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Новости
yannlll

Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей Статьи редакции

Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.

154 154 комментария
6202 просмотров

Ведомство поручило научно-исследовательским институтам оценить влияние «так называемых антистресс-игрушек». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве объяснили, что

  • поп-ит и симпл-димпл — это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, которые издают щёлкающий звук при нажатии пальцем;
  • cквиш — игрушка-антистресс, после нажатия принимающая прежнюю форму.

Роспотребнадзор отметил, что такие игрушки раньше использовались для людей с неврологическими расстройствами, но теперь стали популярны среди детей. Ведомство рекомендует при покупке изделий обращать внимание на маркировку и запах.

Симпл-димплы, поп-иты и сквиши стали популярны в апреле-мае 2021 года из-за тиктока. Видео с соответствующими хэштегами набирают миллионы просмотров: пользователи показывают свои игрушки, рассказывают, как сделать такие своими руками и соревнуются в скорости «лопания» пузырьков.

#tiktok #новости #игрушки #роспотребнадзор

154 154 комментария
38
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154 комментария
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Морской инструмент

95

Наши власти — это как дикие аборигены на острове, которые бьют палками зеркало, и пытаются его уничтожить, потому что не понимают что это, зачем оно и как оно работает.

Ответить

Главный парфюмер

Морской
12

Согласен, только не аборигены, а обезьяны 

Ответить

Smaug The Terrible

Главный
22

Задолбали обижать аборигенов и обезьян сравнением с депутатами

Ответить

Ответный каякер

Морской
–5

но игрушки действительно деградантские

Ответить

Морской инструмент

Ответный
31

у нас в детстве были более интеллектуальные что-ли?

- брелки, которые пищали когда им свистишь
- человек-лизун-акробат, который мог спускаться по стеклу
- томагочи
- радужная пружинка

Ответить

Слава Инженеров

Морской
12

и что ты после этого нормальный что ли вырос?

Ответить

Морской

Слава
6

Справедливо

Ответить

Иркутский танк88

Слава
0

я вырос

Ответить

Михаил

Иркутск…
1

не до конца

Ответить

Иркутский танк88

Михаил
8

конец рос параллельно

Ответить

Smaug The

Михаил
0

Это потому что через него перешагнули

Ответить

Питерский кран

Морской
0

Тамагочи учил ответственности и заботе!

Ответить

Морской

Питерск…
0

ага. Именно поэтому он подыхал голодный и обосранный, пока я игрался с пружинкой

Ответить

Smaug The Terrible

Ответный
7

А какие игрушки нормальные? Палка для опиздюливания крапивы? Ванька-встанька? Петарды?

Ответить

Морской

Smaug
1

прошелся по самой мякотке! Я бы и сейчас такие игрушки купил

Ответить

Smaug The

Морской
12

Сейчас бы палку для опиздюливания крапивы покупать. Совсем зажрался.

Ответить

Smaug The

Smaug
7

Там же самый сок в том, чтобы найти самую красивую. Обломить ее так, чтобы она стала идеальным продолжением твоей руки. Такая палка становилась твоим верным спутником, славным боевым побратимом, твоей личной валькирией. Ты нес ее домой и оставлял в подъезде в укромном месте, что бы никто не нашел и не выкинул. А когда палка после сотни сражений ломалась - это воспринималось как потеря друга. Эх бля, аж прослезился. Пойду накачу за память всех моих палок.

Ответить

Питерский кран

Smaug
0

Звучит, как идея для стартапа

Ответить

Ilya Sidyakin

Smaug
1

А как же жужжалки? когда надевали на крышку пластиковые кольца с бутылок, вывернув их колючками наружу!

Ответить

Smaug The

Ilya
1

Как я мог про них забыть!

Ответить

Ответный каякер

Ilya
0

и? сравнил с пердящей пластмассой вполне себе инженерное изделие

Ответить

Ответный каякер

Smaug
0

в чижа играл?

Ответить

AUBE

Ответный
0

игрушки как игрушки, для малышей

Ответить

Бытовой хот-дог

Ответный
0

Но это и не совсем игрушка

Ответить

Праздничный бас

Морской
5

"Сейчас ведь чего только нет. Вот я говорил тоже в этом интервью — шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… Я не понимаю даже, что это такое. Ну дай бог здоровья всем."©

Ответить

Сергей Панфилов

Праздничный
2

Испанский стыд

Ответить

Павел Мухунов

Морской
3

Слишком много чинуш. Надо всех занять, каждому отчитаться о своей полезности.

