Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня в секторе Газа Статьи редакции
Палестинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу» над Израилем.
Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая, сообщил представитель ХАМАС Reuters.
Кабинет безопасности Израиля единогласно проголосовал за прекращение ударов по сектору Газа вечером 20 мая, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в египетских спецслужбах. Соглашение достигли при посредничестве Египта, детали перемирия ещё не проработаны.
В случае возобновления огня со стороны ХАМАС Израиль также возобновит удары по сектору Газа. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что перемирие — недостаточная мера со стороны Израиля.
Позже представитель ХАМАС Халил аль-Хайя заявил о победе в конфликте с Израилем перед множеством людей, которые вышли на улицы праздновать перемирие. Он пообещал восстановить всё, что было разрушено израильскими ракетами, сообщает Times of Israel.
Конфликт в секторе Газа обострился 10 мая после столкновений полиции и палестинцами в Иерусалиме. Полицейские использовали резиновые пули против собравшихся у мечети палестинцев. Израиль и Хамас взаимно обстреливали территории друг друга сотнями ракет. Всего за время боевых действий в секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле — 12.
Вот так победа, дали израильтянам пососать.
Морской инструмент
Они то пососут и выплюнут, а вот израиль свой член от их слюней ещё нескоро отмоет
Могут повторить!
*Пиздятся друг с другом, запускают ракеты, несут потери среди мирного населения*
Израиль: ну че, можно хватит?
Палестина: да, хорош уже, херней страдаем
Тоже Палестина: АТА-ТА МЫ ПОБЕДИЛИ
Мне это напоминает ситуацию, когда неадекватный гопник-алкаш на улице ко всем пристаёт, в азарте задевает какого-нибудь боксёра. Боксёр готов уже отправить гопника в нокаут, но друзья сдерживают его: "ладно, успокойся, он пошутил". И когда боксёр уходит, обосравшийся только что гопник кричит ему в спину: "чё испугался?"
"Суббота, Донни, это шаббат — еврейский день отдыха. Это значит, я не воюю, не вожу танк, не катаюсь, блядь, на танке, не беру в руки шекели, не включаю радары и ракеты тоже нихуя не пускаю!!! Соблюдать шаббат!"
Палестинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу» над Израилем.
Хех, это как еслиб у нас развязали войнушку, чуть не всрали, потом быстро успели бы заключить мир, пока хуже не стало. А затем вышли бы праздновать.
Или подождите..
Халил аль-Хайя молодец, па пара па па пара. Политик, лидер и боец, па пара па пара/
ладно если бы праздновать прекращение конфликта, но праздновать "ПОБЕДУ" мдеееемс
Поздравляю палестинский народ с победой
Согл, а завистники могут только бухтеть в комментариях 😉 #freepalestine
Палестина отметила прекращение Израилем огня запуском фейерверка. Несколько залпов упали на территорию самой Палестины. В некоторых домах выбиты стёкла, есть раненые
Морской инструмент
Палестинцы обещали не оставить без ответа эту неоправданную агрессию Израиля
победу над Израилем, хммм мне кажется или не было новостей о том что хотя бы одна ракета Палестины долетела до Израиля полноценно и в руинах сейчас только Палестина
Морской инструмент
Ракет упало на территории Израиля много. Было повреждено много инфраструктуры: нефтепровод, электросвязь и т.д.
Но все равно, железный купол отловил почти 90-95% ракет, это охуенно эффективная система, без неё там уже живого места не осталось бы.
Меня ещё радует как арабы шмаляют эти болванки в разные стороны и часть не долетает и убивает своих же
аааа вот как, тогда очень смешно потому что Израиль то бил точечно и часто предупреждала даже
Вот да. Израиль звонит и говорит «через два часа взорвем ваша халупу и установку в ней, уберите людей».
Такой гуманности я не видел ни в одной войне на свете. А при этом весь мир зачем-то хуесосит именно Израиль, а не арабов
ну дык Израиль же больше уничтожил наверняка чем Палестинцы, поэтому и кричат что Израиль плохой, хотя многие даже не понимают что поддерживают тем самым террористов
Ну и самое смешное как арабы подорвали электровышку, которая подавала электричество в сектор Газа, и после этого начали предъявлять Израилю что их отключили, нелюди
Как хорошо когда у тебя есть оружие которое может дать отпор и не кто тебя не попытается ограбить и убить