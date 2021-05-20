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Новости
Ольга Щербинина

Анджелина Джоли снялась c роем пчёл, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения Статьи редакции

Чтобы насекомые ползали по ней так, как требовалось фотографу, тело актрисы покрыли феромонами.

74 74 комментария
2826 просмотров

Актриса поучаствовала в проекте журнала National Geographic. Фото и видео опубликовано в его инстаграме. Съёмку приурочили ко всемирному дню пчёл.

Фотограф Дэн Уинтерс черпал вдохновение в знаменитом портрете работы Ричарда Аведона 1981 года. На снимке запечатлён калифорнийский пчеловод, обнажённый торс которого покрыт насекомыми.

Уинтерс привлёк к работе энтомолога, который предоставил для съёмок специальный феромон. Его нанесли на те участки тела актрисы, где должны были собираться пчёлы. Аналогичную технику применял и Аведон. На площадке все кроме неё были в защитных костюмах. Чтобы пчёлы не волновались, там было тихо и достаточно темно, рассказал фотограф.

«Анджелина стояла, покрытая пчёлами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — добавил он и отметил, что актрису не укусили.

В материале говорится, что в последние десятилетия популяция пчёл стала стремительно сокращаться, а это может грозить человечеству голодом. Журнал также упомянул инициативу ЮНЕСКО, которую поддерживает Джоли — к 2025 году организация планирует увеличить численность пчел на 125 миллионов особей и построить 2,5 тысячи ульев.

#новости #природа #пчёлы

74 74 комментария
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26
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Максим Шпилёв

26

Анджелина Джоли снялась c роем пчёл, чтобы привлечь внимание к..

себе

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Mareg Tebiev

Максим
10

если ты обмажешься пчелами и напишешь в твиторе что это всё потому что они вымирают на это никто не обратит внимания, потому что ты никто и звать тебя никак, а вот когда так делает какая-то медийная личность, которую знают миллионы, то это определенно заявление мирового уровня и точно привлечет внимание.

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New

Mareg
0

Пойду отправлю 500 рублей в фонд защиты дикой природы!

Если жена спросит куда я потратил лишние 500 рублей, отвечу:
- «Меня Анджелина Джоли спровоцировала!!!»

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Boshy Ben

New
1

Ну и молодец будешь. Иди, отправь, похвастайся перед женой.

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New

Boshy
–2

It was a joke

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Orbital_Cat

New
2

пиздюк

Ответить

New

Orbital…
0

Какие то тут все слишком экофрэндли....
Наверное и мусор сортируют каждый день и футболку лишнюю не покупают в заре 👍

Ответить

New

Максим
5

Типо чтобы делать какие то полезные проекты или инициативы надо быть обязательно ноунеймом и непопулярным человеком?

Ответить

Eugene Smith

New
0

ДА

Ответить

Dmitry Yashin

New
–1

Типа надо писать "типа".

Ответить

New

Dmitry
0

Учитель русского что ли?

Ответить

Orbital_Cat

New
–3

зачем правильно говорить? а ж не училка. зачем правильно зашивать хирургу? он же не швея.

Ответить

Дима Орлов

Orbital…
1

Че ты докупался

Ответить

New

Orbital…
0

У тебя все хорошо с головой?
Таблетки что ли забыл выпить?🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

New

New
0

Я чо книгу что ли пишу, которую будут в тираже 10 тысяч экземпляров печатать?
Мое сообщение увидят максимум человек 100, ну или 200...

Докапываться до таких мелочей как «типо»/«типа» это перебор уже.

Ответить

Рыжий паук например

Максим
1

Да ей-то собственно, без надобности. Уж кто-кто, а она действительно о природе заботится

Ответить

New

Рыжий
2

Как ты это понял?🤔
Ну, что у нее чистые намерения 🤔

Ответить

Дима Орлов

New
1

Она уже звезда Голливуда

Ответить

Orbital_Cat

New
0

потому что у натгео нет сколько денег в бюджете башлять джоли или бекхмам. и участие в программах юнеско это тоже благотворительность. и почему бы просто не быть этим чистым намерениям... 

Ответить

New

Orbital…
0

Да я если честно пошутил.
Мне вообще пофиг на ее намерения.

Возможно если какой нибудь миллиардер долларовый посмотреть эту рекламу с Джоли и пожертвует какое то количество миллионов долларов на защиту природы будет отлично 👍

Ответить

Дима Орлов

Максим
1

Глупости

Ответить

New

Дима
0

Привет, Дим.

Ответить

Дима Орлов

New
1

Добрый вечер

Ответить

New

Дима
0

Долго ты отвечал. У меня вопрос важный.
В следующий раз можешь побыстрее отвечать?

Ответить

Allekprost

New
0

Вы знакомы?

Ответить

Усталый американец

Максим
0

Уж кому-кому, а ей уже и так хватает внимания.

