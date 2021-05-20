«Медузу» признали «иностранным агентом» через три дня после жалобы члена московской ОНК в Роскомнадзор Статьи редакции
Александр Ионов заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.
Об этом в своём телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она и адвокат Сергей Бадамшин представляют интересы «Медузы» в суде.
«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — отметила Буракова.
20 апреля мужчина по имени Александр Викторович Ионов направил в ведомство обращение с просьбой признать «Медузу» «иностранным агентом». В онём говорится, что русскоязычным СМИ управляет латвийское юрлицо, которое финансируется грантами двух иностранных НКО, а также выиграло латвийский государственный тендер.
«Латвийское агенство инвестиций и развития заплатило проекту Галины Тимченко 74,3 тысячи евро за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также продвижение контента государственного туристического портала», — говорится документе.
Также указано, что издание неоднократно цитировало материалы уже признанных иностранными агентами СМИ и физлиц. Инов отметил, что «Медуза» также ссылается на иностранные медиа, а «частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений».
Автор жалобы — член московской общественной наблюдательной комиссии. Ионов — президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана». Он заявил «МБХ медиа», что и раньше подавал жалобы на «Медузу» в Роскомнадзор.
«Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, „фабрике троллей“ в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для „Медузы“», — сказал он.
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов. 20 мая в Замоскворецком суде Москвы прошла беседа по иску «Медузы».
Решение приняли по доносу
Мы в тюряге, чтобы такие вещи писать?
да
Я нет, не пиши, пожалуйста
Муж глюкозы, шоле
Что будет делать Сергей Звезда, когда TJ признают иностранным агентом??
Далекий щит
Что будет делать Дмитрий Орлов, когда его признают иностранным агентом?
Раненый парфюмер
Не признают. Юзеры ТЖ так то безопасны и просто шутят над всем происходящим. Это их максимум. Даже если их будут тащить в сизо, они будут умудряться отправлять про это шутейки в ленту.