{"id":701,"title":"\u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441-\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442: \u0441 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0434\u0442\u0438 \u043a \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0432\u0440\u0430\u0447\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=701&url=https:\/\/vc.ru\/budu\/237349-doctor-joined-the-chat&hash=1458315192a2e01e67da45f3a6aaab3c3897396ef5b0e32c283a9567c7e27da4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Новости vc.ru

Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч Статьи редакции

Увеличить скорость самостоятельно не получится.

105 105 комментариев
3068 просмотров

Ограничения максимальной скорости до 15 км/ч заработают на арендованных электросамокатах в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке, сообщил Дептранс в телеграм-канале.

Пока ограничения заметили только на самокатах Woosh. В компании пояснили vc.ru, что когда самокат попадает в зону, скорость автоматически плавно снижается. Электросамокаты в сервисе управляются системой, поэтому есть возможность добавлять ограничения. Функцию разработали ещё зимой, добавили в Whoosh.

Такое же ограничение ввели в кикшеринге Urent в парке ВДНХ, а в будущем скорость будут снижать и в других пешеходных зонах. Самокат автоматически снижает скорость — на уровне ПО установлена привязка к определённой географической зоне. Кроме Москвы, такие ограничение у Urent есть в Петербурге на Невском проспекте и других городах.

Так будет выглядеть ограничение скорости в приложении Urent
  • В мае подобное ограничение предложили власти Петербурга;
  • Д 20 км/ч ограничили скорость электросамокатов в Подмосковье;
  • В России пока нет правил для электросамокатов, поэтому их водители относятся к пешеходам. Хотя из-за неясности правил самокатчиков часто штрафуют, как водителей мопедов;
  • В апреле Общественная палата предложила признать мощные электросамокаты мопедами, из-за чего их водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем.
Электросамокаты — это новая мобильность и тренд…
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и кикшеринги считают, что это…
tjournal.ru

#новости #транспорт #урбанистика

105 105 комментариев
20
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 105, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 384945, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 16:48:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
105 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Книжный Абдужаббор

36

Напомню, что на машине по центру может безнаказанно гонять 80 км/ч или 100 км/ч за 250 рублей

Ответить

Екатерина Кузнецова

Книжный
9

в самом центре москвы по тверской, на которой они старательно высаживали деревья для комфорта. ток вот комфорта не будет, пока рядом с тобой носятся и на протяжении 5км нельзя перейти дорогу по этой дороге 

Ответить

Евгений Мартынов

Екатерина
–9

Там же подземки у каждого перекрёстка, нахуя прямо по полотну дороги переходить?

Ответить

Екатерина

Евгений
17

потому что это удобно?))

Ответить

Bich

Евгений
9

Попробуй задать такой вопрос пенсионерке поднимающейся по ступенькам перехода

Ответить

Евгений Мартынов

Bich
–16

А, ну да, подземные переходы не нужны, давайте каждые 50 метров дороги въебём светофоры для пешеходов, чтобы уж наверняка центр весь встал.

Ответить

Налоговый Женя

Евгений
26

скорую, Варламова внутривенно

Ответить

Евгений Мартынов

Налогов…
0

О, вы из тех урбанистов-теоретиков из твитора...

Ответить

Madegghead

Евгений
4

ну ты не совсем прав.
Посмотри на на центры европейских городов...
Приоритет пешехода. Машине в центре почти не место. (косплею Варламова).
Хотя, безусловно есть альтернатива - Сеул. Просто все в 10 полосных магистралях, пробок практически нет. Есть куча и подземных и наземных переходов(светофоры). Но смог просто фееричный... (мои впечатления)
P.S> я после Сеула делал длинную пересадку в Мск с посещением города. Мск на контрасте выглядит фанстастически убогой деревней...
P.PS. как я понимаю Сеул это копия американских городов и их модели в какой-то степени

Ответить

Евгений

Madeggh…
2

Да, но при этом сравнима ли транспортная ёмкость Москвы (где за 2020-й только официально зарегистрированных т/c было 3 808 384, а к этому стоит прибавить транзитный иногородний транспорт и серые жоповозки, там все 5-6 млн. спокойно насчитается) и условной Варшавы? В случае, если закрыть центр для транспорта, представляете, какой пиздец начнётся сразу за садовым кольцом? Справятся ли магистрали города с таким? Вопрос риторический.

