Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч Статьи редакции
Увеличить скорость самостоятельно не получится.
Ограничения максимальной скорости до 15 км/ч заработают на арендованных электросамокатах в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке, сообщил Дептранс в телеграм-канале.
Пока ограничения заметили только на самокатах Woosh. В компании пояснили vc.ru, что когда самокат попадает в зону, скорость автоматически плавно снижается. Электросамокаты в сервисе управляются системой, поэтому есть возможность добавлять ограничения. Функцию разработали ещё зимой, добавили в Whoosh.
Такое же ограничение ввели в кикшеринге Urent в парке ВДНХ, а в будущем скорость будут снижать и в других пешеходных зонах. Самокат автоматически снижает скорость — на уровне ПО установлена привязка к определённой географической зоне. Кроме Москвы, такие ограничение у Urent есть в Петербурге на Невском проспекте и других городах.
- В мае подобное ограничение предложили власти Петербурга;
- Д 20 км/ч ограничили скорость электросамокатов в Подмосковье;
- В России пока нет правил для электросамокатов, поэтому их водители относятся к пешеходам. Хотя из-за неясности правил самокатчиков часто штрафуют, как водителей мопедов;
- В апреле Общественная палата предложила признать мощные электросамокаты мопедами, из-за чего их водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем.
в самом центре москвы по тверской, на которой они старательно высаживали деревья для комфорта. ток вот комфорта не будет, пока рядом с тобой носятся и на протяжении 5км нельзя перейти дорогу по этой дороге
Там же подземки у каждого перекрёстка, нахуя прямо по полотну дороги переходить?
А, ну да, подземные переходы не нужны, давайте каждые 50 метров дороги въебём светофоры для пешеходов, чтобы уж наверняка центр весь встал.
Налоговый Женя
скорую, Варламова внутривенно
О, вы из тех урбанистов-теоретиков из твитора...
ну ты не совсем прав.
Посмотри на на центры европейских городов...
Приоритет пешехода. Машине в центре почти не место. (косплею Варламова).
Хотя, безусловно есть альтернатива - Сеул. Просто все в 10 полосных магистралях, пробок практически нет. Есть куча и подземных и наземных переходов(светофоры). Но смог просто фееричный... (мои впечатления)
P.S> я после Сеула делал длинную пересадку в Мск с посещением города. Мск на контрасте выглядит фанстастически убогой деревней...
P.PS. как я понимаю Сеул это копия американских городов и их модели в какой-то степени
Да, но при этом сравнима ли транспортная ёмкость Москвы (где за 2020-й только официально зарегистрированных т/c было 3 808 384, а к этому стоит прибавить транзитный иногородний транспорт и серые жоповозки, там все 5-6 млн. спокойно насчитается) и условной Варшавы? В случае, если закрыть центр для транспорта, представляете, какой пиздец начнётся сразу за садовым кольцом? Справятся ли магистрали города с таким? Вопрос риторический.
Да заебали вы со своими дорогами и машинами. Центр уже не справляется с транспортной нагрузкой. С каждым годом ситуация все хуже и хуже, но люди все-равно, сука, едут на машине в центр. Даже если будут после работы 2 часа в глухих пробках на месте стоять, они все-равно едут. Это нужно менять, нужно менять сознание людей. И да, переходы нужны через зебру\светофор.
Для них придумали пандусы или лифты
Там есть объявлении куда звонить если не работают. Кстати а ты может просто не дождался его ? Я как то по глупости решил вызвать лифт в переходе в на Ленинградке в районе трешки или динамо, я его ждали и ехал на нем минут 5.
Деловой Илья
Так переходы намного чаше, а вот тротуары только у кремля становиться нормальными до это п-ц иногда в 1метр шириной, по крайней мере по четной стороне.
Это больше вопрос к тому нужна ли вообще в центре 6 полоска (или 8?)
