Анджелина Джоли снялась c роем пчёл, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения Статьи редакции
Чтобы насекомые ползали по ней так, как требовалось фотографу, тело актрисы покрыли феромонами.
Актриса поучаствовала в проекте журнала National Geographic. Фото и видео опубликовано в его инстаграме. Съёмку приурочили ко всемирному дню пчёл.
Фотограф Дэн Уинтерс черпал вдохновение в знаменитом портрете работы Ричарда Аведона 1981 года. На снимке запечатлён калифорнийский пчеловод, обнажённый торс которого покрыт насекомыми.
Уинтерс привлёк к работе энтомолога, который предоставил для съёмок специальный феромон. Его нанесли на те участки тела актрисы, где должны были собираться пчёлы. Аналогичную технику применял и Аведон. На площадке все кроме неё были в защитных костюмах. Чтобы пчёлы не волновались, там было тихо и достаточно темно, рассказал фотограф.
«Анджелина стояла, покрытая пчёлами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — добавил он и отметил, что актрису не укусили.
В материале говорится, что в последние десятилетия популяция пчёл стала стремительно сокращаться, а это может грозить человечеству голодом. Журнал также упомянул инициативу ЮНЕСКО, которую поддерживает Джоли — к 2025 году организация планирует увеличить численность пчел на 125 миллионов особей и построить 2,5 тысячи ульев.
Анджелина Джоли снялась c роем пчёл, чтобы привлечь внимание к..
себе
если ты обмажешься пчелами и напишешь в твиторе что это всё потому что они вымирают на это никто не обратит внимания, потому что ты никто и звать тебя никак, а вот когда так делает какая-то медийная личность, которую знают миллионы, то это определенно заявление мирового уровня и точно привлечет внимание.
Типа надо писать "типа".
зачем правильно говорить? а ж не училка. зачем правильно зашивать хирургу? он же не швея.
Рыжий паук например
Да ей-то собственно, без надобности. Уж кто-кто, а она действительно о природе заботится
потому что у натгео нет сколько денег в бюджете башлять джоли или бекхмам. и участие в программах юнеско это тоже благотворительность. и почему бы просто не быть этим чистым намерениям...
Глупости
Добрый вечер
она что, волкова?! ей это нахуй давно не упало...если вообще было надо
Это да. Но сейчас кто-нибудь доебется, что это оса, а не пчела
я в раннем детстве был уверен, что воробьи - это дети голубей, так они всегда вместе за хлеб дрались, а маленьких голубей никогда там не видел
Маленьких голубей не существует.
либо челик аллергик, либо ему в ебало минимум 5 пчёл вдарило.
Ты пчела, я пчеловод
построить 2,5 тысячи ульев.
Это вообще ни о чём, лол.
ни о чем это ты
Пчёл люблю, а вот осы мерзкие создания
а вот осы тебя любят и потому пвпшатся с пауками, клещами всякой другой мерзкой дрянью
Нужно диких пчел популяцию увеличивать, а не медоносных. Медоносные не вымирают, а вот конкуренцию диким пчелам и другим насекомым составляют
как ни странно, но медоносная тоже прилично пиздов получает, сейчас у нас любят забористой химией опылить посевы и никому об этом предварительно не сообщать, по итогу минус все семьи и частенько пчеловод просто заканчивает с пчёлами.
Так Пол Стеметс придумал же, как их спасти, чё они парятся? Или денег на реализацию не дают?
У знакомого деда в Подмосковье есть пара ульев, он говорит, что в последние месяцы они стали вялыми, мало двигаются, как будто их морфином напоили... Сам дед считает, что во всём виновато загрязнение атмосферы.
Да не, хуйня всё это, на самом деле его пчёл отравили жиды.
Бля. Пчела третьи сутки не может исчезнуть из моей кухни.
Яб рад поверить, но мой опыт говорит об обратном - нет такой проблемы, всё наоборот.
отметил, что актрису не укусили.
Схуяли они её должны были укусить?
Она уже не так сладка, чтобы пчёлы её кусали.