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Новости
yannlll

В Австралии тысячи школьников и студентов вышли на акции против госфинансирования газовой промышленности Статьи редакции

«Школьная забастовка за климат» прошла в 47 городах.

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2176 просмотров
Протестующие маршируют к зданию парламента Квинсленда. Фото ААР

Студенты и активисты призывают правительство Австралии прекратить финансировать угольные и нефтегазовые проекты и сосредоточиться на борьбе с изменением климата. Об этом пишет Reuters.

19 мая власти Австралии выделили 468 миллионов долларов на строительство газовой электростанции и заключили с индийской компанией Adani контракт на разработку новой угольной шахты. В ответ школьники, студенты и эко-активисты вышли на митинги. Они требуют, чтобы правительство прекратило инвестировать в ископаемое топливо и вместо этого финансировало развитие возобновляемой энергетики.

Мы не должны быть здесь, мы должны быть в школе. Но правительство отказывается принимать меры по борьбе с изменением климата, поэтому мы вынуждены защищать наше будущее

Набила Чоудхури
один из организаторов митинга в Сиднее
jack begbie @jackbegbie
Even in the rain, Sydney showed up for #ClimateStrike https://t.co/n2NuZwejF8
School Strike 4 Climate Australia @StrikeClimate
THANK YOU SYDNEY!! #ClimateStrike https://t.co/mklMqxnkaW
Clover Moore @CloverMoore
A bit of rain won't stop us.

And we won't stop until the Federal Government gets serious about climate action.

#ClimateStrike https://t.co/JBMXvxyqHo

Правительство Австралии регулярно критикуют за климатическую политику. Страна занимает одно из первых мест в мире по объемам выброса в атмосферу CO2. При этом власти оказываются достигать нулевого углеродного выброса и инвестировать в «чистые» источники энергии, ссылаясь на риск ущерба экономике.

#новости #австралия #протесты #экология

130 130 комментариев
19
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130 комментариев
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Евгений Мартынов

14

Если дети хотят поддержать модный и конгруэнтый нынешней маркетинговой повесточке движ за, якобы, спасение экологии, то почему бы не начать с себя, с того, чтобы самим избавиться от всех электронных гаджетов (про процессы производства которых рассказывать, думаю, лишнее — не на один лонгрид можно мыслью растечься, начиная с добычи ресурсов, заканчивая сетевой инфраструктурой, датацентрами, серверными парками, трансокеанскими кабелями/выводами спутников связи на орбиту и производством электроэнергии для всего этого). Вышли бы в домотканных одеждах из органического хлопка, заботливо выращенного на плантациях Мьянмы, да с лозунгами на пергаменте. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Евгений
22

начни с себя

Дальше можно не читать

Ответить

Евгений Мартынов

Marhal_New
1

Одно дело — транслировать остопиздевшие уже всем модные эко-клише и заворачивать в наивную обёртку некоей "борьбы за будущее планеты", другое дело разбираться в предмете и показывать своим примером и делом, раз уж такие дохуя небезразличные.

Ответить

Smaug The

Евгений
1

Как насчет остопиздевшего многим обесценивания чужих дел? Может стоит высказывать свои претензии напрямую тем, про кого новость, а не оставлять вонючую кучу в комментах?

Ответить

Евгений Мартынов

Smaug
5

О, пошла в ход любимая мантра "ЗОЧЕМ ВЫ ОБЕСЦЕНИВАЕТЕ!". Обесценивать откровенное лицемерие, показную добродетель и тухлые движняки — богоугодное и приятное для планеты дело. 

Ответить

Smaug The

Евгений
1

Пассивно-агрессивное хамство - это богоугодное дело. Так и запишем.

Ответить

Smaug The

Евгений
1

Вообще, когда я вижу обесценивание, то почему-то представляю на другом конце интернета вот этого чувака, который сейчас точно расскажет, что и как нужно делать.

