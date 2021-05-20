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yannlll

В Администрации президента анонсировали выступление Илона Маска на форуме «Новое Знание». Он участие не подтверждал Статьи редакции

Одним из спикеров проекта также выступит соучредитель Apple Стив Возняк.

Фото Reuters

На научно-просветительском марафоне «Новое Знание» выступят американские бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк. Об этом на открытии мероприятия заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пишут «Ведомости».

По словам Кириенко, перед участниками форума также выступят

  • глава МИД Сергей Лавров;
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
  • председатель правления Сбербанка Герман Греф;
  • бизнесмен Олег Тиньков.

На официальном сайте форума «Новое знание» нет информации, что Илон Маск будет одним из спикеров. Бизнесмен участие тоже не подтверждал.

#илонмаск #новости #кремль

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allah213

15

Пикча полностью передаёт реакцию Маска на эту новость

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Slam Dunk

allah213
0

Сейчас позвонил ему, сказал приедет.

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Почтовый хичхакер

Slam
0

пусть чипсов захватит по дороге

Ответить

Slam Dunk

Почтовый
0

Сметана/лук пойдёт?

Ответить

Suq Madiq

10

на форуме «Новое Знание»

на форуме с таким названием в рф обязательно должен выступить кто-то из иерархов рпц

Ответить

Smaug The Terrible

8

А на моих похоронах выступят В.В. Путин, Алла Пугачева, Дональд Трамп и Наталья Поклонская

Ответить

Владимир Филатов

Smaug
1

Ты же умер

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Владимир
0

Только внутри.

Ответить

Владимир Филатов

g͡o͞od҉
0

smaug умер

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Владимир
1

Только внутри.

Ответить

Smaug The Terrible

Владимир
0

https://youtu.be/-CcjV9fVWsg

Ответить

Владимир Филатов

Smaug
0

smaug

Ответить

Ренат

Smaug
0

В роликах с ютуба

Ответить

AttentiveMilk

Smaug
0

Поскорее бы

Ответить

Рыжий паук например

2

Так а новым законом разве не запрещено участие иностранных спикеров? Или "это другое"?

Ответить

AttentiveMilk

Рыжий
0

Не, ну некоторых то можно.....

Ответить

Kir Nagirnyak

2

До Пыни только дошло послание Маска в твиттере пообщаться? А нехуй было замедлять его

Ответить

Плотный Филипп

Kir
0

Путин размедли макса! 

Ответить

С H А P Р i Е

1

научно-просветительском марафоне

Просвещение жы запретили? Или это другое?

Ответить

Smaug The Terrible

С
2

Иностранное просвещение запретили. А родное скрепное только приветствуется.

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0

Илон маск наш

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Возняк известный торговец ебалом

Ответить

Mikhail Pukas

0

Маск в курсе? 

Ответить

Веселый жар

0

Одним из спикеров проекта также выступит соучредитель Apple Стив...

Я уж думал Джобс

Ответить

Веселый жар

0

бизнесмен Стив Возняк

Вот Воз удивится, что он бизнесмен

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Kivane

Веселый
0

Олег не меньше удивится

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