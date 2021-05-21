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Новости
yannlll

Сотрудники Apple призвали руководство осудить насилие в отношении палестинцев в секторе Газа Статьи редакции

Открытое письмо подписала почти тысяча человек.

159 159 комментариев
1780 просмотров
Палестинец идет среди обломков зданий после израильской бомбардировки на севере сектора Газа Фото Getty Images

Сотрудники из Мусульманской ассоциации Apple попросили Тима Кука выступить с заявлением, что «миллионы палестинцев страдают от незаконной оккупации». Об этом сообщает The Verge.

Работники решили написать письмо после того, как в результате израильской бомбардировки в секторе Газа погибло 227 человек, а руководство Apple не осудило насилие в отношении палестинцев.

Мы разочарованы, потому что в очередной раз многие из тех, кто наделён властью и влиянием — которые смело отстаивают права человека во многих других справедливых делах — либо предпочитают хранить молчание, либо выпускают неэффективно нейтральные заявления в отношении ситуации в Палестине.

из открытого письма

Сотрудники направили обращение к руководству Apple 17 мая. Руководство компании на письмо пока не отреагировало.

15 мая 250 евреев из числа сотрудников Google написали генеральному директору Сундару Пичаи письмо, в котором призвали публично осудить «причинённый палестинцам израильскими военными вред и насилие». Они также попросили руководство отказаться от бизнес-контрактов, которые поддерживают «нарушения Израилем прав палестинцев».

Члены еврейской группы решили написать письмо после того, как им не дали возможности выступить с заявлением, осуждающим насилие в отношении жителей сектора Газа.

В начале мая в Иерусалиме начались протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения в их дома еврейских поселенцев. Конфликт перерос в жёсткие столкновения арабского населения с полицией, а затем привёл к обстрелам со стороны сектора Газа. Израильские военные в ответ начали массированные бомбардировки. В результате погибли сотни жителей Израиля и сектора Газа.

#apple #новости #политика #секторгаза

159 159 комментариев
17
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159 комментариев
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Мелкий Валера

41
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Suq Madiq

30

 Сотрудники из Мусульманской ассоциации Apple

Ответить

Suq Madiq

Suq
11

а православная ассоциация Apple есть?
а пастафарианская?

Ответить

Старинный звук

Suq
6

представительство Apple в куклус клане

Ответить

Владимир Филатов

Suq
2

путинская есть

Ответить

Ключевой череп

Suq
0

эт в гугле

Ответить

Madegghead

23

А с какого х... простите частная компания должна вообще лезть в политику, тем более уж международную...
Йопнутые

Ответить

Старинный звук

Madegghead
12

разбомбили потенциальных VIP клиентов Apple

Ответить

Старинный звук

Старинный
4

ты че не знал каждый палестинец имеет премиум подписку и богаче даже эмиратских шейхов

Ответить

Anton Gostev

Madegghead
3

с какого х... простите частная компания должна вообще лезть в политику

Так больше денег. Кеп

Ответить

Madegghead

Anton
2

с чего вдруг то?
Напротив появляются риски какого-нить бойкота и т.п.
Компании должны воздерживаться от такого.

Ответить

Anton Gostev

Madeggh…
2

С учетом наличия огромного количества лоббистов в правительстве, вряд ли это сыграет в минус крупным корпорациям. Мелких пришлёпнуть без проблем.
Все компании, работающие на мировой рынок, играются в политику, и всегда только в целях получения прибыли на фоне следования трендам (с чего бы вдруг еще). Почему одна и та же контора поставит радужные цвета на аккаунты в западных странах, но не поставит такой для стран Ближнего Востока? Бабки. И я лично не против бабок, только за, просто как-то полезно идентифицировать происходящее.

