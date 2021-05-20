В США 11-летняя девочка намазала на напавшего на неё мужчину синий слайм, чтобы помочь полиции. Его задержали Статьи редакции
Девочка решилась на это из-за просмотра сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» с мамой.
Во Флориде арестовали мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку, которая ждала автобуса на остановке. Он пытался затащить её в машину, припаркованную рядом на обочине.
Однако Алисса начала сопротивляться и в итоге отбилась от нападавшего. Она успела обмазать его плечо синим слаймом, сообщает NBC News.
По словам девочки, так она пыталась помочь полицейским опознать мужчину. Алисса также рассказала, что решилась на этот поступок благодаря просмотру сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» со своей мамой. Девочка заявила, что мужчина был вооружён ножом.
Теперь Алисса чувствует себя «храброй, гордой и взволнованной». Шериф Чип Симмонс заявил, что она правильно поступила, пытаясь отбиться от преступника.
Алисса также сообщила, что ранее водитель такой же машины уже пытался заговорить с ней. Она рассказала о случившемся родителям и директору школы.
Задержанного 30-летнего Джареда Станге обвиняют в покушении на похищение ребёнка, нападении и избиении при отягчающих обстоятельствах.
Ночной корабль
И как им можно обмазать плечо?
Никак. Его отличительной чертой является то, что он не остаётся на коже и других поверхностях
Не совсем так, видимо качество разное бывает. Если плечо волосатое, то точно куски останутся. На работе коллеге так мышку залили слаймом, чет хуй чё отдерешь потом
Я не могу не думать, что это могло закончиться совсем по-другому.
Переводчик, научись уже переводить по-русски, а не тупо стряпать кальки
«храброй, гордой и взволнованной».
Может, возбужденной? (Excited)
хорни?
А слайм не перевести было?
Это опечатка, имели в виду слёрм https://futurama.fandom.com/ru/wiki/Слёрм
Что за слайм? Я понимаю - говном бы измазала
тогда причина нападения мужика была бы хоть сколько-то понятна. сам вряд ли готов пройти мимо такого, пусть и ребёнок меня измажет.
Смотрела бы 'Коломбо' - с самого начала знала бы, кто нападёт (там убийцу сразу показывают. надо только не забыть до конца).
В рашке маму бы обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью
В США 11-летняя девочка подложила напавшему на неё мужчину бипки, чтобы помочь полиции. Его задержали