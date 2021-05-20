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Ольга Щербинина

Виталик Бутерин потерял статус самого молодого криптомиллиардера в мире из-за обвала биткоина Статьи редакции

Состояние основателя Ethereum уменьшилось почти на 40%.

После обвала биткоина, за которым последовали и другие криптовалюты, состояние Бутерина уменьшилось до 850 миллионов долларов, пишет Forbes.

2 мая издание назвало Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. На пике стоимости Ethereum Forbes оценивал его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Журнал подсчитал, что из-за обвала общее состояние крупнейших игроков рынка сократилось на 15,5 миллиарда долларов. Например, братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов.

19 мая биткоин за несколько часов подешевел почти на 30%. Это связано с тем, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

17 мая Бутерин уничтожил токены Shiba Inu на сумму 6,7 миллиарда долларов. Ранее он пожертвовал более миллиарда долларов в криптовалюте на борьбу с Covid-19 в Индии.

#новости #биткоин #криптовалюты #бутерин

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Товарищ Колбасный

26
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Миша Копейкин

Товарищ
8
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alexferman

8

В комментах будут полны штаны радости от того, что у соседа корова сдохла

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С H А P Р i Е

alexferman
11

Нихуя у тебя соседи

Ответить

Дмитрий Алфёров

alexferman
0

К осени поднимется до 100$, тогда и посмеёмся

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Илья Гераськин

Дмитрий
0

Корова за 100$?

Ответить

Leonid Celevra

Илья
0

А шутки за 300

Ответить

Илья Гераськин

Leonid
0

Ну про "поднятие" до 100$ это действительно хорошая шутка

Ответить

С H А P Р i Е

9

Виталик бутерин, вовка путин, мишка мишустин

Ответить

Smaug The Terrible

С
4

Игорек Сечин, Лешка Миллер, Аркаша Ротенберг

Ответить

Smaug The Terrible

6

ВИТАЛИК!!!!11

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
4

Каждый раз кекаю

Ответить

Smaug The Terrible

С
3

Ору, и не могу объяснить почему 

Ответить

Smaug The

Smaug
2

Наверное, потому что так часто мамочки взрослых умственно отсталых детей называют. И это пиздец как не вяжется с образом миллиардера.

Ответить

Anton Mark.

Smaug
0
Ответить

Инвестиционный вентилятор

4

ЛООООХ

Ответить

Vlad Kucherenko

Инвестиционный
2

ПИДР

Ответить

rossoshmap

Инвестиционный
1

через неделю-месяц снова будет

Ответить

rossoshmap

4
Ответить

Валерий Федотов

2

Пожертвовал на благотворительность целое нихуя деленное на два

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Как обычные люди (не виталик) могут проигрывать деньги на крипте???? Неужели можно быть настолько тупыми??

Ответить

Антон Пострунин

Дмитрий
1

Заходишь когда слышишь новости о крипте, выходишь когда начинает падать. Если ещё в щиткойны вкладываться по советам черти кого, то вообще изи. 

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rossoshmap

2

Дык может как раз он в кеш и вывел

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Argumenta Ambigua

1

Почему я этому рад? Вспомнил, я же хотел видеокарту обновить

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Имя И Фамилия

Argumenta
0

А вы что, до сих пор считаете, что майнеры - причина дефицита видеокарт в магазинах, и когда цена на криптовалюту рухнет всё сразу наладится? Начнём с простого. Все новые видеокарты есть в наличии на вторичном рынке - ебей, авито и т.п., кто их там держит? Майнеры?

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Наружный коктейль

Имя
1

Как только появилась информация о майнинге на жёстких дисках, сразу на них подскочили цены. Это буквально в последние недели.

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Argumenta

Наружный
0

мониторил этот вопрос вчера, да, демпинг пошел, в моем случае уже на 18 процентов

Ответить

Наружный

Argumen…
2

Мне вот повезло на прошлой неделе купить два диска по старой цене.

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Argumenta

Наружный
0

мне повезло докинуть 2 тб в конце марта

Ответить

Имя И Фамилия

Наружный
0

Это потому что спрос подрос, всё правильно и логично. Но как только пройдёт спрос на видеокарты у майнеров начнётся спрос у геймеров, так-то для рыночка разницы никакой. Вчера читал новость о том, что нвидия делает серию видеокарт под названием RTX Lite или типа того, ставлю все нужные части тела на то, что на них тоже будут охотиться перекупы, ибо какая разница, у кого ажиотаж.

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Леонид Федотов

Имя
1

RTX LHR будет иметь аппаратный ограничитель для эфира, все остальные монетки будут майниться как и раньше. При этом, очевидно, Nvidia делает видимость что что-то там делает, для нее самой майнеры это святой грааль - карты продаются, компания имеет супер прибыль, акции взлетели так высоко, как никогда раньше (раньше при спросе геймеров акции толкались в полуживом боковике).

Очевидно, что в ближайшее время вряд ли что-то поменяется.

Ответить

Имя И Фамилия

Леонид
0

Спасибо за объяснение!

Ответить

Argumenta Ambigua

Имя
0

цена, и я не надо на вы

Ответить

Наружный коктейль

Argumenta
0

Я что-то пока не наблюдаю снижения цен на видеокарты.

Ответить

Миша Копейкин

0

 состояние Бутерина уменьшилось до 850 миллионов долларов

У меня во дворе у бомжей и то больше

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Дима Орлов

0

Я думаю что некорректно говорить что Виталик обеднел, крипты ведь у него осталось столько же, просто очередная сильная просадка курса

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Украденная жизнь

0

Тревожно за него. Может, скинуться смсками?

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С H А P Р i Е

Украденная
0

Задонатим ща в коментосах

Ответить

Контрольный глобус

0

.

Ответить

Иван Дмитриев

0

Меня зовут Виталя и я реальный кекс, сегодня у меня будет с инвесторами секс.

Ответить

Максим Зотеров

0

Карма за уничтожение SHIB!

Ответить

Rusty Nail

0

Мне кажется или можно такие новости клипать каждый час? 

Ответить

Dmytro Pogrebniak

0

Виталя, один такой на планете

Ответить

Солёная Капля

0

Легко пришло, легко ушло

Ответить

Иван Ильенко

0

Реакция Витали

Ответить

Имя И Фамилия

0

Кто-то сомневается в том, что парень плохо будет жить? У него в первую очередь не активы-фантики в наличии, а влияние, недавний случай с донатом шибакоинов индусам лично мне это хорошо показал.

Ответить

VladKlar

0
Ответить

Аккуратный парфюмер

–2

Ахахахаххахаххахаххаххахахах

Ответить

dead

Аккуратный
–1

@Кто это 

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Кто это

dead
0

Я не знаю других имен «🐙»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовским метод, нужно просто...

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