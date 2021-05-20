Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли. И вспомнил выдуманную цитату госсекретаря США о Сибири Статьи редакции
На эту же цитату ранее ссылались глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Путин по видеосвязи выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Президент заявил, что другие страны считают, будто «Россия слишком велика». Также президент вспомнил высказывание, что Россия несправедливо владеет богатствами такого региона, как Сибирь.
Фразу о том, что «колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России» российские чиновники неоднократно приписывали Мадлен Олбрайт — в 1997-2001 годах она занимала должность госсекретаря США:
- в 2012 году на эти слова ссылался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин;
- Владимир Путин вспомнил фразу на пресс-конференции в 2014 году: «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России»;
- в 2015 году цитату упоминал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Документальных подтверждений высказыванию о Сибири нет. Сама Олбрайт утверждала, что никогда такого не говорила.
фраза Немцова о Путине
Коллективный Мурод
Ну и в чем он не прав?
"Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли"
Сказал человек, который захватил Крым
Ну да, делать им было нехуй, решили отдать Крым, чисто по приколу. Снимай розовые очки, давно пора в нашем мире )
Сибирь be like...
Слева: "Откусить кусок от России"
Справа: Купить за юани
Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России земли.
Дед, да кому сдалась Сибирь, разве что китайцам, которым ты сам жопу подставляешь, пуская их в регион/
Там чуть ироничнее
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(2005)
Это астральный генерал прочитал мысли Олбрайт https://rg.ru/2006/12/22/gosbezopasnostj-podsoznanie.html
Да, верим, чеченам уже выбил :)
Сдается мне, что это звенья одной цепи. На днях глава одного из регионов публично продемонстрировал всем остальным, что именно он является главным альфой. И по видимому это действительно так, потому как вся остальная политическая элита, а также государственные журналисты покорно смолчали, никак не прокомментировав эту весьма неоднозначную демонстрацию силы . Оно и понятно - это не оппозицию чморить и не Западу контрсанкциями грозить - тут реально боязно.
Дед тоже побоялся что либо сказать, опасаясь спровоцировать ответную реакцию за несколько месяцев до выборов. Но и смолчать ее смог, понимая, что вся страна на него смотрит и оценивает, кто же у нас в стране самый главный альфа. Вот и выбрал дежурную и вполне безопасную грушу в виде абстрактного Запада, использовав ту риторику, которая и провела его к президентству.
Только тогда она была к месту и направлена против настоящего врага, который представлял тогда реальную угрозу. А ныне, повторюсь, даётся грозный отпор мифическим захватчикам Сибири, притом даже не с Востока (Китай более реальная угроза в этом отношении, но в их адрес высказываться страшно), а с Запада. Комментарии, думаю, излишни.
РАЗ ДВА ТРИ
ПУТИН УХОДИ
ТРИ ДВА РАЗ
ПУТИН
Популист
Пара десятков человек живёт в категориях середины двадцатого, если не середины девятнадцатого века, а платят за это оставшиеся 146 миллионов. Интересно, когда им объяснят, что в современном мире на хрен никому (если брать экономически развитые и средне развитые страны) не сдалась дополнительная земля и территории? Мозги и квадифицированные кадры - да, учёные и предприимчивые люди - да, да даже низкоквалифицированная рабочая сила в определенных объемах тоже. А ещё конкурентная экономическая и политическая среда (она позволяет по банальным законам естественного отбора находить максимально эффективные решения и одновременно поддерживать максимальную палитру тестируемых решений). Территории-то зачем? Их же подтягивать надо до уровня своего экономического развития, население содержать и стоит это миллиарды, и это почти всегда в итоге в экономическом плане не выгодно. (Будто наш великий вождь этого на опыте нашей страны не знает). Да и от России кому нужно что-то оттяпывать? И вообще её разваливать? Экономика обладает архаичной структурой (сырье + сервис вокруг него и обслуживающих его людей), ресурсы исправно на Запад поставляет, а если даже не хотят, все равно старается поставить чуть ли не по демпинговым ценам (Сила Сибири и Китай), долговые обязательства исполняет, мозги исправно поставляет по заниженным ценам, да ещё и роль пугала успешно играет, если нужно попугать родного избирателя перед выборами...
Видимо это все для внутреннего потребления электората 55+... продукты подорожали? Так это потому что оттяпать и завоевать хотят нас страшные враги , а не из-за ускоренного импорта инфляции в виду заниженного курса рубля, выгодного элите
Вот это новость.
@FOX извини нас, провафлили твою заметку
Удивительно? – Нет
Это ты порвался
Чё порвался сразу?
М-да..
Провафлили так провафлили чё уж
А тоже самое сказать товарищу Си? Который как раз реально покушается...
Жим-жим?
Все нас хотят где-то укусить
Кто?
Ублюдок, сын собачьего дерьма, как забирать Крым и помогать обдроченцам — так первый на селе, а как кто-то сказал о богатствах страны, разворовываемых охуевшей от излишеств верхушкой-- так, быдло гопарное, бычит, ибо нихрена, кроме как отжимать в своей жизни не научился, даже обычной дипломатии. Тьфу, блять. Стыдно, русские, ОЙ ПРОСТИТЕ РОССИЙСКИЕ, стыдно хуй вот этого вот обоссыша сосать.
Да, порвалась.