Прокуратура отправила клип Моргенштерна и DJ Smash на экспертизу, чтобы проверить «оскорбление чувств верующих» Статьи редакции
Результаты ожидаются не ранее октября.
Прокуратура Москвы даст правовую оценку клипу Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна», в котором артисты появляются в образах католических священников и устраивают вечеринку в храме перед апокалипсисом. Для этого видео направили на психолого-лингвистическую экспертизу, пишет ТАСС.
Об этом стало известно из ответа прокуратуры на обращение главы профильного комитета Госдумы и члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип. Депутат попросил прокуратуру проверить ролик «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности».
Пока прокуратура не нашла оснований для «принятия мер реагирования». Результаты экспертизы появятся не ранее четвёртого квартала года.
Ремейк хита нулевых годов вышел в начале апреля и к текущему моменту собрал более 23 миллионов просмотров на ютуб-канале Моргернштерна. В начале ролика есть дисклеймер, напоминающий, что артисты не «имеют цели оскорбить кого-то, в том числе чувства верующих». Также есть указание о возрасте — «Строго 18+».
Да все норм будет, не переживайте. DJ Smash в "Putin team" входил, проверенный патриот. И второй такой же.
Можно ещё за татуировку его привлечь, пожизненное сразу.
Блен, над было на прокурора учиться
члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип
коммунист защищает чувства верующих? ахаххахаха
Вот это я понимаю Моргенштерн здорового человека.
А не этот тупой подпёздыш с татуированной рожей
А еще пусть каждому оскорбившемуся, моральную компенсацию в размере 10 мрот)))
члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип.
КПРФ! Коммунистическая Партия Российской Федерации! Это уже больше похоже на шизофрению
Ну вот опять, пиздюки находят друг друга, этот цикл никогда не завершится