Ответить

Евгений Мартынов

Smaug
0

Ну вот смотри, отправив этот свой комментарий, ты впустую задействовал запрос от своего устройства к провайдеру по линиям связи (созданными на кабельных производствах по всему миру и заботливо протянутыми инженерами и электриками в твоём регионе), а от него к серверам Selectel (собранными из комплектующих, разработанных сотнями разных компаний), которые вынуждены хранить текст и картинку, затрачивая киловатт-часы (выработанные несколькими электростанциями) на круглосуточную доступность этой самой картинки. Твой комментарий оставит карбоновый след в пару сотен килограмм сожженного топлива, тебе не стыдно так расточительно относиться к экологии?!

Ответить

Smaug The

Евгений
0

Нет. Ведь твой пукан коптит гораздо сильнее.

Ответить

Евгений

Smaug
1

Ну хорошо хоть мамку не приплёл или чем сейчас в школе актуально парировать...

Ответить

Официальный щит

Евгений
0

Да только вот 90-95 проц вредных выбросов это не люди, а производства

Ответить

Madegghead

Официал…
0

так если человек сокращает свое потребление, то и производство аналогично сокращается.
Экономика она такая штука, что просто на склад никто производить не будет...
Грубо говоря если 50% людей откажутся сознательно от пакетов, то и в 2 раза меньше производить и будут...

Ответить

Диванный Аналитик

Marhal_New
0

Чсх, этот подход лежит в корне одной из популярных идей эко-движа, а именно осознанного потребления.

Ответить

Smaug The Terrible

Евгений
6

Я тебя расстрою, но пергамент делают из кожи телят.
С такими знаниями сам можешь определить цену твоим аргументам.

Ответить

Евгений Мартынов

Smaug
6

Телят, которые были убиты экологически чистым способом, замечу.

Ответить

Никита Гинце

Евгений
4

Совершенно всратая логика, от того что один школьник откажется от Айфона и одежды - ничего не изменится
А от того что условный GM откажется от автомобильных катализаторов - изменится очень многое
Они поддерживают правильный, пусть модный, но правильный движ, а попытка довести все до абсурда с домотканными одеждами и пергаментом - это вообще идиотизм

Ответить

Евгений Мартынов

Никита
5

 один школьник откажется от Айфона и одежды - ничего не изменится

Да, один школьник — ничего не изменится. Но сотни тысяч школьников — уже ощутимый сигнал для компаний. Но тут же надо отказываться от инстаграммчиков, твиторочков, где все дохуя эксперты, фейсбученек, лаечек и дофаминового поглаживания. Кто ж на это пойдёт?
А так уютненько попиздели в своей тусовочке, сделали вид, что НАМ НЕ ВСЁ РАВНО™, создав очередной инфоповод для усугубления экошизы и разошлись.

Ответить

Виктор Огай

Никита
3

Х..ню они новомодную поддерживают, юные одноклеточные последователи Греты Тунберг. В предмете, в котором не разбираются.

Ответить

Валенок

Евгений
4

Ну в некотором смысле они начали с себя
Потому что правтесльво собирается выделять деньги на строительство электростанции с налогов, которые были отобраны у их семей. То есть на их деньги.

Ответить

rossoshmap

25

Студенты и активисты призывают правительство Австралии прекратить финансировать угольные и нефтегазовые проекты и сосредоточиться на борьбе с изменением климата.

Малолетние д.......

Ответить

Официальный щит

rossoshmap
2

Не надо совать дитей в политеку!!!!!! 

Ответить

Rodion Kutsaev

Официальный
0

ето екологика...

Ответить

Официальный щит

Rodion
3

Тоже политека... 

Ответить

Rodion Kutsaev

Официал…
0

фак мой моск..