Ответить

Пётр Дерябин

37

Если кто в первый раз эти слова видит, как и я

Ответить

Морской инструмент

Пётр
54

цвета-то какие грешноватые!

Ответить

Морской инструмент

Морской
18

Срочно перекрасить все в серый и зеленый

Ответить

Лысина Арика

Морской
45

Так лучше/

Ответить

Морской

Лысина
18

Теперь очень па хрестянске
очень праваславна

Ответить

Сергей Панфилов

Морской
2

Мороженое проверили, теперь эти игрушки

Ответить

Морской

Сергей
0

Мороженному дали мощный скрепный ответ - Вологодский пломбир

Российских владельцев бренда мороженого…
В соцсетях неоднозначно отнеслись к пропаганде гомофобии в рекламном ролике компании, одни…
tjournal.ru
Ответить

Морской инструмент

Пётр
22
Ответить

Пётр Дерябин

Морской
19

Зойбана через 0.1 секунду после публикации новости

Ответить

Пётр Дерябин

Пётр
5

Даже картинку сделать успел

Ответить

Морской

Пётр
5

это не моя, я просто разместил чужую жабу. Я с галочкой обленился совсем, уже даже жабы чужие публикую

Ответить

Основной фитиль

Морской
8

Галочка, ты щаз умрёшь

Ответить

Входной алмаз

Морской
1

с галочкой обленился

В комментариях на BBC взял?

Ответить

Вова Кот

Морской
1

Эта хуйня даже близко не пупырка по ощущениям

Ответить

Smaug The

Вова
3

Без резинки лучше?

Ответить

Морской

Smaug
4

осчучения не те

Ответить

Sanek Igoshev

Пётр
8

Я думал что херня справа это чтобы пельмени лепить

Ответить

Морской инструмент

Sanek
7

В детстве была такая железная вафельница, туда наливаешь тесто, закрываешь, ждешь и получается грибок или шарик

Правда не в этих гейропейских цветах. А в исконно русском цвете - безразличия к дизайну

Ответить

Anton Ponomarev

Морской
4

Пончики мама делала в девяностых еще в такой штуке.

Ответить

Морской

Anton
0

о, да! Оно!

Ответить

Eugene

Anton
0

Мммм пончики 😋

Ответить

Твоего деда дед

Морской
2

Нормальный дизайн, чё ты наговариваешь?
Можно и по голове уебать, если что

Ответить

Морской

Твоего
1

Их выпускал тот же завод, который выпускал ракетки для бадминтона

Ответить

Твоего деда дед

Морской
3

Это и есть ракетки

Ответить

Входной алмаз

Пётр
0

А в чем прикол игрушек? Чё делать то с ними надо?

Ответить

Hambala Fully

Входной
2

Чего непонятного? димплить и попить.

Ответить

KSA

Пётр
0

Попить круче выглядит
А поесть есть?

Ответить

Пётр Дерябин

KSA
0

Для тебя всегда найдётся

Ответить

Елизавета Антон

Пётр
0

Отличная штука. Мой двухлетка заценил

Ответить

Налоговый дебаркадер

19
Ответить

Морской инструмент

Налоговый
35
Ответить

Подводной завод

Морской
9

Видел эту картинку неделю назад, но ничего не понял и пропустил. Наконец-то теперь стало всё понятно, спасибо

Ответить

Отвратительный

Подводн…
1

так даже смешнее было

Ответить

rossoshmap

Морской
0

ЛОЖЬ, у тебя же дочка, купил же давно

Ответить

Морской

rossosh…
0

она про них даже не знает, славабогу.

Ответить

rossoshmap

Морской
1

в школу не ходит?

Ответить

rossoshmap

rossosh…
4

каждый год же что-то выстреливает, были спиннеры, потом резинки, теперь эти "пупырки"

Ответить

Морской

rossosh…
3

В этом году пойдет
Чую, сразу понесется все это говно

Ответить

Maf

Морской
0

только недавно от одного знакомого владельца детей узнал про эти радужные штуки, и теперь уже запрещают. Зачем было это в тик ток шарить, по тихому бы под партами продолжали бы щелкать до пенсии)

Ответить

Праздничный бас

23

у меня горит, что за эту проверку кто-то зарплату получает из моих налогов 

Ответить

Nikolay Kapustin

Праздничный
3

странно что не горит о том, что кто-то просто так вообще ее получает, ни за что

Ответить

Праздничный бас

Nikolay
12

да что ты за человек такой!! теперь и из-за этого горит 

Ответить

Sam Lowry

Праздничный
2

А не горит платить их?

