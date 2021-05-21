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Новости
Ольга Щербинина

Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов Статьи редакции

По словам министра обороны, они способны воевать самостоятельно.

63 63 комментария
1908 просмотров

Шойгу рассказал об этом в рамках марафона «Новое знание». Его слова приводит РИА «Новости».

Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать.

Сергей Шойгу

Он добавил, что «не может обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня». «Здесь тоже идёт большая работа», — сказал глава минобороны. О каком конкретно оружии идёт речь, министр не уточнил.

В апреле Шойгу рассказывал, что оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения — «одно из приоритетных направлений работы» ведомства. Тогда же он сообщил, что в стране ведутся научно-исследовательские работы по созданию новых роботов, проводятся испытания.

В 2017 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российский космический робот «Фёдор» научился стрелять с двух рук.

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#новости #шойгу #роботы #военные

63 63 комментария
14
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Хан Соло

22

Я робот-долбаеб 

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Сергей Сергеич

Хан
0

Нужно доработать

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Aleksei Poimtsev

18

Оок ;)

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Rodion Kutsaev

11

рядовой Смирнов, ты сегодня у нас будешь роботом, шагом марш переодеваться.

Ответить

aliftin

11

Где-то сейчас актер внутри куклы робота Алеши:

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Suq Madiq

aliftin
0
Ответить

акклиматизатор

8

дай этой рашке войны, сук когда ж эти маразматики дурачки уже закончат существовать...

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Гладкий Даниль

акклиматизатор
0

Ты надеешься, Шойгу сам пойдёт воевать? Будет сбрасывать пушечное мясо, пока оно не закончится, а когда закончится, мы станем пушечным мясом, вон уже щас резервистов на сборы зовут :/

Ответить

Luchano Spaguetti

Гладкий
1

Резервистов зовут каждый год на сборы, хоть и в небольших количествах. 

Ответить

Склонный Женя

акклиматизатор
0

Когда переформатируют Россию заложив ее будущее на 50-100 лет вперед 

Ответить

Ответный каякер

акклиматизатор
0

призывают в армию воевать с рашкой

конец

Ответить

Трагический завод

5
Ответить

Ksenobait

5

Началось серийное производство боевых роботов

«Здесь тоже идёт большая работа», — сказал глава минобороны. О каком конкретно оружии идёт речь, министр не уточнил.

У нас есть боевые роботы и новое супероружие, но мы их не покажем.

Ответить

Flow Glow

Ksenobait
0

«Здесь тоже идёт большая работа» - это точно девочка! Он еще и фкминист епта))))

Ответить

Bulat Akhmetshin

4

Роботы Федоры надеюсь?

Ответить

Алексей Иванов

3

они способны воевать самостоятельно.

Нооо призыв срочников мы все равно отменять не будем

Ответить

Rodion Kutsaev

Алексей
3

роботы тоже будут косить от армии

Ответить

Склонный Женя

Rodion
0

Через справку о наркоте 

Ответить

Rodion Kutsaev

Склонный
2

хронический троян зрения

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

3

...серийное производство боевых роботов.

Ответить

Производственный пёс_анон

3
Ответить

Ваша Закладко

Производственный
0

мочим намьестников и всьё

Ответить

Rodion Kutsaev

2
Ответить

Smaug The Terrible

2

Так и запишем. Шойгу наконец посмотрел Железного Человека 2

Ответить

Радиационный царапун

2

Я ему конечно верю, разве могут быть сомнения)) и чинить сами себя будут.

Ответить

Alexander Revan

2

Ждем когда США начнут производство клонов.

Ответить

Вертикальный шмель

0

Как робот отличит мирного гражданина от солдата вражеской армии?

Ответить

Smaug The Terrible

Вертикальный
5

Зачем отличать?

Ответить

Eugard

Вертикальный
3

По запаху.
От своих, мирных, гражданских - русским духом пахнет, запахом избы и скрепы.
А остальных всех можно валить, один хер Россия в кольце врагов.

Ответить

Marow from Neverland

Вертикальный
1

в России это суд не особо отличает, а тут робот

Ответить

Официальный щит

Вертикальный
1

На небе разберутся

Ответить

Smaug The Terrible

1

Самостоятельно воевать, но в какую сторону?

Ответить

Rodion Kutsaev

Smaug
0

обои

Ответить

Azat Khalilov

1

Хахахах сука смешно

Ответить

Flow Glow

1

Сегодня просто апофеоз пепца, столько обдолбаных новостей за раз я еще не видела!

Ответить

Romario

Flow
0

Подожди до завтра! 

Ответить

Flow Glow

Romario
0

Не пугайте так! Завтра суббота и новости только про шашлыки и клещей)

Ответить

Владимир Филатов

0

боевых пидарасов (из анекдота)

Ответить

Zero-one-one

0

@Ольга Щербинина там ещё видео есть с роботом на машине

Ответить

Ольга Щербинина

Zero-one-one
0

что-то не вижу, кинешь ссылку?

Ответить

Zero-one-one

Ольга
0

Там coub))) 

Ответить

Eugard

0

.

Ответить

Старинный звук

0

Это они ещё в Metal Gear Solid не играли. Там придумали управлять стрелковым оружием через нано машины , типа русский солдат не мог бы стрелять из трофейного или левого натовского оружия

Ответить

Налоговый дебаркадер

0
Ответить

Eugard

0

Комментарий удалён по многочисленным просьбам.

Ответить

Иван Антипов

0

В демонстрации новой ракеты на послании Путина использовали анимацию из фильма Первого канала 2007 года https://republic.ru/posts/89798

Ответить

Андрей Охапкин

0

Metal Gear, it can't be!

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Диванный Аналитик

0

А его вообще рендерят.

Ответить

Rodion Kutsaev

Диванный
0

лучше, будет видеозапись как рендерят

Ответить

Игнат Теремов

0

Вот так теперь называют срочников , оставшихся без обеда

Ответить

Eugard

0
Ответить

С H А P Р i Е

0

Боевых пидорасов

Ответить

Доступный франт

0

В комментариях разве только воевать смогут

Ответить

Николай Иванов

0

А военный призыв отменят? 

Ответить

Dany Boy

0

Рассказы господин Шойгу меня не пугают, веселят даже. А вот псы механические из Бостон Динамикс меня пугают. Интересно американский враг уже вооружил собак автоматическим оружием?

Ответить

Сергей Дворниченко

Dany
0

тоже пугают) будут вычислять , догонять и уничтожать неугодных в будущем....возможно)

Ответить

test

0
Ответить

Suq Madiq

0

 Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов

я даже знаю где он вдохновился идеей

Ответить

Иван Иванович

0

Ну если это роботы для войны в Сирии, то можно и с нынешними тупыми ИИ их выпускать, будут во все стороны стрелять) я молчу про вопросы типа автономности или перехвата управления, уверен, российская армия их точно решила)

Ответить

Anton Ponomarev

0

А мультики покажут? Иначе не поверю!

Ответить

Alex Fielding

–1

Ну логично. Ресурсы для этого дела есть. Без иронии

Ответить

Alex Fielding

Alex
0

Русофобы ебаные дизлайкают.

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Eugene Tackleberry

Alex
0

Есть. На Шойгу шерсть

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