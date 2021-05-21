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В России вступил в силу закон о налоговом вычете без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции

Проверять заявление на вычёт будут один месяц вместо трёх, а деньги вернут в течение 15 дней.

  • С 21 мая россияне могут оформить налоговый вычет на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС без подачи декларации 3-НДФЛ и других документов, сообщается на сайте Госдумы.
  • Контакты с налоговой будут проходить через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.
  • Закон касается вычета по расходам на покупку жилья и земли, погашение процентов по кредитам и вычета по индивидуальным инвестиционным счетам.
  • Тем, кому положен вычет, придёт оповещение в личном кабинете на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для утверждения вычета.
  • На проверку заявления потребуется один месяц вместо трёх, как это было ранее, а деньги вернут в срок до 15 дней вместо 30.

#новости #налоги

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15 15 комментариев
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15 комментариев
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Азамат Багатов

3

Недопонял про проценты по кредиту.

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Алексей Логачев

Азамат
–1

Допустим, ты получаешь 100 тысяч рублей в месяц на руки зарплату. Ещё 15 000 рублей - это подоходный налог (грубо, там чуть меньше выйдет). В год ты подоходного заплатишь 180 000 рублей. Вот если ты, например, заплатил 120 000 рублей за ипотеку (например, 80 000 рублей - это погашение займа, 40 000 - проценты по кредиту за этот займ), то тебе переведут эти 120 000 рублей на счёт. 

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Алексей Логачев

Алексей
0

Очень условно, там не всё возвращают

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Alexander Pinegin

Алексей
0

Мимо. 
Возвращать будут 13% от выплаченных процентов + есть лимиты верхние кроме уплаченного в казну НДФЛ за год.

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Алексей Логачев

Alexand…
–1

Ну да, всё так, я закон не читал, потому что не в России живу, но какую-то часть вернут 

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Сраный Ковбой

2

Жду налоговых вычетов за покупку шавухи

Ответить

Основной фитиль

Сраный
1

Вычет проведут через жёпу

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Дмитрий Алексеевич

1

Будет вычет за плюс на ТэЖэ?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дмитрий
1

Или это будет пропагандой геюгства?

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Лысина Арика

Дмитрий
0

Внесение денег иноагенту. Ты теперь враг народа, Гулаг уже строится/

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Сергей Сергеич

Дмитрий
0

Это будет минус

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Maksim Derkach

0

как раз еще кредитов не брал и жилье не покупал

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плюшевый батон

0

Если это так, то это получается я половину затраты на ремонт смогу закрыть одни кликом. Правда уведомлений никаких не получил ещё.

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Целый меч

0

А вот это, действительно хорошая новость. Как говорится раз в год и пока стреляет.

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Сергей Низовцев

0

Наступил сезон хороших новостей перед выборами.

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