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Новости
DTF

Умер автор манги «Берсерк» Кэнтаро Миура Статьи редакции

Ему было 54 года.

22 22 комментария
512 просмотров

О смерти мангаки сообщили в официальном твиттере проекта «Берсерк» и в токийском издательстве Hakusensha. Миура умер от разрыва аорты.

ベルセルク公式ツイッター @berserk_project
【三浦建太郎先生　ご逝去の報】
『ベルセルク』の作者である三浦建太郎先生が、2021年5月6日、急性大動脈解離のため、ご逝去されました。三浦先生の画業に最大の敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
2021年5月20日　株式会社白泉社　ヤングアニマル編集部 https://t.co/baBBo4J2kL

В издательстве выразили глубокую благодарность автору за многолетний труд и читателям за неизменную поддержку.

За свою карьеру Миура успел поработать над рядом проектов, но широкую известность автору принёс «Берсерк». Первый том манги вышел ещё в 1989 году, а к 2021 году их насчитывается уже 40. На момент смерти Миуры история осталась незаконченной. В России мангу выпускает издательство XL Media.

Действие «Берсерка» происходит в мрачном мире, напоминающем средневековую Европу. В центре повествования находятся воин Гатс и его некогда лучший друг, а позже заклятый враг Гриффит. В своих странствиях Гатс вынужден иметь дело с разнообразными демоническими существами. Манга легла в основу нескольких аниме-экранизаций и видеоигр.

#новости #некрологи

22 22 комментария
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Азамат Багатов

2

БЛЯДЬ

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Dr. Acula

2
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Eugene Smith

0
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Аккуратный парфюмер

0

Как там, чем берсерк закончился??????

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Азамат Багатов

Аккуратный
1

А НИЧЕМ

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Аккуратный парфюмер

Азамат
0

Я ЗНАЮ В ЭТОМ И ШУТКА АХАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗЗАЗА

Ответить

Азамат Багатов

Аккурат…
3
Ответить

Азамат Багатов

Азамат
1

Не дописал

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Азамат Багатов

0

Пойду на дтф таких же гореложопых читать

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Азамат Багатов

Азамат
0

ну да

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Религиозный томагавк_два

0

Что это?

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Задумчивой Кот

0

Жопа. Вон и интересуйся потом не дописанными историями 

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Лига тупых

0

Многие, конечно, шутили, что он не доживет до окончания манги, но что бы так рано... 54 года всего, по японским меркам совсем молодой RIP

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Лига тупых

0

Бляяяяяяяяя

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Забавный калькулятор

Лига
0

сразу виден почерк лесточика

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Лига тупых

0

Дико грустно, манга с каждой главой была лучше и лучше, каждый раз было приятно рассматривать кадры и детализацию окружения, персонажей. Великолепная работа, которая, к сожалению, не увидит своего конца. Покойся с миром, Миура   

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Лига тупых

0

Спустя массу мемов про то что он не успеет дописать отключается понимание, что это действительно может произойти. Вечная память и огромное уважение великому мангаке, надеюсь его ученики хорошо закончат Берсерка. 

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Лига тупых

0

Пиздец, нет слов. Земля пухом. Берсерк, магнум опус так сказать, так и не был закончен, и злая шутка стала реальностью, что он не смог дожить до ее окончания

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Аккуратный парфюмер

0

Перенесите в @Аниме 

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Лига тупых

0
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Лига тупых

0

Не понимаю людей которые пишут что "Хорошо что не начал читать" блин это огромное произведение с интереснейшим сюжетом, теперь скорее всего оно не увидит конца, но это не значит что его не стоит читать.

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Лига тупых

0

Так плохо, что даже не знаю что сказать Ровно 10 лет назад я досмотрел старый аниме-сериал и после не очень понятной концовки пошел скачивать мангу, чтобы узнать что же там дальше было. Причем комп тогда был у родителей, а у меня только телек с Двд. И я вставлял в него флешку и смотрел сканы на кинескоповом тв. Качество было не оч, но зум помогал иногда хотя бы текст разбирать. Но оторваться было невозможно, тогда я впервые узнал, что детализация и качество рисунка были у Миуры просто офигенные, сериал 1997 года на их фоне казался уже какой-то неумелой детской перерисовкой (и это я еще не знал тогда, что дальше будет). Потом уже на компе дочитал все 36 выпусков, что тогда были и решил сделать перерыв, когда снова побольше глав выйдет, чтобы опять ворваться. За эти годы пассивного ожидания я уже конечно поостыл, но все равно как обухом по голове, очень жаль человека. 

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