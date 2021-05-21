Увеличить скорость самостоятельно не получится.

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Ограничения максимальной скорости до 15 км/ч заработают на арендованных электросамокатах в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке, сообщил Дептранс в телеграм-канале.

Пока ограничения заметили только на самокатах Woosh. В компании пояснили vc.ru, что когда самокат попадает в зону, скорость автоматически плавно снижается. Электросамокаты в сервисе управляются системой, поэтому есть возможность добавлять ограничения. Функцию разработали ещё зимой, добавили в Whoosh.

Такое же ограничение ввели в кикшеринге Urent в парке ВДНХ, а в будущем скорость будут снижать и в других пешеходных зонах. Самокат автоматически снижает скорость — на уровне ПО установлена привязка к определённой географической зоне. Кроме Москвы, такие ограничение у Urent есть в Петербурге на Невском проспекте и других городах.

Так будет выглядеть ограничение скорости в приложении Urent