Ответить

Ответный каякер

rossoshmap
1

может им просто нечего хотеть 

Ответить

rossoshmap

Ответный
1

ну недавно у них предлагали деанонить в инете, вот шли бы протестовать 

В Австралии запланировали ввести обязательную…
Для регистрации и использования аккаунтов в социальных сетях потребуется 100 «идентификационных…
tjournal.ru
Ответить

Алексей Крылов

rossoshmap
1

Опередил) 

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

@Шахтёр скажи @Вахтёру чтобы не банил за факты

Ответить

Склонный Женя

7

Хуясе у них дети сознательные и организованные

Уже в школьном возрасте они массово готовы бороться за свое будущее, вот это удивительно

Демократически развитые страны поражают даже меня, украинца.

Ответить

Официальный щит

Склонный
27

последнее предложение слишком жирное, можно на нем сало жарить

Ответить

Mikhail Dragunov

Склонный
1

Не соглашусь с вами, экологическая повестка дня в связи выбросами СО2 это фэйк и манипуляции общественным мнением, так что тут можно только сожалеть о том, что детей зомбировали этой ересью.
Я вижу только желание обложить экологическим оброком страны не входящие в "золотой миллиард"

Ответить

Склонный Женя

Mikhail
1

С чем не согласны? С тем что дети сознательные и организованные, с тем что массово готовы бороться за свое будущее? 

Ответить

Madegghead

Склонный
4

да не сознательные и не организованные.
Это чисто левацкие приколы. Псевдозеленая повестка сейчас входит в левацкую идеологию.
Им влили мозги эту псевдо идею, влили через всю мейнстримную прессу. 
Их выход на эту акцию ничем не отличается почти от выхода за ЕдРо, Молодую гвардию и т.п....

Ответить

Склонный Женя

Madeggh…
1

«Школьная забастовка за климат» прошла в 47 городах.

В каких странах еще дети массово выходили по таким глобальным вопросам? 

 Они требуют, чтобы правительство прекратило инвестировать в ископаемое топливо и вместо этого финансировало развитие возобновляемой энергетики.

Ответить

Madegghead

Склонный
1

да это левацкое овно мейнстрим в куче стран... И митинги массовые много где. Вообще то молодеж и есть основа любого протеста, хоть революций в мусульманских странах в 2010-2011, хоть протесты во ФРанции.
Слушай, в тех же США, левацкая пресса сейчас составляет около 90%. 
Они вышли по мейнстримной повестке, которую льют из всех утюгов... Так себе протест. 
Ты пикнешь что-то что против альтернативной энергетики, и вот тогда как раз и увидишь что такое быть в "оппозиции"...

Ответить

Склонный Женя

Madeggh…
1

разве то что ты написал выше отменяет того что написал я, или как-то ему противоречит? 

Ответить

Mikhail Dragunov

Склонный
3

Это все х^$-я, подмена понятий о будущем, смещение акцентов и манипулирование, детям нужно думать о том, что бы в цифровом концлагере не оказаться, а не о том скока СО2 из трубы блять выходит. Долбоебы блть инфантильные.

Ответить

Входной алмаз

Склонный
0

даже меня, украинца

даже

))))

Ответить

Дмитрий Орлов

8

Почему в России так не выходят за Навального?

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
14

Кто такой Навальный?

Ответить

Целый меч

Rodion
4

Сам такой

Ответить

Alexei Kuksin

Дмитрий
11

От Навального минимальный углеродный след.

Ответить

Виктор Огай

Alexei
0

Меньше, чем от одной коровы или больше? Кто-то считал?

Ответить

Smaug The Terrible

Дмитрий
4

Потому что русские сдаются

Ответить

Алексей Крылов

Дмитрий
2

Потому что большинству пох**.Многие вообще аполитичны. А некоторые, не удивлюсь, наверное думают что Путин и в СССР был генсеком😁 

Ответить

AttentiveMilk

Алексей
5

😁

Ответить

Текущий кран

Дмитрий
2

Потому что он уже женат

Ответить

Madegghead

Дмитрий
2

наверно потому что в Австралии тебя не отп...дят дубинкой на акции?

Ответить

AttentiveMilk

Дмитрий
0

Куда?

