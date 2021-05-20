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Новости
yannlll

Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли. И вспомнил выдуманную цитату госсекретаря США о Сибири Статьи редакции

На эту же цитату ранее ссылались глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

51 51 комментарий
3185 просмотров

Путин по видеосвязи выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Президент заявил, что другие страны считают, будто «Россия слишком велика». Также президент вспомнил высказывание, что Россия несправедливо владеет богатствами такого региона, как Сибирь.

Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооружённых сил.

Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат.

Владимир Путин

Фразу о том, что «колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России» российские чиновники неоднократно приписывали Мадлен Олбрайт — в 1997-2001 годах она занимала должность госсекретаря США:

  • в 2012 году на эти слова ссылался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин;
  • Владимир Путин вспомнил фразу на пресс-конференции в 2014 году: «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России»;
  • в 2015 году цитату упоминал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Документальных подтверждений высказыванию о Сибири нет. Сама Олбрайт утверждала, что никогда такого не говорила.

#путин #сибирь #политика #новости #сша

Спасибо за наводку FOX
51 51 комментарий
22
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некипишуй

19

фраза Немцова  о Путине

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Коллективный Мурод

некипишуй
25
Ответить

Дмитрий Орлов

Коллективный
8

Ну и в чем он не прав?

Ответить

Коллективный

Дмитрий
7

Димочка, он полностью прав!

Ответить

haunter

Коллективный
0

извинись 

Ответить

Алексей Астафьев

некипишуй
1

Красавчик
Главное, знает, что делает

Ответить

Руслан Астратов

27

"Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли"

Сказал человек, который захватил Крым

Ответить

haunter

Руслан
0

т.е захватил? его отдали

Ответить

Закомплексованная Душа

haunter
1

Его вообще подняли с пола, кто-то потерял

Ответить

Владислав Муравьёв

haunter
1

Ну да, делать им было нехуй, решили отдать Крым, чисто по приколу. Снимай розовые очки, давно пора в нашем мире )

Ответить

Коллективный Мурод

21

странно слышать такое, но они иногда звучат

Разве что у деда в голове

Ответить

allah213

14

Он завтра и с планом Даллеса бороться начнёт

Ответить

Способ Удержания Бобра

14

Сибирь be like...
Слева: "Откусить кусок от России"
Справа: Купить за юани

Ответить

Радостный Орзэмэс

Способ
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Радостный
0

«Способ Удержания Бобра» еще известен как: «Aleksej Fedko»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

Лысина Арика

12

Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли.

Дед, да кому сдалась Сибирь, разве что китайцам, которым ты сам жопу подставляешь, пуская их в регион/ 

Ответить

Stolik Strigil

Лысина
0

Там чуть ироничнее
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(2005)

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ru.wikipedia.org
Ответить

робот-бёрдвотчер

9

Это астральный генерал прочитал мысли Олбрайт https://rg.ru/2006/12/22/gosbezopasnostj-podsoznanie.html

Генерал ФСО: В мыслях Мадлен Олбрайт мы…
Генерал ФСО рассказал "РГ" сенсационные подробности о работе одного из самых секретных…
rg.ru
Ответить

Logic

8

Да, верим, чеченам уже выбил :)

Ответить

Романелло Кивогенс

Logic
3

Сдается мне, что это звенья одной цепи. На днях глава одного из регионов публично продемонстрировал всем остальным, что именно он является главным альфой. И по видимому это действительно так, потому как вся остальная политическая элита, а также государственные журналисты покорно смолчали, никак не прокомментировав эту весьма неоднозначную демонстрацию силы . Оно и понятно - это не оппозицию чморить и не Западу контрсанкциями грозить - тут реально боязно. 

Дед тоже побоялся что либо сказать, опасаясь спровоцировать ответную реакцию за несколько месяцев до выборов. Но и смолчать ее смог, понимая, что вся страна на него смотрит и оценивает, кто же у нас в стране самый главный альфа. Вот и выбрал дежурную и вполне безопасную грушу в виде абстрактного Запада, использовав ту риторику, которая и провела его к президентству.

Только тогда она была к месту и направлена против настоящего врага, который представлял тогда реальную угрозу. А ныне, повторюсь, даётся грозный отпор мифическим захватчикам Сибири, притом даже не с Востока (Китай более реальная угроза в этом отношении, но в их адрес высказываться страшно), а с Запада. Комментарии, думаю, излишни.

