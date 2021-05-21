Сотрудники Apple призвали руководство осудить насилие в отношении палестинцев в секторе Газа Статьи редакции
Открытое письмо подписала почти тысяча человек.
Сотрудники из Мусульманской ассоциации Apple попросили Тима Кука выступить с заявлением, что «миллионы палестинцев страдают от незаконной оккупации». Об этом сообщает The Verge.
Работники решили написать письмо после того, как в результате израильской бомбардировки в секторе Газа погибло 227 человек, а руководство Apple не осудило насилие в отношении палестинцев.
Сотрудники направили обращение к руководству Apple 17 мая. Руководство компании на письмо пока не отреагировало.
15 мая 250 евреев из числа сотрудников Google написали генеральному директору Сундару Пичаи письмо, в котором призвали публично осудить «причинённый палестинцам израильскими военными вред и насилие». Они также попросили руководство отказаться от бизнес-контрактов, которые поддерживают «нарушения Израилем прав палестинцев».
Члены еврейской группы решили написать письмо после того, как им не дали возможности выступить с заявлением, осуждающим насилие в отношении жителей сектора Газа.
В начале мая в Иерусалиме начались протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения в их дома еврейских поселенцев. Конфликт перерос в жёсткие столкновения арабского населения с полицией, а затем привёл к обстрелам со стороны сектора Газа. Израильские военные в ответ начали массированные бомбардировки. В результате погибли сотни жителей Израиля и сектора Газа.
Сотрудники из Мусульманской ассоциации Apple
А с какого х... простите частная компания должна вообще лезть в политику, тем более уж международную...
Йопнутые
Старинный звук
разбомбили потенциальных VIP клиентов Apple
ты че не знал каждый палестинец имеет премиум подписку и богаче даже эмиратских шейхов
с какого х... простите частная компания должна вообще лезть в политику
Так больше денег. Кеп
с чего вдруг то?
Напротив появляются риски какого-нить бойкота и т.п.
Компании должны воздерживаться от такого.
С учетом наличия огромного количества лоббистов в правительстве, вряд ли это сыграет в минус крупным корпорациям. Мелких пришлёпнуть без проблем.
Все компании, работающие на мировой рынок, играются в политику, и всегда только в целях получения прибыли на фоне следования трендам (с чего бы вдруг еще). Почему одна и та же контора поставит радужные цвета на аккаунты в западных странах, но не поставит такой для стран Ближнего Востока? Бабки. И я лично не против бабок, только за, просто как-то полезно идентифицировать происходящее.
так одно дело прогибаться под рынки, тренды и т.п.
Это выгодно.
А вот самим прямо лезть в политику и выступать с заявлениями, осуждать и т.п. - это другое.
Т.е. например, скажет компания - мы осуждаем концлагеря в Уйгурии. И кабзда вашим продажам в Китае. А не будете лезть не в свое дело, все будет окей.
И даже гугл не лезет в политику. Он на картах каждой стране показывает то что она хочет )))
не лезет
Очень просто, никто в Америке не Гуглит american inventors (такой запрос не стоит), все гуглят black American inventors (такой запрос логичен). Поэтому он будет сувать черных. Если написать вместо американ например юс инвенторс, он будет сувать белых. Ну и в чем он не прав????
в смысле?
Ты удивляешься что поиск на разных языках дает разные результаты?
Видимо многим сотрудникам не нравится избирательный подход в эпл. Тут поддерживаем угнетённых(ЛГБТ БЛМ в США), а там закрываем глаза. В эпл сами виноваты, что вписались в политику. Им также могут напомнить про сотрудничество с Китаем, где многие люди притесняются.
ты хоть понял что написал?
Как раз эта статья и рассказывает о том что компания не лезет в политику. Она сотрудничает с национальным правительством тупо... И не пытается бороться за мир во всем мире, как и любая частная компания...
заранее предупреждая мирное население
Откуда же тогда столько жертв?
То же самое, если сказать мол мы разбомбим ваш дом в Воронеже, у вас есть час на эвакуацию.