Ответить

Кирилл Вселенский

AttentiveMilk
4

На центральные площади австралии

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
1

Потому что там люди думают о будущем

Ответить

Склонный Женя

Дмитрий
1

Потому что он не газ, он жидкий

Ответить

allah213

9

Гретта оргазмирует

Ответить

AttentiveMilk

allah213
10

Это к тёплому лету

Ответить

Алексей Крылов

6

Интересно, а хотя бы 50℅ из этой толпы смогут обосновать с научной и технической стороны свои позиции, чем опасна газовая промышленность,или просто для фетиша повывазили. 

Ответить

Smaug The Terrible

Алексей
3

Говоришь так, будто сможешь обосновать, почему они неправы

Ответить

Алексей Крылов

Smaug
9

Доказательства должен предъявлять тот, кто первый начинает утверждать о какой-то позиции. 
Они вышли на протесты. 
Их наверняка могут спросить прохожие, мол за что вы митингуете. 
Те скажут, что за недопущение финансирования государством газовой промышленности. 
Прохожие, предположим спросят, а каковы ваши обоснования того, что это вредно для экономики или экологии. 
А те вместо ответов могут сказать, что мол а вы докажите обратное. 
Вот примерно такая аналогия. 

Ответить

Smaug The

Алексей
4

То есть ты жил в подземном бункере последние лет 20 и пропустил всю информацию, почему сжигать ископаемое топливо в таких больших кол-вах вредно? Тогда ок.

Ответить

Владимир

Алексей
0

Протестующие: 

Ответить

Миша Копейкин

Алексей
0

Опуская всякие "должен - не должен", ты способен обосновать почему они неправы?
И второй вопрос:
 Доказательства должен предъявлять тот, кто первый начинает утверждать о какой-то позиции.

способен ли ты обосновать почему "должен"?

Ответить

Алексей Крылов

Миша
2

Тут суть в том, что выходящие на митинг, должны уметь отстаивать свои позиции и уметь обосновать другим, для чего они это делают, чтобы это был митинг, а не тусовка для хайпа. 

Ответить

Миша Копейкин

Алексей
0

Не на один из заданных вопросов ты не ответил

Ответить

Smaug The

Алексей
0

А мне кажется, ты должен обосновать, почему хайп это плохо.

Ответить

Алексей Крылов

Smaug
0

Хайпующий в отличие от идейного в первую очередь имеет цели либо потешить своë самолюбие, покрутить понты или, если это какой нибудь блоггер, то, попаразитировать на какой нибудь тематике с целью большинства просмотров(или денег), у таких нет внутреннего стержня, и  сегодня такие хайпонавты на стороне митингующих, завтра они уже на стороне тех, против кого те митингующие митингуют. 

Ответить

Алексей Крылов

Smaug
6

Мне в целом всë равно, если смогут доказать, аргументировать и отстоять свою позицию, то они молодцы. Считаю, что каждый митингующий в политических или подобных акциях должен уметь аргументировано отстаивать свою позицию, зачем он находится на каком либо митинге, что его и отличает от согнанных на путинги бюджетников, всяких примазавшихся для хайпа или фетиша посторонних и  всякого рода провокаторов. 

Ответить

Smaug The

Алексей
2

Просто твоя осведомленность об их познаниях выглядит странно, и больше напоминает обесценивание ради обесценивания. В остальном, претензий к тебе и нет.

Ответить

Алексей Крылов

Smaug
0

Опять же, повторюсь, если они матчасть знают, и  могут обосновать свои позиции, а не вышли просто ради развлечений, то молодцы и граждане с активной гражданской позицией. 

Ответить

Smaug The

Алексей
0

Ну тогда может стоит не писать комменты с посылом "да они поди там все тупые и просто хайпуют", а пойти и проверить?

Ответить

Алексей Крылов

Smaug
0

Суть поста была не в том, что они якобы тупые, а в том, каков процент реально сознательно туда вышедших по делу и каков процент тех, кому на на финансирование газовой промышленности вообще параллельно и они тусуются там ради того, чтобы потом попонтоваться перед друзьями и знакомыми, мол, смотрите, как я там на митингах был. 

