Отчёт появился перед Глобальным саммитом здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали миллиардерами — это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин. Эти данные подсчитал People's Vaccine Alliance, который объединяет многих международных правозащитников.

Отчёт привела благотворительная организация Oxfam, также указавшая предположительное состояние новых долларовых миллиардеров:

гендиректор американской Moderna Стефан Бансель — 4,3 млрд долларов;

сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — 4 млрд;

инвестор Moderna Тимоти Спрингер — 2,2 млрд;

глава совета директоров Moderna Нубар Афеян — 1,9 млрд;

глава компании ROVI, производящей упаковки для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте — 1,8 млрд;

инвестор Moderna Роберт Лангер — 1,6 млрд;

соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — 1,3 млрд;

Соучредитель CanSino Biologics Цю Дунсу — 2 млрд;

Соучредитель CanSino Biologics Мао Хуайхуа — 1 млрд.

В совокупности состояние новых долларовых миллиардеров доходит до 19,3 млрд долларов. People's Vaccine Alliance со ссылкой на данные ООН отметила, что этой суммы хватило бы на вакцинацию более 775 миллионов человек с странах с низким уровнем дохода. Активисты основывались на том, что вакцина от пяти ведущих производителей стоит в среднем 19 долларов. Пока государства, на которые обращают внимание правозащитники, получили всего 0,2% общего объёма вакцин из-за дефицита ресурсов и препаратов.

В состав People's Vaccine Alliance входят многие международные правозащитные и гуманитарные организации, включая Oxfam, Amnesty International и UNAIDS. На саммите 21 мая в Италии, перед которым активисты и опубликовали отчёт, страны обсуждали пути противодействия пандемии, в том числе несправедливое распределение вакцин и отказ от интеллектуальной собственности на них. От России выступала замглавы правительства Татьяна Голикова.