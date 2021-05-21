Бывший мэр шведского Гётеборга бросила политику и стала водителем мусоровоза Статьи редакции
Женщина говорит, что неё нынешняя работа гораздо спокойнее.
56-летняя Энн-Софи Херманссон занимала пост главы города с 2016 по 2018 год. У неё не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузов. Учиться она пошла из-за совета, полученного от отца — всегда иметь запасной вариант на случай увольнения, пишет Squeekly.
Так Херманссон стала мусорщицей. «Люди продолжают спрашивать меня, какого чёрта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду», — рассказала она. По её словам, политическая жизнь была очень беспокойной. Нынешняя работа не обходится без сложностей, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков.
У неё 12,5 тысяч подписчиков в твиттере, где она регулярно публикует интересные истории о себе и своих коллегах. «По крайней мере, мне теперь никто не досаждает. Переход от работы политиком к работе мусорщиком — это не так уж плохо», — считает Херманссон.
Херманссон родилась в 1964 году на острове Тьёрн. В 19 лет она начала работать на завод Volvo Cars, где занималась перевозкой запчастей, а позже присоединилась к профсоюзу металлургов. Так началась её политическая карьера.
Бывший президент РФ бросил политику и стал диктатором
Нормативный спрей
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Законодательный Мика
Бывших президентов РФ не бывает
Президенты бывают, а диктаторов бывших и правда нет)
Деловой паркур
Время покажет
Муниципалитет - работа ведь не из спокойных, далеко нет, даже в типо тепличной западной Европке, мне вот полностью понятна ее мотивация
У нас бросают политику когда уже накопили достаточно
а главное разницы в зарплате нет, социализм! Не важно кто ты - ученый, врач, спецназовец, или переворачиватель котлет в маке, не важно, сколько лет ты потратил на обучение - 0 или 10 лет, получать вы все будете одинаково +/- 100 евро. Вот это страна!
Оленька, душа моя, я ни разу не графоман, но кажется ли тебе что последнее предложение лишние? Как-то не читаемо штоли, или это нормально? Спасибо пожалуйста
Графоман - вот тоже напишешь х**ню какую-то. Именно что графоман. Ещё раз добрый вечер