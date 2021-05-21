Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей Статьи редакции
Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.
Ведомство поручило научно-исследовательским институтам оценить влияние «так называемых антистресс-игрушек». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве объяснили, что
- поп-ит и симпл-димпл — это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, которые издают щёлкающий звук при нажатии пальцем;
- cквиш — игрушка-антистресс, после нажатия принимающая прежнюю форму.
Роспотребнадзор отметил, что такие игрушки раньше использовались для людей с неврологическими расстройствами, но теперь стали популярны среди детей. Ведомство рекомендует при покупке изделий обращать внимание на маркировку и запах.
Симпл-димплы, поп-иты и сквиши стали популярны в апреле-мае 2021 года из-за тиктока. Видео с соответствующими хэштегами набирают миллионы просмотров: пользователи показывают свои игрушки, рассказывают, как сделать такие своими руками и соревнуются в скорости «лопания» пузырьков.
Главный парфюмер
Согласен, только не аборигены, а обезьяны
Задолбали обижать аборигенов и обезьян сравнением с депутатами
Ответный каякер
но игрушки действительно деградантские
Морской инструмент
у нас в детстве были более интеллектуальные что-ли?
- брелки, которые пищали когда им свистишь
- человек-лизун-акробат, который мог спускаться по стеклу
- томагочи
- радужная пружинка
и что ты после этого нормальный что ли вырос?
А какие игрушки нормальные? Палка для опиздюливания крапивы? Ванька-встанька? Петарды?
прошелся по самой мякотке! Я бы и сейчас такие игрушки купил
Там же самый сок в том, чтобы найти самую красивую. Обломить ее так, чтобы она стала идеальным продолжением твоей руки. Такая палка становилась твоим верным спутником, славным боевым побратимом, твоей личной валькирией. Ты нес ее домой и оставлял в подъезде в укромном месте, что бы никто не нашел и не выкинул. А когда палка после сотни сражений ломалась - это воспринималось как потеря друга. Эх бля, аж прослезился. Пойду накачу за память всех моих палок.
А как же жужжалки? когда надевали на крышку пластиковые кольца с бутылок, вывернув их колючками наружу!
Праздничный бас
"Сейчас ведь чего только нет. Вот я говорил тоже в этом интервью — шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… Я не понимаю даже, что это такое. Ну дай бог здоровья всем."©
Слишком много чинуш. Надо всех занять, каждому отчитаться о своей полезности.
Если кто в первый раз эти слова видит, как и я
цвета-то какие грешноватые!
Срочно перекрасить все в серый и зеленый
Так лучше/
Мороженое проверили, теперь эти игрушки
Морской
Мороженному дали мощный скрепный ответ - Вологодский пломбир
Зойбана через 0.1 секунду после публикации новости
Даже картинку сделать успел
Я думал что херня справа это чтобы пельмени лепить
Морской инструмент
В детстве была такая железная вафельница, туда наливаешь тесто, закрываешь, ждешь и получается грибок или шарик
Правда не в этих гейропейских цветах. А в исконно русском цвете - безразличия к дизайну
Пончики мама делала в девяностых еще в такой штуке.
Нормальный дизайн, чё ты наговариваешь?
Можно и по голове уебать, если что
Морской
Их выпускал тот же завод, который выпускал ракетки для бадминтона
Входной алмаз
А в чем прикол игрушек? Чё делать то с ними надо?
Морской инструмент
Подводной завод
Видел эту картинку неделю назад, но ничего не понял и пропустил. Наконец-то теперь стало всё понятно, спасибо
ЛОЖЬ, у тебя же дочка, купил же давно
она про них даже не знает, славабогу.
в школу не ходит?
каждый год же что-то выстреливает, были спиннеры, потом резинки, теперь эти "пупырки"
странно что не горит о том, что кто-то просто так вообще ее получает, ни за что
А не горит платить их?
Какие-то детали для плюмбуса.
"рассказывают, как сделать такие своими руками и соревнуются в скорости «лопания» пузырьков."
Упаковочную плёнку ещё запретите , тем более что в ней китайский ковидный воздух.
Сначала давишь ты поп-ит, а после лечишь менингит!
Налоговый дебаркадер
простатит
Гайморит
Я сегодня впервые услышал эти слова. Хуй его, стоит ли гордиться.
Морской инструмент
Гордись. Значит ты не тиктокер
В 2021 году это УЖЕ значит очень многое и МНОГОЕ говорит об умственных способностях. Ты УЖЕ умнее 90% населения земли
Морской
тиктокер порвался
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Сук, не смог найти интересную пасту синего кита под это дело/
Морской инструмент
Сделал специально для тебя
Паста Синий Кит
Полопаешь мой попыт???
Что ты мне дашь за этот попыт?
Добавляй!
Хуйня, а не новость. Кто-то мониторит все пуки роспотребнадзора?
Вот вам лучше гайд, как выбрать клубнику: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17718
Уже горит от этой херни
Кадровый дебаркадер
Купи попыт и посмотри тикток
Склонный Женя
А что это, а то я все пропустил
Ты никогда не щёлкал пузырьки в упаковочной плёнке?
Помнишь пузырчатую плёнку? Так вот это похоже на неё, только можно лопать бесконечно.
она много места занимает
Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.
Забродившего
Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и попов на детей
"Роспотребнадзор отметил, что такие игрушки раньше использовались для людей с неврологическими расстройствами, но теперь стали популярны среди детей."
Спиннеры, часть вторая. И так же забудут через месяц
и здесь рука кремля!
Террористический череп
ты же знаешь, что роспотребнадзор - гос.орган? или просто пернул не подумав?
план сумрачных гениев провалился, на передовых про это ни слова, в лучшем случае затервшееся упоминание где-то на сотом экране. но будь бдителен: сколько заплатили школьнику с ножом в пермском крае, чтобы он отвлёк народ от действительно важных проблем??7??77?
(ты новости роспотребнадзора хоть раз до этого открывал? ты понимаешь, что это "новость" из разряда упавшей сосиски?)
Террористический
это хайповая сосиска. Уже со спинерами проходили. В утренних эфирах на тв будут учить с настороженностью относиться к новой диковинке, которую так жаждут ваши детки. Повсюду враги, не знал? Колумбайнеров не в тему приплел
В утренних эфирах на тв будут учить с настороженностью относиться к новой диковинке, которую так жаждут ваши детки.
Можно провести эксперимент. Если это будет долго и муторно обсасываться в утренних эфирах с негативной окраской, это одно. Если же упомянут разок или вообще не вспомнят и забудут — надо скорректировать взгляды на мир.
Колумбайнеров не в тему приплел
Каких колумбайнеров? Я про школьника с ножом, который уже на передовицах и уже отвлекает на себя внимание.
Купил тут попыт в сельпо и не пойму как им пользоваться. Надо было симпл-димпл брать
а если они купят детям дилдаки резиновые, потом ужаснутся как их дети используют, и тоже тогда потребуют провести проверку?
И вообще где эти родители были когда спиннеры крутились?
А когда жвачки турбо продавались?