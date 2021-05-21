Отряд о наличии наркотика в еде не подозревал.

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Фото DND Canada

Армейской наводчице Челси Когсвелл из Канады предъявили 18 пунктов обвинений, восемь из которых — за распространение наркотика, сообщает CTV News.

В 2018 году во время учений по боевой стрельбе в Гейджтауне Когсвелл работала в столовой армейского центра боевой подготовки. По версии следствия, она приготовила кексы с марихуаной и раздала их артиллерийскому подразделению, не подозревавшему о наличии наркотика в еде.

На учениях солдаты почувствовали вялость и паранойю и не смогли отработать упражнения с взрывчатыми веществами. После того, как они сообщили медицинскому персоналу о симптомах интоксикации, в центр вызвали полицию.

Все члены W Battery, которые потребляли кексы, за исключением одного, предположительно испытывали следующие симптомы: обезвоживание, перегрев, усталость, путаницу, сухость во рту и паранойю. судебный протокол

Представитель офиса генерального прокурора Венди Уортон заявила, что Когсвелл не занимала руководящую должность в центре подготовки на момент совершения преступления. Женщина до сих пор остаётся членом канадских вооружённых сил.

Обзор наших протоколов военного трибунала показывает, что это первый раз, когда член армии столкнулся с обвинениями за якобы распространение марихуаны коллегам без их согласия. Венди Уортон представитель офиса генпрокурора