Ответить

Smaug The

Алексей
0

Но ты как-то с ходу определил, что половина или больше там ради хайпа. Я попросил обосновать лишь это.

Ответить

Алексей

Smaug
0

Я забыл поставить там знак вопроса. 
Тот пост имел больше риторически-вопросительный характер, нежели утвердительный. 

Ответить

Smaug The

Алексей
0

Ты все еще сосешь член по утрам?
Тоже имеет риторически-вопросительный характер. Но как-то неприятно такие вопросы читать. 
А все потому что вопрос содержит в себе неподтвержденную информацию, что ты раньше сосал член.
Так же и твое предположение, что половина людей пришли просто ради хайпа - это чисто куча кала, которую ты решил оставить в комментах.

Ответить

Алексей

Smaug
0

сосал член

Я тебе про аргументацию позиции, ты мне про писюны и что тебе "неприятно" подобное читать. 
Если хочешь устроить срач на пустом месте, то ты не под тем постом 😁

Ответить

Smaug The

Алексей
0

А аргументировать позицию должны все кроме тебя?

Ответить

Входной алмаз

Алексей
3

А какая разница? Общество волнуют эти вопросы. А правительство на то и правительство, чтобы решать вопросы "как". Если не опасна, то пусть это разъясняют и обосновывают.

Ответить

Производственный пёс_анон

Алексей
0

Типичные либерахи

Ответить

Производственный пёс_анон

6

Навальный, ты доволен?

Ответить

Madegghead

5

 Страна занимает одно из первых мест в мире по объемам выброса в атмосферу CO2.

Австралия находится на 15 месте в мире по объему выбросов, и отстает от Китая в 25 раз... Никакие потуги богатых стран не могут никак повлиять на выбросы, т.к. большая часть мировых выбросов это страны 3го мира.
А уж тем более закрытие угольной шахты экспортной никак не повлияет. Ну купит Китай уголь не в Австралии, а в Африке или России...

Ответить

Виталий Куликов

Madegghead
1

Вы не понимаете, это другое.

Ответить

Вооруженный корабль

5

3 АЭС запитают всю Австралию, но ведь уголь безопаснее же ведь (на самом деле нихрена, намного радиоактивнее чем АЭС) 

Ответить

Yuri Polu

Вооруженный
0

Уголь доступнее урана

Ответить

Алексей Крылов

Вооруженный
0

Случаи  на АЭС с Чернобылем, Фукусимой и в США в семидесятых, если не ошибаюсь уже показывают то, что  использование АЭС тоже далеко небезопасно, и в случае какого либо пиздеца на станции, последствия могут быть очень мрачными. 
По хорошему нужно больше работать по альтернативым источникам энергии, более безопасным. ТЭС и АЭС  в этом плане не самые безопасные . 
Солнце, ветер, приливы,всякие другие источники, полагаю, что со временем разработают технологии, способные добывать энергию альтернативными способами. 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Вооруженный
0

На Западе АЭС строить очень дорого, и так немаленькие сроки окупаемости почти достигают полного срока службы станции. А уголь дешёвый, если не учитывать экстерналии.
Но вообще Австралии с её климатом сам бог велел солнечную энергетику развивать

Ответить

Вертикальный шмель

1

Они делают довольно полезную тему для своего государства, так как страна может потерять позиции в развитии зелёной энергетики и, сюрприз-сюрприз, в последствии попадет в зависимость от других государств, развивающих это отрасль экономи. Потому что так или иначе настанет ни сегодня-завтра день, когда энергетическая конъюнктура изменится. И пускай наши молодые люди в силу неопытности и юношеского максимализма делают это, мягко говоря, радикально, но местные власти виноваты в этом сами.
Логичнее было бы развивать все направления сбалансированно, как в сторону сокращения энергопотребления, с помощью энергоэффективных техники, так и в сторону развития зелёной энергетики. При этом нужно понимать, что отказ от ископаемого топлива пока что не возможен.
Косяк властей Австралии, хули!

