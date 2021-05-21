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Новости
Ольга Щербинина

Бывший мэр шведского Гётеборга бросила политику и стала водителем мусоровоза Статьи редакции

Женщина говорит, что неё нынешняя работа гораздо спокойнее.

30 30 комментариев
1750 просмотров

56-летняя Энн-Софи Херманссон занимала пост главы города с 2016 по 2018 год. У неё не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузов. Учиться она пошла из-за совета, полученного от отца — всегда иметь запасной вариант на случай увольнения, пишет Squeekly.

Так Херманссон стала мусорщицей. «Люди продолжают спрашивать меня, какого чёрта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду», — рассказала она. По её словам, политическая жизнь была очень беспокойной. Нынешняя работа не обходится без сложностей, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков.

У неё 12,5 тысяч подписчиков в твиттере, где она регулярно публикует интересные истории о себе и своих коллегах. «По крайней мере, мне теперь никто не досаждает. Переход от работы политиком к работе мусорщиком — это не так уж плохо», — считает Херманссон.

Ann-Sofie Hermansson @soffangbg
Lunch för arbetsstyrkan på kärltvätten Renova på Kristi Flygare. Carro, Stefan, Rudolf och Mikael. Bästa gänget. https://t.co/oYxVjPjOvQ

Херманссон родилась в 1964 году на острове Тьёрн. В 19 лет она начала работать на завод Volvo Cars, где занималась перевозкой запчастей, а позже присоединилась к профсоюзу металлургов. Так началась её политическая карьера.

#новости #швеция #политика

30 30 комментариев
31
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30 комментариев
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Твоего деда дед

39

Бывший президент РФ бросил политику и стал диктатором

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Нормативный спрей

Твоего
14

Бывший президент УКРАИНЫ бросил политику и стал фермером в Ростове

Ответить

Алексей Крылов

Твоего
4

Бывший президент США бросил политику и стал обычным миллионером. 

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Законодательный Мика

Твоего
0

Бывших президентов РФ не бывает

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Алексей Крылов

Законодательный
2

Президенты  бывают, а диктаторов бывших и правда нет) 

Ответить

Законодательный

Алексей
0

Хороший ответ

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Миша Копейкин

5

 Женщина говорит, что неё нынешняя работа гораздо менее грязная

Ответить

Зимний кофе

3

Схвачу минусов, но мне кажется что это какая-то предвыборная кампани для следующих выборовя, типа ближе к народу

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Деловой паркур

Зимний
1

Время покажет
Муниципалитет - работа ведь не из спокойных, далеко нет, даже в типо тепличной западной Европке, мне вот полностью понятна ее мотивация

Ответить

Виталий Чухнов

1

У нас бросают политику когда уже накопили достаточно 

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Bruce Wayne

Виталий
0

то есть никогда ?

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ну и в чем он не прав

1

скрывающая боль

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Дмитрий Орлов

1
Ответить

Системный турник

1

фотка с обеда выглядит душевно, каеф))

тоже готов быть мусорщиком в Швеции, не думаю, что это хуже рутины на большинстве других работ

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Миша Копейкин

1

Она просто косплеит Вана из "Град Обречённый" Стругацких

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Ra

0

а главное разницы в зарплате нет, социализм! Не важно кто ты - ученый, врач, спецназовец, или переворачиватель котлет в маке, не важно, сколько лет ты потратил на обучение - 0 или 10 лет, получать вы все будете одинаково +/- 100 евро. Вот это страна!

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Двойной Кирилл

Ra
1

Здравствуйте 
Мне кажется вы пиздабол
До свидания

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Вертикальный шмель

Двойной
0

Странно, что архитектор получает на уровне спеца в сельском хозяйстве.

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Дмитрий Иванов

0

Гендерный парадокс

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Нормативный спрей

0

Чёт кек
Ну и на куя ты сюда пришла

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Саша

0

Лужков (царствие небесное) в сельское хозяйство подался.

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Саша

0

И афрошвед на фоточке , как положено )))

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Bkmz Иванов

0

Оленька, душа моя, я ни разу не графоман, но кажется ли тебе что последнее предложение лишние? Как-то не читаемо штоли, или это нормально? Спасибо пожалуйста

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Bkmz Иванов

Bkmz
0

Графоман - вот тоже напишешь х**ню какую-то. Именно что графоман. Ещё раз добрый вечер

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Alex Fielding

0

Бывший хуй все бросил и стал пездою

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Роман Новиков

0

Когда Беглов бросит работу и станет заключённым крестов?

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Алексей Крылов

0
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Marat Khamadeev

0
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dogecoin

0

она просто прочла пару лонгов @Vitalii Lepeshev 

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Николай Иванов

0

все работы хороши!

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