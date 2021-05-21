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DTF

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные иностранные ИТ-компании открывать филиалы в России Статьи редакции

Речь идёт о компаниях с аудиторией от 500 тысяч человек в стране.

О внесении законопроекта на рассмотрение сообщил депутат Александр Хинштейн в разговоре с «Интерфаксом».

  • Согласно законопроекту, полноценные представительства IT-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов РФ, а также взаимодействовать с местными госструктурами.
  • Депутаты хотят обязать IT-компании разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Требования к форме устанавливаются федеральными органами, ответственными за контроль и надзор в СМИ и массовых коммуникациях.
  • IT-компании также могут обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для связи с государственными органами.
  • Отмечается, что перечисленные обязанности по задумке будут касаться и провайдеров хостинга, организаторов распространения информации в сети, а также операторов рекламных систем.
  • По словам депутата Александра Хинштейна, за невыполнение требований IT-компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка.
  • Под требования подпадают соцсети и мессенджеры, но положения из законопроекта не касаются отдельных каналов и блогеров.

Когда пройдёт рассмотрение законопроекта, пока неизвестно.

#новости #право

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Старинный звук

42

когда не можешь создать приемлимые условия для ведения бизнеса, создавай гопнические законы, ведь это так работает.

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Выдающийся меч

Старинный
5

Нужно, чтобы устраивать там обыски каждые пять минут. Как бы понятно, что все эти компании откроют технические офисы без непосредственно разработки, как у Гугла например сейчас..

Ответить

Игорь Рачук

Выдающийся
0

Выносишь технику из офиса Apple прямо на свой чёрный рынок! 

Ответить

Везучий

Старинный
1

Да это согласен, блин че за законы создают, вообще. Ведение бизнеса и условия должны быть приемлемы!

Ответить

Старинный звук

Везучий
7

@Токсичный бот непонятно подъебка или нормальный ответ

Ответить

Токсичный бот

Везучий
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

Ответить

Игорь Рачук

Токсичн…
0

@Токсичный бот ты ахренел?

Ответить

Ответный каякер

Старинный
–1

как одно с другим связано

Ответить

Двойной Кирилл

Ответный
4

Я думаю что между тем, что гугол вывез 6 лет назад всю разработку из России, а Интел закрыл свой центр в академе и ебанутыми законами есть какая-то связь

Ответить

Ответный каякер

Двойной
0

ясно, не жили 6 лет с гуголом ну и нехуй снова начинать

Ответить

Двойной Кирилл

Ответный
1

Как мало для россиянина надо

Ответить

Старинный звук

Ответный
1

действительно

Ответить

Старинный звук

Старинн…
0

давай поразмышляем

Ответить

Старинный звук

Старинн…
0

как там инвестиционный климат ?

Ответить

Ответный каякер

Старинн…
0

где? либо хороший климат либо филиалы зарубежных компаний? 

Ответить

Старинный звук

Ответный
0

либо крым либо гугл

Ответить

Ваша Закладко

Старинн…
0

калви дома

Ответить

Alex Macher

Старинный
0

В европе примерно такие же есть для американских компаний

Ответить

Старинный звук

Alex
1

например

Ответить

Alex Macher

Старинн…
4

Да даже в том же GDPR (все страны европы), у тебя должен быть представитель. 

According to Art. 27 of the European Union’s General Data Protection Regulation, most companies outside the EU have to designate a representative in the EU if they process personal data of EU residents and do not maintain an establishment in the EU (such as a branch, representative office or other unincorporated presence — which most companies try to avoid for tax reasons). With this requirement, the EU wants to increase the chances for data protection authorities to reach and sanction foreign companies that could otherwise be difficult to get ahold of. Companies frequently ask a number of questions regarding if and why this requirement applies to them and how they should comply.

Вы просто не шарите за мировые тренды, щас везде такое.

Ответить

Старинный звук

Alex
0

не шарю поэтому и спросил пример. вот теперь чуть шарю

Ответить

T:ema

Старинн…
0

Поэтому ряд американских компаний ушли с европейского рынка совсем. Не крупные, нет. Нишевые.
Производители очков / велосипедов / другого спортинтвентаря.
Раньше они просто могли открыть магазин в интернете и продавать с наценкой за пересылку. Теперь - отчитывайся перед законом.