Ответить

Eduard

Евгений
1

Зарегистрировано может хоть миллиард, вопрос в том, сколько автотранспорта реально ежедневно на дорогах.

Ответить

Евгений

Eduard
2

Да, 

Ответить

Николай

Евгений
2

Ну да урбанисты теоретики, которые учились  в универах загнивающего запада, не то что православные эффективные менеджеры, которые учатся на своих ошибках за наш счёт.

Ответить

Андрей

Евгений
5

Да заебали вы со своими дорогами и машинами. Центр уже не справляется с транспортной нагрузкой. С каждым годом ситуация все хуже и хуже, но люди все-равно, сука, едут на машине в центр. Даже если будут после работы 2 часа в глухих пробках на месте стоять, они все-равно едут. Это нужно менять, нужно менять сознание людей. И да, переходы нужны через зебру\светофор.

Ответить

Екатерина

Евгений
4

давайте

Ответить

Деловой Илья

Bich
0

Для них придумали пандусы или лифты

Ответить

Bich

Деловой
5

Их придумали, но они не работают

Ответить

Деловой Илья

Bich
1

Там есть объявлении куда звонить если не работают. Кстати а ты может просто не дождался его ?  Я как то по глупости решил вызвать лифт в переходе в на Ленинградке в районе трешки или динамо, я его ждали и ехал на нем минут 5.

Ответить

Кирилл

Деловой
1

На тверской ни в одном переходе не работает лифт

Ответить

Деловой Илья

Кирилл
0

Поэтому я и рад что на участке СЗХ где я обитаю именно пандусы )

Ответить

Деловой Илья

Екатерина
0

Так переходы намного чаше, а вот тротуары только у кремля становиться нормальными до это п-ц иногда в 1метр шириной, по крайней мере по четной стороне.

Ответить

Екатерина

Деловой
3

переходы подземные имеешь в виду? это же жутко неудобно и разрывает район на две части. говорю как человек, который там жил

Ответить

Деловой Илья

Екатери…
0

Это больше вопрос к тому нужна ли вообще в центре 6 полоска (или 8?)
А подземные переходы на таких дорогах это лучшее что может быть, иначе остаются надземные или наземные, но где нужно ждать минимум 2-3 минуты  и лучше в сторонке, и оглядываться по сторонам во всю если нету пробки.

Ответить

Екатерина

Деловой
1

конечно там не нужно 6-8 полос

Ответить

Деловой Илья

Екатери…
0

Вот когда там останется по пару полос в каждом направлении тогда и можно будет поговорить про наземные регулируемые переходы, но они тоже не будут каждые 100 метров и днем там тоже особо не побегаешь через дорогу разве, что через сам поток.

Ответить

Екатерина

Деловой
0

это всё комплексная проблема

Ответить

Ilya Lesov

Книжный
0

Нет нигде в центре таких ограничений. Везде 40, максимум 60 км/ч, если мы не говорим про магистрали.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ilya
5

на тверской 60 + разрешённые 20 км/ч. Вот тебе и 80

Ответить

Платон Маковский

Екатери…
–1

Ну так они едут по дороге своей, а не по твоему тротуару. В чём проблема?

Ответить

Книжный

Платон
11

В том, что гоняя 80 по центру они вылетают на тротуары, давят людей на нерегулируемых переходах, не успевают остановится на светофоре, наматываются на столбы, устраивают дтп, продолжать? Смертность на российских дорогах в 10-20 раз выше чем в Европе. Как думаете почему?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Книжный
9

Как думаете почему?

Климат другой

Ответить

Платон Маковский

Книжный
–7

Думаю вас Варламов укусил

Ответить

Ваня Погост

Платон
6

У тебя какая-то болезненная фиксация на Варламове. Детская травма? Или просто нравятся мальчики-одуванчики? 

Ответить

citizen

Ваня
1

Просто чувак никогда не интересовался структурой города и все его познания ограничены одной фамилией.

Ответить

Eugene Podosenov

Книжный
–2

Смертность на российских дорогах в 10-20 раз выше чем в Европе

А чего сразу не в 100-200 раз? Что так пизданул, что так пизданул, но большие циферки красивее.

Ответить

Книжный

Eugene
3
Ответить

Eugene

Книжный
0

Хуйня какая-то эта картинка. На самом евростате такого исследования нет, его видимо делали https://twitter.com/rferl/status/802059478212497408 по базе евростата. Но я или тупой, или слепой, но в упор там таких данных не нахожу.