Ответить

Madegghead

Anton
0

так одно дело прогибаться под рынки, тренды и т.п.
Это выгодно.
А вот самим прямо лезть в политику и выступать с заявлениями, осуждать и т.п. - это другое.
Т.е. например, скажет компания - мы осуждаем концлагеря в Уйгурии. И кабзда вашим продажам в Китае. А не будете лезть не в свое дело, все будет окей.
И даже гугл не лезет в политику. Он на картах каждой стране показывает то что она хочет )))

Ответить

Anton Gostev

Madeggh…
0

не лезет

Ответить

Дмитрий Орлов

Anton
1

Очень просто, никто в Америке не Гуглит american inventors (такой запрос не стоит), все гуглят black American inventors (такой запрос логичен). Поэтому он будет сувать черных. Если написать вместо американ например юс инвенторс, он будет сувать белых. Ну и в чем он не прав????

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
1

Я неправильно выразился конечно, но суть в том, что алгоритмы гугла работают иначе, чем просто желание всунуть черных там где их не просят......

Ответить

Anton

Дмитрий
0

То есть поиск выдает хуйню?

Ответить

Дмитрий

Anton
0

Скорее он подразумевает, что вместе с конкретно словом AMERICAN обязательно должно идёт что-то типа BLACK AMERICAN, поэтому при любом запросе со словом американ будет сувать черных. Можешь спросить у американцев, они лучше знают

Ответить

Madegghead

Anton
0

в смысле?
Ты удивляешься что поиск на разных языках дает разные результаты?

Ответить

Anton

Madeggh…
0

Ок, я потом ещё подкину примеры, сейчас лень

Ответить

Игорь Павлов

Madegghead
2

Видимо многим сотрудникам не нравится избирательный подход в эпл. Тут поддерживаем угнетённых(ЛГБТ БЛМ в США), а там закрываем глаза. В эпл сами виноваты, что вписались в политику. Им также могут напомнить про сотрудничество с Китаем, где многие люди притесняются. 

Ответить

Владимир Филатов

Madegghead
0

ябло прогибается под любое правительство

Ответить

некипишуй

Madegghead
0

ты не очень в теме, правда?
https://www.nytimes.com/2021/05/17/technology/apple-china-censorship-data.html

Censorship, Surveillance and Profits: A Hard…
Apple built the world’s most valuable business on top of China. Now it has to answer to the…
www.nytimes.com
Ответить

Madegghead

некипишуй
0

ты хоть понял что написал?
Как раз эта статья и рассказывает о том что компания не лезет в политику. Она сотрудничает с национальным правительством тупо... И не пытается бороться за мир во всем мире, как и любая частная компания...

Ответить

некипишуй

Madeggh…
0

бля

Ответить

Старинный звук

17

но ведь Израиль точечно бил по позициям террористической группировки Хамас, заранее предупреждая мирное население. Получается , Apple поддерживает терроризм ? Как они заебали со своей политикой защиты "слабых и обездоленных".

Ответить

Весёлый Хамелеон

Старинный
–9

заранее предупреждая мирное население

Откуда же тогда столько жертв?
То же самое, если сказать мол мы разбомбим ваш дом в Воронеже, у вас есть час на эвакуацию.
В отличие от Израиля, который полагается на США, Палестине положится просто не на кого, даже соседние страны из-за экономических соображений не особо стремятся помогать.

Ответить

Kir Kirsky

Весёлый
19

По той же причине, почему ХАМАС использует помещения в жилых домах и тп.
Чтобы прилетела ракета по мирным и можно было верещать на весь мир, что Израиль уничтожает палестинцев

Ответить

Старинный звук

Весёлый
10

хот многие арабские страны финансово помогали им долгие годы. а однажды даже устроили одновременное нападение на Израиль со всех сторон регулярными армиями. Правда , получили пизды все

Ответить

Зимний кофе

Старинн…
3

Даже СССР получила пизды от Израиля, что было иронично

Ответить

Игорь Павлов

Весёлый
2

Цахал предупреждает только когда высотные здания сносит, а так бомбит без предупреждения. 

Ответить

Alexander Kopelyan

Весёлый
1

Основной помощник Палестины — Израиль. Бесплатные коммуникации(вода, электричество и т.д.) и куча бабла ежегодно. Им предлагали жить вместе, а они не хотят.
Роют тоннели из Газы в Израиль, бомбят, устраивают теракты. Израиль лишь в ответ посылает свои ракеты, причём заранее предупреждая куда будет бить.

