В Москве «серийного отравителя из „Ямы“» приговорили к 16 годам тюрьмы Статьи редакции
Летом 2019 года от его действий пострадали 30 человек.
Басманный районный суд Москвы признал Мурата Сабанова виновным в отравлении 30 человек и ограблениях на Хохловской площади в центре столицы. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и обязали выплатить пострадавшим компенсации в один миллион 850 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель столичного СК Юлия Иванова рассказала, что Сабанов «под тяжестью имеющихся доказательств в ходе предварительного расследования признал свою вину во всех преступлениях».
24 июня издание The Village рассказало о московском грабителе, который предлагал прохожим отравленную газировку и грабил их после того, как они теряли сознание. Общую сумму хищений оценили в миллион рублей.
Его задерживали два раза: в первый раз уголовное дело завели только по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. 26 июня Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Сабанова. Во время обыска у него дома нашли феназепам, клозапин и трамадол.
Как возможно предложить незнакомцу газировку, чтобы он её выпил?
При чем из рук бородатого хача!
Коллективный Мурод
У тебя такой вид усталый, да ещё жарко наверно
Хочешь воды?
Я бы подумал, что чуваку нужна моя почка. Какая, в задницу, забота от левого мужика?
Вот! Сначала россияне не доверяют друг другу, а потому удивляются, что за дичь вокруг!
Дичь вокруг, поэтому и не доверяют
Ты такой нервный и раздражительный
Выпей прохладной колы, полегчает!
😒
🥤
Левый слева
"У меня отец вчера умер, помянуть не с кем"
Как выплатить 1,850,000 компенсации, пока сидишь в колонии 16 лет?
"Глотнешь? А я фокус покажу"
"Не глотну"
Бетонный рубин
хз как насчет газировки, один знакомый несколько лет назад пошел в бар в мск, а потом очнулся где-то на пустыре, без бабла и т.д
Когда в москве приговорят к пожизненному серийного отправителя из кремля???
Комсомольский Паша
На свидание собираешься?
Если чё ток феназепам разве что купишь, остальное Трамадол и клозапин ток нелегально, если нет рецепта, за ними усиленный контроль
Привычный пришелец
я понял, что такое усиленныхй контроль за лекарствами, когда у меня было осложнение со спазмами клапанов лекгих, а врач не хотела наркосодержащий препарат выписывать, действующего нарко-вещества в котором было 4%, просто выгрызать рецепт пришлось
сейчас как вспомню приступы удушья, особенно когда спал, и никого рядом, жесть короче
Да, в нашей стране раньше, а может и сейчас врачи скорой ссались ебашить Трамадол, потому что потом их посадят.
там что фабрика какая-то по изготовлению опасных придурков?
А левпротив все это время боролся с мирными алкашами.
Наглядная иллюстрация того почему бэтмены хороши только в кино.