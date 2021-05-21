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Новости
Sasha Shambilova

Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня в секторе Газа Статьи редакции

Палестинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу» над Израилем.

30 30 комментариев
1664 просмотров
Фото AP

Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая, сообщил представитель ХАМАС Reuters.

Кабинет безопасности Израиля единогласно проголосовал за прекращение ударов по сектору Газа вечером 20 мая, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в египетских спецслужбах. Соглашение достигли при посредничестве Египта, детали перемирия ещё не проработаны.

В случае возобновления огня со стороны ХАМАС Израиль также возобновит удары по сектору Газа. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что перемирие — недостаточная мера со стороны Израиля.

Битва ещё не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание.

Рияд аль-Малики
глава МИД Палестины

Позже представитель ХАМАС Халил аль-Хайя заявил о победе в конфликте с Израилем перед множеством людей, которые вышли на улицы праздновать перемирие. Он пообещал восстановить всё, что было разрушено израильскими ракетами, сообщает Times of Israel.

Joe Truzman @Jtruzmah
Residents in different areas of the West Bank celebrating victory over #Israel in the latest conflict. https://t.co/fDCQU5tzdj
Жители разных районов Западного берега празднуют победу над Израилем в последнем конфликте.

Конфликт в секторе Газа обострился 10 мая после столкновений полиции и палестинцами в Иерусалиме. Полицейские использовали резиновые пули против собравшихся у мечети палестинцев. Израиль и Хамас взаимно обстреливали территории друг друга сотнями ракет. Всего за время боевых действий в секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле — 12.

Конфликт Израиля и ХАМАС: с чего начался и как…
Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел…
tjournal.ru

#новости #секторгаза #израиль

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7
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allah213

21

«Победы»‎ палестинцев выглядят как победы одного мудрого геополитика

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Anton Gostev

14

Вот так победа, дали израильтянам пососать.

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Морской инструмент

Anton
19

Они то пососут и выплюнут, а вот израиль свой член от их слюней ещё нескоро отмоет

Ответить

Основной фитиль

Морской
2

Экспертное мнение

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new_comment

Anton
3

Могут повторить!

Ответить

Anton Gostev

new_comment
2

И повторят ведь

Ответить

Владислав Васильев

10

*Пиздятся друг с другом, запускают ракеты, несут потери среди мирного населения*

Израиль: ну че, можно хватит?
Палестина: да, хорош уже, херней страдаем
Тоже Палестина: АТА-ТА МЫ ПОБЕДИЛИ

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new_comment

Владислав
5

Мне это напоминает ситуацию, когда неадекватный гопник-алкаш на улице ко всем пристаёт, в азарте задевает какого-нибудь боксёра. Боксёр готов уже отправить гопника в нокаут, но друзья сдерживают его: "ладно, успокойся, он пошутил". И когда боксёр уходит, обосравшийся только что гопник кричит ему в спину: "чё испугался?"

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Саша Ринцлер

7

"Суббота, Донни, это шаббат — еврейский день отдыха. Это значит, я не воюю, не вожу танк, не катаюсь, блядь, на танке, не беру в руки шекели, не включаю радары и ракеты тоже нихуя не пускаю!!! Соблюдать шаббат!" 

Ответить

Лысина Арика

5

Палестинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу» над Израилем.

Хех, это как еслиб у нас развязали войнушку, чуть не всрали, потом быстро успели бы заключить мир, пока хуже не стало. А затем вышли бы праздновать.
Или подождите..

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PROHLADNY

Лысина
0

Блин, палестинцы такие умные

Ответить

Лысина Арика

PROHLADNY
1

 Халил аль-Хайя молодец, па пара па па пара. Политик, лидер и боец, па пара па пара/ 

Ответить

Антон Коваленко

Лысина
0

ладно если бы праздновать прекращение конфликта, но праздновать "ПОБЕДУ" мдеееемс

Ответить

stepan ua

4

Поздравляю палестинский народ с победой

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new_comment

stepan
2

Можно провести по этому поводу парад победы.

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Андрей Охапкин

stepan
0

Согл, а завистники могут только бухтеть в комментариях 😉 #freepalestine 

Ответить

Владислав Васильев

3

Палестина отметила прекращение Израилем огня запуском фейерверка. Несколько залпов упали на территорию самой Палестины. В некоторых домах выбиты стёкла, есть раненые

Ответить

Морской инструмент

Владислав
3

Палестинцы обещали не оставить без ответа эту неоправданную агрессию Израиля

Ответить

Эффективный шмель

2

Не самое удачное время и место для запуска фейерверков

Ответить

Антон Коваленко

0

победу над Израилем, хммм мне кажется или не было новостей о том что хотя бы одна ракета Палестины долетела до Израиля полноценно и в руинах сейчас только Палестина

Ответить

Морской инструмент

Антон
4

Ракет упало на территории Израиля много. Было повреждено много инфраструктуры: нефтепровод, электросвязь и т.д.

Но все равно, железный купол отловил почти 90-95% ракет, это охуенно эффективная система, без неё там уже живого места не осталось бы.

Меня ещё радует как арабы шмаляют эти болванки в разные стороны и часть не долетает и убивает своих же

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Зимний кофе

Морской
2

А хуль нам, арабским стратегам из C&C

Ответить

Антон Коваленко

Морской
1

аааа вот как, тогда очень смешно потому что Израиль то бил точечно и часто предупреждала даже 

Ответить

Морской

Антон
2

Вот да. Израиль звонит и говорит «через два часа взорвем ваша халупу и установку в ней, уберите людей».

Такой гуманности я не видел ни в одной войне на свете. А при этом весь мир зачем-то хуесосит именно Израиль, а не арабов

Ответить

Антон Коваленко

Морской
1

ну дык Израиль же больше уничтожил наверняка чем Палестинцы, поэтому и кричат что Израиль плохой, хотя многие даже не понимают что поддерживают тем самым террористов 

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Морской

Антон
1

Ну и самое смешное как арабы подорвали электровышку, которая подавала электричество в сектор Газа, и после этого начали предъявлять Израилю что их отключили, нелюди

Ответить

Necronomicon

1

Ракеты закончились?

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Праздничный бас

0

по такой логике я по жизни победитель

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Kenny SP

0

Запустили 3500 ракет - 500 упали в самом секторе Газа. Вот это победа!

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Kintaro

0

Как хорошо когда у тебя есть оружие которое может дать отпор и не кто тебя не попытается ограбить и убить

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