Роскосмос зарегистрировал товарный знак «Технологии, проверенные космосом» и будет продавать под ним алкоголь и бельё Статьи редакции
По задумке госкорпорации, фраза должна наводить на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.
Роскосмос зарегистрировал товарный знак, чтобы продавать вещи, связанные с космической деятельностью. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Роспатент выдал свидетельство о регистрации для большого списка товаров, среди которых:
- косметика и бытовая химия;
- электроприборы;
- нательное бельё;
- спортивные товары;
- игры;
- алкоголь.
Роскосмос считает, что фраза должна наводить покупателя на мысли об уникальных технологиях, которые после «проверки космосом» стали доступны в повседневной жизни.
В ноябре 2020 года корпорация подавала заявку на регистрацию фразы «Поехали!» как товарного знака. В списке продукции указаны духи, 3D-принтеры, китайский алкогольный напиток байцзю и препараты для уничтожения личинок насекомых. Роскосмос решил зарегистрировать товарный знак, чтобы «защитить интересы корпорации от недобросовестной конкуренции».
Дешёвая водяра «Технологии, проверенные космосом». Литр, и ты улетел нахуй
Срочный дым
Да как бы с любого литра так
Только с роскосмосом можно не прилететь
Приземлиться на бутылку можн
Продавать бухло и говнобелье обяжут почту России?
приехали (c)
"Детка, в этом белье ты роскосмос!"
В смысле, устаревший оверпрайс?
Трусы с новичком?
Специальной конструкции для полноценной реализации реактивной тяги.
скоро Роскосмос будет как почта россии продавать даже тушенку, а не то что нужно. А в космос будем летать разве что на пердящей тяге прямо с унитазов.
Пока такой галстук не сделают не поверю https://www.shopnasa.com/products/spaced-out-tie
Отвратительный звук
блин, клёвый..
Отвратительный звук
чем ответит роскосмос
Были раньше сигареты "Космос"
Торгаши с рынка устанавливают свои лотки в космосе. Как тебе такое Илон Маск?
Законодательный Мика
Пожалуй, сделаю из имени учёного бренд. Начну продавать хипстерам тачки и бухло =))