Ответить

Старинный звук

T:ema
0

проще наверное тогда продавать на амазоне , и доставлять в европу европейскими "бандерольками"

Ответить

T:ema

Старинн…
0

Не сильно проще, как мне кажется
1) многих отпугнёт цена доставки. "бандеролек" по доставкн в европу или нет, или они крайне мало известны. Поэтому основные способы доставки DHL, UPS и почта. Я свои заказы получал почти всегда DHL-ом
2) Очень сложная организация возврата

есть и обратные примеры - например, продавцы из Китая или Филипин вполне себе существуют на амазоне / ebay

Ответить

Денежный бокал

Старинн…
0

Просто невероятно, ты опять своим комментом набросом обосрался. Зато стабильность

Ответить

Андрей Рядькин

Старинный
1

Условия россиянам работать в западной компании и перевестись в другую страну

Ответить

Эффективный шмель

Старинный
–1

"Хорошие условия для бизнеса" это не платить налоги или что

Ответить

Старинный звук

Эффективный
1

в законе не сказано что будет сделано в помощь компаниями, допустим те же налоги , или может облегченные процедуры при регистрации , закон чисто дубинка

Ответить

Эффективный

Старинн…
–1

А с чего им должна быть какая-то уникальная помощь?
У них какие-то привилегии перед российскими компаниями?

Ответить

Старинный звук

Эффекти…
3

инвестиции в местный IT сектор ? расширении конкуренции?  или у тебя компании это чисто проклятые злые корпораты которым лишь бы бабок настричь ?

Ответить

Эффективный

Старинн…
0

Ну да. Цель любой коммерческой организации по определению - заработок денег. Разве нет?

Ответить

Старинный звук

Эффекти…
0

так и цель любого гражданина как работника - заработок денег . Разве нет ?

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Ну и с чего им должны быть какие-то преференции по сравнению с российскими компаниями? Регистрируешься как российская компания и получаешь все плюшки российских компаний.

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

Но ведь она не российская

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

А для чего закон сделан? Чтобы зарегистрировали российский филиал

Ответить

Plan 🇧&🇨

Эффекти…
1

ага, как с видеосервисами или там со СМИ... просто зарегистрируйте российский филиал, ага

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

ну а если не хотят открывать филиал .Может потому что права компании будут больше защищены в своем государстве. У вас РКН есть , не нравится что нет филиала - запрещайте

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Права их компании в другом государстве никак не будут ущемлены юр. лицом в России

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

ну да)))

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Как права, которые гарантированы, например США, может ущемить Россия?

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

может потому что в России и США разные права?)

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Почему на вопрос "как?" ты отвечаешь "потому что"?

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

я так решил

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Ну так ты же сам и отвечаешь, что имение юр. лица в России не ограничивает права твоего юр. лица в США, потому что эти страны дают разные права.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Эффективный
1

со-гла-ше-ни-я об из-бе-жа-ни-и двой-но-го на-ло-го....

Ответить

Эффективный

Plan
0

что

Ответить

Старинный звук

Эффекти…
0

двойное налоголобложение. это когда ты и у себя дома и в гостях должен.

Ответить

Эффективный

Старинн…
0

Я знаю, что это. Проблема-то в чём?

Ответить

Старинный звук

Эффекти…
0

я подожду пока ты сам поймешь

Ответить

Старинный

Старинн…
0

отпишись как дойдет

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Я понимаю, на что вы намекаете. Но это так не работает. Вот и жду объяснения, как же это вы интересно себе представляете.

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

это так и работает.

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Так в чем проблема? Например, между Россией и США есть это соглашение.

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

проблема в том что от налогов избавили , зато создали цензурный орган который может с тебя брать дань ну просто потому что в твоих продуктах пишут что то нелицеприятное. эдакий негласный налог на покорность и хорошее поведение.

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

цензурный орган который может с тебя брать дань

Это ты откуда взял такое вообще

Ответить

Старинный

Эффекти…
0

понятно. непрошибаемая стена. ладно патриот давай тамяндекс вперед мэйл ру победа

Ответить

Эффективны

Старинн…
0

Ясно, слился

Ответить

С H А P Р i Е

11

Хуйштейн разошелся

Ответить

Налоговый дебаркадер

С
3

по швам

Ответить

Anatoliy Lyashenko

С
1

Он порвался

Ответить

Ключевой череп

8

Про хорошую погоду по выходным закон был бы более приятственен… и более адекватен.

Ответить

Старинный звук

Ключевой
4

штраф за отсутствие денег 5000 рублей

Ответить

Dmitry Teplyakov

Старинный
2

Штрафовать граждан за плохую погоду

Ответить

Ключевой череп

Старинный
1

Не ну штраф тут перебор(приставы устанут счета в Сбере искать), по опыту дружественных коротышек с Луны, надо в каталашку или на Дурацкий остров.

Ответить

Alexander the Nth

4

По-моему, единственное, что хоть как-то у них может получиться контролировать - это "блокировка платежей в их адрес". Остальное - просто заведомо пук в лужу. Непонятно, на что они рассчитывают. У крупных иностранных сервисов доля российской аудитории небольшая.

