Виталик Бутерин потерял статус самого молодого криптомиллиардера в мире из-за обвала биткоина Статьи редакции
Состояние основателя Ethereum уменьшилось почти на 40%.
После обвала биткоина, за которым последовали и другие криптовалюты, состояние Бутерина уменьшилось до 850 миллионов долларов, пишет Forbes.
2 мая издание назвало Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. На пике стоимости Ethereum Forbes оценивал его состояние в 1,4 миллиарда долларов.
Журнал подсчитал, что из-за обвала общее состояние крупнейших игроков рынка сократилось на 15,5 миллиарда долларов. Например, братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов.
19 мая биткоин за несколько часов подешевел почти на 30%. Это связано с тем, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.
17 мая Бутерин уничтожил токены Shiba Inu на сумму 6,7 миллиарда долларов. Ранее он пожертвовал более миллиарда долларов в криптовалюте на борьбу с Covid-19 в Индии.
В комментах будут полны штаны радости от того, что у соседа корова сдохла
К осени поднимется до 100$, тогда и посмеёмся
Корова за 100$?
А шутки за 300
Виталик бутерин, вовка путин, мишка мишустин
ВИТАЛИК!!!!11
Каждый раз кекаю
Ору, и не могу объяснить почему
Как обычные люди (не виталик) могут проигрывать деньги на крипте???? Неужели можно быть настолько тупыми??
Заходишь когда слышишь новости о крипте, выходишь когда начинает падать. Если ещё в щиткойны вкладываться по советам черти кого, то вообще изи.
Почему я этому рад? Вспомнил, я же хотел видеокарту обновить
А вы что, до сих пор считаете, что майнеры - причина дефицита видеокарт в магазинах, и когда цена на криптовалюту рухнет всё сразу наладится? Начнём с простого. Все новые видеокарты есть в наличии на вторичном рынке - ебей, авито и т.п., кто их там держит? Майнеры?
Наружный коктейль
Как только появилась информация о майнинге на жёстких дисках, сразу на них подскочили цены. Это буквально в последние недели.
Это потому что спрос подрос, всё правильно и логично. Но как только пройдёт спрос на видеокарты у майнеров начнётся спрос у геймеров, так-то для рыночка разницы никакой. Вчера читал новость о том, что нвидия делает серию видеокарт под названием RTX Lite или типа того, ставлю все нужные части тела на то, что на них тоже будут охотиться перекупы, ибо какая разница, у кого ажиотаж.
RTX LHR будет иметь аппаратный ограничитель для эфира, все остальные монетки будут майниться как и раньше. При этом, очевидно, Nvidia делает видимость что что-то там делает, для нее самой майнеры это святой грааль - карты продаются, компания имеет супер прибыль, акции взлетели так высоко, как никогда раньше (раньше при спросе геймеров акции толкались в полуживом боковике).
Очевидно, что в ближайшее время вряд ли что-то поменяется.
состояние Бутерина уменьшилось до 850 миллионов долларов
У меня во дворе у бомжей и то больше
Я думаю что некорректно говорить что Виталик обеднел, крипты ведь у него осталось столько же, просто очередная сильная просадка курса
Тревожно за него. Может, скинуться смсками?
Меня зовут Виталя и я реальный кекс, сегодня у меня будет с инвесторами секс.
Кто-то сомневается в том, что парень плохо будет жить? У него в первую очередь не активы-фантики в наличии, а влияние, недавний случай с донатом шибакоинов индусам лично мне это хорошо показал.