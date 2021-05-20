В Администрации президента анонсировали выступление Илона Маска на форуме «Новое Знание». Он участие не подтверждал Статьи редакции
Одним из спикеров проекта также выступит соучредитель Apple Стив Возняк.
На научно-просветительском марафоне «Новое Знание» выступят американские бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк. Об этом на открытии мероприятия заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пишут «Ведомости».
По словам Кириенко, перед участниками форума также выступят
- глава МИД Сергей Лавров;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
- председатель правления Сбербанка Герман Греф;
- бизнесмен Олег Тиньков.
На официальном сайте форума «Новое знание» нет информации, что Илон Маск будет одним из спикеров. Бизнесмен участие тоже не подтверждал.
Пикча полностью передаёт реакцию Маска на эту новость
на форуме «Новое Знание»
на форуме с таким названием в рф обязательно должен выступить кто-то из иерархов рпц
А на моих похоронах выступят В.В. Путин, Алла Пугачева, Дональд Трамп и Наталья Поклонская
Ты же умер
Только внутри.
До Пыни только дошло послание Маска в твиттере пообщаться? А нехуй было замедлять его
научно-просветительском марафоне
Просвещение жы запретили? Или это другое?
Иностранное просвещение запретили. А родное скрепное только приветствуется.