Ответить

Великолепный историк

Alexander
0

 иностранных сервисов доля российской аудитории небольшая

Большая/небольшая, но терять этот рынок они явно не хотят

Ответить

Bkmz Иванов

3
Ответить

Алексей Логачев

2

Очень недоработанный законопроект. 
1) Почему только IT-компании? Почему не все компании? Консалтинговые, юридические компании и прочие - пускай все открывают! 
2) Почему только работающие на территории России? Пускай открывают юрлица компании, которые в принципе оказывают русским услуги! А если я, россиянин, обратился в компанию не в России, а будучи зарубежом, моей стране пофиг на мои интересы? Защищайте меня полностью! 

Ответить

Старинный звук

Алексей
1

Согласно законопроекту, полноценные представительства IT-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов РФ, а также взаимодействовать с местными госструктурами

всё ради этого . гугл и фейсбук должны сами докладывать каждый четверг майору ФСБ о количестве проделанной агентурной работы

Ответить

Диванный Аналитик

Алексей
0

1) Потому что регулирование интернета и ИТ-компаний, некоторые из которых внезапно стали надгосударственными площадками — мировая норма. В прошлом десятилетии начали, в этом продолжат.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Я надеюсь скоро Россия окончательно схлопнется от глупых законов и ру**кие получат по заслугам

Ответить

Нормативный спрей

Дмитрий
1

Уже получают

Ответить

Чувствительный ключ

1
Ответить

Слабый колос

1

Всем похий

Ответить

Системный турник

1

вот почему тесла в рашку собрались

Ответить

Ваша Закладко

Системный
0

памп крипто ₽ ля скоро

Ответить

Целый меч

0

Хорошие новости на сегодня закончились вычетом. Расходимся пацаны!

Ответить

Украденная жизнь

0

Какой же деятельный говноед.

Ответить

Телефонный Гоша

0

интересно как смешной хинштейн собирается блокировать поисковую выдачу гугл 

Ответить

Старинный звук

Телефонный
0

по запросу "хинштейн сауна" будет создан официальный запрос в СК и пресс релизом

Ответить

Телефонный Гоша

Телефонный
0
Ответить

Диванный Аналитик

Телефонный
0

Как и раньше: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/06/793499-google

Google начал удалять из поиска запрещенные в…
Иначе Роскомнадзор грозил заблокировать поисковик
www.vedomosti.ru
Ответить

Bkmz Иванов

0

Это как? В смысле они не могут напрямую воздействовать на компании, потому что не в нашем "правовом поле" и д.т.
И они (иностранцы) должны дать эту возможность?
Типа "Иди сюда, я те щас постараюсь поднасрать"?

Ответить

rossoshmap

0

Даешь офис Adobe назад! Я заебался объяснять индусскому офису, что мне надо

Ответить

Андрей Охапкин

0

Чтобы было кого прессовать, в случае чего 

Ответить

Emil

0

Как же они хотят контролировать иностранные соцсети, ух!

Ответить

Диванный Аналитик

0

Всё правильно делают.

Ответить

Старинный звук

Диванный
0

ну не будут здесь работать и будут правильно делать тоже.

Ответить

Диванный Аналитик

Старинный
0

Конечно нет, откроют представительства, кто ещё не.

Ответить

Старинный звук

Диванный
0

Ну как бы можно выбрать и вариант не

Ответить

Диванный

Старинн…
0

...но зачем, если они деньги зарабатывают?

Ответить

Старинный звук

Диванный
0

надо посчитать сколько там тех денег

Ответить

Диванный

Старинн…
0

Встретимся на этом самом месте через 3 года и проверим, что насчитали аналитики ИТ-гигантов =)

Ответить

Старинный

Диванный
0

я забуду про этот разговор через 5 минут

Ответить

Андрей Охапкин

Старинн…
0

Ну эпл например прогнулись и стали устанавливать приложения, хотя вроде тоже были разговоры, что "рынок маленький"

Ответить

Старинный звук

Андрей
0

ну не прям устанавливать , так, чисто окошко с советами добавили. они ж не самсунг какой то

Ответить

Николай Иванов

0

Штука только для РКН, чтобы они могли блокировать физически офисы, когда не будут исполняться требования по блокировке
Антимонопольщики давно материнку привлекают, у них таких проблем нет

Ответить

Виталий Ситников

Николай
0

Как они могут привлечь "материнку", если у этой "материнки" может запросто даже не быть юр. лица в РФ?
Кому штрафы-то выписывать

Ответить

Николай Иванов

Виталий
0

Вот так
https://fas.gov.ru/news/31089

ФАС России | ФАС России оштрафовала Google за…
ФАС России | ФАС России оштрафовала Google за нарушение рекламного законодательства
fas.gov.ru
Ответить

Степан Анейчик

0

Вот и ответ на мой вопрос как власти России собираются штрафовать телеграм, если у нее нет юрлица в рф

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