Ездят в Газе на новых машинах, пользуются нестарыми кнопочными телефонами и ходят отнюдь не в лохмотьях.

Ответить

Jimmy Hudson

Alexand…
0

Ну это неправда. Там тотальная дискриминация палестинцев на законодательном уровне. Правозащитники насчитали сотни законов

Ответить

Входной алмаз

Весёлый
0

Палестине положится просто не на кого

Кроме арабской коалиции, которой окружен Израиль

Ответить

Официальный щит

Старинный
2

точечно

Ответить

Старинный звук

Официальный
1

боюсь представить что будет с террористической группировкой , которая реально захочет разбомбить Воронеж.
тогда по сравнению с реакцией на это Израиль покажется не просто точечным, а хириругическим точнейшим

Ответить

Зимний кофе

Старинн…
2

террористическая группировкой , которая реально захочет разбомбить Воронеж.

Звучит как сюжет фильма из 90-х, где бывшие совки создали террористическую организацию, чтобы устроить теракт. Так, падажжи...

Ответить

Воронеж

Старинн…
1
Ответить

Smaug The

Воронеж
0

Назло америкосам.

Ответить

некипишуй

Старинный
2

"слабых и обездоленных"
(наброшу немного)

Ответить

Расул Абдулхаликов

Старинный
–2

Ага, точечно. Поэтому сотни погибших и более полутора тысяч раненых. 

Ответить

Smaug The Terrible

Расул
0

А сколько палестинцев пострадало от недолетевших ракет хамаса?

Ответить

Michael Petrov

Smaug
0

сообщали, что около 20

Ответить

Морской инструмент

17

то есть палестинцы выпустили 3500 ракет по израилю, пятая часть которых упала на самих же палестинцев и убила их, а израиль подавлял огневые точки, предупреждая за 2 часа людей в этих зданиях о готовящихся ударах,

НО НАСИЛИЕМ ЗАНИМЕТСЯ ИЗРАИЛЬ

Ответить

Дмитрий Орлов

Морской
6

Какие палестинцы блядь нет никаких палестинцев кто это придумал??????

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
12

Есть террористическая организация ХАМАС, которая пускает ракеты из зоны анархии и пиздеца. Какие палестинцы заебали

Ответить

Старинный звук

Дмитрий
4

ща тебе скажут что это такие же арабы как и катарцы, саудиты , эмиратцы и иорданцы.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
1

Сколько палеССтинцы будут это терпеть?

Ответить

Argumenta Ambigua

Морской
0

это очень мутная история, особенно если учитывать то как они эти ракеты выпускают

Ответить

Морской инструмент

Argumenta
4

разверни мысль

Ответить

rossoshmap

Морской
4

Нетаньяху нужна была маленькая победоносная война

Ответить

Argumenta

rossosh…
2

все говорит про это, написал выше или ниже

Ответить

Argumenta

Морской
2

ну смотри, Палестина, а это в принципе крошечная территория, больше похожая по своей структуре на гетто, находится под постоянным надзором Израиля. В прямом смысле, Израиль отслеживает все что там происходит. вопрос, как можно организовать такой "массивный" ракетный удар? раньше палестинцы маскировали ракетные установки под различный крупногабаритный автотранспорт, например мусоровозы и тд, теперь и за ними пристальный контроль. мне нехватает данных о типе выпущенных ракет увы, но думается, что были учитаны и те снаряды, что выпущены из переносных установок (требуется два человека). все это очень похоже на акцию, в которой Нетаньяху в очередной раз показывает свою важность и необходимость в трудную минуту - о контроле со стороны Израиля такого "удара" факты просто кричат. на днях переписывался с друзями из  Кармиэля (Израиль), придерживаются такой же позиции, ну вот как то так вкратце

Ответить

Старинный звук

Argumen…
3

но если Израиль там контролирует всё, как так вышло что у палестинцев там своя партизанская инфраструктура , огневые позиции в домах , и прочие признаки организованной работы ?

