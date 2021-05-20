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Новости
Sasha Shambilova

В США 11-летняя девочка намазала на напавшего на неё мужчину синий слайм, чтобы помочь полиции. Его задержали Статьи редакции

Девочка решилась на это из-за просмотра сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» с мамой.

25 25 комментариев
5068 просмотров
Скриншот из видео NBC News

Во Флориде арестовали мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку, которая ждала автобуса на остановке. Он пытался затащить её в машину, припаркованную рядом на обочине.

Однако Алисса начала сопротивляться и в итоге отбилась от нападавшего. Она успела обмазать его плечо синим слаймом, сообщает NBC News.

По словам девочки, так она пыталась помочь полицейским опознать мужчину. Алисса также рассказала, что решилась на этот поступок благодаря просмотру сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» со своей мамой. Девочка заявила, что мужчина был вооружён ножом.

Теперь Алисса чувствует себя «храброй, гордой и взволнованной». Шериф Чип Симмонс заявил, что она правильно поступила, пытаясь отбиться от преступника.

Я постоянно думаю, что это могло закончиться совсем по-другому. Если бы эта 11-летняя девочка не решила просто не сдаваться до последнего, то это могло бы закончиться ужасно. Как вы думаете, почему ещё этот человек остановился и попытался забрать её и отвести в машину? Не нужно быть гением, чтобы понять, каковы были его намерения.

Чип Симмонс
шериф

Алисса также сообщила, что ранее водитель такой же машины уже пытался заговорить с ней. Она рассказала о случившемся родителям и директору школы.

Задержанного 30-летнего Джареда Станге обвиняют в покушении на похищение ребёнка, нападении и избиении при отягчающих обстоятельствах.

#новости #сша #происшествия

25 25 комментариев
28
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Ночной корабль

16

Можно вкратце про слайм? В душе не ебу, что это.

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Decadence

Ночной
6

Слайм - aka "лизун", желеобразная игрушка со свойствами неньютоновской жидкости.
В руках мнётся и лепится как подтопленный пластелин, при броске или ином резком воздействии уже отскакивает как попрыгунчик из твёрдой резины.

Ответить

Ночной корабль

Decadence
0

И как им можно обмазать плечо?

Ответить

Decadence

Ночной
2

В данном случае - хз, может прямо куски прилепила, а может он у неё был в консистенции жвачки. А так если в потолок бросаешь, то остаётся потом очень жирный отпечаток от него. В школах довольно часто можно заметить такое.

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Dmitry Yashin

Ночной
0

Никак. Его отличительной чертой является то, что он не остаётся на коже и других поверхностях

Ответить

Павел Макров

Dmitry
0

Не совсем так, видимо качество разное бывает. Если плечо волосатое, то точно куски останутся. На работе коллеге так мышку залили слаймом, чет хуй чё отдерешь потом

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умный человек

Decadence
0

нежное молочко баттерса

Ответить

Иван Николаев

11

Я не могу не думать, что это могло закончиться совсем по-другому.

Переводчик, научись уже переводить по-русски, а не тупо стряпать кальки

Ответить

С H А P Р i Е

2

«храброй, гордой и взволнованной».

Может, возбужденной? (Excited)

Ответить

Слава Инженеров

С
5

хорни?

Ответить

Серый кран

Слава
2

Bonk

Ответить

Подозрительный яд

С
4

на измене

Ответить

Дмитрий Орлов

С
0

Умный дохуя?

Ответить

Dmitry Yashin

1

А слайм не перевести было?

Ответить

Искренний супер_стар

Dmitry
5
Ответить

Николай Астахаев

Dmitry
5

Это опечатка, имели в виду слёрм https://futurama.fandom.com/ru/wiki/Слёрм

Ответить

Коровка говорит мууу

3

Что за слайм? Я понимаю - говном бы измазала

Ответить

Никита Кочуров

Коровка
0

тогда причина нападения мужика была бы хоть сколько-то понятна. сам вряд ли готов пройти мимо такого, пусть и ребёнок меня измажет.

Ответить

Никита Кочуров

3

Смотрела бы 'Коломбо' - с самого начала знала бы, кто нападёт (там убийцу сразу показывают. надо только не забыть до конца).

Ответить

Дмитрий Орлов

–5

В рашке маму бы обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью

Ответить

Способ Удержания Бобра

Дмитрий
7

Дарю

Ответить

умный человек

2

тридцать пожизненных

Ответить

Сергей Сергеич

2

Хорошая попытка рекламы сериала

Ответить

Марк Варламов

1

В США 11-летняя девочка подложила напавшему на неё мужчину бипки, чтобы помочь полиции. Его задержали 

Ответить

Александр Кантемиров

0

Ну хоть где-то раний набор массы пригодился 

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