А подземные переходы на таких дорогах это лучшее что может быть, иначе остаются надземные или наземные, но где нужно ждать минимум 2-3 минуты и лучше в сторонке, и оглядываться по сторонам во всю если нету пробки.
Вот когда там останется по пару полос в каждом направлении тогда и можно будет поговорить про наземные регулируемые переходы, но они тоже не будут каждые 100 метров и днем там тоже особо не побегаешь через дорогу разве, что через сам поток.
Нет нигде в центре таких ограничений. Везде 40, максимум 60 км/ч, если мы не говорим про магистрали.
на тверской 60 + разрешённые 20 км/ч. Вот тебе и 80
Ну так они едут по дороге своей, а не по твоему тротуару. В чём проблема?
Книжный
В том, что гоняя 80 по центру они вылетают на тротуары, давят людей на нерегулируемых переходах, не успевают остановится на светофоре, наматываются на столбы, устраивают дтп, продолжать? Смертность на российских дорогах в 10-20 раз выше чем в Европе. Как думаете почему?
Думаю вас Варламов укусил
У тебя какая-то болезненная фиксация на Варламове. Детская травма? Или просто нравятся мальчики-одуванчики?
Смертность на российских дорогах в 10-20 раз выше чем в Европе
А чего сразу не в 100-200 раз? Что так пизданул, что так пизданул, но большие циферки красивее.
Хуйня какая-то эта картинка. На самом евростате такого исследования нет, его видимо делали https://twitter.com/rferl/status/802059478212497408 по базе евростата. Но я или тупой, или слепой, но в упор там таких данных не нахожу.
Но ладно, хуй с ним, можно взять Швейцарию с Норвегией. Только проблема в том, что в них суммарно народу живёт меньше, чем в Москве. А это значит, что нет муравейников. Нет ебиных площадей, когда из края в край два часа ехать. В Хельсинках ограничение 30км/ч везде, но ты размер Хельсинки себе представляешь?
Я не оправдываю смерти и долбаёбов за рулём, но "ААА, РАШКА, В 20 РАЗ ХУЖЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ" не одобряю.
Там же написано, что с евростата только данные брали, так же как с oecd и других открытых источников, по этим данным смертность в 10 раз выше.
По таблице ВОЗ смертность в 6 раз выше, но в одних странах представлена статистика за 2019 в других за 2013, в одних странах ВОЗ считал данные, в других (как в РФ) статистика предоставлена гиббд. После 2015 статистика резко пошла вниз потому что погибшими начали считать только тех кто умер на месте дтп, если человек умер через 2 в реанимации не приходя в сознание причину смерти укажут другую.
Окей, пойду в источнике искать. В табличных данных везде плюс-минус аналогично https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate.
Текущий кран
разрешённые
Скорее, нештрафуемые
Книжный
Нештрафуемые = разрешённые
Книжный
Это как с домашним насилием: физическую силу применять нельзя, но если отпиздил жену, то ничего страшного
нет же
Текущий кран
Эх, кто бы дал мне в 8:20 по центру хотя бы 40-50 погонять
Нефтяной Артем
Ловите депутата, который в 820 по центру едет
по центру по тротуару можно гонять 80?
Что за город?
Махачкала(заранее извиняюсь)?
Любой. 60 км/ч + 20 км/ч не штрафуются.
а когда успели отменить КоАП РФ Статья 12.15. п.2?
А, по тротуару. Сорри, вопрос настолько абсурдный, что мозг отфильтровал эту часть.
Думаю, когда ты чильно гуляешь по центру, а мимо по дороге несется скажем Газель со скоростью 90 (перед камерой сбросит до 80), может быть не очень комфортно.
А за шутку одних извинений будет мало. Смотри как бы с родителями видео не пришлось записывать
я вовремя исправил название города, еще в момент написания поста...
За мыслепреступление же вроде пока не извинялись.
По центру ограничение 40 в основном, а это 59.
