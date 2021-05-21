В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные иностранные ИТ-компании открывать филиалы в России Статьи редакции
Речь идёт о компаниях с аудиторией от 500 тысяч человек в стране.
О внесении законопроекта на рассмотрение сообщил депутат Александр Хинштейн в разговоре с «Интерфаксом».
- Согласно законопроекту, полноценные представительства IT-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов РФ, а также взаимодействовать с местными госструктурами.
- Депутаты хотят обязать IT-компании разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Требования к форме устанавливаются федеральными органами, ответственными за контроль и надзор в СМИ и массовых коммуникациях.
- IT-компании также могут обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для связи с государственными органами.
- Отмечается, что перечисленные обязанности по задумке будут касаться и провайдеров хостинга, организаторов распространения информации в сети, а также операторов рекламных систем.
- По словам депутата Александра Хинштейна, за невыполнение требований IT-компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка.
- Под требования подпадают соцсети и мессенджеры, но положения из законопроекта не касаются отдельных каналов и блогеров.
Когда пройдёт рассмотрение законопроекта, пока неизвестно.
Выдающийся меч
Нужно, чтобы устраивать там обыски каждые пять минут. Как бы понятно, что все эти компании откроют технические офисы без непосредственно разработки, как у Гугла например сейчас..
Этот коммент токсичен с вероятностью 1%
Ответный каякер
как одно с другим связано
Я думаю что между тем, что гугол вывез 6 лет назад всю разработку из России, а Интел закрыл свой центр в академе и ебанутыми законами есть какая-то связь
действительно
давай поразмышляем
как там инвестиционный климат ?
Ответный каякер
где? либо хороший климат либо филиалы зарубежных компаний?
В европе примерно такие же есть для американских компаний
например
Да даже в том же GDPR (все страны европы), у тебя должен быть представитель.
According to Art. 27 of the European Union’s General Data Protection Regulation, most companies outside the EU have to designate a representative in the EU if they process personal data of EU residents and do not maintain an establishment in the EU (such as a branch, representative office or other unincorporated presence — which most companies try to avoid for tax reasons). With this requirement, the EU wants to increase the chances for data protection authorities to reach and sanction foreign companies that could otherwise be difficult to get ahold of. Companies frequently ask a number of questions regarding if and why this requirement applies to them and how they should comply.
Вы просто не шарите за мировые тренды, щас везде такое.
не шарю поэтому и спросил пример. вот теперь чуть шарю
Поэтому ряд американских компаний ушли с европейского рынка совсем. Не крупные, нет. Нишевые.
Производители очков / велосипедов / другого спортинтвентаря.
Раньше они просто могли открыть магазин в интернете и продавать с наценкой за пересылку. Теперь - отчитывайся перед законом.
Старинный звук
проще наверное тогда продавать на амазоне , и доставлять в европу европейскими "бандерольками"
Не сильно проще, как мне кажется
1) многих отпугнёт цена доставки. "бандеролек" по доставкн в европу или нет, или они крайне мало известны. Поэтому основные способы доставки DHL, UPS и почта. Я свои заказы получал почти всегда DHL-ом
2) Очень сложная организация возврата
есть и обратные примеры - например, продавцы из Китая или Филипин вполне себе существуют на амазоне / ebay
Денежный бокал
Просто невероятно, ты опять своим комментом набросом обосрался. Зато стабильность
Условия россиянам работать в западной компании и перевестись в другую страну
Эффективный шмель
"Хорошие условия для бизнеса" это не платить налоги или что
Старинный звук
в законе не сказано что будет сделано в помощь компаниями, допустим те же налоги , или может облегченные процедуры при регистрации , закон чисто дубинка
А с чего им должна быть какая-то уникальная помощь?
У них какие-то привилегии перед российскими компаниями?
инвестиции в местный IT сектор ? расширении конкуренции? или у тебя компании это чисто проклятые злые корпораты которым лишь бы бабок настричь ?
Ну да. Цель любой коммерческой организации по определению - заработок денег. Разве нет?
так и цель любого гражданина как работника - заработок денег . Разве нет ?