Но ладно, хуй с ним, можно взять Швейцарию с Норвегией. Только проблема в том, что в них суммарно народу живёт меньше, чем в Москве. А это значит, что нет муравейников. Нет ебиных площадей, когда из края в край два часа ехать. В Хельсинках ограничение 30км/ч везде, но ты размер Хельсинки себе представляешь?

Я не оправдываю смерти и долбаёбов за рулём, но "ААА, РАШКА, В 20 РАЗ ХУЖЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ" не одобряю.

Ответить

Книжный

Eugene
2

Там же написано, что с евростата только данные брали, так же как с oecd и других открытых источников, по этим данным смертность в 10 раз выше.
По таблице ВОЗ смертность в 6 раз выше, но в одних странах представлена статистика за 2019 в других за 2013, в одних странах ВОЗ считал данные, в других (как в РФ) статистика предоставлена гиббд. После 2015 статистика резко пошла вниз потому что погибшими начали считать только тех кто умер на месте дтп, если человек умер через 2 в реанимации не приходя в сознание причину смерти укажут другую.

Ответить

Eugene

Книжный
0

Окей, пойду в источнике искать. В табличных данных везде плюс-минус аналогично https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate.

Ответить

Саша Анно

Книжный
0

А где тут 20 раз? Самая большая дельта которую нашел чуть больше чем в 10 раз больше)

UPD: интересно что там в Албании происходит

Ответить

Текущий кран

Екатери…
0

разрешённые 

Скорее, нештрафуемые

Ответить

Книжный

Текущий
12

Нештрафуемые = разрешённые

Ответить

Книжный

Книжный
4

Это как с домашним насилием: физическую силу применять нельзя, но если отпиздил жену, то ничего страшного

Ответить

Екатерина

Текущий
0

да, но по факту разрешённые

Ответить

Слава Инженеров

Екатери…
1

нет же

Ответить

Екатерина

Слава
4

почему нет? человек превышает на 20 км/ч, но его не штрафуют и никак не наказывают

Ответить

Слава

Екатери…
0

Да уж) Ну вот как еще можно воспитывать этот народ) Только плеткой (штрафами) 
Знак 3.24. Ограничение максимальной скорости

Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

Ответить

Николай

Слава
0

И? Как это отменяет факт что за это не наказывают?

Ответить

Слава

Николай
0

И тебе привет, снимай обувь, проходи, читай ветку целиком

Ответить

Евгений Мартынов

Книжный
2

На тротуарах?

Ответить

Текущий кран

Книжный
0

Эх, кто бы дал мне в 8:20 по центру хотя бы 40-50 погонять

Ответить

Нефтяной Артем

Текущий
4

Ловите депутата, который в 820 по центру едет 

Ответить

Bkmz Иванов

Нефтяной
0

Там же вроде 0,4 получается?

Ответить

Madegghead

Книжный
1

по центру по тротуару можно гонять 80?
Что за город?
Махачкала(заранее извиняюсь)?

Ответить

Foma Kiniyaev

Madegghead
0

Любой. 60 км/ч + 20 км/ч не штрафуются. 

Ответить

Madegghead

Foma
0

а когда успели отменить КоАП РФ Статья 12.15. п.2?

Ответить

Foma Kiniyaev

Madeggh…
0

А, по тротуару. Сорри, вопрос настолько абсурдный, что мозг отфильтровал эту часть.
Думаю, когда ты чильно гуляешь по центру, а мимо по дороге несется скажем Газель со скоростью 90 (перед камерой сбросит до 80), может быть не очень комфортно.

Ответить

Foma Kiniyaev

Madegghead
0

А за шутку одних извинений будет мало. Смотри как бы с родителями видео не пришлось записывать

Ответить

Madegghead

Foma
0

я вовремя исправил название города, еще в момент написания поста...
За мыслепреступление же вроде пока не извинялись.

Ответить

Foma Kiniyaev

Madeggh…
0

Пока нет. 

Ответить

Платон Маковский

Книжный
–2

По центру ограничение 40 в основном, а это 59.

Ответить

Илья Гераськин

Платон
2

Сколько там штрафов было у Эварда Била?

