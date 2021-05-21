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Новости
Sasha Shambilova

Машинист сверхскоростного поезда в Японии покинул кабину, чтобы сходить в туалет Статьи редакции

На время отсутствия он передал управление кондуктору, у которого не было водительских прав.

88 88 комментариев
7605 просмотров
Фото AP

36-летний машинист решил отойти в туалет, когда поезд с 160 пассажирами ехал на скорости 150 километров в час. Он отсутствовал в кабине три минуты — в это время поездом управлял кондуктор, не имеющий лицензии, но не прикасался к панели управления. Об этом сообщает Keydo.

Позже водитель извинился и объяснил свой поступок болью в животе. Останавливать поезд на ближайшей станции он не стал, поскольку не хотел отставать от расписания. Он не рассказал об инциденте руководству, потому что «было неловко».

Железнодорожная компания JR Central сообщила о нарушении постановления в Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Представитель компании Масахиро Хаяцу заявил, произошедшее «крайне неуместно», и извинился перед пассажирами.

Правила JR Central гласят, что если водители чувствуют себя плохо, они должны связаться с руководством и сообщить о самочувствии. Им также разрешается передавать управление проводникам, но только если у последних есть специальная лицензия

Линия Токайдо Синкансэн, по которой двигался поезд, — самая загруженная среди линий для высокоскоростных поездов. На ней разрешается скорость до 285 километров в час. Задержки даже на несколько минут становятся большой проблемой для операторов.

Высокоскоростные поезда в Японии могут замедляться и останавливаться самостоятельно в аварийных ситуациях без вмешательства машиниста. На Синкансэн — японской высокоскоростной сети железных дорог — никогда не происходило аварий.

#новости #япония

88 88 комментариев
28
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88 комментариев
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Справедливый американец

53

Японский машинист сходил в туалет

Какая-то скучная пятница

Ответить

Тактический алмаз

Справедливый
3

Это лучше истории с Якубеней или нет?

Ответить

Справедливый американец

Тактический
2

На уровне похождений Бочи

Ответить

Тактический

Справед…
0

Хочу сделать фотосессию на полу, как он

Ответить

Alex Nevi

Тактический
1

Тот же уровень

Ответить

Официальный щит

27

Выписан из японцев, тру японец уссался бы, но руль не бросил

Ответить

rossoshmap

Официальный
4

почему по одному ездят, это ж не безопасно, вдруг инфаркт 

Ответить

Официальный щит

rossoshmap
19

Они так быстро едут что даже с инфарктом успеет приехать на станцию и получить мед помощь) 

Ответить

Входной алмаз

rossoshmap
2

Если машинист не будет подтверждать своё присутствие, то поезд в какой-то момент даст на линию ATC сигнал об аварийной ситуации.

Ответить

rossoshmap

Входной
0

не дешевле еще одного кожаного мешка посадить в кабину?

Ответить

Входной алмаз

rossosh…
7

Мешку зарплату надо платить и больничные, а автоматика будет работать и не бухтеть.

Ответить

rossoshmap

Входной
3

Надеюсь хоть пилота 2 штуки в Японских авиакомпаниях 

Ответить

Входной алмаз

rossosh…
10

С появлением компьютеров профессия камикадзе больше не актуальна

Ответить

Suq Madiq

Входной
0

прикольно былоб уйти на больничный в пути

Ответить

Logic

Входной
0

Машинист активно подтверждал своё присутствие в туалете :)

Ответить

Входной алмаз

Официальный
3

Машинист-камикадзе?

Ответить

Max Diviani

Официальный
2

Он не ссать хотел, а подлива уже текла, оправдан

Ответить

Andrew Muralov

Официальный
0

А потом бы совершил сэппуку. 

Ответить

Официальный щит

Andrew
1

Или хентай

Ответить

Мразь

6

А в чем особенность этой новости?

Ответить

Elian Kavinsky

Мразь
11

Сегодня денб Японии на тж.

Ответить

Тактический алмаз

Elian
1

Ееееееееееее

Ответить

Официальный щит

Тактиче…
7

Ееееееее пония

Ответить

Тактический

Официал…
3

Няяяяяяяяяяяяяяяя

Ответить

Входной алмаз

Тактиче…
0

Ай бэ шят три ам гэ
летит ночно москвэ

Ответить

Elian Kavinsky

Официал…
2

Ееееееее пони я

Ответить

Налоговый

Elian
1

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Входной алмаз

Налогов…
4

Когда тест для девочек оказался проницательнее психотерапевта из ПНД

Ответить

rossoshmap

Elian
0

Испания все?

Ответить

Alex Nevi

Мразь
2

сосиска чуть не упала!

Ответить

Мразь

Alex
0

Сходи к доктору с этой проблемой, не затягивай

Ответить

Михаил Зинчук

Мразь
0

разрешается

он

сходить

сверхскоростного

имеющий

японской

Ответить

Денис Кротов

Мразь
0

Посмотрите информацию о железнодорожной катастрофе в Японии 25 апреля 2005 года

Ответить

Мразь

Денис
0

И что из этого?

Ответить

Денис Кротов

Мразь
0

Что система трудовая, которая построена в Японии, по крайней мере в 2005, судя по ситуации, не меняется, что машинист готов рискнуть жизнями сотен людей для восполнения жизненного необходимых потребностей, только потому что ему не дали возможности восполнить её безопасно, а, останавливая поезд, создавая задержки в графике движения, он рискует потерять работу.
И это хорошо, что тут обошлось. Это просто звоночек, что подобное 2005 году может вполне ещё произойти, что жизни людей, которые находятся в поезде, в опасности из-за построенной системы.