Ответить

Argumenta

Старинн…
1

ну это неизбежно, как иначе, идейные всегда есть, но организации ноль

Ответить

Eugard

Argumen…
2

Израиль не контролирует сектор Газа.
Нате изучите вопрос.

Ответить

Argumenta

Eugard
2

жирно, но спасибо

Ответить

Eugard

Argumen…
0

Ничего жирного, гляньте.

Ответить

Argumenta

Eugard
0

я в трамвае и без наушников, доеду домой и посмотрю

Ответить

Eugard

Argumen…
0

Ну слава Б-гу, а я имел страх, что вы таки антисемит.

Ответить

Argumenta

Eugard
2

да я сам еврей на половину, меня очень беспокоят жизни моих друзей и их детей в Израиле, но очевидные вбросы - это омерзительно

Ответить

Николай Иванов

Argumen…
0

По фоткам остатков там кассамы

Ответить

Argumenta

Николай
1

ну это летающие куски говна, как и раньше, максимально безопасный вариант для Израиля

Ответить

некипишуй

Argumen…
0

так,что это у нас тут?

- увы, но думается, что
-  все это очень похоже
- на днях переписывался с друзьями

ты просто образец начинающего демагога

Ответить

Argumenta

некипиш…
1

образец начинающего политика, ага

Ответить

Старинный звук

некипиш…
0

-есть авторитетное мнение , что ...
-есть все основания полагать
-общался в кругу влиятельнейших международных изральских экспертов

Ответить

некипишуй

Старинн…
1

ты забыл самое главное - "все люди знают что...."

Ответить

Argumenta

Морской
1

блат, это долго, но постараюсь

Ответить

Старинный звук

Argumen…
2

это как на дтф есть долгожданный разъёб Зельды , на тж будет свой разъёб

Ответить

Доступный франт

Морской
2

Ты охуеешь но я подписан в инсте на всякие онлайн журналы моды и там довольно крупные конторы поддерживают палестинцев и называют их убийство чуть ли не геноцидом (Каламбурчик), видимо дело в том что Израиль своих нормально задефал жителей + муслимы более крикливы в плане митингов итд

Ответить

Яня

Доступный
0

Все так

Вон Галю Гадот тоже пытались закэнселлить за поддержку Израиля, но вроде не смогли. И это при том, что она и не скрывала, что служила в цахал в своё время

Ответить

Michael Petrov

Морской
1

у левачков и сочувствующих террористам сейчас главная отмазка "у кого количество жертв больше, тот и жертва". т.е. террористы из хамас со своей задачей "строить из себя жертву", подставляя мирное население под обстрел, справляется на 150%

Ответить

Dr.Bezega

15

Мусульманская ассоциация Эпл знает, что Тим Кук открытый гей, а их сородичи забивают таких камнями?

Ответить

sf

Dr.Bezega
7

это другое

Ответить

Dr.Bezega

sf
0

https://i.imgflip.com/5aesl3.gif

Ответить

Николай Иванов

11

15 мая 250 евреев из числа сотрудников Google написали генеральному директору Сундару Пичаи письмо, в котором призвали публично осудить «причинённый палестинцам израильскими военными вред и насилие». Они также попросили руководство отказаться от бизнес-контрактов, которые поддерживают «нарушения Израилем прав палестинцев».

А попросить осудить ХАМАС за обстрел своих соотечественников не хотят?

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Николай
0

Самообстрелы

Ответить

Ключевой череп

8

Всех туда на недельку, «по обмену опытом». Чтоб понятно было почему остальные арабы тож палестинцев не оч любят.

Ответить

С H А P Р i Е

6

Место для эппл стор расчищено

Ответить

Старинный звук

С
3

а вон в том доме пройдет Apple Conference

Ответить

Тактический алмаз

5

протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения в их дома еврейских поселенцев.

