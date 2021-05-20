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Sasha Shambilova

В Москве «серийного отравителя из „Ямы“» приговорили к 16 годам тюрьмы Статьи редакции

Летом 2019 года от его действий пострадали 30 человек.

Фото пресс-службы Басманного суда

Басманный районный суд Москвы признал Мурата Сабанова виновным в отравлении 30 человек и ограблениях на Хохловской площади в центре столицы. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и обязали выплатить пострадавшим компенсации в один миллион 850 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель столичного СК Юлия Иванова рассказала, что Сабанов «под тяжестью имеющихся доказательств в ходе предварительного расследования признал свою вину во всех преступлениях».

24 июня издание The Village рассказало о московском грабителе, который предлагал прохожим отравленную газировку и грабил их после того, как они теряли сознание. Общую сумму хищений оценили в миллион рублей.

Его задерживали два раза: в первый раз уголовное дело завели только по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. 26 июня Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Сабанова. Во время обыска у него дома нашли феназепам, клозапин и трамадол.

#новости #москва #происшествия #суды

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AttentiveMilk

20

Как возможно предложить незнакомцу газировку, чтобы он её выпил?

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Rusyabrr .

AttentiveMilk
19

При чем из рук бородатого хача!

Ответить

AttentiveMilk

Rusyabrr
16

Улучшает ситуацию, но не сильно

Ответить

Коллективный Мурод

AttentiveMilk
2

У тебя такой вид усталый, да ещё жарко наверно
Хочешь воды?

Ответить

AttentiveMilk

Коллективный
16

Я бы подумал, что чуваку нужна моя почка. Какая, в задницу, забота от левого мужика?

Ответить

Коллективный

Attenti…
6

Вот! Сначала россияне не доверяют друг другу, а потому удивляются, что за дичь вокруг!

Ответить

AttentiveMilk

Коллект…
4

Дичь вокруг, поэтому и не доверяют

Ответить

Коллективный

Attenti…
7

Ты такой нервный и раздражительный
Выпей прохладной колы, полегчает!

Ответить

AttentiveMilk

Коллект…
5

😒

Ответить

Коллективн

Attenti…
4

🥤

Ответить

AttentiveM

Коллект…
5

☠️

Ответить

Коллективн

Attenti…
6

🧟‍♂️

Ответить

KSA

Attenti…
1

Как отличить левого от правого?

Ответить

AttentiveMilk

KSA
0

Левый слева

Ответить

KSA

Attenti…
0

А правый?

Ответить

AttentiveMilk

KSA
2

С флагом советского союза

Ответить

Mykola Petiukh

AttentiveMilk
1

"У меня отец вчера умер, помянуть не с кем"

Ответить

AttentiveMilk

Mykola
4

"жаль, что у меня цирроз"

Ответить

Дмитрий Еруков

AttentiveMilk
1

Пьяным предлагал

Ответить

Коровка говорит мууу

AttentiveMilk
1

Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны

Ответить

Victor Vasiljev

AttentiveMilk
0

Как выплатить 1,850,000 компенсации, пока сидишь в колонии 16 лет?

Ответить

AttentiveMilk

Victor
1

Шить трусы усерднее

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Cерьёзный Валера

AttentiveMilk
0

Наркоманов штоле мало.

Ответить

сироп от щекотки

AttentiveMilk
0

"Глотнешь? А я фокус покажу"

Ответить

AttentiveMilk

сироп
0

"Не глотну"

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Вы серьезно что ли?

Ответить

сироп от щекотки

Attenti…
0

О а оаэ э

Ответить

социальныирудимент

AttentiveMilk
0

В Крыму согласятся

Ответить

Бетонный рубин

AttentiveMilk
0

хз как насчет газировки, один знакомый несколько лет назад пошел в бар в мск, а потом очнулся где-то на пустыре, без бабла и т.д 

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Дмитрий Орлов

9

Когда в москве приговорят к пожизненному серийного отправителя из кремля???

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Привычный пришелец

4

/Перечень препаратов бережно занесен в записную книжку/

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Комсомольский Паша

Привычный
5

На свидание собираешься?

Ответить

Привычный пришелец

Комсомольский
0

боже упаси от этих случек

Ответить

Павел Макров

Привычный
1

Если чё ток феназепам разве что купишь, остальное Трамадол и клозапин ток нелегально, если нет рецепта, за ними усиленный контроль

Ответить

Привычный пришелец

Павел
6

я понял, что такое усиленныхй контроль за лекарствами, когда у меня было осложнение со спазмами клапанов лекгих, а врач не хотела наркосодержащий препарат выписывать, действующего нарко-вещества в котором было 4%, просто выгрызать рецепт пришлось

сейчас как вспомню приступы удушья, особенно когда спал, и никого рядом, жесть короче

Ответить

Павел Макров

Привычн…
1

Да, в нашей стране раньше, а может и сейчас врачи скорой ссались ебашить Трамадол, потому что потом их посадят.

Ответить

Lolllp

4

там что фабрика какая-то по изготовлению опасных придурков?

Ответить

Алексей Приловский

Lolllp
0

они туда уже готовые идут

Ответить

Академический файл

4

Вк у него конечно удивительный

Ответить

Дмитрий Орлов

Академический
0

Кто такой трамал

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Ясно

Ответить

Деловой диод

2

Хочу российскую адаптацию "Поймай меня, если сможешь" вот с этим вот чуваком 

Ответить

Мистер Блондин

Деловой
1

Попей со мной если сможешь

Ответить

FOX

1

profit

Ответить

Тогдашний велосипед

1

Чарльз Собрадж на минималках

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Роман Котерев

1

Поправьте, он в беке кабанов у вас стал 

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С H А P Р i Е

0

Я/мы отравитель

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Sergey Smirnov

0

А левпротив все это время боролся с мирными алкашами.
Наглядная иллюстрация того почему бэтмены хороши только в кино.

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