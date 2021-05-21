 Сотрудники Apple призвали руководство осудить насилие в отношении палестинцев в секторе Газа

Открытое письмо подписала почти тысяча человек.

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Палестинец идет среди обломков зданий после израильской бомбардировки на севере сектора Газа Фото Getty Images

Сотрудники из Мусульманской ассоциации Apple попросили Тима Кука выступить с заявлением, что «миллионы палестинцев страдают от незаконной оккупации». Об этом сообщает The Verge.

Работники решили написать письмо после того, как в результате израильской бомбардировки в секторе Газа погибло 227 человек, а руководство Apple не осудило насилие в отношении палестинцев.

Мы разочарованы, потому что в очередной раз многие из тех, кто наделён властью и влиянием — которые смело отстаивают права человека во многих других справедливых делах — либо предпочитают хранить молчание, либо выпускают неэффективно нейтральные заявления в отношении ситуации в Палестине. из открытого письма

Сотрудники направили обращение к руководству Apple 17 мая. Руководство компании на письмо пока не отреагировало.

15 мая 250 евреев из числа сотрудников Google написали генеральному директору Сундару Пичаи письмо, в котором призвали публично осудить «причинённый палестинцам израильскими военными вред и насилие». Они также попросили руководство отказаться от бизнес-контрактов, которые поддерживают «нарушения Израилем прав палестинцев».

Члены еврейской группы решили написать письмо после того, как им не дали возможности выступить с заявлением, осуждающим насилие в отношении жителей сектора Газа.