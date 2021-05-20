Новости
Новости vc.ru

Google откроет летом свой первый магазин с устройствами компании Статьи редакции

Магазин откроется в районе Челси в Нью-Йорке неподалёку от Apple Store.

Фото Google
  • В Google Store будут продавать телефоны Pixel, спортивные браслеты Fitbit, ноутбуки Pixelbook, устройства для умного дома Nest и другие продукты компании. Также внутри будет пункт выдачи товаров при покупке с сайта и служба поддержки.
  • Количество покупателей в магазине ограничат на время пандемии, зайти можно будет только в маске.
  • Google Store Chelsea станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников Google.
  • Некоторые технологичные компании закрывают свои розничные магазины. Например, в июне 2020 года Microsoft заявила, что закрывает 83 магазина из-за падающих продаж, в то время как онлайн-продажи росли. Apple же делает из своих магазинов точки притяжения, превращая их в уникальные архитектурные объекты.

#новости #google

805 просмотров
29 29 комментариев
11
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 29, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 384492, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 17:14:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Коровка говорит мууу

3

Как раз в Челси (NY) хотел по пути в замкадье заскочить, но это такой крюк

Ответить

MightyStan

Коровка
1

От Северного Чертанова до Hell’s Kitchen ближе, 134 маршрутка ходит

Ответить

Yaroslaff Chekunov

2

Нужен филиал в Краснодаре. Срочно.

Ответить

Федя Прозоров

Yaroslaff
1

И в Норильске

Ответить

Закомплексованная Душа

Федя
5

Барнаул, алтайский край

Ответить

Александр

Закомпл…
0

Нурсултан, КЭЭЗЭТ 

Ответить

Dmitry Sursin

1

ноутбуки Pixelbook

Спасибо. Я узнал что у Гугла есть собственные ноутбуки.

Ответить

Dmitry Sursin

Dmitry
0

P.s. А мы тут ещё на Apple всем миром гоним что убирает гнёзда...

Ответить

Dmitry Sursin

Dmitry
0

Пиздец. У них ещё и операционка своя есть...

Ответить

Закомплексованна

Dmitry
12

Ебать, ты из подземелья вылез?

Ответить

Аккуратный парфюмер

1

Не нужны

Ответить

Деловой диод

Аккуратный
1

Не рвись

Ответить

Аккуратный парфюмер

Деловой
1

Не могу!

Ответить

Дмитрий Орлов

Аккурат…
0

Зашейся

Ответить

С H А P Р i Е

1

Оверпрайс, имхо

Ответить

velvetdust

С
0

Pixel 4a вроде вполне норм по цене относительно качества

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

Ведь у них уже был магазин, не?

Ответить

Vandgory

Dmitry
0

Онлайн только

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Пусть свое говно привезет в Россию. Неужели в России всё настолько плохо, что продавать пиксели здесь невыгодно...

Ответить

Артём

Дмитрий
0

Яндекс задущит 

Ответить

Молчаливый дебаркадер

0

неподалёку от Apple Store

здравствуйте маленькие любители притягивать за уши)

Ответить

Федя Прозоров

Молчаливый
0

Интересно, на каком расстоянии? 100 км?

Ответить

Молчаливый дебаркадер

Федя
0

а сколько рядом магазинов самсунг?!!!

Ответить

Федя Прозоров

Молчали…
0

Надо посчитать

Ответить

Just Артур

0

в чём прикол? гугл стор же уже существует 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Челси - Нью-Йорк

Ответить

Ночной корабль

0

Но в большинство стран, включая Россию, они так и не начнут поставки

Ответить

Федя Прозоров

0

Когда вывеска гугла незаметна из-за фасада

Ответить

Allekprost

0

А чего там у apple? Опять молодцы? Тут другие комментарии об этой компании бывают?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях
А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.
214
Новости
Подростка, назвавшего Кадырова «шайтаном» во время прямого эфира в инстаграме, нашли. Его родственники извинились
Отец 15-летнего юноши пообещал «в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьёз».
267
Наука
Учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19. Он уничтожает 99,9% вирусов в заражённых лёгких
Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.
162
Популярное за три дня
Путешествия
Секс вне закона и запрет на пьянство: как я провела три года в консервативном мусульманском Катаре
О нравах, жизни и зарплате в одном из самых богатых государств мира.
142
Интернет
«Публика пришла смотреть на достойнейшего»: Евгений Понасенков посетил шоу «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»
По словам «маэстро», секрет неспешных прогулок из мемов заключается в размышлениях об истории.
208
Интернет
Репортаж из соцсетей: Сильная гроза в Петербурге
На город обрушились ливень, гром и молнии — некоторые улицы затопило, двое человек пострадали.
105
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Жутконос

Семерых медработников обвинили…

Vasily Mordovin

TSMC объявила о достижении…

Allekprost

Анджелина Джоли снялась c роем…

Митя Мурасов

Запись в подсайте Telegram

Дмитрий Орлов

TSMC объявила о достижении…

Dragan Velimirovic

Я Нацiя, а ти хто?

Иван Иванов

Электросамокаты — это новая…

Vitali

Анджелина Джоли снялась c роем…

Екатерина Кузнецова

Паразитический гриб вызывает у…
null