Google откроет летом свой первый магазин с устройствами компании Статьи редакции
Магазин откроется в районе Челси в Нью-Йорке неподалёку от Apple Store.
- В Google Store будут продавать телефоны Pixel, спортивные браслеты Fitbit, ноутбуки Pixelbook, устройства для умного дома Nest и другие продукты компании. Также внутри будет пункт выдачи товаров при покупке с сайта и служба поддержки.
- Количество покупателей в магазине ограничат на время пандемии, зайти можно будет только в маске.
- Google Store Chelsea станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников Google.
- Некоторые технологичные компании закрывают свои розничные магазины. Например, в июне 2020 года Microsoft заявила, что закрывает 83 магазина из-за падающих продаж, в то время как онлайн-продажи росли. Apple же делает из своих магазинов точки притяжения, превращая их в уникальные архитектурные объекты.
Как раз в Челси (NY) хотел по пути в замкадье заскочить, но это такой крюк
Нужен филиал в Краснодаре. Срочно.
И в Норильске
Барнаул, алтайский край
ноутбуки Pixelbook
Спасибо. Я узнал что у Гугла есть собственные ноутбуки.
P.s. А мы тут ещё на Apple всем миром гоним что убирает гнёзда...
Пиздец. У них ещё и операционка своя есть...
Деловой диод
Не рвись
Оверпрайс, имхо
Ведь у них уже был магазин, не?
Пусть свое говно привезет в Россию. Неужели в России всё настолько плохо, что продавать пиксели здесь невыгодно...
Интересно, на каком расстоянии? 100 км?
Молчаливый дебаркадер
а сколько рядом магазинов самсунг?!!!
А чего там у apple? Опять молодцы? Тут другие комментарии об этой компании бывают?