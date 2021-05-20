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Новости
yannlll

В США приложение Citizen, сообщающее о местных преступлениях, ложно обвинило бездомного в поджоге Статьи редакции

Его фотография транслировалась 800 тысячам пользователей 15 часов.

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Пожарные пытаются сдержать лесной пожар в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе Фото AP

После лесного пожара в Лос-Анджелесе приложение Citizen, сообщающее о преступлениях в районе, отправило пользователям фотографию предполагаемого поджигателя. Полиция выяснила, что мужчина невиновен. Об этом пишет The Guardian.

Приложение Citizen отправило фотографию предполагаемого виновника лесного пожара 861 тысяче человек. За информацию о нём сервис предложил награду 30 тысяч долларов — на мужчину началась «охота».

Подозреваемого, который оказался бездомным, задержала полиция. Правоохранители заявили, что приложение ошиблось и нет никаких доказательств, что именно он совершил поджог. Также выяснилось, что сервис предлагал пользователям денежное вознаграждение «без официальной координации с соответствующими учреждениями».

Сервис основывался на советах пользователей, которые жили у места пожара: они отправили в приложение информацию, что полиция ищет мужчину, и его фотографию. Данные провисели в приложении 15 часов. Представители Citizen заявили, что «активно работают над улучшением внутренних процессов, чтобы такое больше не повторилось».

Citizen запустили в Нью-Йорке в 2017 году, позже он начал работать в ещё более 20 городах США. Приложение предупреждает пользователя о возможной опасности и местных преступлениях, основываясь на данных полицейских сводок. Также сервис позволяет загружать фотографии и видео с места происшествий и вести онлайн-трансляции.

#сша #пожары #приложения #новости

9 9 комментариев
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Развитый Слава

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Отсудит у них пару миллионов и не будет больше бездомным

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Дмитрий Орлов

2

В индии его бы закидали камнями и утопили в говне

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Деловой диод

Дмитрий
3

Жаль в Казахстане не в чем топить, говно на вес золота

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Дмитрий Орлов

Деловой
1
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С H А P Р i Е

Дмитрий
0

В ганге*

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Женатый каякер

1
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С H А P Р i Е

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syrslava

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Что могло пойти не так

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Сразу вспомнил этот сериал (Next)

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