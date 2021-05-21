ТАСС: причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в выборах всех уровней Статьи редакции
Избираться хотят запретить и тем, кто только высказывался в поддержку таких организаций.
Поправки внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права. Текст поправок есть у ТАСС. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил сенатор Андрей Клишас. В базе данных Госдумы изменения в законопроекте пока не прописаны.
Согласно документу, ограничение избирательного права тех, кого суд признал причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснётся избрания на все выборные должности. В первой редакции законопроект вводил ограничения только на участие таких людей в выборах депутатов Госдумы.
В выборах не смогут участвовать даже лица, которые «выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете». Эта поддержка может выражаться в виде «высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи».
Запрет в течение трёх лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые поддерживали экстремистские организации за год до того, как их признали таковыми.
18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях. Документ внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Глава сети штабов Навального Леонид Волков назвал этот законопроект «законом против Навального».
В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Материалы дела засекретили из-за наличия в них гостайны. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого Леонид Волков объявил о закрытии организации.
Так, трудовые лагеря, эшники с камерами на митингах, новая концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, запрет на участие в выборах, покушения и убийства оппозиционеров, увольнение сотрудников метро за email в базе ФБК...
Думаю через пару лет россиюшка начнет практику трудовых лагерей как в Синьцзяне, а в качестве уйгуров будут оппозиционеры и все кто их поддерживал.
Для этого нужна упоротая идеалогия
Чую мнение Шульман, ты уверен что чекисты тридцатых годов были идейными, читали Маркса и Энгельса или как называется идеология опричников с собачими головами и метлой?
Официальный щит
30ых конечно, там ещё ленинская гвардия была которая революцию делала, примерно к 50-60ым осталась безыдейная номенклатурочка
Хорошие законы. Когда власть сменится, достаточно будет признать ЕР экстремистской организацией (а они за эти годы уже наговорили на пару международных трибуналов) и люстрации в ПРБ готовы 😆
Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают, значит, знают, что делают
Отлично. К третьему чтению запретят участвовать тем, у кого в голову только закралась мысль о поддержке "экстремистских" организаций.
Да и вообще вся эта имитация демократии затянулась, пора распространять новую искренность и на избирательный процесс. Вместо выборов проще устраивать плебисцит как было с поправками в конституцию. И вместо длинной портянки - аккуратный листочек и два кружочка, один побольше, другой, для недобитых врагов народа, поменьше.
ЛИБЕРАХИ ЖЕ ХОТЕЛИ ЛЮСТРАЦИЙ, ПОЛУЧИТЕ РАСПИШИТЕСЬ!
Хватит рваться
Похоже они собрались снять с выборов вообще всех от Юнемана до последнего яблочника за лайки. Надеюсь, митинги будут, потому что это безумие даже по сравнению с политическими убийствами с использованием новейших ядов
Если умное голосование не работает, а на выборах всё равно бесполезно участвовать, то почему кремль так сильно испугался??
Дело необязательно в страхе перед УГ.
Могу накинуть три варианта:
1. Кремль потерял все надежды наладить отношения с Западом. Поэтому можно не играть в демократию и мочить оппозицию.
2. Силовики окончательно победили технократов. А значит после ФБК начнется зачистка всяких Медведевых, Кудриных и прочих Чемезовых.
3. Устраняют всех кто может помешать транзиту власти. Путину пора на пенсию, надо отдать власть доверенному лицу, и чтобы всякие не вылезали с расследованиями в неподходящий момент.
1. СП2, например? Собака лает, караван идёт.
2. Посмотрим, конечно.
3. Связь запрета "причастным к..." выдвигаться на выборах и расследований/сливов в неподходящие моменты неочевидна.
Именно с УмГ и Навальным они и связаны. Не нужно плодить сущностей и придумывать конспирологию.
Осенью пройдут первые с 2016 года реальные выборы. Рейтинг ЕР ниже плинтуса, а им поставлена задача взять конституционное большинство. Репутация партии, мягко говоря, стрёмная – так они ещё всяких татушниц на полном серьёзе выдвигают. Фальсификации – не панацея. Почему – смотрим у Волкова последний ролик.
Даже в реалиях, когда реальных кандидатов едва ли будут допускать, стратегия УмГ очень опасна для кремлёвских хуесосов: она работает, покуда в бюллетене больше одного кандидата. Да и в 76% ЕР-овцев не поверит даже последний евгений мартынов. А если ещё Соболь пробьётся хотя бы в кандидаты – это туши свет.
Короче, будут большие проблемы с легитимностью, поэтому заранее пытаются всех запугать и нипущать.
Чемезова никто трогать не будет, он же ближайший кореш ВВ
Так с этим-то он в Дрездене служил вместе. Такое у них не забывается
Ну по-моему они планомерно толкают страну из эволюции к революции. Это полудохлое квазиКпсс отъедет, а нам с этими законами жить, а будущим более смелым поколениям их нарушать и тем самым обесценивать авторитет закона. Ебать спасибо нахуй.
Законы можно и откатить, не легко, но возможно. И откатывать нам очень много.
Это равносильно отмены выборам и окончательной узурпации власти. Долбоёбы ватные этого не понимают.
Так им выборы то и не нужны.
окончательной узурпации власти
Не равносильно, потому что уже давно. Доброе утро.
Ура
Как скоро в Украине запретят ОПЗЖ?
Склонный Женя
Может быть сегодня вечером
Склонный Женя
Но это не точно
Инфа из сбу?
Ты читал мой последний в Украине? Там намеки даны прозрачно
Сейчас прочитаю
давай давай, только не плачь, но гимн можешь начинать учить
Гимн умирающей страны?
я думал это Россия взяла себе гимн мертвой страны
Не понимаю про что ты. У нас нет строчки "ще не вмерла"
Склонный
он все таки начал учить гимн, но не смог даже в первую строчку
Открой гимн умирающей страны
Да уж... Мдее
Не лайкаю мемы других украинцев, кроме лося
Лайкнул
Но гимн у вас такой себе)))) РОССИЯ РОССИЯ
Не понимаю
я в тебе не сомневался
Разумист
Да как этот птушник постоянно у меня в чс оказывается
Спроси у своей мамы
Привет. Кто такой опзж???
Ума не хватает посмотреть?
А то что???
в два абзаца?
Склонный
в 2 слова
даже ее ты заебал? Ну что ты за человек?
Зачем Зеленский берет трубку с незнакомых номеров ночью?
Сам жду
Демократично
Только системная "оппозиция", ёпта, а лучше сразу в едро. На какой стул сядешь?
"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан, - резюмировал Володин. - Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел".