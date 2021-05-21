Маск выступил на форуме «Новое знание»: поговорил с российской молодёжью и заявил, что Tesla близка к появлению в России Статьи редакции
Предприниматель стал гостем марафона, где в качестве участников заявлены Стив Возняк, Дмитрий Песков и Сергей Собянин.
Основатель Tesla Илон Маск выступил на форуме «Новое знание» 21 мая после приглашения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. О его участии стало известно от замглавы администрации президента Сергей Кириенко 20 мая, однако сам Маск участие не подтверждал. Во время форума предприниматель ответил на вопросы от российских студентов.
- Выступление Маска продлилось около 45 минут в режиме видеосвязи. Перед ним было выступление Дмитрия Пескова, а после него началась лекция главы МИД РФ Сергея Лаврова
- Песков задал Маску вопрос о том, что будет в мире через 50 лет. Предприниматель ответил, что изменится многое, в том числе — станут доступны космические путешествия и будут активно проводиться исследования ДНК.
- Маск также объявил, что Tesla близка к официальному появлению в России: «Я думаю, мы близки к присутствию в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ». Предприниматель не уточнил, когда именно компания придёт в РФ и в каком виде, но заодно добавил про вероятность постройки завода: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию».
- По мнению предпринимателя, Россия и США должны выстраивать диалог, потому что общение стран — «это замечательно». Маск признался, что «восхищается достижениями России и СССР» из-за «творческой истории технологий».
- Основатель Tesla рассказал, что в скором времени ИИ сможет заменить живых переводчиков, но тут же оговорился и поблагодарил работающих на форуме переводчиков.
- Вопрос Юрию Гагарину от Маска: «Почему?»
- Предприниматель отверг свою религиозность, но сказал, что постоянно задаётся вопросами, как появились люди и для чего.
- Он поблагодарил всех за вопросы и посоветовал россиянам «бороться за будущее», потому что от России исходит много энергии.
Форум «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Всего в программе запланировано 100 лекций, дискуссий, открытых уроков и мастер-классов.
Организатор форума — общество «Знание», возглавляемое первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко.
Он поблагодарил всех за вопросы и посоветовал россиянам «бороться за будущее»
Надо было сказать "свободу Навальному"
Песков: "Ой, извините, со связью проблемы!"
Гений маск понимает, что за КАЗАХСТАНОМ будущее.
Про другие страны он сказал, чтобы никого не обидеть
Вопрос Юрию Гагарину от Маска: «Почему?»
Текущий кран
"Почему они все просрали, Юра?" — версия вопроса Маска до цензуры?
А что за проблема с Теслами в России? Даже у меня в мухосранке одна ездит
Морской инструмент
Это пока заряд не кончится
Он имеет ввиду сертифицированный центр, пока можно купить либо в другой стране, либо через посредника/
Ну раз одна ездит, можно и не открывать представительство в россии. Господи, ты серьезны такой "умный"?
посоветовал россиянам «бороться за будущее»
либерал окаянный... против Солнцеликого не мог не вякнуть
ты скинул заметку с одним поводом, который тем более кликбейтный — тут заметка про все выступление в целом. у парня было написано свое «дополняется», так что мы решили не лезть к нему
Не рвись
Мда.. Такие как Маск легитимизируют этих уе..нов. Поэтому этот режим и продолжает существовать..
Между песко и лавро. Ну и компания
"Песков задал Маску вопрос о том, что будет в мире через 50 лет"
Гипернанографеновое обнуление конечно
что будет в мире через 50 лет
Разум Владимира Владимировича, загруженный в сеть, будет продолжать вести Россию к светлому будущему....
Почему нет? Он человек дела и не станет потакать хотелкам либералов и прочих бездельников
Либералы и бездельники в одной категории давно стали? А кто не бездельники ?
Always have been.
Люди, которые просто работают на благо своей страны и ради будущего своих детей.
А им вообще не противно было приглашать и любезничать с нашим западным партнером, которому чужды все наши семейные ценности и скрепы? Как-то это не по хрестьянски
Входной алмаз
Почему чужды? Дети есть, в Бога верит, водочку накатывает. Почти православный, только крестика не хватает.