Ответить

Праздничный бас

Sam
1

полыхает, но куда деться

Ответить

Текущий кран

11

Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.

Видимо где-то в одном из родительских чатов в ватсапе увидели.

Ответить

Павел Мухунов

7

Какие-то детали для плюмбуса.

Ответить

Текущий кран

Павел
5

Наконец-то выяснят, где берут дингльбоб

Ответить

Морской инструмент

Текущий
0

надо попросить Роскомнадзор провести проверку фингербоксов

Ответить

Текущий кран

Морской
4
Ответить

Морской

Текущий
1

о, изобрели

Ответить

Саша

8

"рассказывают, как сделать такие своими руками и соревнуются в скорости «лопания» пузырьков."
Упаковочную плёнку ещё запретите , тем более что в ней китайский ковидный воздух.

Ответить

Andrew Muralov

6

Сначала давишь ты поп-ит, а после лечишь менингит! 

Ответить

Налоговый дебаркадер

Andrew
7

простатит

Ответить

Артур Голицын

Налоговый
0

Гайморит

Ответить

Морской

Артур
0

ты еще мал

Ответить

Главный Денис

Морской
3

а ты уже взрослый
и в спотифае  другие пластинки
другие вопросы
Твои девчонки как с картинки
Но ты уже взрослый
Ты просто не будешь слушать сказки
Все очень непросто
И слушаешь только группу "Краски"

Ответить

Сергей Панфилов

Andrew
2

Митингит

Ответить

Законный алмаз

6

Пользователи показывают свои симпл-димплы, рассказывают, как их обработать своими руками и соревнуются в скорости засовывания сквишей в поп-иты.

Ответить

FOX

Законный
0

а где тут синий кит?

Ответить

Законный алмаз

FOX
4
Ответить

FOX

Законный
1
Ответить

Cерьёзный Валера

4

Я сегодня впервые услышал эти слова. Хуй его, стоит ли гордиться.

Ответить

Морской инструмент

Cерьёзный
4

Гордись. Значит ты не тиктокер

Ответить

Морской инструмент

Морской
4

В 2021 году это УЖЕ значит очень многое и МНОГОЕ говорит об умственных способностях. Ты УЖЕ умнее 90% населения земли

Ответить

Морской

Морской
7

﻿тиктокер порвался

Ответить

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Лысина Арика

1

Сук, не смог найти интересную пасту синего кита под это дело/

Ответить

Морской инструмент

Лысина
13

Сделал специально для тебя

Паста Синий Кит

Ответить

Лысина Арика

Морской
4

Спасибо, всегда поддержишь в трудную минуту/

Ответить

Решающий ключ

4

я профессиональная попитерка кста

Ответить

Срочный дым

Решающий
2

Полопаешь мой попыт???

Ответить

Решающий ключ

Срочный
3

это геморрой 

Ответить

Срочный дым

Решающий
5

Ты давай не отмазывайся

Ответить

Морской

Решающий
3

В таких вещах я бы наверное доверился мнению человека с никнеймом "Анальный колокольчик"

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Решающий
0

Что ты мне дашь за этот попыт?

Ответить

Решающий ключ

Даша,
0
Ответить

Даша, кажется

Решающий
1

Добавляй!

Ответить

Решающий ключ

Даша,
1
Ответить

Даша, кажется

Решающий
1

Сука в самое сердечко

Ответить

Диванный Аналитик

3

Хуйня, а не новость. Кто-то мониторит все пуки роспотребнадзора? 
Вот вам лучше гайд, как выбрать клубнику: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17718

О рекомендациях, как выбрать клубнику
Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru
Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

3
Ответить

Мразь

0

Уже горит от этой херни

Ответить

Кадровый дебаркадер

Мразь
5

Купи попыт и посмотри тикток

Ответить

Мразь

Кадровый
3

Я же не Ебленюк

Ответить

AttentiveMilk

Мразь
9

Это скорее недостаток

Ответить

Мразь

Attenti…
3

Я в курсе

Ответить

Мразь

Мразь
3

Мне мама так же говорила

Ответить

AttentiveMilk

Кадровый
1

Попыт))))))))

Ответить

Склонный Женя

Мразь
2

А что это, а то я все пропустил

Ответить

Мразь

Склонный
1

Новое развлечение для аутистов

Ответить

Bkmz Иванов

Мразь
0

Ты никогда не щёлкал пузырьки в упаковочной плёнке?

