В США приложение Citizen, сообщающее о местных преступлениях, ложно обвинило бездомного в поджоге Статьи редакции
Его фотография транслировалась 800 тысячам пользователей 15 часов.
После лесного пожара в Лос-Анджелесе приложение Citizen, сообщающее о преступлениях в районе, отправило пользователям фотографию предполагаемого поджигателя. Полиция выяснила, что мужчина невиновен. Об этом пишет The Guardian.
Приложение Citizen отправило фотографию предполагаемого виновника лесного пожара 861 тысяче человек. За информацию о нём сервис предложил награду 30 тысяч долларов — на мужчину началась «охота».
Подозреваемого, который оказался бездомным, задержала полиция. Правоохранители заявили, что приложение ошиблось и нет никаких доказательств, что именно он совершил поджог. Также выяснилось, что сервис предлагал пользователям денежное вознаграждение «без официальной координации с соответствующими учреждениями».
Сервис основывался на советах пользователей, которые жили у места пожара: они отправили в приложение информацию, что полиция ищет мужчину, и его фотографию. Данные провисели в приложении 15 часов. Представители Citizen заявили, что «активно работают над улучшением внутренних процессов, чтобы такое больше не повторилось».
Citizen запустили в Нью-Йорке в 2017 году, позже он начал работать в ещё более 20 городах США. Приложение предупреждает пользователя о возможной опасности и местных преступлениях, основываясь на данных полицейских сводок. Также сервис позволяет загружать фотографии и видео с места происшествий и вести онлайн-трансляции.
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