Ответить

Madegghead

Вертикальный
5

в какую зависимость?
В Австралии нет особо своих производств и очевидно, что технологически она в любом случае зависима и будет от больших стран...
Для страны которая в большей степени живет за счет экспорта полезных ископаемых начинать страдать "зеленым" - это амоубийство.
"Зеленые технологии" не такие уж и зеленые, очень дорогие и никогда не будут иметь заметную долю по миру... Только когда появятся термоядерные реакторы, тогда и будет альтернатива.

Ответить

Вертикальный шмель

Madegghead
1

А что они будут делать со своим экспортом, когда потребность в ископаемом топливе будет в мире снижена, а? А кучу безработных потом куда девать? 

Ответить

Madegghead

Вертика…
1

Это фантазия, не будет она снижаться в обозримой перспективе(ближайшие десятилетия). Да и в принципе Австралия это в большей степени металлы, а их альтернативка потребляет очень много.
И опять же если тебе верить что будет сокращаться, то наоборот тогда выгодно сейчас продавать уголь пока он кому-то нужен и заработать...
То что экспортеру нужно диверсифицировать экономику это понятно, и вроде Австралия это делает. Но это не значит что нужно лезть куда-то где счас модно и что маленькая страна не вывезет...

Ответить

Вертикальный

Madeggh…
0

Ну как не снижается, цены на ископаемое топливо показывают, что роста нет.
Дело же не в моде, а в перспективах постиндустриального мира. И пускай молодежь не до конца осознает эти перспективы, вектор, я считаю, правильный. Пусть хотя бы в таком виде

Ответить

Madegghead

Вертика…
2

Причем тут цены? На цены влияют куча факторов рыночных, а также технологии. Они то выше, то ниже.
Добыча нефти каждый год стабильно растет(2020 год не в счет из-за короны).
Большая часть мира(3 мир) об альтернативке не думает и как раз они и растут быстрее всех.
В чем правильный вектор то? Убить экономику своей страны и сосать лапу?

Ответить

Вертикальный

Madeggh…
0

Я разве говорил про убийство экономики? Я говорил, что необходимо соблюдать баланс в развитии всех отраслей. Что бы потом не было болезненных ситуаций из-за упущенных возможностей.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Madeggh…
0

Каменный век закончился не потому, что кончились камни (с) экс-министр нефти Саудовской Аравии

Ответить

Виталий Куликов

Вертика…
0

А кучу безработных потом куда девать?

Можно использовать как топливо.

Ответить

Иван Иванович

Вертикальный
3

В Австралии до жопы угля и прочего незеленого топлива, от кого они в зависимость попадут?

Ответить

Законодательный Мика

Иван
0

Они чем-то похожи на Россию. Экспортируют ископаемые, на выручку точечно развивают технологии.

Ответить

Madegghead

Законод…
1

они и похожи на Россию, а также Канаду.
Разница в том, что Канада и Австралия не коррумпированные, демократические страны и деньги от экспорта принесли им блага, очень высокий уровень жизни, позволили диверсифицировать экономику.
А Россию вот уже как 15 лет называют Северной Нигерией, потому что коррупция и деньги от нефти не принесли диверсификации и развития...

Ответить

Законодательный

Madeggh…
0

Коррупция и деспотия- это от нищеты. Бедность делает из граждан рабов. Они готовы идти на любой мтитинг за 300 рублей- это не от того, что они такие плохие, а оттого что бедные. Поэтому сначала накопление капитала и развитие экономики внутри страны, потом демократия. Естественным путём все страны к этому идут.

Ответить

Madegghead

Законод…
0

ну т.е у России нет шансов по твоему совсем?
Бедность не делает никого рабами, разве что многовековая...
Также как и вряд ли нынешние коррупционеры нищуки...
Хочу напомнить, что страну на грани голода в 20-е пришлось спасать как раз полной экономической свободой(НЭП) и свернули его по причине зарождения демократических мыслишек у народа.
Также и Китай в 1978 году поступил - дал экономическую свободу...
Вообще сейчас мир идет обратно в авторитаризм очень шустро, лет так 20 как подряд...

