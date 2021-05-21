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Новости
Ольга Щербинина

ТАСС: причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в выборах всех уровней Статьи редакции

Избираться хотят запретить и тем, кто только высказывался в поддержку таких организаций.

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Поправки внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права. Текст поправок есть у ТАСС. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил сенатор Андрей Клишас. В базе данных Госдумы изменения в законопроекте пока не прописаны.

Согласно документу, ограничение избирательного права тех, кого суд признал причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснётся избрания на все выборные должности. В первой редакции законопроект вводил ограничения только на участие таких людей в выборах депутатов Госдумы.

В выборах не смогут участвовать даже лица, которые «выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете». Эта поддержка может выражаться в виде «высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи».

Запрет в течение трёх лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые поддерживали экстремистские организации за год до того, как их признали таковыми.

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях. Документ внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Глава сети штабов Навального Леонид Волков назвал этот законопроект «законом против Навального».

В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Материалы дела засекретили из-за наличия в них гостайны. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого Леонид Волков объявил о закрытии организации.

#новости #выборы #право #фбк

99 99 комментариев
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Марк Захаров

14

Пиздец

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Rodion Kutsaev

14
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социальныирудимент

11

Так, трудовые лагеря, эшники с камерами на митингах, новая концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, запрет на участие в выборах, покушения и убийства оппозиционеров, увольнение сотрудников метро за email в базе ФБК...
Думаю через пару лет россиюшка начнет практику трудовых лагерей как в Синьцзяне, а в качестве уйгуров будут оппозиционеры и все кто их поддерживал.

Ответить

Marhal_New _Arleana

социальныирудим…
1

Для этого нужна упоротая идеалогия

Ответить

социальныирудимент

Marhal_New
4

Чую мнение Шульман, ты уверен что чекисты тридцатых годов были идейными, читали Маркса и Энгельса или как называется идеология опричников с собачими головами и метлой?

Ответить

Официальный щит

социаль…
0

30ых конечно, там ещё ленинская гвардия была которая революцию делала, примерно к 50-60ым осталась безыдейная номенклатурочка

Ответить

Rodion Kutsaev

Marhal_New
0

идеалогия терпения

Ответить

Товарищ Колбасный

8

Хорошие законы. Когда власть сменится, достаточно будет признать ЕР экстремистской организацией (а они за эти годы уже наговорили на пару международных трибуналов) и люстрации в ПРБ готовы 😆 

Ответить

Миша Копейкин

5

Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают, значит, знают, что делают

Ответить

Владимир Горячев

5

Отлично. К третьему чтению запретят участвовать тем, у кого в голову только закралась мысль о поддержке "экстремистских" организаций.

Да и вообще вся эта имитация демократии затянулась, пора распространять новую искренность и на избирательный процесс. Вместо выборов проще устраивать плебисцит как было с поправками в конституцию. И вместо длинной портянки - аккуратный листочек и два кружочка, один побольше, другой, для недобитых врагов народа, поменьше.

Ответить

С H А P Р i Е

5
Ответить

rossoshmap

1

ЛИБЕРАХИ ЖЕ ХОТЕЛИ ЛЮСТРАЦИЙ, ПОЛУЧИТЕ РАСПИШИТЕСЬ!

Ответить

Дмитрий Орлов

rossoshmap
5

Хватит рваться

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
1

Хорошо когда есть личный психотерапевт

Ответить

Дмитрий Орлов

rossoshmap
1

Тебе не идёт

Ответить

Viewer1708

3

Похоже они собрались снять с выборов вообще всех от Юнемана до последнего яблочника за лайки. Надеюсь, митинги будут, потому что это безумие даже по сравнению с политическими убийствами с использованием новейших ядов

Ответить

Plan 🇧&🇨

Viewer1708
0

если уж кого и снимать, так это Юнемана

Ответить

ouxen

Viewer1708
0

митинги

ч😂😂🤣

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Если умное голосование не работает, а на выборах всё равно бесполезно участвовать, то почему кремль так сильно испугался??

Ответить

Smaug The Terrible

Дмитрий
4

Дело необязательно в страхе перед УГ.
Могу накинуть три варианта:
1. Кремль потерял все надежды наладить отношения с Западом. Поэтому можно не играть в демократию и мочить оппозицию.
2. Силовики окончательно победили технократов. А значит после ФБК начнется зачистка всяких Медведевых, Кудриных и прочих Чемезовых.
3. Устраняют всех кто может помешать транзиту власти. Путину пора на пенсию, надо отдать власть доверенному лицу, и чтобы всякие не вылезали с расследованиями в неподходящий момент.