Да уточните, что земля давно куплена была, а жили там чуть ли не сквотеры в каком-то элитном районе 

Ответить

Официальный щит

Тактический
–1

Кляты арабы не дают элитно жить евреям лул

Ответить

Тактический алмаз

Официальный
4

Ну так нехуй было продавать землю кек

Ответить

Дмитрий Орлов

Тактиче…
0

Почему представитель народа-жертвы гододмора защищает колониализм??????

Ответить

Тактический

Дмитрий
7

Ты уже определись. Если мы на историчность давим, то евреи там были раньше всех.
Если сейчас по факту смотрим, то арабы напали, пизды получили и потеряли территории, на фоне их ещё и продавали. С тем и живут.

Ответить

Дмитрий Орлов

Тактиче…
–1

Хуйню несешь опять

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
2

не обязательно

Ответить

Дмитрий Орлов

Тактиче…
–1

Лучше расскажи, почему представитель народа-жертвы гододмора защищает колониализм

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
2

в Украине много африканцев и других народов, так что не обязательно

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
1

N

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
2

N как КазахстаN

Ответить

Тактически

Владимир
1

Нурсултан

Ответить

Владимир

Тактиче…
3

Почему великий народ Казахстана позволил переименовать свою великолепную столицу в имя бывшего диктатора? @Дмитрий Орлов 

Ответить

Дмитрий

Владимир
0
Ответить

Владимир

Дмитрий
1

зачем ты называешь своих соотечественников свиньями?

Ответить

Дмитрий

Владимир
0

Свинка бежит писать про КАЗАХСТАН

Ответить

Владимир

Дмитрий
2

понял, а когда напишет?

Ответить

Дмитрий

Владимир
1
Ответить

Владимир

Дмитрий
1

кто это?

Ответить

Дмитрий

Владимир
1
Ответить

Владимир

Дмитрий
1

знакомый голлум, это неандерталец?

Ответить

Тактически

Дмитрий
0

Зачем ты сохраняешь гифки со свинками? Это же харам

Ответить

Дмитрий

Тактиче…
0

Почему представитель народа-жертвы гододмора защищает колониализм???? Тебе напомнить, как Украина пострадала от колониализма???

Ответить

Склонный

Дмитрий
2

он еврей 

Ответить

Склонный

Склонный
2

то есть не только жертва голодомора, но еще и холокоста

Ответить

Склонный

Склонный
0

его взгляды непонятны мне вдвойне 

Ответить

Тактически

Дмитрий
0

Колонизация мира 1492—2008

Ответить

Дмитрий

Тактиче…
0

Ты правда оправдываешь убийство этих детей?????? Очень жаль

Ответить

Владимир

Дмитрий
1

это коммунисты виноваты

Ответить

Тактически

Дмитрий
0

А причем тут это? Как ты вообще прировнял жертв голодомора в радикальным исламистам, поддерживающих террористическую организацию, которую спонсирует в том числе РФ?

Ответить

Дмитрий

Тактиче…
0

Легко. Ты защищаешь колониализм, защищая мифические покупки земель сто лет назад хуй пойми кем. Значит ты защищаешь и голодомор, как проявление колониализма. Что тебе непонятно???

Ответить

Тактически

Дмитрий
1

Каким образом? Ещё раз: как ты приравнял бедных голодающих крестьян к радикальным исламистам, поддерживающих террористов?

Ответить

Дмитрий

Тактиче…
0

Ещё скажи выселяли литерали главарей хамаса

Сотрудники Apple призвали руководство осудить…
Открытое письмо подписала почти тысяча человек.
tjournal.ru
Ответить

Тактически

Дмитрий
0

Это все ещё радикальные исламисты, которые систематически устраивали теракты в том же Иерусалиме.
Суд тот уже длится десятидетия, все это время люди не платили ни гроша, жили как сквотеры в тех зданиях.
Зачем ты защищаешь исламистов-своттеров?

Ответить

Дмитрий

Тактиче…
0

Так выселили террористов или нет? Отвечай конкретно

Ответить

Налоговый

Дмитрий
1

При чём тут террористы, или нет?

