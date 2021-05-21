Палестинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу» над Израилем.

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Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая, сообщил представитель ХАМАС Reuters.

Кабинет безопасности Израиля единогласно проголосовал за прекращение ударов по сектору Газа вечером 20 мая, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в египетских спецслужбах. Соглашение достигли при посредничестве Египта, детали перемирия ещё не проработаны.

В случае возобновления огня со стороны ХАМАС Израиль также возобновит удары по сектору Газа. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что перемирие — недостаточная мера со стороны Израиля.

Битва ещё не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание. Рияд аль-Малики глава МИД Палестины

Позже представитель ХАМАС Халил аль-Хайя заявил о победе в конфликте с Израилем перед множеством людей, которые вышли на улицы праздновать перемирие. Он пообещал восстановить всё, что было разрушено израильскими ракетами, сообщает Times of Israel.

Joe Truzman @Jtruzmah Residents in different areas of the West Bank celebrating victory over #Israel in the latest conflict. https://t.co/fDCQU5tzdj Жители разных районов Западного берега празднуют победу над Израилем в последнем конфликте.