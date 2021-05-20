Я постоянно думаю, что это могло закончиться совсем по-другому. Если бы эта 11-летняя девочка не решила просто не сдаваться до последнего, то это могло бы закончиться ужасно. Как вы думаете, почему ещё этот человек остановился и попытался забрать её и отвести в машину? Не нужно быть гением, чтобы понять, каковы были его намерения.