Ну и с чего им должны быть какие-то преференции по сравнению с российскими компаниями? Регистрируешься как российская компания и получаешь все плюшки российских компаний.
Но ведь она не российская
А для чего закон сделан? Чтобы зарегистрировали российский филиал
ну а если не хотят открывать филиал .Может потому что права компании будут больше защищены в своем государстве. У вас РКН есть , не нравится что нет филиала - запрещайте
Права их компании в другом государстве никак не будут ущемлены юр. лицом в России
ну да)))
Как права, которые гарантированы, например США, может ущемить Россия?
может потому что в России и США разные права?)
со-гла-ше-ни-я об из-бе-жа-ни-и двой-но-го на-ло-го....
Эффективный
что
двойное налоголобложение. это когда ты и у себя дома и в гостях должен.
Я знаю, что это. Проблема-то в чём?
я подожду пока ты сам поймешь
Я понимаю, на что вы намекаете. Но это так не работает. Вот и жду объяснения, как же это вы интересно себе представляете.
это так и работает.
Так в чем проблема? Например, между Россией и США есть это соглашение.
проблема в том что от налогов избавили , зато создали цензурный орган который может с тебя брать дань ну просто потому что в твоих продуктах пишут что то нелицеприятное. эдакий негласный налог на покорность и хорошее поведение.
Хуйштейн разошелся
Старинный звук
штраф за отсутствие денег 5000 рублей
Ключевой череп
Не ну штраф тут перебор(приставы устанут счета в Сбере искать), по опыту дружественных коротышек с Луны, надо в каталашку или на Дурацкий остров.
По-моему, единственное, что хоть как-то у них может получиться контролировать - это "блокировка платежей в их адрес". Остальное - просто заведомо пук в лужу. Непонятно, на что они рассчитывают. У крупных иностранных сервисов доля российской аудитории небольшая.
Великолепный историк
иностранных сервисов доля российской аудитории небольшая
Большая/небольшая, но терять этот рынок они явно не хотят
Очень недоработанный законопроект.
1) Почему только IT-компании? Почему не все компании? Консалтинговые, юридические компании и прочие - пускай все открывают!
2) Почему только работающие на территории России? Пускай открывают юрлица компании, которые в принципе оказывают русским услуги! А если я, россиянин, обратился в компанию не в России, а будучи зарубежом, моей стране пофиг на мои интересы? Защищайте меня полностью!
Старинный звук
Согласно законопроекту, полноценные представительства IT-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов РФ, а также взаимодействовать с местными госструктурами
всё ради этого . гугл и фейсбук должны сами докладывать каждый четверг майору ФСБ о количестве проделанной агентурной работы
1) Потому что регулирование интернета и ИТ-компаний, некоторые из которых внезапно стали надгосударственными площадками — мировая норма. В прошлом десятилетии начали, в этом продолжат.
Я надеюсь скоро Россия окончательно схлопнется от глупых законов и ру**кие получат по заслугам
Старинный звук
по запросу "хинштейн сауна" будет создан официальный запрос в СК и пресс релизом
Это как? В смысле они не могут напрямую воздействовать на компании, потому что не в нашем "правовом поле" и д.т.
И они (иностранцы) должны дать эту возможность?
Типа "Иди сюда, я те щас постараюсь поднасрать"?
Всё правильно делают.
ну не будут здесь работать и будут правильно делать тоже.
Конечно нет, откроют представительства, кто ещё не.
Ну как бы можно выбрать и вариант не
Ну эпл например прогнулись и стали устанавливать приложения, хотя вроде тоже были разговоры, что "рынок маленький"
Старинный звук
ну не прям устанавливать , так, чисто окошко с советами добавили. они ж не самсунг какой то
Штука только для РКН, чтобы они могли блокировать физически офисы, когда не будут исполняться требования по блокировке
Антимонопольщики давно материнку привлекают, у них таких проблем нет
Как они могут привлечь "материнку", если у этой "материнки" может запросто даже не быть юр. лица в РФ?
Кому штрафы-то выписывать
Вот и ответ на мой вопрос как власти России собираются штрафовать телеграм, если у нее нет юрлица в рф