Ответить

Мразь

Bkmz
1

Щёлкал. Но я аутист

Ответить

Bkmz Иванов

Мразь
1

Я выходит тоже

Ответить

Мразь

Bkmz
2

И входит тоже

Ответить

Bkmz

Мразь
2

Не, не входит.
Замечательно – выходит

Ответить

KSA

Мразь
0

Какое оно в жопу новое?
Их уже несколько лет продают

Ответить

Мразь

KSA
0

На хайпе они сравнительно недавно, а сколько их продаю мне не интересно

Ответить

Владимир Филатов

Склонный
0

Помнишь пузырчатую плёнку? Так вот это похоже на неё, только можно лопать бесконечно.

Ответить

KSA

Владимир
0

Покупаешь рулон и лопаешь бесконечно
Раньше заебешься, чем рулон кончится

Ответить

Владимир Филатов

KSA
0

она много места занимает

Ответить

KSA

Владимир
1

Покупаешь квартиру с комнатой для хранения пупырчатой пленки и никаких проблем

Ответить

Владимир Филатов

KSA
0

спасибо, лучший вариант

Ответить

Maf

Владимир
0

надо с комплекте с скретч пленкой купить и мотаешь все это вокруг рюкзака, и чисто и потыкать можно, вообщем варианты можно придумать)

Ответить

Владимир Филатов

Maf
0

Зачем, когда уже есть готовая игруля?)

Ответить

Alexei Kuksin

Владимир
0

Не похоже. Ощущения не те. 

Ответить

KSA

2

 Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.

Забродившего

Ответить

С H А P Р i Е

0

Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и попов на детей 

Ответить

Морской инструмент

С
4

  так называемый Роспотребнадзор

Ответить

Beerman

1

"Роспотребнадзор отметил, что такие игрушки раньше использовались для людей с неврологическими расстройствами, но теперь стали популярны среди детей."

Спиннеры, часть вторая. И так же забудут через месяц

Ответить

Террористический череп

1

очередную красную тряпку народу бросили - пусть побесится скотина, пока мы попилим бюджетика

Ответить

Диванный Аналитик

Террористический
0

и здесь рука кремля!

Ответить

Террористический череп

Диванный
0

ты же знаешь, что роспотребнадзор - гос.орган? или просто пернул не подумав?

Ответить

Диванный

Террори…
0

план сумрачных гениев провалился, на передовых про это ни слова, в лучшем случае затервшееся упоминание где-то на сотом экране. но будь бдителен: сколько заплатили школьнику с ножом в пермском крае, чтобы он отвлёк народ от действительно важных проблем??7??77?
(ты новости роспотребнадзора хоть раз до этого открывал? ты понимаешь, что это "новость" из разряда упавшей сосиски?)

Ответить

Террористический

Диванный
0

это хайповая сосиска. Уже со спинерами проходили. В утренних эфирах на тв будут учить с настороженностью относиться к новой диковинке, которую так жаждут ваши детки. Повсюду враги, не знал? Колумбайнеров не в тему приплел

Ответить

Диванный

Террори…
0

В утренних эфирах на тв будут учить с настороженностью относиться к новой диковинке, которую так жаждут ваши детки.

Можно провести эксперимент. Если это будет долго и муторно обсасываться в утренних эфирах с негативной окраской, это одно. Если же упомянут разок или вообще не вспомнят и забудут — надо скорректировать взгляды на мир.
Колумбайнеров не в тему приплел

Каких колумбайнеров? Я про школьника с ножом, который уже на передовицах и уже отвлекает на себя внимание.

Ответить

Alexey Nazaroff

1

Купил тут попыт в сельпо и не пойму как им пользоваться. Надо было симпл-димпл брать

Ответить

Последовательный космос

1

предлагаю проверить влияние симпов

Ответить

Украденная жизнь

1

Тревожная статистика - все агрессивные подростки пили воду.

Ответить

N.N.

1

А что насчет влияния симпл дик пиклов?

Ответить

badResistor

–1

а если они купят детям дилдаки  резиновые, потом ужаснутся как их дети используют, и тоже тогда потребуют провести проверку?
И вообще где эти родители были когда спиннеры крутились?
А когда жвачки турбо продавались?

Ответить

Андрей Владимирович

0

Опять слова заморские... Симпл-дилдов каких-то запрещают

Ответить

Rusty Nail