Ответить

Законодательный

Madeggh…
1

С твоей оценкой я не согласен. Экономическая свобода сегодня в России есть (гораздо свободнее чем при НЭПе), плюсом к этому государство по-прежнему может мобилизовать значительные ресурсы в необходимые сферы (как это было с ковидом). Думаю в течении 10-20  лет всё это устаканится и политический климат потеплеет.

Ответить

Madegghead

Законод…
0

в России есть экономическая свобода?
Ахахахаха...
Да ты юморист. Она была хоть какая-то относительная в 90-е, ну еще в 0-е была, но медленно удушалась.
Но последние лет 6-8 говорить о таком - это уже совсем уж моветон. Мы потому 7 лет подряд и стагнируем. Алло у нас экономика 7 лет уже стагнирует.

Ответить

Щячло Попячтса

Законод…
0

И в чём схожесть?

Ответить

Законодательный

Щячло
0

Экспортируют ископаемые, на выручку точечно развивают технологии.

Ответить

Вертикальный

Законод…
0

У нас технологии развивают? По-моему в РФ бабки вкладывают в войну и прочие прожекты, которые понраву Вовану.

Ответить

Законодательный

Вертика…
0

Ну да, развивают) Правда в этом должны активнее участвовать инвесторы- Вован сейчас как раз мотивирует бизнус скинуться в общак "на развитие", ты же слышал его послание?

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Вертикальн

Законод…
0

Я работал инженером в одном московском НИИ. И как мне известно, туда так "активно вкладывают", что нам зарплаты не выплачивали по полгода.
И да, причастись этой статейкой

Почему год науки в России стал годом «борьбы с…
Но одновременно с этим: производство третьей вакцины от Covid-19, запуск крупнейшего в Северном…
tjournal.ru
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Законодате

Вертика…
0

Вот здесь можно глянуть примеры, куда Россия вкладывает: https://rdif.ru/  

Это очень точечно и не про фундаментальную науку, а именно про технологии с ближайшими перспективами окупаемости, про то что может изменить качество жизни россиян сегодня. 

Хотя и с фундаментальной иногда что-то в отдельных случаях получается. У меня вот приятель юности вернулся после нескольких лет в Германии,  продолжит работать научным сотрудником здесь.

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Ilya.A—Petya.A's bro

Иван
0

Уголь и сейчас стоит куда дешевле, чем всего полвека назад, а с уже вовсю идущими отказом от угольной электроэнергетики и переходом с доменных печей на прямое восстановление железа он вообще никому не нужен будет

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Законодательный

Ilya.A…
0

Австралийский уголь этой зимой подорожал +30%. Хоронить отрасль оказалось рано. Но в целом ты прав, последние годы он дешевел.

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Ilya.A—Petya.A's

Законод…
0

Я про долгосрочную динамику, а не краткосрочную волатильность

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Законодательный

Ilya.A…
0

Даже консервативный вариант объёмов добычи угля в РФ до 2035 года предполагает небольшой рост этой добычи) Оптимистичный вариант предполанагет рост добычи почти на треть.

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Ilya.A—Petya.A's

Законод…
0

Кто пишет эти прогнозы? Оценивают ли они отказ от угля по климатическим причинам как фактор, влияющий на рынок?

Ответить

Законодате

Ilya.A…
0

Минэнерго пишет. Учитывается в целом снижение доли угля в производстве электроэнергии.
https://www.eprussia.ru/epr/385/3276872.htm

Уголь-2035. Добывать – больше. Но экологичнее
Александр Новак рассказал о Программе развития угольной промышленности на период до 2035 года.
www.eprussia.ru
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Ilya.A—Pet

Законод…
0

Ну так это годичной давности прогноз, когда Трамп ещё был президентом, а власти США планировали развивать несуществующий "чистый уголь", он уже устарел. Си Цзиньпин месяц назад пообещал начать отказ от угля уже в следующей пятилетке (2025—2030), куда по мнению российских экспертов пойдёт высвободившееся предложение?