В отличие от Израиля, который полагается на США, Палестине положится просто не на кого, даже соседние страны из-за экономических соображений не особо стремятся помогать.
По той же причине, почему ХАМАС использует помещения в жилых домах и тп.
Чтобы прилетела ракета по мирным и можно было верещать на весь мир, что Израиль уничтожает палестинцев
Старинный звук
хот многие арабские страны финансово помогали им долгие годы. а однажды даже устроили одновременное нападение на Израиль со всех сторон регулярными армиями. Правда , получили пизды все
Цахал предупреждает только когда высотные здания сносит, а так бомбит без предупреждения.
Основной помощник Палестины — Израиль. Бесплатные коммуникации(вода, электричество и т.д.) и куча бабла ежегодно. Им предлагали жить вместе, а они не хотят.
Роют тоннели из Газы в Израиль, бомбят, устраивают теракты. Израиль лишь в ответ посылает свои ракеты, причём заранее предупреждая куда будет бить.
Ездят в Газе на новых машинах, пользуются нестарыми кнопочными телефонами и ходят отнюдь не в лохмотьях.
Ну это неправда. Там тотальная дискриминация палестинцев на законодательном уровне. Правозащитники насчитали сотни законов
Входной алмаз
Палестине положится просто не на кого
Кроме арабской коалиции, которой окружен Израиль
Официальный щит
точечно
Старинный звук
боюсь представить что будет с террористической группировкой , которая реально захочет разбомбить Воронеж.
тогда по сравнению с реакцией на это Израиль покажется не просто точечным, а хириругическим точнейшим
террористическая группировкой , которая реально захочет разбомбить Воронеж.
Звучит как сюжет фильма из 90-х, где бывшие совки создали террористическую организацию, чтобы устроить теракт. Так, падажжи...
Ага, точечно. Поэтому сотни погибших и более полутора тысяч раненых.
А сколько палестинцев пострадало от недолетевших ракет хамаса?
Какие палестинцы блядь нет никаких палестинцев кто это придумал??????
Есть террористическая организация ХАМАС, которая пускает ракеты из зоны анархии и пиздеца. Какие палестинцы заебали
Старинный звук
ща тебе скажут что это такие же арабы как и катарцы, саудиты , эмиратцы и иорданцы.
это очень мутная история, особенно если учитывать то как они эти ракеты выпускают
Морской инструмент
разверни мысль
Нетаньяху нужна была маленькая победоносная война
ну смотри, Палестина, а это в принципе крошечная территория, больше похожая по своей структуре на гетто, находится под постоянным надзором Израиля. В прямом смысле, Израиль отслеживает все что там происходит. вопрос, как можно организовать такой "массивный" ракетный удар? раньше палестинцы маскировали ракетные установки под различный крупногабаритный автотранспорт, например мусоровозы и тд, теперь и за ними пристальный контроль. мне нехватает данных о типе выпущенных ракет увы, но думается, что были учитаны и те снаряды, что выпущены из переносных установок (требуется два человека). все это очень похоже на акцию, в которой Нетаньяху в очередной раз показывает свою важность и необходимость в трудную минуту - о контроле со стороны Израиля такого "удара" факты просто кричат. на днях переписывался с друзями из Кармиэля (Израиль), придерживаются такой же позиции, ну вот как то так вкратце
но если Израиль там контролирует всё, как так вышло что у палестинцев там своя партизанская инфраструктура , огневые позиции в домах , и прочие признаки организованной работы ?
По фоткам остатков там кассамы
Доступный франт
Ты охуеешь но я подписан в инсте на всякие онлайн журналы моды и там довольно крупные конторы поддерживают палестинцев и называют их убийство чуть ли не геноцидом (Каламбурчик), видимо дело в том что Израиль своих нормально задефал жителей + муслимы более крикливы в плане митингов итд
у левачков и сочувствующих террористам сейчас главная отмазка "у кого количество жертв больше, тот и жертва". т.е. террористы из хамас со своей задачей "строить из себя жертву", подставляя мирное население под обстрел, справляется на 150%
Мусульманская ассоциация Эпл знает, что Тим Кук открытый гей, а их сородичи забивают таких камнями?
