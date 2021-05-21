Машинист сверхскоростного поезда в Японии покинул кабину, чтобы сходить в туалет Статьи редакции
На время отсутствия он передал управление кондуктору, у которого не было водительских прав.
36-летний машинист решил отойти в туалет, когда поезд с 160 пассажирами ехал на скорости 150 километров в час. Он отсутствовал в кабине три минуты — в это время поездом управлял кондуктор, не имеющий лицензии, но не прикасался к панели управления. Об этом сообщает Keydo.
Позже водитель извинился и объяснил свой поступок болью в животе. Останавливать поезд на ближайшей станции он не стал, поскольку не хотел отставать от расписания. Он не рассказал об инциденте руководству, потому что «было неловко».
Железнодорожная компания JR Central сообщила о нарушении постановления в Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Представитель компании Масахиро Хаяцу заявил, произошедшее «крайне неуместно», и извинился перед пассажирами.
Правила JR Central гласят, что если водители чувствуют себя плохо, они должны связаться с руководством и сообщить о самочувствии. Им также разрешается передавать управление проводникам, но только если у последних есть специальная лицензия
Линия Токайдо Синкансэн, по которой двигался поезд, — самая загруженная среди линий для высокоскоростных поездов. На ней разрешается скорость до 285 километров в час. Задержки даже на несколько минут становятся большой проблемой для операторов.
Высокоскоростные поезда в Японии могут замедляться и останавливаться самостоятельно в аварийных ситуациях без вмешательства машиниста. На Синкансэн — японской высокоскоростной сети железных дорог — никогда не происходило аварий.
Тактический алмаз
Это лучше истории с Якубеней или нет?
Справедливый американец
На уровне похождений Бочи
почему по одному ездят, это ж не безопасно, вдруг инфаркт
Официальный щит
Они так быстро едут что даже с инфарктом успеет приехать на станцию и получить мед помощь)
Входной алмаз
Если машинист не будет подтверждать своё присутствие, то поезд в какой-то момент даст на линию ATC сигнал об аварийной ситуации.
не дешевле еще одного кожаного мешка посадить в кабину?
Мешку зарплату надо платить и больничные, а автоматика будет работать и не бухтеть.
Надеюсь хоть пилота 2 штуки в Японских авиакомпаниях
А потом бы совершил сэппуку.
А в чем особенность этой новости?
Сегодня денб Японии на тж.
Ееееееееееее
Официальный щит
Ееееееее пония
Тактический
Няяяяяяяяяяяяяяяя
Ееееееее пони я
Входной алмаз
Когда тест для девочек оказался проницательнее психотерапевта из ПНД
Посмотрите информацию о железнодорожной катастрофе в Японии 25 апреля 2005 года
Что система трудовая, которая построена в Японии, по крайней мере в 2005, судя по ситуации, не меняется, что машинист готов рискнуть жизнями сотен людей для восполнения жизненного необходимых потребностей, только потому что ему не дали возможности восполнить её безопасно, а, останавливая поезд, создавая задержки в графике движения, он рискует потерять работу.
И это хорошо, что тут обошлось. Это просто звоночек, что подобное 2005 году может вполне ещё произойти, что жизни людей, которые находятся в поезде, в опасности из-за построенной системы.
Заголовок и подзаг суперинтригующие, а в итоге оказывается, что машинист уронил сосиску.
Когда я вырасту, про каждый мой поход посрать тоже будут в новостях писать
Книжный Абдужаббор
Кстати в Сапсане для этих случаев запасной машинист сидит
Я раз целый автобус "угнал" вышел с проходной, гляжу стоит родненький, пустой, люди ещё не вышли. Ну и сказал водиле, шеф трогай к дому больше никого не будет.
Основной фитиль
Отпиздили тебя на следующий день, надеюсь?
Естественно))) я тогда почувствовал, что меня будут сейчас бить))))
В статье должно быть видео о стандарте безопасности на японских ЖД. Машинист должен показывать на все важное что видит или делает, чтобы не отвлекаться:
https://www.youtube.com/watch?v=Av_Kkh3mp4E
Объяснение про shisa kanko (“pointing and calling”):
https://www.youtube.com/watch?v=RZun7IvqMvE
становятся большой проблемой для операторов
Там один оператор, JR Central. Как и все синкансены, линия обособлена и кроме скоростных поездов там ничего не эксплуатируется
Ну и в чем он не прав?
Основной фитиль
Останавливаешь ли ты лошадь, если приперло посрать?
Лучше всю жизнь срать на курском вокзале, чем 1 раз в японском поезде
В смысле наоборот
Не знаю, интересно ли кому, но я только что тоже ходил в туалет.
Налоговый дебаркадер
Теперь надо извиниться
На время отсутствия он передал управление кондуктору, у которого не было водительских прав.
Звучит странно
поездных прав
А как узнали про это?
А в этом как раз самая изюминка. Инцидент так и остался бы незамеченным, если бы поезд в итоге не опоздал на 1 минуту, что автоматически повлекло за собой расследование.
Вот это новость!
Во все мировые сми и тренды YouTube на первые позиции!
Хотя, если без приколов, это хорошо, что подобные технологии позволяют провернуть подобные вещи. И что поезд не угробили.
Кто задается вопросом, почему вообще столько внимания новости, посмотрите данные о железнодорожной катастрофе в Японии 25 апреля 2005 года
Кажется, кто-то не провёл инструктаж, как действовать когда чувствуешь себя "неловко".
У меня два вопроса:
- почему не сделать CR в кабине локомотива чтобы машинист мог сходить в туалет не покидая надолго и отходить далеко от своего места работы?
- Если сам машинист не доложил об этом инциденте, то кто это сделал?