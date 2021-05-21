По задумке госкорпорации, фраза должна наводить на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.

1309 просмотров

Роскосмос зарегистрировал товарный знак, чтобы продавать вещи, связанные с космической деятельностью. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Роспатент выдал свидетельство о регистрации для большого списка товаров, среди которых:

косметика и бытовая химия;

электроприборы;

нательное бельё;

спортивные товары;

игры;

алкоголь.

Роскосмос считает, что фраза должна наводить покупателя на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.