Ответить

Папуша

8

И как всегда Сибирь никто не спрашивает

Ответить

Дмитрий Орлов

3

РАЗ ДВА ТРИ
ПУТИН УХОДИ
ТРИ ДВА РАЗ
ПУТИН

Ответить

pls help

Дмитрий
8

ЛЮБИТ ГАЗ

Ответить

dead

3

Популист

Ответить

Михаил Октябрьский

dead
1

пипл хавает 

Ответить

Единственный татарин

dead
0

Популижт

Ответить

Единственный татарин

3

А давайте лучше нашим ветеранам зубы вставлять, чем кому попало их выбивать!

Ответить

Анастасия Кузьмина

Единственный
0

Можно объединить приятное с полезным

Ответить

Илья Мартынов

2

Пара десятков человек живёт в категориях середины двадцатого, если не середины девятнадцатого века, а платят за это оставшиеся 146 миллионов. Интересно, когда им объяснят, что в современном мире на хрен никому (если брать экономически развитые и средне развитые страны) не сдалась дополнительная земля и территории? Мозги и квадифицированные кадры - да, учёные и предприимчивые люди - да, да даже низкоквалифицированная рабочая сила в определенных объемах тоже. А ещё конкурентная экономическая и политическая среда (она позволяет по банальным законам естественного отбора находить максимально эффективные решения и одновременно поддерживать максимальную палитру тестируемых решений). Территории-то зачем? Их же подтягивать надо до уровня своего экономического развития, население содержать и стоит это миллиарды, и это почти всегда в итоге в экономическом плане не выгодно. (Будто наш великий вождь этого на опыте нашей страны не знает). Да и от России кому нужно что-то оттяпывать? И вообще её разваливать? Экономика обладает архаичной структурой (сырье + сервис вокруг него и обслуживающих его людей), ресурсы исправно на Запад поставляет, а если даже не хотят, все равно старается поставить чуть ли не по демпинговым ценам (Сила Сибири и Китай), долговые обязательства исполняет, мозги исправно поставляет по заниженным ценам, да ещё и роль пугала успешно играет, если нужно попугать родного избирателя перед выборами... 

Видимо это все для внутреннего потребления электората 55+... продукты подорожали? Так это потому что оттяпать и завоевать хотят нас страшные враги , а не из-за ускоренного импорта инфляции в виду заниженного курса рубля, выгодного элите

Ответить

Bkmz Иванов

1

Вот это новость.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1
Путин продолжает приводить фейковую цитату о…
На Западе до сих пор периодически предлагают отделить от России части её территории, которые якобы…
tjournal.ru
Ответить

Roman Persianinov

Bkmz
0

@FOX извини нас, провафлили твою заметку

Ответить

Bkmz Иванов

Roman
1

Удивительно? – Нет

Ответить

Roman

Bkmz
0

Чё порвался сразу? Сегодня вечером новый редактор работает, ещё не совсем освоилась, забыла проверить. Бывает, решаемый вопрос

Ответить

Дмитрий Орлов

Roman
1

Это ты порвался

Ответить

Roman

Дмитрий
1

Ни капли, Дима

Ответить

Bkmz Иванов

Roman
0

Чё порвался сразу?

М-да..
Провафлили так провафлили чё уж 

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

*Некорректный комментарий*

Ответить

Дмитрий Орлов

1

@FOX 

Ответить

Madegghead

1

А тоже самое сказать товарищу Си? Который как раз реально покушается...
Жим-жим?

Ответить

Roman Safonov

0

Когда уже это чмо подавится своим эго?!

Ответить

William Nash

0

путен мой герой!!!!

Ответить

Федя Прозоров

0

Ууууух, мирная страна

Ответить

KSA

0

Это он Китаю пригрозил по теме приграничных территорий? Я правильно понимаю?

Ответить

сироп от щекотки

0

Ну хотя бы не задавить

Ответить

pls help

0

Все нас хотят где-то укусить

Кто?

Ответить

Майка Ника

pls
0

И где?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Вставную челюсть дед не забыл вставить-то?

Ответить

teinaaVa

0

Literally училка из школы, когда речь зашла о геополитике.

Ответить

Антон Лисин

0

Дед со вставной челюстью что-то прохрюкал 

Ответить

Madao

0

Ублюдок, сын собачьего дерьма, как забирать Крым и помогать обдроченцам — так первый на селе, а как кто-то сказал о богатствах страны, разворовываемых охуевшей от излишеств верхушкой-- так, быдло гопарное, бычит, ибо нихрена, кроме как отжимать в своей жизни не научился, даже обычной дипломатии. Тьфу, блять. Стыдно, русские, ОЙ ПРОСТИТЕ РОССИЙСКИЕ, стыдно хуй вот этого вот обоссыша сосать. 
Да, порвалась. 

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