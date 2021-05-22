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Новости
Сергей Звезда

Прокуратура отправила клип Моргенштерна и DJ Smash на экспертизу, чтобы проверить «оскорбление чувств верующих» Статьи редакции

Результаты ожидаются не ранее октября.

21 21 комментарий
976 просмотров

Прокуратура Москвы даст правовую оценку клипу Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна», в котором артисты появляются в образах католических священников и устраивают вечеринку в храме перед апокалипсисом. Для этого видео направили на психолого-лингвистическую экспертизу, пишет ТАСС.

Об этом стало известно из ответа прокуратуры на обращение главы профильного комитета Госдумы и члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип. Депутат попросил прокуратуру проверить ролик «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности».

Пока прокуратура не нашла оснований для «принятия мер реагирования». Результаты экспертизы появятся не ранее четвёртого квартала года.

Ремейк хита нулевых годов вышел в начале апреля и к текущему моменту собрал более 23 миллионов просмотров на ютуб-канале Моргернштерна. В начале ролика есть дисклеймер, напоминающий, что артисты не «имеют цели оскорбить кого-то, в том числе чувства верующих». Также есть указание о возрасте — «Строго 18+».

#новости #право #религия

21 21 комментарий
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21 комментарий
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colonel torchere

9

На какую же хуйню идут мои налоги, господи боже

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Неизменный велосипед

5

привлеките морга за богатый образ жизни, меня это правда пиздец как оскорбляет

Ответить

Сергей Звезда

Неизменный
0

зависть?

Ответить

Сергей Сергеич

Сергей
4

Ну а какого хуя он, а?

Ответить

Неизменный велосипед

Сергей
0

нет, но чувствую себя некомфортно(

Ответить

Kenny SP

5

Да все норм будет, не переживайте. DJ Smash в "Putin team" входил, проверенный патриот. И второй такой же.

Ответить

allah213

4

Можно ещё за татуировку его привлечь, пожизненное сразу.

Блен, над было на прокурора учиться

Ответить

Способ Удержания Бобра

allah213
0

Не похоже что на них учатся

Ответить

Алексей Иванов

1

члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип

коммунист защищает чувства верующих? ахаххахаха

Ответить

Виталий Куликов

Алексей
0

Наслушаются Бабангиды, а потом им святой Сталин освещает путь.

Ответить

Неизменный велосипед

0

а судьи кто?

Ответить

С H А P Р i Е

Неизменный
2
Ответить

Локальный пистолет

0

Просто ради интереса решил посмотреть, что они сотворили.

Бже, смэшу вообще не платят что ли?
Текст морга "впечатляет", конечно.. 🤦🏼‍♂️

Ответить

сироп от щекотки

0
Rammstein - Morgenstern (Official Audio)
► Website: http://www.rammstein.com► Shop: http://shop.rammstein.deBiography:Rammstein was formed…
m.youtube.com
Ответить

Руслан Астратов

сироп
0

Вот это я понимаю Моргенштерн здорового человека.

А не этот тупой подпёздыш с татуированной рожей

Ответить

Виталий Куликов

0

Осуждаем оскорбления чувств католиков и алкоголиков, хто?

Ответить

Kris Stone

0

А еще пусть каждому оскорбившемуся, моральную компенсацию в размере 10 мрот)))

Ответить

Эльдар Рязанов

0

члена КПРФ Сергея Гаврилова, который в апреле предложил заблокировать клип.

КПРФ! Коммунистическая Партия Российской Федерации! Это уже больше похоже на шизофрению

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Ну вот опять, пиздюки находят друг друга, этот цикл никогда не завершится

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Максим Манчестер

0

Вопрос: сколько рэпер заплатил прокурору?

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Argumenta Ambigua

0

Бл.. Сергей, 2021 год, DJ Smash @Сергей Звезда 

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