Ответить

Orbital_Cat

Максим
0

она что, волкова?! ей это нахуй давно не упало...если вообще было надо 

Ответить

Иван Николаев

Максим
–1

Ну если ты озабоченный спермотоксикозник, то да, к ней

Ответить

Коровка говорит мууу

11
Ответить

некипишуй

Коровка
9
Ответить

Коровка говорит мууу

некипишуй
8

Это да. Но сейчас кто-нибудь доебется, что это оса, а не пчела

Ответить

Коровка говорит

Коровка
2
Ответить

Vlad Kucherenko

Коровка
1

я в раннем детстве был уверен, что воробьи - это дети голубей, так они всегда вместе за хлеб дрались, а маленьких голубей никогда там не видел

Ответить

Victor Ganin

Vlad
0

Маленьких голубей не существует.

Ответить

Коровка говорит

Victor
0

Рили ни разу не видел, блин, я чёт задумался даже.

Ответить

Максим Бармин

Коровка
0

Demon form

Ответить

Закомплексованна

Коровка
–1

Нет, я не тупой

Ответить

New

Коровка
0

Комментарий удалён по просьбе правообладателя

Ответить

Искренний супер_стар

6

Она так головой двигает, как будто нейросеть myHeritage оживили

Ответить

Cерьёзный Валера

Искренний
2

Who knows, who knows.

Ответить

Коровка говорит мууу

5
Ответить

Виталий Куликов

Коровка
0

либо челик аллергик, либо ему в ебало минимум 5 пчёл вдарило.

Ответить

Закомплексованная Душа

Виталий
1

Аллергия, видел как у людей бошка в 2 раза распухала

Ответить

Виталий Лановой

Коровка
0

Это фунфырик боярышника так действует

Ответить

Рыжий паук например

5

Там плчёлы умирают, а мы тут жужжим в комментах

Ответить

Nikita Rodionov

4

https://youtu.be/9DSIFHTpGZM

Ответить

С H А P Р i Е

2

Ты пчела, я пчеловод

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Ты бамблби (шмель), идиот

Ответить

Коровка говорит мууу

С
1

Заиграло в голове, бл

Ответить

Алексей Логачев

2

Анджелина Джоли дико красивая, конечно... 

Ответить

Максим Зинчук

1

Ну нахер

Ответить

Далекий щит

1

Анджелина Джоли и рой педрил

Ответить

Виталий Куликов

1

построить 2,5 тысячи ульев.

Это вообще ни о чём, лол.

Ответить

Orbital_Cat

Виталий
0

ни о чем это ты

Ответить

Виталий Куликов

Orbital_Cat
0

В смысле, ведь ни о чём это же твоя мать, стоп.
Сына?

Ответить

Eugard

1
Ответить

Mikhail Pukas

1

У художников скопипастить называется 'черпать вдохновение'.

Ответить

Коровка говорит мууу

1
Ответить

Терье Анри

1

"Шахтёр  и офисник"

Ответить

Виталий Лановой

0

Пчёл люблю, а вот осы мерзкие создания

Ответить

Mareg Tebiev

Виталий
2

а вот осы тебя любят и потому пвпшатся с пауками, клещами всякой другой мерзкой дрянью

Ответить

Vlad Kucherenko

0

Нужно диких пчел популяцию увеличивать, а не медоносных. Медоносные не вымирают, а вот конкуренцию диким пчелам и другим насекомым составляют

Ответить

Виталий Куликов

Vlad
0

как ни странно, но медоносная тоже прилично пиздов получает, сейчас у нас любят забористой химией опылить посевы и никому об этом предварительно не сообщать,  по итогу минус все семьи и частенько пчеловод просто заканчивает с пчёлами.

Ответить

Константин Курасов

0

Так Пол Стеметс придумал же, как их спасти, чё они парятся? Или денег на реализацию не дают?

Ответить

MangaloriANAL

0

У знакомого деда в Подмосковье есть пара ульев, он говорит, что в последние месяцы они стали вялыми, мало двигаются, как будто их морфином напоили... Сам дед считает, что во всём виновато загрязнение атмосферы.

Ответить

Виталий Куликов

MangaloriANAL
0

Да не, хуйня всё это, на самом деле его пчёл отравили жиды.

Ответить

Андрей Галицкий

0

жаль

Ответить

Никита Кочуров

0

Бля. Пчела третьи сутки не может исчезнуть из моей кухни.
Яб рад поверить, но мой опыт говорит об обратном - нет такой проблемы, всё наоборот.

Ответить

Allekprost

0

Бабка поехала кукухой

Ответить

Victor Ganin

0

отметил, что актрису не укусили.

Схуяли они её должны были укусить?
Она уже не так сладка, чтобы пчёлы её кусали.

Ответить

Британский теркин30см

0

Фотограф Дэн Уинтерс черпал вдохновение

скопировал*

Ответить

Коровка говорит мууу

0
Ответить

Slam Dunk

0

Лучше бы привлекла внимание к проблеме исчезновения своих сисек

Ответить

Vitali

0

https://www.youtube.com/watch?v=vhQc26FTsYE

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