China to curb coal demand growth in economic…
China will curb coal consumption in its economic plans spanning the next 10 years, President Xi…
www.spglobal.com
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Владислав Косинов

3

Если этот вопрос так волнует значительную часть электората, значит государству нужно донести до них все плюсы и минусы инвестиций в нефтегаз. Например, на сколько повысятся тарифы на электроэнергию и отопление при полном или частичном отказе от углеводородов. И уже с конкретными цифрами объяснять в школах от чего можно отказаться уже сейчас, а что придется перетерпеть еще 20-30 лет.
Времена меняются, если раньше эти решения принимались дядями в высоких кабинетах, теперь челядь тоже хочет в этом поучаствовать и в этом нет ничего плохого. Сменяемое правительство должно уметь адаптироваться под меняющиеся запросы гражданского общества.

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Законодательный Мика

Владислав
0

Школьник скажут- повышайте хоть на 200%, платят родаки) Но вообще да, дядь в кабинетах всегда надо напрягать.

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Владислав Косинов

Законодательный
0

О том и речь, чадо придет домой, расскажет родителям, а те словами или еще чем посильнее, донесут до них что значит платить по счетам. Ты за природу? Замечательно, мы тоже! Но о новом айфоне на след. год можешь забыть.
Только так и можно до них что-либо донести, я считаю.

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С H А P Р i Е

1

Дело греты тумбочки живёт

Ответить

Алексей Крылов

С
2

Вот прикольно будет, если Грета, лет через 100 будет восприниматься в определëнных кругах как сейчас Ленин у социалистов, как символ "зелëной революции" 😁 Будет наверное идеология "тунбергизм" 😁 И партия зелëных будет бороться за "всемирную экологическую революцию" 😆

Ответить

Владимир Филатов

С
1

Винегреты Тумбочки, между прочим!

Ответить

Алексей Крылов

1

Хорошая отмазка для того, чтобы не выполнять уроки и не готовиться к экзаменам😁
Креативные ребята😁

Ответить

Dr.Bezega

1

Всю страну пропердэли...

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Robo Krabe

1

Ебать, где австалогвардия пиздящая детей и баб? 

Ответить

Законодательный Мика

Robo
0

Кенгуру пиздят, им пока не до этих...

Ответить

Диванный Аналитик

Robo
0

Отряды внутренней госбезопасности из страусов Эму
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D1%8D%D0%BC%D1%83

Война с эму
«Война с эму» (англ. Emu war) — операция по истреблению эму, осуществлённая в ноябре-декабре 1932…
ru.wikipedia.org
Ответить

Виталий Куликов

–1

Набила Чоудхури

один из организаторов митинга в Сиднее

Интересно чьей скорее колонией станет Австралия, Индии или Китая?

Ответить

Михаил

0

это норма ! во всем мире идет процесс естественного отбора . не берусь судить на сколько будет "круто" или нет для их общества отказ от финансирования нефтегаза , если будут круто , то значит они продвинутся по пищевой цепочки вверх , если нет , то будут в жопе и это будут только их проблемы 

Ответить

Валенок

0

Если частный сектор не начал строительство этих станций, значит они нафиг ни кому не нужны на самом деле.
Усматриваю очередные откаты и лоббирования

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Андрей Охапкин

0

Студенты и школьники. Классика

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Иван Дмитриев

0

Мир шкильника почти на 90% состоит из пластика и материалов, которые прошли обработку огнем (часто в газовых печах). Интересно будет посмотреть, что они будут делать без своих краш-объектов.

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Корнелий Шнапс

0

было б мне 13 я б сходил не раздумывая - тепло, хорошо, движ 

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Mikhail Dragunov

0

Они размывают свою идентичность собирая мигрантов со всего мира, это очевидно, и при этом являются типичным государством эксплуатирующим природные ресурсы, типа России. 

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