательство XL Media.
Действие «Берсерка» происходит в мрачном мире, напоминающем средневековую Европу. В центре повествования находятся воин Гатс и его некогда лучший друг, а позже заклятый враг Гриффит. В своих странствиях Гатс вынужден иметь дело с разнообразными демоническими существами. Манга легла в основу нескольких аниме-экранизаций и видеоигр.
А НИЧЕМ
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Я ЗНАЮ В ЭТОМ И ШУТКА АХАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗЗАЗА
Пойду на дтф таких же гореложопых читать
Многие, конечно, шутили, что он не доживет до окончания манги, но что бы так рано... 54 года всего, по японским меркам совсем молодой RIP
Бляяяяяяяяя
Дико грустно, манга с каждой главой была лучше и лучше, каждый раз было приятно рассматривать кадры и детализацию окружения, персонажей. Великолепная работа, которая, к сожалению, не увидит своего конца. Покойся с миром, Миура
Спустя массу мемов про то что он не успеет дописать отключается понимание, что это действительно может произойти. Вечная память и огромное уважение великому мангаке, надеюсь его ученики хорошо закончат Берсерка.
Пиздец, нет слов. Земля пухом. Берсерк, магнум опус так сказать, так и не был закончен, и злая шутка стала реальностью, что он не смог дожить до ее окончания
Не понимаю людей которые пишут что "Хорошо что не начал читать" блин это огромное произведение с интереснейшим сюжетом, теперь скорее всего оно не увидит конца, но это не значит что его не стоит читать.
Так плохо, что даже не знаю что сказать Ровно 10 лет назад я досмотрел старый аниме-сериал и после не очень понятной концовки пошел скачивать мангу, чтобы узнать что же там дальше было. Причем комп тогда был у родителей, а у меня только телек с Двд. И я вставлял в него флешку и смотрел сканы на кинескоповом тв. Качество было не оч, но зум помогал иногда хотя бы текст разбирать. Но оторваться было невозможно, тогда я впервые узнал, что детализация и качество рисунка были у Миуры просто офигенные, сериал 1997 года на их фоне казался уже какой-то неумелой детской перерисовкой (и это я еще не знал тогда, что дальше будет). Потом уже на компе дочитал все 36 выпусков, что тогда были и решил сделать перерыв, когда снова побольше глав выйдет, чтобы опять ворваться. За эти годы пассивного ожидания я уже конечно поостыл, но все равно как обухом по голове, очень жаль человека.