Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов Статьи редакции
По словам министра обороны, они способны воевать самостоятельно.
Шойгу рассказал об этом в рамках марафона «Новое знание». Его слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что «не может обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня». «Здесь тоже идёт большая работа», — сказал глава минобороны. О каком конкретно оружии идёт речь, министр не уточнил.
В апреле Шойгу рассказывал, что оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения — «одно из приоритетных направлений работы» ведомства. Тогда же он сообщил, что в стране ведутся научно-исследовательские работы по созданию новых роботов, проводятся испытания.
В 2017 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российский космический робот «Фёдор» научился стрелять с двух рук.
Я робот-долбаеб
рядовой Смирнов, ты сегодня у нас будешь роботом, шагом марш переодеваться.
дай этой рашке войны, сук когда ж эти маразматики дурачки уже закончат существовать...
Гладкий Даниль
Ты надеешься, Шойгу сам пойдёт воевать? Будет сбрасывать пушечное мясо, пока оно не закончится, а когда закончится, мы станем пушечным мясом, вон уже щас резервистов на сборы зовут :/
Резервистов зовут каждый год на сборы, хоть и в небольших количествах.
Склонный Женя
Когда переформатируют Россию заложив ее будущее на 50-100 лет вперед
Началось серийное производство боевых роботов
«Здесь тоже идёт большая работа», — сказал глава минобороны. О каком конкретно оружии идёт речь, министр не уточнил.
У нас есть боевые роботы и новое супероружие, но мы их не покажем.
они способны воевать самостоятельно.
Нооо призыв срочников мы все равно отменять не будем
роботы тоже будут косить от армии
Склонный Женя
Через справку о наркоте
Я ему конечно верю, разве могут быть сомнения)) и чинить сами себя будут.
По запаху.
От своих, мирных, гражданских - русским духом пахнет, запахом избы и скрепы.
А остальных всех можно валить, один хер Россия в кольце врагов.
Самостоятельно воевать, но в какую сторону?
Сегодня просто апофеоз пепца, столько обдолбаных новостей за раз я еще не видела!
@Ольга Щербинина там ещё видео есть с роботом на машине
В демонстрации новой ракеты на послании Путина использовали анимацию из фильма Первого канала 2007 года https://republic.ru/posts/89798
А его вообще рендерят.
Рассказы господин Шойгу меня не пугают, веселят даже. А вот псы механические из Бостон Динамикс меня пугают. Интересно американский враг уже вооружил собак автоматическим оружием?
тоже пугают) будут вычислять , догонять и уничтожать неугодных в будущем....возможно)
Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов
я даже знаю где он вдохновился идеей
Ну если это роботы для войны в Сирии, то можно и с нынешними тупыми ИИ их выпускать, будут во все стороны стрелять) я молчу про вопросы типа автономности или перехвата управления, уверен, российская армия их точно решила)
Ну логично. Ресурсы для этого дела есть. Без иронии