Ответить

Платон Маковский

Илья
–2

По данным столичного дептранса, Audi RS6, за рулем которой был Эдвард Бил, с начала года нарушила ПДД 566 раз. Но ни единого штрафа выписано не было. Почему? У машины просто нет собственника — прошлый владелец принудительно снял ее с регистрации, обратно на учет авто никто не поставил.

Ответить

Илья Гераськин

Платон
0

Как же так? Ведь запрещено же!

Ответить

Текущий кран

Платон
0

На самом деле, для пешехода большой разницы между 60 и 80 нет

Ответить

Платон Маковский

Текущий
–2

А ему какое дело, что он забыл на дороге, у него тротуар есть.

Ответить

Текущий кран

Платон
1

Звонок для учителя
Зебра для водителя

Ответить

Платон Маковский

Текущий
–2

Зебра для пешехода. Загорелся зелёный - иди. Я тоже на красном стою, на зелёный еду. А пешеход что особенный что ли.

Ответить

Текущий кран

Платон
3

Загорелся зелёный - иди

Нерегулируемые зебры, полагаю, надо обходить стороной?

Ответить

Платон

Текущий
–2

Перед нерегулируемыми по ПДД водитель обязан остановиться. А пешеход обязан убедиться, что его пропускают. А у нас некоторые выпрыгивают вообще не глядя по сторонам и внезапно.

Ответить

Grn Wlf

Платон
0

Нет: п.14.1. ПДД - Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу ОБЯЗАН УСТУПИТЬ дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Ответить

Smaug The Terrible

Книжный
0

Согласен, надо и в машинах на уровне ПО скорость ограничить

Ответить

Деловой Илья

Smaug
0

Пишут что тесла умеет нарушать на русские 12км в час если не путаю.

Ответить

С H А P Р i Е

6

Диптранс

Ответить

Anton Gostev

С
2

Да, ведь Дипартамент Транспорта 

Ответить

Anton Gostev

3

Увеличить скорость самостоятельно не получится

А ногой?

Ответить

DarkFire

Anton
7

Кладёшь на спину и бежишь 

Ответить

DarkFire

DarkFire
10

Хотя в такой ситуации не понятно, кто из вас самокат. 

Ответить

Anton Gostev

Anton
0

Ну только если это не запрещено законом. Тогда да, не получится.

Ответить

Foma Kiniyaev

Anton
0

Обычно такие самокаты подтормаживают тебя, если пытаешься ногой / с горки разогнаться

Ответить

Магнитный щит

Anton
0

Скорее всего выше 15кмч система рекуперации не даст разогнаться больше, самокат даже с горы не едет быстрее своего максимума в прошивке

Ответить

DarkFire

4

водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем

Зачем ехать в поезде на самокате, да ещё и в шлеме ?

Ответить

Гладкий Даниль

3

Недавно поехали на самокатах Вум от чистых до Третьяка, хотели по набережной, но логистика, прямо скажем, всратая. Стоит какой-то бизнесцентр, вокруг которого только машины норм себя чувствуют, с его территории нихуя не съехать на набережную, вокруг какие-то колдыбины, бордюры, сука, по колено, пришлось стаскивать самокаты с лестницы, а они не особо легкие, честно-то говоря. В итоге за час аренды заплатили по 600 рублей за каждый. За день до этого катались на Ситимобил, там вышло по 500р за час. Ебал, я эти самокаты и людей, которые не умеют на них ездить или берут для детей. Это вообще пиздец

Ответить

Входной алмаз

Гладкий
2

Ебал, я эти самокаты и людей, которые не умеют на них ездить или берут для детей.

+1. Аллах дал им велосипед, а они на самокатах по ровненьким дорожкам катаются.

Ответить

Александр Коровников

3

Покатался в командировке блять. 
Вот бы конечно этим уебанам доказать, что электросамокат это не только развлечение для подростков, но и транспортное средство и все, кто на них ездит ответственно относятся к вождению. Все запретить нахуй. Скорее уже бы закон об "Завалите, население ебаное, плотите нологи и сидите дома"

Ответить

Юрий Истомин

Александр
1

Я в целом согласен с тем что что-то запрещать это хуйня, но не согласен с тем что все ответственно ездят, вообще не все. Дебилов очень много, но что с ними делать непонятно. Особенно калят те кто по двое катаются, ломая нахуй тормоза и представляя еще большую угрозу т.к. при таком раскладе управлять гораздо сложнее.

