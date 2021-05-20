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Новости
Ольга Щербинина

«Медузу» признали «иностранным агентом» через три дня после жалобы члена московской ОНК в Роскомнадзор Статьи редакции

Александр Ионов заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.

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Об этом в своём телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она и адвокат Сергей Бадамшин представляют интересы «Медузы» в суде.

«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — отметила Буракова.

20 апреля мужчина по имени Александр Викторович Ионов направил в ведомство обращение с просьбой признать «Медузу» «иностранным агентом». В онём говорится, что русскоязычным СМИ управляет латвийское юрлицо, которое финансируется грантами двух иностранных НКО, а также выиграло латвийский государственный тендер.

«Латвийское агенство инвестиций и развития заплатило проекту Галины Тимченко 74,3 тысячи евро за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также продвижение контента государственного туристического портала», — говорится документе.

Также указано, что издание неоднократно цитировало материалы уже признанных иностранными агентами СМИ и физлиц. Инов отметил, что «Медуза» также ссылается на иностранные медиа, а «частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений».

Автор жалобы — член московской общественной наблюдательной комиссии. Ионов — президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана». Он заявил «МБХ медиа», что и раньше подавал жалобы на «Медузу» в Роскомнадзор.

«Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, „фабрике троллей“ в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для „Медузы“», — сказал он.

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.

11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов. 20 мая в Замоскворецком суде Москвы прошла беседа по иску «Медузы».

#новости #медиа

16 16 комментариев
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Миша Копейкин

3

 Решение приняли по доносу

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Деловой диод

Миша
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Мы в тюряге, чтобы такие вещи писать?

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Миша Копейкин

Деловой
0

да

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Деловой диод

Миша
0

Я нет, не пиши, пожалуйста

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Дмитрий Орлов

Деловой
0
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Деловой диод

Дмитрий
0

Проще ничего нет??

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Pavel Vakhrushev

2

Друзьям все, врагам - закон.

Ответить

Smaug The Terrible

2

Суды-тройки - три дня на рассмотрение

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С H А P Р i Е

0

Муж глюкозы, шоле

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Азамат Багатов

С
0

внук

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Иван Дмитриев

0

Так они же недавно писали что уже обжаловали?

Ответить

FOX

0

http://aionov.ru/glavnaya/

Биография - Личный блог Александра Ионова
Биография - Личный блог Александра Ионова
aionov.ru
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Дмитрий Орлов

0

Что будет делать Сергей Звезда, когда TJ признают иностранным агентом?? 

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Далекий щит

Дмитрий
0

Что будет делать Дмитрий Орлов, когда его признают иностранным агентом?

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Раненый парфюмер

Дмитрий
0

Не признают. Юзеры ТЖ так то безопасны и просто шутят над всем происходящим. Это их максимум. Даже если их будут тащить в сизо, они будут умудряться отправлять про это шутейки в ленту.

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Азамат Багатов

0

член Координационного совета «Антимайдана»

А ДАЛЬШЕ

можно не читать.

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