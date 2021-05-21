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Sasha Shambilova

Маск выступил на форуме «Новое знание»: поговорил с российской молодёжью и заявил, что Tesla близка к появлению в России Статьи редакции

Предприниматель стал гостем марафона, где в качестве участников заявлены Стив Возняк, Дмитрий Песков и Сергей Собянин.

Фото Кирилла Калинникова, РИА «Новости»

Основатель Tesla Илон Маск выступил на форуме «Новое знание» 21 мая после приглашения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. О его участии стало известно от замглавы администрации президента Сергей Кириенко 20 мая, однако сам Маск участие не подтверждал. Во время форума предприниматель ответил на вопросы от российских студентов.

  • Выступление Маска продлилось около 45 минут в режиме видеосвязи. Перед ним было выступление Дмитрия Пескова, а после него началась лекция главы МИД РФ Сергея Лаврова
  • Песков задал Маску вопрос о том, что будет в мире через 50 лет. Предприниматель ответил, что изменится многое, в том числе — станут доступны космические путешествия и будут активно проводиться исследования ДНК.
  • Маск также объявил, что Tesla близка к официальному появлению в России: «Я думаю, мы близки к присутствию в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ». Предприниматель не уточнил, когда именно компания придёт в РФ и в каком виде, но заодно добавил про вероятность постройки завода: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию».
  • По мнению предпринимателя, Россия и США должны выстраивать диалог, потому что общение стран — «это замечательно». Маск признался, что «восхищается достижениями России и СССР» из-за «творческой истории технологий».
  • Основатель Tesla рассказал, что в скором времени ИИ сможет заменить живых переводчиков, но тут же оговорился и поблагодарил работающих на форуме переводчиков.
  • Вопрос Юрию Гагарину от Маска: «Почему?»
  • Предприниматель отверг свою религиозность, но сказал, что постоянно задаётся вопросами, как появились люди и для чего.
  • Он поблагодарил всех за вопросы и посоветовал россиянам «бороться за будущее», потому что от России исходит много энергии.

Форум «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Всего в программе запланировано 100 лекций, дискуссий, открытых уроков и мастер-классов.

Организатор форума — общество «Знание», возглавляемое первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко.

#илонмаск #tesla #кремль #новости

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Владимир Филатов

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Он поблагодарил всех за вопросы и посоветовал россиянам «бороться за будущее»

Надо было сказать "свободу Навальному"

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Федя Прозоров

Владимир
9

Песков: "Ой, извините, со связью проблемы!"

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
4

Хьюстон, у нас проблема

Ответить

Диванный Аналитик

Владимир
2

Внезапно, Маску похуй на Навального.

Ответить

Дмитрий Орлов

19

Гений маск понимает, что за КАЗАХСТАНОМ будущее. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
8

Про другие страны он сказал, чтобы никого не обидеть

Ответить

Илья Гераськин

Rodion
2

Казахстан, Узбекистан, ещё какой-то там -стан

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
5

Байконур НАШ!

Ответить

rossoshmap

5

Вопрос Юрию Гагарину от Маска: «Почему?» 

Ответить

Владимир Филатов

rossoshmap
10

на размышление даётся 30 секунд

Ответить

Текущий кран

rossoshmap
8

"Почему они все просрали, Юра?" — версия вопроса Маска до цензуры?

Ответить

Some Dude

Текущий
1

проебали же

Ответить

С H А P Р i Е

rossoshmap
1

Мы все проебали

Ответить

rossoshmap

2

А что за проблема с Теслами в России? Даже у меня в мухосранке одна ездит 

Ответить

Морской инструмент

rossoshmap
11

Это пока заряд не кончится

Ответить

rossoshmap

Морской
0

Ну человек богаче Олега, есть вроде зарядка

Ответить

Лысина Арика

rossoshmap
3

Он имеет ввиду сертифицированный центр, пока можно купить либо в другой стране, либо через посредника/ 

Ответить

Везучий

rossoshmap
0

Ну раз одна ездит, можно и не открывать представительство в россии. Господи, ты серьезны такой "умный"?

Ответить

rossoshmap

Везучий
0

Скорее расскажи как надо

Ответить

Rodion Kutsaev

5

посоветовал россиянам «бороться за будущее»

либерал окаянный... против Солнцеликого не мог не вякнуть

Ответить

rossoshmap

0
Илон Маск анонсировал официальное появление…
Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах…
tjournal.ru
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Женя Кузьмин

rossoshmap
10

ты скинул заметку с одним поводом, который тем более кликбейтный — тут заметка про все выступление в целом. у парня было написано свое «дополняется», так что мы решили не лезть к нему

Ответить

Дмитрий Орлов

Женя
2

Не рвись

Ответить

Женя Кузьмин

Дмитрий
6

да не рвусь я!!!1

Ответить

Дмитрий Орлов

Женя
0

Хорошо

Ответить

С H А P Р i Е

3
Ответить

Максим Шпилёв

2

Мда.. Такие как Маск легитимизируют этих уе..нов. Поэтому этот режим и продолжает существовать..

Ответить

Диванный Аналитик

Максим
2

Люди бизнес делают, ему кагбэ похуй на "ужасы режима".

Ответить

Андрей Охапкин

Максим
0

Напиши об этом в западном твиттере, пусть отменят Маска

Ответить

Eugene Tackleberry

2

Между песко и лавро. Ну и компания
"Песков задал Маску вопрос о том, что будет в мире через 50 лет"
Гипернанографеновое обнуление конечно

Ответить

Андрей Охапкин

0

что будет в мире через 50 лет

Разум Владимира Владимировича, загруженный в сеть, будет продолжать вести Россию к светлому будущему....

Ответить

Старинный звук

Андрей
3

Ну нахер

Ответить

Старинный звук

1

Ну и зачем Маск с ними общается? Вроде умный человек,а элементарных вещей не понимает. Хатьфу на него

Ответить

Андрей Охапкин

Старинный
1

Почему нет? Он человек дела и не станет потакать хотелкам либералов и прочих бездельников

Ответить

Старинный звук

Андрей
0

Либералы и бездельники в одной категории давно стали? А кто не бездельники ?

Ответить

Андрей Охапкин

Старинн…
–1

Always have been.
Люди, которые просто работают на благо своей страны и ради будущего своих детей. 

Ответить

Andy

1

Клоун у пидарасов

Ответить

Егор Ниглов

1

А им вообще не противно было приглашать и любезничать с нашим западным партнером, которому чужды все наши семейные ценности и скрепы? Как-то это не по хрестьянски 

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Входной алмаз

Егор
0

Почему чужды? Дети есть, в Бога верит, водочку накатывает. Почти православный, только крестика не хватает.

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Лысина Арика

0
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