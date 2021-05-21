Канадского солдата обвинили в подаче кексов с марихуаной на учениях по боевой стрельбе
Статьи редакции
Отряд о наличии наркотика в еде не подозревал.
417просмотров
Армейской наводчице Челси Когсвелл из Канады предъявили 18 пунктов обвинений, восемь из которых — за распространение наркотика, сообщает CTV News.
В 2018 году во время учений по боевой стрельбе в Гейджтауне Когсвелл работала в столовой армейского центра боевой подготовки. По версии следствия, она приготовила кексы с марихуаной и раздала их артиллерийскому подразделению, не подозревавшему о наличии наркотика в еде.
На учениях солдаты почувствовали вялость и паранойю и не смогли отработать упражнения с взрывчатыми веществами. После того, как они сообщили медицинскому персоналу о симптомах интоксикации, в центр вызвали полицию.
Представитель офиса генерального прокурора Венди Уортон заявила, что Когсвелл не занимала руководящую должность в центре подготовки на момент совершения преступления. Женщина до сих пор остаётся членом канадских вооружённых сил.
Суд над Когсвелл пройдёт в августе в канадской провинции Нью-Брунсвик.