15 мая 250 евреев из числа сотрудников Google написали генеральному директору Сундару Пичаи письмо, в котором призвали публично осудить «причинённый палестинцам израильскими военными вред и насилие». Они также попросили руководство отказаться от бизнес-контрактов, которые поддерживают «нарушения Израилем прав палестинцев».
А попросить осудить ХАМАС за обстрел своих соотечественников не хотят?
Место для эппл стор расчищено
Официальный щит
Кляты арабы не дают элитно жить евреям лул
Тактический алмаз
Ну так нехуй было продавать землю кек
Почему представитель народа-жертвы гододмора защищает колониализм??????
Ты уже определись. Если мы на историчность давим, то евреи там были раньше всех.
Если сейчас по факту смотрим, то арабы напали, пизды получили и потеряли территории, на фоне их ещё и продавали. С тем и живут.
Хуйню несешь опять
Лучше расскажи, почему представитель народа-жертвы гододмора защищает колониализм
в Украине много африканцев и других народов, так что не обязательно
N
N как КазахстаN
Тактически
Нурсултан
Почему великий народ Казахстана позволил переименовать свою великолепную столицу в имя бывшего диктатора? @Дмитрий Орлов
Зачем ты сохраняешь гифки со свинками? Это же харам
Склонный
он еврей
Колонизация мира 1492—2008
А причем тут это? Как ты вообще прировнял жертв голодомора в радикальным исламистам, поддерживающих террористическую организацию, которую спонсирует в том числе РФ?
Каким образом? Ещё раз: как ты приравнял бедных голодающих крестьян к радикальным исламистам, поддерживающих террористов?
Ещё скажи выселяли литерали главарей хамаса
Это все ещё радикальные исламисты, которые систематически устраивали теракты в том же Иерусалиме.
Суд тот уже длится десятидетия, все это время люди не платили ни гроша, жили как сквотеры в тех зданиях.
Зачем ты защищаешь исламистов-своттеров?
Не думаю, что конкретно террористов, но сквотеров исламистов. Дальше что? Как это отменяет тот факт, что они ничего не платили, жили на купленной другими людьми земле и устраивали погромы, когда суд встал не на их сторону?
Куплена хуй пойми кем миллиард лет назад да спасибо
Тактический алмаз
Какой миллиар? Даж сотни лет нет вродь
Гонконг наш
Когда уже выступят в защиту россиян и белоруссов?
Этим новых санкций подбросить, чтобы их режимы уж точно посговорчивей стали
Одно фраза «свободу Навальному» от Маска сегодня сделала бы для россиян больше, чем все санкции вместе взятые
Старинный звук
потомуфто они флабенькие , дерутся за свой палестинский мир, а проклятые жидомасоны со своими иллюминатами-покровителями из асэшай угнетают маленьких беззащитных арабов , которые просто обороняются ракетами от этого злого мира
правда кругом вокруг у них там куча стран которые спокойно себе дружат с США и никто на них не дергается, но вот Палестине эта идея не пришла в голову
Зимний корабль
Меня просто трясет от этого лицемерия. Как вообще в 2021 можно защищать и жалеть радикальных мусульман?
Если рассматривать этот эпизод конфликта, то он начался с выселения палестинских семей из восточного Иерусалима. Не выгоняли бы палестинцев не было бы этого витка противостояния. А если в целом, люди на западе не поддерживают оккупацию по этическим соображениям, в то время как люди в мусульманских странах всегда на стороне своих.
Как отреагировала иудейская ассоциация Apple?
Сотрудники Apple призвали руководство осудить насилие в отношении палестинцев в секторе Газа
"А ху-ху не хо-хо?!" - ответило руководство
Налоговый дебаркадер
"А как там с геями?" - ответило руководство
если судить по флагу, то палестинцы поддерживают как минимум 4 гендера, а евреи - махровые бинарщики,
Может apple так беспокоится, потому что палестинцы у них работают за копейки?