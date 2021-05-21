Во время ЧМ-2018 житель Колумбии украл в Казани драгоценности на 160 миллионов рублей. Их нашли в тайнике в лесу Статьи редакции
С момента кражи прошло почти три года.
В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки во время погрузки пропал чемодан с ювелирными изделиями из бриллиантов и сапфиров. Груз принадлежал одной из российских ювелирных компаний, его пропажу обнаружили в аэропорту. Об обнаружении «клада» сообщили в МВД России.
Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Мужчину объявили в международный розыск. Заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан. Мужчина признался, что закопал драгоценности в лесополосе одного из районов Казани.
Точное место тайника он не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок земли. В итоге они нашли четыре мешка с драгоценностями. Их в ближайшее время передадут законному владельцу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В сентябре 2019 года обвиняемого задержали Аргентины
Кто эти ваши аргентины?
Учитывая, что Argentum переводится как "серебро", возможно имеется в виду музыкальный коллектив Серебро
Валеро Валеро Эдгар Алехандро
Да мы с первого раза поняли
Эх, Валеро Валеро, почему не можешь жить по закону?
Несерьёзный Валеро.
А ты типа Серьёзный
Ты ещё спроси, Валера ли я 😏
Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро
торговец чёрным деревом?
Интересно насколько настойчиво его просили рассказать, что он спокойно рассказал...
А разве украшения на страхуют на случай кражи?
ты хочешь найти заказчика кражи?
Не удивлюсь если у этой компании были проблемы с финансами, которые неожиданно решились после кражи