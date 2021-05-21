Предприниматель стал гостем марафона, где в качестве участников заявлены Стив Возняк, Дмитрий Песков и Сергей Собянин.

Основатель Tesla Илон Маск выступил на форуме «Новое знание» 21 мая после приглашения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. О его участии стало известно от замглавы администрации президента Сергей Кириенко 20 мая, однако сам Маск участие не подтверждал. Во время форума предприниматель ответил на вопросы от российских студентов.