Ответить

Андрей Николаев

Александр
–1

доказать, что <...> все, кто на них ездит ответственно относятся к вождению

есть очень много книг о том, как доказывать неправду)))

Ответить

KSA

2

Ждем джейлбрейк

Ответить

Саша

1

"...и надевать в поезде шлем." )))
 Так в правилах и запишите )))
Если чел на верхней полке  в поезде спит в шлеме - значит самокатчик )))

Ответить

Платон Маковский

–5

Человек ходит 5 км/ч. 15 км/ч это достаточно большая скорость, тем более на тротуаре. Так что всё равно быстрее, чем пешком, да и ногами перебирать не надо.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Платон
–1

я блять хожу со скорость 20 км/ч и ничего, а тут до 15 сократили... 

Ответить

Leha Shum

Дмитрий
0

Флешь?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Leha
0

доктор стренж

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Артур Голицын

0

В Ростове-на-Дону у Whosh тоже есть зоны с ограничением скорости

Ответить

Дмитрий Полоскунов

0

"водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем." 

Только в поезде или в принципе? 

Ответить

Serge Demichev

0

По мне так ограничение выгодно только для проката — меньше скорость, дольше едешь и больше прибыль. К том же есть же велосипеды, на которых можно и быстрее ехать… А во многих случаях теперь придется тащится сзади, вместо того просто объехать.

Ответить

Ваша Закладко

Serge
0

вперёд к динамическому ценообразованию лол

Ответить

Андрей Николаев

0

Жаль, на тротуарах не ограничили, такой трэш порой творится

Ответить

Роман Новиков

0

Страна заборов и запретов, хули

Ответить

Октябрьский американец

0

А хули пешеходам не указали держаться правой стороны, чтобы понимать, куда эта туша будет смещаться? 🤦🏼‍♂️

Ответить

Foma Kiniyaev

0

Просто к слову, в Европе как правило на таких самокатах стоит ограничение 20 км/ч вообще везде + 5 км/ч в пешеходных зонах. 

Ответить

Доступный франт

–1

Бля а можно в Казани такую хуевину включит Ъ а то я сам уже готов снижать им скорость

Ответить

Доступный франт

Доступный
0

Есть тут админы этой самокатской хуйни

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Доступный
0

По Баумана ограничевается у Whoosh

Ответить

Доступный франт

Дмитрий
0

Я по этому бомжатнику не хожу даже, всю улицу испаганили🌚

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук
Номер посвящен проблеме домашнего насилия.
556
Интернет
Тред: На Reddit делятся вещами, которые считаются нормальными в обществе, но на деле оказываются обманом
Свадьбы, похороны, чернила для принтера, круглые аквариумы и еда в аэропортах.
178
Истории
В заброшенных деревнях
Псковская область, наши дни. Гулял по двум деревням, в которых больше нет людей. Никого не осталось. Последние 25 лет у меня была возможность наблюдать это постепенное увядание.
245
Популярное за три дня
Twitter
5
Новости
Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук
Номер посвящен проблеме домашнего насилия.
556
Интернет
«Публика пришла смотреть на достойнейшего»: Евгений Понасенков посетил шоу «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»
По словам «маэстро», секрет неспешных прогулок из мемов заключается в размышлениях об истории.
209
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Закомплексованная…

ФАС уже возбудилось?

Иван Дмитриев

«Прочитай другую книгу»: все…

Foma Kiniyaev

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Zoibana

Израиль и ХАМАС объявили о…

AttentiveMilk

«Прочитай другую книгу»: все…

Suq Madiq

Шойгу: в России началось…

Zoibana

Израиль и ХАМАС объявили о…

Eugene Tackleberry

Шойгу: в России началось…

Agaf Onaf

Израиль и ХАМАС объявили о…

Завтра опять на…

«Прочитай другую книгу»: все…

Мистер Блондин

ФАС уже возбудилось?

Сергей Сергеич

Шойгу: в России началось…

Flow Glow

Шойгу: в России началось…

Завтра опять на…

«Прочитай другую книгу»: все…

Атлант поправил…

«Прочитай другую книгу»: все…

Suq Madiq

Шойгу: в России началось…

Алексей Волосач

ТАСС: причастным к…

Мистер Блондин

ФАС уже возбудилось?

шалом славяне

Шойгу: в России началось…

Anton Ponomarev

Шойгу: в России началось…
null