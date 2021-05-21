Новости
Ольга Щербинина

Во время ЧМ-2018 житель Колумбии украл в Казани драгоценности на 160 миллионов рублей. Их нашли в тайнике в лесу Статьи редакции

С момента кражи прошло почти три года.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки во время погрузки пропал чемодан с ювелирными изделиями из бриллиантов и сапфиров. Груз принадлежал одной из российских ювелирных компаний, его пропажу обнаружили в аэропорту. Об обнаружении «клада» сообщили в МВД России.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Мужчину объявили в международный розыск. Заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан. Мужчина признался, что закопал драгоценности в лесополосе одного из районов Казани.

Точное место тайника он не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок земли. В итоге они нашли четыре мешка с драгоценностями. Их в ближайшее время передадут законному владельцу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#новости #происшествия

3719 просмотров
32 32 комментария
28
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 32, "likes": 28, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 384857, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 13:59:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Smaug The Terrible

19

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали Аргентины

Кто эти ваши аргентины?

Ответить

Миша Копейкин

Smaug
12

Учитывая, что Argentum переводится как "серебро", возможно имеется в виду музыкальный коллектив Серебро

Ответить

Smaug The Terrible

Миша
8

Если в старом составе, то чуваку повезло.

Ответить

Добрый хичхакер

Миша
4

блин а раньше казалось, что они горячие

Ответить

С H А P Р i Е

16

Валеро Валеро Эдгар Алехандро

Да мы с первого раза поняли

Ответить

Миша Копейкин

С
15

Эх, Валеро Валеро, почему не можешь жить по закону?

Ответить

Cерьёзный Валера

Миша
23

Несерьёзный Валеро.

Ответить

Миша Копейкин

Cерьёзн…
6

А ты типа Серьёзный

Ответить

Cерьёзный Валера

Миша
5

Ты ещё спроси, Валера ли я 😏

Ответить

Эффективный

Cерьёзн…
4

Валерия

Ответить

Азамат Багатов

С
5

Валеро Валеро Эдгар Эдгар Эдгар Алехандро Алехандро Алехандро Алехандро

Ответить

Smaug The Terrible

С
2

https://youtu.be/p00necwutKY

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
1
Ответить

Smaug The

С
1

Без песни про Эдгара не считова.

Ответить

Текущий кран

С
2

Валеро Валеро, Любовь, Надежда и Веро

Ответить

Федя Прозоров

5

Бриллиантовая рука (колумбийский ремейк)

Ответить

rossoshmap

2

Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро

торговец чёрным деревом?

Ответить

С H А P Р i Е

rossoshmap
6

Он не из Химок

Ответить

Эффективный шмель

rossoshmap
4

нефритовыми стержнями

Ответить

Солнечный американец

2

Колумбийская свинья

Ответить

Дуд Волро

Солнечный
3

@Токсичный бот 

Ответить

Дуд Волро

Дуд
3

ясно, мразь

Ответить

Токсичный бот

Солнечный
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить

Старинный звук

Солнечный
0

и аргентинские крысы

Ответить

Максим Шпилёв

2

https://tjournal.ru/links/384512-v-tatarstane-nashli-4-meshka-s-dragocennostyami-pohishchennymi-vo-vremya-chempionata-mira-po-futbolu-v-kazani

Ответить

Закомплексованная Душа

1

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали Аргентины

Ответить

Madegghead

1

Интересно насколько настойчиво его просили рассказать, что он спокойно рассказал...

Ответить

Павел Каташев

0

А разве украшения на страхуют на случай кражи?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Павел
1

ты хочешь найти заказчика кражи? 

Ответить

Павел Каташев

Дмитрий
1

Не удивлюсь если у этой компании были проблемы с финансами, которые неожиданно решились после кражи

Ответить

Входной алмаз

0

Валеро Валеро

Педофил что ли?

Ответить

Стройный пистолет

0

Батя уже совсем с ума сошёл

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Подростка, назвавшего Кадырова «шайтаном» во время прямого эфира в инстаграме, нашли. Его родственники извинились
Отец 15-летнего юноши пообещал «в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьёз».
267
Новости
Умер автор манги «Берсерк» Кэнтаро Миура
Ему было 54 года.
173
Истории
В заброшенных деревнях
Псковская область, наши дни. Гулял по двум деревням, в которых больше нет людей. Никого не осталось. Последние 25 лет у меня была возможность наблюдать это постепенное увядание.
225
Популярное за три дня
Twitter
4
Путешествия
Секс вне закона и запрет на пьянство: как я провела три года в консервативном мусульманском Катаре
О нравах, жизни и зарплате в одном из самых богатых государств мира.
254
Дизайн и архитектура
Французский художник латает дорожные ямы и выбоины на тротуарах мозаиками
В соцсетях автора называют «дорожным хирургом».
35
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Постпраздничный…

Запись в подсайте Twitter

Anton Gostev

Сотрудники Apple призвали…

Пётр Орлов

Маск выступил на форуме «Новое…

Андрей Ивченко

История о том, как я…

Постпраздничный…

Запись в подсайте Twitter

Завтра опять на…

Сотрудники Apple призвали…

Дмитрий Григорьев

В Индии создали прокладки и…

🐙

Сотрудники Apple призвали…

Роман Игнатьев

Госдума приняла поправки к…

Игорь Павлов

Сотрудники Apple призвали…

Таблетка…

Электросамокаты — это новая…

Паша Красников

Сотрудники Apple призвали…

Anton Gostev

Сотрудники Apple призвали…

Salty Dog

Сотрудники Apple призвали…
null