Сколько там штрафов было у Эварда Била?
По данным столичного дептранса, Audi RS6, за рулем которой был Эдвард Бил, с начала года нарушила ПДД 566 раз. Но ни единого штрафа выписано не было. Почему? У машины просто нет собственника — прошлый владелец принудительно снял ее с регистрации, обратно на учет авто никто не поставил.
На самом деле, для пешехода большой разницы между 60 и 80 нет
А ему какое дело, что он забыл на дороге, у него тротуар есть.
Звонок для учителя
Зебра для водителя
Зебра для пешехода. Загорелся зелёный - иди. Я тоже на красном стою, на зелёный еду. А пешеход что особенный что ли.
Загорелся зелёный - иди
Нерегулируемые зебры, полагаю, надо обходить стороной?
Согласен, надо и в машинах на уровне ПО скорость ограничить
Диптранс
Увеличить скорость самостоятельно не получится
А ногой?
Обычно такие самокаты подтормаживают тебя, если пытаешься ногой / с горки разогнаться
Магнитный щит
Скорее всего выше 15кмч система рекуперации не даст разогнаться больше, самокат даже с горы не едет быстрее своего максимума в прошивке
водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем
Зачем ехать в поезде на самокате, да ещё и в шлеме ?
Недавно поехали на самокатах Вум от чистых до Третьяка, хотели по набережной, но логистика, прямо скажем, всратая. Стоит какой-то бизнесцентр, вокруг которого только машины норм себя чувствуют, с его территории нихуя не съехать на набережную, вокруг какие-то колдыбины, бордюры, сука, по колено, пришлось стаскивать самокаты с лестницы, а они не особо легкие, честно-то говоря. В итоге за час аренды заплатили по 600 рублей за каждый. За день до этого катались на Ситимобил, там вышло по 500р за час. Ебал, я эти самокаты и людей, которые не умеют на них ездить или берут для детей. Это вообще пиздец
Входной алмаз
Ебал, я эти самокаты и людей, которые не умеют на них ездить или берут для детей.
+1. Аллах дал им велосипед, а они на самокатах по ровненьким дорожкам катаются.
Покатался в командировке блять.
Вот бы конечно этим уебанам доказать, что электросамокат это не только развлечение для подростков, но и транспортное средство и все, кто на них ездит ответственно относятся к вождению. Все запретить нахуй. Скорее уже бы закон об "Завалите, население ебаное, плотите нологи и сидите дома"
Я в целом согласен с тем что что-то запрещать это хуйня, но не согласен с тем что все ответственно ездят, вообще не все. Дебилов очень много, но что с ними делать непонятно. Особенно калят те кто по двое катаются, ломая нахуй тормоза и представляя еще большую угрозу т.к. при таком раскладе управлять гораздо сложнее.
доказать, что <...> все, кто на них ездит ответственно относятся к вождению
есть очень много книг о том, как доказывать неправду)))
"...и надевать в поезде шлем." )))
Так в правилах и запишите )))
Если чел на верхней полке в поезде спит в шлеме - значит самокатчик )))
Человек ходит 5 км/ч. 15 км/ч это достаточно большая скорость, тем более на тротуаре. Так что всё равно быстрее, чем пешком, да и ногами перебирать не надо.
я блять хожу со скорость 20 км/ч и ничего, а тут до 15 сократили...
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"водителям необходимо будет иметь права категории «М» и надевать в поезде шлем."
Только в поезде или в принципе?
По мне так ограничение выгодно только для проката — меньше скорость, дольше едешь и больше прибыль. К том же есть же велосипеды, на которых можно и быстрее ехать… А во многих случаях теперь придется тащится сзади, вместо того просто объехать.
Просто к слову, в Европе как правило на таких самокатах стоит ограничение 20 км/ч вообще везде + 5 км/ч в пешеходных зонах.
По Баумана ограничевается у Whoosh