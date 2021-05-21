{"id":699,"title":"\u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u043f\u0435\u0441\u043d\u044f \u0438\u0437 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u043b\u0430 \u0431\u044b \u0432 \u0447\u0430\u0440\u0442\u0435 70-\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=699&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/383862-poslushat-novoe-st-vincent-primeryaet-semidesyatye&hash=1b6e6d04b037fc65661f0b38eb15bf3f3b76e28c4a22f9b1822dd6f46d11c35c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Роскосмос зарегистрировал товарный знак «Технологии, проверенные космосом» и будет продавать под ним алкоголь и бельё Статьи редакции

По задумке госкорпорации, фраза должна наводить на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.

48 48 комментариев
1309 просмотров

Роскосмос зарегистрировал товарный знак, чтобы продавать вещи, связанные с космической деятельностью. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Роспатент выдал свидетельство о регистрации для большого списка товаров, среди которых:

  • косметика и бытовая химия;
  • электроприборы;
  • нательное бельё;
  • спортивные товары;
  • игры;
  • алкоголь.

Роскосмос считает, что фраза должна наводить покупателя на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.

В ноябре 2020 года корпорация подавала заявку на регистрацию фразы «Поехали!» как товарного знака. В списке продукции указаны духи, 3D-принтеры, китайский алкогольный напиток байцзю и препараты для уничтожения личинок насекомых. Роскосмос решил зарегистрировать товарный знак, чтобы «защитить интересы корпорации от недобросовестной конкуренции».

#роскосмос #новости

48 48 комментариев
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 48, "likes": 12, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 384904, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 16:15:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Текущий кран

49

спортивные товары

Сук, а ведь реально можем увидеть батут от Роскосмоса

Ответить

Andrew Muralov

Текущий
0

Скакалочки. 

Ответить

Eugard

Текущий
0

И бухло космонавтов

Ответить

Закомплексованная Душа

Текущий
0

Кстати было бы мемно, будет ошибкой если так не сделают

Ответить

С H А P Р i Е

22

Дешёвая водяра «Технологии, проверенные космосом». Литр, и ты улетел нахуй

Ответить

Smaug The Terrible

С
8

Почувствуй себя в центрифуге

Ответить

Срочный дым

С
4

Да как бы с любого литра так

Ответить

Smaug The Terrible

Срочный
2

Только с роскосмосом можно не прилететь

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0

Приземлиться на бутылку можн

Ответить

Smaug The

С
0

Технологии проверенные Рогозиным

Ответить

некипишуй

С
3

с литра и так любой улетит нахуй

Ответить

Алексей Иванов

20

Продавать бухло и говнобелье обяжут почту России?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Алексей
0

Ору

Ответить

Максим Шпилёв

13

приехали (c)

Ответить

Иван Николаев

Максим
7

Позорное завершение российской космонавтики 

Ответить

Системный турник

Максим
0

взлетели до луны

Ответить

Рифат Болдырев

Максим
0

Поехали!

Ответить

Smaug The Terrible

9

"Детка, в этом белье ты роскосмос!"

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
5

В смысле, устаревший оверпрайс?

Ответить

Smaug The Terrible

С
4

В смысле, у нас случаются запуски раз в год.

Ответить

allah213

10

Выкусил, Маск?

Ответить

Системный турник

4

чем это отличается от мерча РПЦ?

Ответить

С H А P Р i Е

1

Трусы с новичком?

Ответить

Andrew Muralov

С
7

Специальной конструкции для полноценной реализации реактивной тяги. 

Ответить

Smaug The Terrible

Andrew
4

Трусы типичного ТЖшника

Ответить

Smaug The Terrible

Andrew
4

Одинаково удобно, как месить глину, так и пердеть в лужу

Ответить

Сергей Павлов

3

скоро Роскосмос будет как почта россии продавать даже тушенку, а не то что нужно. А в космос будем летать разве что на пердящей тяге прямо с унитазов.

Ответить

Andrew Muralov

1

Роскосмос будет продавать лекарства для полёта в космос. 

Ответить

Субъективный супер_стар

0

Пока такой галстук не сделают не поверю https://www.shopnasa.com/products/spaced-out-tie

Spaced Out Tie
Black tie with space print
www.shopnasa.com
Ответить

Отвратительный звук

Субъективный
0

блин, клёвый..

Ответить

Отвратительный звук

Отвратительный
0

чем ответит роскосмос

Ответить

Рифат Болдырев

Отврати…
0

Водкой: "Космонавтика"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Субъективный
0

Пока только такой

Ответить

Mr. European

0

Расстрелять.

Ответить

Медный будильник

0

Занимаются всем, лишь бы не космосом 

Ответить

FOX

0

еее 
прорыв

Ответить

rossoshmap

0

Были раньше сигареты "Космос" 

Ответить

Dmitry Teplyakov

rossoshmap
0

Костос...
А ещё были «Союз-Аполлон»

Ответить

Макс Романенко

0
Ответить

Рифат Болдырев

0

Роскосмос захотел как NASA, но товары у него свои, наши, российские

Ответить

Саша

0

Приехали !!!

Ответить

Доступный франт

0

Заебатые ценности шо сказати

Ответить

Джон Кроули

0

Торгаши с рынка устанавливают свои лотки в космосе. Как тебе такое Илон Маск?

Ответить

Законодательный Мика

Джон
0

Пожалуй, сделаю из имени учёного бренд. Начну продавать хипстерам тачки и бухло =))

Ответить

Evgeny Nyagu

0

Ебнул 50 и полетел.
Ну чо але народ погнали нахуй

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

NASA делает брендовые шмотки

Роскосмос делает алкоголь и косметику

Ответить

Академический яд

0

Кстати НАСА тоже своими технологиями для космоса барыжит. У меня матрас сертифицированный НАСА. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
В заброшенных деревнях
Псковская область, наши дни. Гулял по двум деревням, в которых больше нет людей. Никого не осталось. Последние 25 лет у меня была возможность наблюдать это постепенное увядание.
245
Новости
Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук
Номер посвящен проблеме домашнего насилия.
556
Новости
Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей
Проверку проводят из-за обращения родительского сообщества — какого именно, неизвестно.
215
Популярное за три дня
Новости
Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук
Номер посвящен проблеме домашнего насилия.
556
Новости
Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном
Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.
296
Наука
Учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19. Он уничтожает 99,9% вирусов в заражённых лёгких
Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.
163
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Платон Маковский

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

ouxen

ТАСС: причастным к…

ouxen

Обожаю наш город

AnDyLawless

Почему год науки в России стал…

Иплувен Максимал

Сто лет со дня рождения Андрея…

Закомплексованная…

Роскосмос зарегистрировал…

социальныирудимент

ТАСС: причастным к…

ouxen

Журналисты заблокированного…

*

Почему год науки в России стал…

Андрей Охапкин

Сотрудники Apple призвали…

Anton Gostev

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Илья Гераськин

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Екатерина Кузнецова

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Smaug The Terrible

Роскосмос зарегистрировал…

Саша

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

GoodSanta

Запись в подсайте Telegram

Eugard

В заброшенных деревнях

Легкость Бытия

Тред: На Reddit делятся вещами…

ouxen

ТАСС: причастным к…

DarkFire

Дептранс Москвы ввёл «медленные…
null