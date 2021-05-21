В России вступил в силу закон о налоговом вычете без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции
Проверять заявление на вычёт будут один месяц вместо трёх, а деньги вернут в течение 15 дней.
- С 21 мая россияне могут оформить налоговый вычет на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС без подачи декларации 3-НДФЛ и других документов, сообщается на сайте Госдумы.
- Контакты с налоговой будут проходить через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.
- Закон касается вычета по расходам на покупку жилья и земли, погашение процентов по кредитам и вычета по индивидуальным инвестиционным счетам.
- Тем, кому положен вычет, придёт оповещение в личном кабинете на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для утверждения вычета.
- На проверку заявления потребуется один месяц вместо трёх, как это было ранее, а деньги вернут в срок до 15 дней вместо 30.
Недопонял про проценты по кредиту.
Допустим, ты получаешь 100 тысяч рублей в месяц на руки зарплату. Ещё 15 000 рублей - это подоходный налог (грубо, там чуть меньше выйдет). В год ты подоходного заплатишь 180 000 рублей. Вот если ты, например, заплатил 120 000 рублей за ипотеку (например, 80 000 рублей - это погашение займа, 40 000 - проценты по кредиту за этот займ), то тебе переведут эти 120 000 рублей на счёт.
Мимо.
Возвращать будут 13% от выплаченных процентов + есть лимиты верхние кроме уплаченного в казну НДФЛ за год.
Ну да, всё так, я закон не читал, потому что не в России живу, но какую-то часть вернут
Жду налоговых вычетов за покупку шавухи
Будет вычет за плюс на ТэЖэ?
Или это будет пропагандой геюгства?
Внесение денег иноагенту. Ты теперь враг народа, Гулаг уже строится/
Если это так, то это получается я половину затраты на ремонт смогу закрыть одни кликом. Правда уведомлений никаких не получил ещё.