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
1

Варианты не исключают друг друга, само собой.

Ответить

Диванный Аналитик

Smaug
0

1. СП2, например? Собака лает, караван идёт.
2. Посмотрим, конечно.
3. Связь запрета "причастным к..." выдвигаться на выборах и расследований/сливов в неподходящие моменты неочевидна.

Ответить

Smaug The

Диванный
0

Ты хочешь сказать, что подобные инициативы связаны только с УГ? Или тебе мои варианты кажутся совсем нереальными?

Ответить

Жених приехал

Smaug
0

Именно с УмГ и Навальным они и связаны. Не нужно плодить сущностей и придумывать конспирологию.

Осенью пройдут первые с 2016 года реальные выборы. Рейтинг ЕР ниже плинтуса, а им поставлена задача взять конституционное большинство. Репутация партии, мягко говоря, стрёмная – так они ещё всяких татушниц на полном серьёзе выдвигают. Фальсификации – не панацея. Почему – смотрим у Волкова последний ролик.

Даже в реалиях, когда реальных кандидатов едва ли будут допускать, стратегия УмГ очень опасна для кремлёвских хуесосов: она работает, покуда в бюллетене больше одного кандидата. Да и в 76% ЕР-овцев не поверит даже последний евгений мартынов. А если ещё Соболь пробьётся хотя бы в кандидаты – это туши свет.

Короче, будут большие проблемы с легитимностью, поэтому заранее пытаются всех запугать и нипущать.

Ответить

Илья Гераськин

Smaug
0

Чемезова никто трогать не будет, он же ближайший кореш ВВ

Ответить

Smaug The

Илья
0

Я думал, что ближайшие это Сечин и Патрушев.

Ответить

Илья Гераськин

Smaug
0

Так с этим-то он в Дрездене служил вместе. Такое у них не забывается

Ответить

Candy Boy

Дмитрий
0
Ответить

Роман Новиков

2

А фашист всё-равно ты.

Ответить

Smaug The Terrible

1

Может сразу запретить голосовать? Или жить?

Ответить

thekitakun

1

Ну по-моему они планомерно толкают страну из эволюции к революции. Это полудохлое квазиКпсс отъедет, а нам с этими законами жить, а будущим более смелым поколениям их нарушать и тем самым обесценивать авторитет закона. Ебать спасибо нахуй.

Ответить

Щячло Попячтса

thekitakun
0

Законы можно и откатить, не легко, но возможно. И откатывать нам очень много.

Ответить

Andy

0

Это равносильно отмены выборам и окончательной узурпации власти. Долбоёбы ватные этого не понимают.

Ответить

Rodion Kutsaev

Andy
2

Так им выборы то и не нужны.

Ответить

Andy

Rodion
0

Тот кто обменяет свободу на безопасность в итоге лишиться и того и другого, скоро долбоёбы ватные будут опять в очередях стоять за жратвой.

Ответить

Sergey

Andy
3

А они и рады

Ответить

Rodion Kutsaev

Andy
0

This is the way

Ответить

Диванный Аналитик

Andy
0

окончательной узурпации власти

Не равносильно, потому что уже давно. Доброе утро.

Ответить

Rodion Kutsaev

–1

Ура

Ответить

Zero-one-one

Rodion
0

Как скоро в Украине запретят ОПЗЖ? 

Ответить

Склонный Женя

Zero-one-one
3

Может быть сегодня вечером 

Ответить

Склонный Женя

Склонный
3

Но это не точно 

Ответить

Zero-one-one

Склонный
0

Инфа из сбу? 

Ответить

Склонный Женя

Zero-on…
0

Ты читал мой последний в Украине? Там намеки даны прозрачно 

Ответить

Zero-one-one

Склонный
0

Сейчас прочитаю

Ответить

Склонный

Zero-on…
1

давай давай, только не плачь, но гимн можешь начинать учить 

Ответить

Zero-one-o

Склонный
0

Гимн умирающей страны? 