Ответить

Тактически

Дмитрий
1

Не думаю, что конкретно террористов, но сквотеров исламистов. Дальше что? Как это отменяет тот факт, что они ничего не платили, жили на купленной другими людьми земле и устраивали погромы, когда суд встал не на их сторону?

Ответить

Владимир Филатов

Тактиче…
3

Арабы хотят и рыбку съесть, и на писю сесть

Ответить

Дмитрий Орлов

Тактический
0

Куплена хуй пойми кем миллиард лет назад да спасибо 

Ответить

Тактический алмаз

Дмитрий
1

Какой миллиар? Даж сотни лет нет вродь

Ответить

Дмитрий Орлов

Тактиче…
1

Гонконг наш

Ответить

Anton Gostev

Дмитрий
2

@Кхалиси Бот 

Ответить

Anton Gostev

Anton
4

Блять, где бот, когда я хочу, чтобы он сказал с китайским акцентом

Ответить

Кхалиси Бот

Дмитрий
3

Гёнконг няф

Ответить

Тактический

Дмитрий
1

Не рвись, Дима, я молю тебя

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
1

Аргумент на уровне индейцы сами себя продали европейцам 

Ответить

Андрей Рядькин

6

Когда уже выступят в защиту россиян и белоруссов?

Ответить

Иван Иванович

Андрей
0

Этим новых санкций подбросить, чтобы их режимы уж точно посговорчивей стали

Ответить

Андрей Рядькин

Иван
1

Одно фраза «свободу Навальному» от Маска сегодня сделала бы для россиян больше, чем все санкции вместе взятые

Ответить

Входной алмаз

Андрей
0

Ага. Только россиянам похуй, и Маску тоже

Ответить

Яня

Андрей
0

Россияне белые угнетатели же

Ответить

Зимний корабль

4

Блядь, объясните почему многие на стороне Палестины? Они же сами начали хуярить по Израилю, получили пизды и теперь их жалеют. (Знаю, что война у них давно)

Ответить

Старинный звук

Зимний
7

потомуфто они флабенькие , дерутся за свой палестинский мир, а проклятые жидомасоны со своими иллюминатами-покровителями из асэшай угнетают маленьких беззащитных арабов , которые просто обороняются ракетами от этого злого мира

Ответить

Старинный звук

Старинный
1

правда кругом вокруг у них там куча стран которые спокойно себе дружат с США и никто на них не дергается, но вот Палестине эта идея не пришла в голову

Ответить

Зимний корабль

Зимний
2

Меня просто трясет от этого лицемерия. Как вообще в 2021 можно защищать и жалеть радикальных мусульман?

Ответить

Игорь Павлов

Зимний
0

Если рассматривать этот эпизод конфликта, то он начался с выселения палестинских семей из восточного Иерусалима. Не выгоняли бы палестинцев не было бы этого витка противостояния. А если в целом, люди на западе не поддерживают оккупацию по этическим соображениям, в то время как люди в мусульманских странах всегда на стороне своих.  

Ответить

Входной алмаз

Игорь
2

Начался с выселения каких-то мимохуев с чужой частной собственности

Ответить

Зимний корабль

Игорь
0

спасибо!

Ответить

Диванный Аналитик

5

Как отреагировала иудейская ассоциация Apple?

Ответить

Иван Иванович

Диванный
1

В тексте написано. Ударом в спину

Ответить

Suq Madiq

2

 Сотрудники Apple призвали руководство осудить насилие в отношении палестинцев в секторе Газа

"А ху-ху не хо-хо?!" - ответило руководство

Ответить

Налоговый дебаркадер

Suq
3

"А как там с геями?" - ответило руководство

Ответить

Корнелий Шнапс

Налоговый
1

если судить по флагу, то палестинцы поддерживают как минимум 4 гендера, а евреи - махровые бинарщики, 

Ответить

Paavo Ulmanis

Корнелий
0

Ага, а у россиян всё сложно как обычно: белые, красные и голубые.

Ответить

Владимир Филатов

0

Может apple так беспокоится, потому что палестинцы у них работают за копейки?

Ответить
</