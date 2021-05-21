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Новости
Sasha Shambilova

Канадского солдата обвинили в подаче кексов с марихуаной на учениях по боевой стрельбе Статьи редакции

Отряд о наличии наркотика в еде не подозревал.

11 11 комментариев
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Фото DND Canada

Армейской наводчице Челси Когсвелл из Канады предъявили 18 пунктов обвинений, восемь из которых — за распространение наркотика, сообщает CTV News.

В 2018 году во время учений по боевой стрельбе в Гейджтауне Когсвелл работала в столовой армейского центра боевой подготовки. По версии следствия, она приготовила кексы с марихуаной и раздала их артиллерийскому подразделению, не подозревавшему о наличии наркотика в еде.

На учениях солдаты почувствовали вялость и паранойю и не смогли отработать упражнения с взрывчатыми веществами. После того, как они сообщили медицинскому персоналу о симптомах интоксикации, в центр вызвали полицию.

Все члены W Battery, которые потребляли кексы, за исключением одного, предположительно испытывали следующие симптомы: обезвоживание, перегрев, усталость, путаницу, сухость во рту и паранойю.

судебный протокол

Представитель офиса генерального прокурора Венди Уортон заявила, что Когсвелл не занимала руководящую должность в центре подготовки на момент совершения преступления. Женщина до сих пор остаётся членом канадских вооружённых сил.

Обзор наших протоколов военного трибунала показывает, что это первый раз, когда член армии столкнулся с обвинениями за якобы распространение марихуаны коллегам без их согласия.

Венди Уортон
представитель офиса генпрокурора

Суд над Когсвелл пройдёт в августе в канадской провинции Нью-Брунсвик.

#новости #канада #армия

11 11 комментариев
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alexferman

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— Бойцы, накройте огнём квадрат В-8!
— Сорян, не можем, нас самих накрыло.

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Bobby HaveFun

5

А с какой платформы электричка до Канады идёт?

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alexferman

Bobby
2

4-20

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С H А P Р i Е

Bobby
0

С платформы 228

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Альтернативный Филипп

Bobby
0

9 3/4

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Мразь

4

Отряд не заметил прихода бойца

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Дмитрий Орлов

0

Опять ч*****?

Ответить

Слабый блик

Дмитрий
0

членодевка?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Ммммм кексика захотелось. Даже без марь ванны

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Вертикальный шмель

0

Хорошо хоть это была марихуана, а не ЛСД.

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Павел Солнцев

0

О, смотри как могу

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