Ответить

Склонный

Zero-on…
3

я думал это Россия взяла себе гимн мертвой страны 

Ответить

Zero-one-o

Склонный
0

Не понимаю про что ты. У нас нет строчки "ще не вмерла" 

Ответить

Rodion

Zero-on…
3

так у Украины тоже нет такой строчки, с добрым утром

Ответить

Склонный

Rodion
2

он все таки начал учить гимн, но не смог даже в первую строчку 

Ответить

Rodion

Склонный
2

Жаль

Ответить

Zero-one-o

Склонный
0

Просто мэддисон спел первую строчку, будто мне нужен гимн умирающей страны

Ответить

Склонный

Zero-on…
0

но ты ведь беженцев первым делом в Украину будешь ехать

Ответить

Rodion

Zero-on…
0

фу блогер из либеральной партии

Ответить

Zero-one-o

Rodion
0

Открой гимн умирающей страны 

Ответить

Rodion

Zero-on…
0

Зеленский запретил открывать гимн РФ

Ответить

Zero-one-o

Rodion
0

Да уж... Мдее

Ответить

Rodion

Zero-on…
1

лучше мой мем с картинкой лайкни тут в комментах

Ответить

Zero-one-o

Rodion
0

Не лайкаю мемы других украинцев, кроме лося

Ответить

Rodion

Zero-on…
1

а я не другой

Ответить

Zero-one-o

Rodion
1

Лайкнул

Ответить

Rodion

Zero-on…
1

Спасибо, друг

Ответить

Zero-one-o

Rodion
0

Но гимн у вас такой себе)))) РОССИЯ РОССИЯ

Ответить

Rodion

Zero-on…
0

РОССИЯ, РОССИЯ, ЗАСЫПАЙ, НАВЕЧНО

Ответить

Zero-one-o

Rodion
1

Фу

Ответить

Eugard

Zero-on…
0

Наш совецкий союз покарает
Весь мир от Европы к Неве на восток

Ответить

Zero-one-o

Eugard
0

Порвался? 

Ответить

Eugard

Zero-on…
0

Над землёй всегда будут петь

Ответить

Склонный

Zero-on…
0

 Не понимаю

я в тебе не сомневался 

Ответить

Zero-one-o

Склонный
0

Разумист

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
0
Ответить

Zero-one-o

Marhal_…
0

Я не знаю украинский, прости

Ответить

Склонный

Склонный
0

Ты знаешь гимн России? 

Ответить

Дмитрий Орлов

Склонный
1

Да как этот птушник постоянно у меня в чс оказывается

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

Спроси у своей мамы

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-on…
1

Привет. Кто такой опзж???

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

Ума не хватает посмотреть? 

Ответить

Дмитрий

Zero-on…
1

Слыш, не выебывайся, нашелся тут

Ответить

Zero-one-o

Дмитрий
0

А то что??? 

Ответить

Дмитрий

Zero-on…
2

Унижу тебя на глазах у всего тж. Ты этого хочешь????

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
1

в два абзаца?

Ответить

Склонный

rossosh…
1

в 2 слова

Ответить

rossoshmap

Склонный
2

не пизди

Ответить

Дмитрий

rossosh…
1

Секрет

Ответить

Zero-one-o

Дмитрий
0

Давай

Ответить

Склонный

Zero-on…
1

Важно именно твое мнение 

Ответить

Склонный Женя

Zero-on…
1

даже ее ты заебал? Ну что ты за человек? 

Ответить

Zero-one-one

Склонный
0

Инфа из таймс? 

Ответить

Склонный

Zero-on…
1

Рашатудей 

Ответить

rossoshmap

Склонный
0

Зачем Зеленский берет трубку с незнакомых номеров ночью?

Ответить

Дмитрий Орлов

rossosh…
3

Вдруг карточку украли

Ответить

Склонный Женя

rossosh…
2

Ждет вторжения с России

Ответить

Rodion Kutsaev

Zero-one-one
1

Сам жду

Ответить

Zero-one-one

Rodion
0

Демократично

Ответить

Rodion Kutsaev

Zero-on…
2

у нас вообще-то еврейская хунта, какая демократия?

Ответить

Диванный Аналитик

0

Только системная "оппозиция", ёпта, а лучше сразу в едро. На какой стул сядешь?

Ответить

Доступный франт

0

Репрессии на месте? 

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Илья Гераськин

0

"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан, - резюмировал Володин. - Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел".

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