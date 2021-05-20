Александр Ионов заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.

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Об этом в своём телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она и адвокат Сергей Бадамшин представляют интересы «Медузы» в суде.

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«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — отметила Буракова.

20 апреля мужчина по имени Александр Викторович Ионов направил в ведомство обращение с просьбой признать «Медузу» «иностранным агентом». В онём говорится, что русскоязычным СМИ управляет латвийское юрлицо, которое финансируется грантами двух иностранных НКО, а также выиграло латвийский государственный тендер.

«Латвийское агенство инвестиций и развития заплатило проекту Галины Тимченко 74,3 тысячи евро за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также продвижение контента государственного туристического портала», — говорится документе.

Также указано, что издание неоднократно цитировало материалы уже признанных иностранными агентами СМИ и физлиц. Инов отметил, что «Медуза» также ссылается на иностранные медиа, а «частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений».

Автор жалобы — член московской общественной наблюдательной комиссии. Ионов — президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана». Он заявил «МБХ медиа», что и раньше подавал жалобы на «Медузу» в Роскомнадзор.

«Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, „фабрике троллей“ в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для „Медузы“», — сказал он.

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.