Ответить

Elian Kavinsky

5

Заголовок и подзаг суперинтригующие, а в итоге оказывается, что машинист уронил сосиску.

Ответить

Тактический алмаз

Elian
10

Отложил личинку 

Ответить

Тактический алмаз

Elian
0

В туалет

Ответить

Smaug The Terrible

Elian
0

Совершил бомбометание

Ответить

Cерьёзный Валера

Elian
0

С подливой.

Ответить

Suq Madiq

7
Ответить

Paul

Suq
0

Урановый хоть? 

Ответить

Smaug The Terrible

3

Когда я вырасту, про каждый мой поход посрать тоже будут в новостях писать

Ответить

Книжный Абдужаббор

1

Да там 100% все на автоведении, он мог туда хоть пассажира посадить

Ответить

Книжный Абдужаббор

Книжный
1

Кстати в Сапсане для этих случаев запасной машинист сидит

Ответить

Иван Эртель

Книжный
14

В туалете? )

Ответить

Книжный

Иван
1

))))))))))))))

Ответить

Радиационный царапун

2

Я раз целый автобус "угнал" вышел с проходной, гляжу стоит родненький, пустой, люди ещё не вышли. Ну и сказал водиле, шеф трогай к дому больше никого не будет.

Ответить

Основной фитиль

Радиационный
0

Отпиздили тебя на следующий день, надеюсь?

Ответить

Радиационный царапун

Основной
0

Естественно))) я тогда почувствовал, что меня будут сейчас бить))))

Ответить

Эффективный шмель

2

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Оказывается можно сделать одно министерство вместо четырёх и кормить в четыре раза меньше министров

Ответить

Igor Antarov

1

В статье должно быть видео о стандарте безопасности на японских ЖД. Машинист должен показывать на все важное что видит или делает, чтобы не отвлекаться: 
https://www.youtube.com/watch?v=Av_Kkh3mp4E

Ответить

Igor Antarov

Igor
3

Объяснение про shisa kanko (“pointing and calling”): 
https://www.youtube.com/watch?v=RZun7IvqMvE

Ответить

thekitakun

1

становятся большой проблемой для операторов

Там один оператор, JR Central. Как и все синкансены, линия обособлена и кроме скоростных поездов там ничего не эксплуатируется

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Ну и в чем он не прав?

Ответить

Основной фитиль

Дмитрий
2

Останавливаешь ли ты лошадь, если приперло посрать?

Ответить

Дмитрий Орлов

Основной
3

Да

Ответить

Эффективный шмель

Основной
0

тебе или лошади

Ответить

С H А P Р i Е

0

Лучше всю жизнь срать на курском вокзале, чем 1 раз в японском поезде

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

В смысле наоборот

Ответить

Основной фитиль

С
3

Но выбора нет

Ответить

Эффективный

Основной
0

Ключ поверни и полетели

Ответить

Миша Копейкин

0

Не знаю, интересно ли кому, но я только что тоже ходил в туалет.

Ответить

Налоговый дебаркадер

Миша
0

Теперь надо извиниться

Ответить

Миша Копейкин

Налоговый
2

Если надо - извиняйся

Ответить

rossoshmap

0

На время отсутствия он передал управление кондуктору, у которого не было водительских прав.

Звучит странно

Ответить

Woody Johnson

rossoshmap
0

поездных прав

Ответить

rossoshmap

Woody
0

я оригинал прочитал, гугл переводчик виноват короче

Ответить

Иван Иванович

0

Машинисты в Японии

Ответить

Максим Шпилёв

0

А как узнали про это?

Ответить

Налоговый дебаркадер

Максим
0

Он сам сказал

Ответить

infernal freak

Максим
0

По запаху

Ответить

Ухудшанский

Максим
0

А в этом как раз самая изюминка. Инцидент так и остался бы незамеченным, если бы поезд в итоге не опоздал на 1 минуту, что автоматически повлекло за собой расследование.

Ответить

Телефонный Гоша

0

Ох уж эта прогнившая до корней Япония

Ответить

Склонный Женя

Телефонный
0

не пизид 

Ответить

Konstantin Wirz

0

а где то упал мешок риса...

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Говна покушал в Якитории. Классека.

Ответить

Ключевой череп

0

Интересно, успел?

Ответить

Иван Дмитриев

0

какашка упала

Ответить

Алексей Крылов

0

Вот это новость! 
Во все мировые сми и тренды YouTube на первые позиции! 
Хотя, если без приколов, это  хорошо, что подобные технологии позволяют провернуть подобные вещи. И что поезд не угробили. 

Ответить

Sir Mansir

0

В таких случаях нужно держать бутылочку для саке под рукой 

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Блять, я думал он на ходу вышел из поезда...

Ответить

Misha Timoshin

0

Земля  пухом.

Ответить

Денис Кротов

0

Кто задается вопросом, почему вообще столько внимания новости, посмотрите данные о железнодорожной катастрофе в Японии 25 апреля 2005 года

Ответить

Украденная жизнь

0

Кажется, кто-то не провёл инструктаж, как действовать когда чувствуешь себя "неловко".

Ответить

Robo Krabe

0

У меня два вопроса:
 - почему не сделать CR в кабине локомотива чтобы машинист мог сходить в туалет не покидая надолго и отходить далеко от своего места работы?
- Если сам машинист не доложил об этом инциденте, то кто это сделал? 

Ответить

Ден

0

Выдайте ему памперсы вместо зарплаты, сразу мозг начнёт работать

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Напомнило (нужный отрывок с 1:30, но лучше посмотреть номер целиком)

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