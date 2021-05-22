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Сергей Звезда

Правозащитники насчитали девять новых долларовых миллиардеров, заработавших на вакцинах против Covid-19 Статьи редакции

Отчёт появился перед Глобальным саммитом здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали миллиардерами — это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин. Эти данные подсчитал People's Vaccine Alliance, который объединяет многих международных правозащитников.

Отчёт привела благотворительная организация Oxfam, также указавшая предположительное состояние новых долларовых миллиардеров:

  • гендиректор американской Moderna Стефан Бансель — 4,3 млрд долларов;
  • сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — 4 млрд;
  • инвестор Moderna Тимоти Спрингер — 2,2 млрд;
  • глава совета директоров Moderna Нубар Афеян — 1,9 млрд;
  • глава компании ROVI, производящей упаковки для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте — 1,8 млрд;
  • инвестор Moderna Роберт Лангер — 1,6 млрд;
  • соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — 1,3 млрд;
  • Соучредитель CanSino Biologics Цю Дунсу — 2 млрд;
  • Соучредитель CanSino Biologics Мао Хуайхуа — 1 млрд.

В совокупности состояние новых долларовых миллиардеров доходит до 19,3 млрд долларов. People's Vaccine Alliance со ссылкой на данные ООН отметила, что этой суммы хватило бы на вакцинацию более 775 миллионов человек с странах с низким уровнем дохода. Активисты основывались на том, что вакцина от пяти ведущих производителей стоит в среднем 19 долларов. Пока государства, на которые обращают внимание правозащитники, получили всего 0,2% общего объёма вакцин из-за дефицита ресурсов и препаратов.

В состав People's Vaccine Alliance входят многие международные правозащитные и гуманитарные организации, включая Oxfam, Amnesty International и UNAIDS. На саммите 21 мая в Италии, перед которым активисты и опубликовали отчёт, страны обсуждали пути противодействия пандемии, в том числе несправедливое распределение вакцин и отказ от интеллектуальной собственности на них. От России выступала замглавы правительства Татьяна Голикова.

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19 #деньги

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Зимний корабль

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не вижу в списке производителей чипов

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Сергей Звезда

Зимний
1

Посмотри наверх, они же все на вышках 5G сидят

Ответить

Дима Орлов

Зимний
0

Так это старые миллиардеры, в списке только новые

Ответить

ну и в чем он не прав

1

на это и был весь расчет; мы просто помогаем богатеть фармкомпаниям, вот и все

Ответить

Владимир Филатов

ну
12

А как по-твоему должны делаться вакцины? 

Ответить

ну и в чем он не прав

Владимир
–11

они должны делаться так, чтобы никто на них не богател; логика извлечения прибыли превращает все в товар, и это печально

Ответить

Эффективный звук

ну
15

Деньги - один из стимулов работать. У нас ещё не коммунизм.

Ответить

Андрей Охапкин

Эффекти…
3

А когда будет коммунизм? Имеет ли смысл мне прятать моё зерно уже сейчас

Ответить

ну и в чем он

Эффекти…
–5

величайшие произведения искусства и научные открытия делались не ради денег, хотя деньги тоже по-своему влияли; просто мы живем в обществе, в котором логика извлечения прибыли принята за норму, и это весьма печально

Ответить

Lolllp

ну
1

"величайшие произведения искусства и научные открытия делались не ради денег"

но ты живешь в доме, который построили ради денег
кушаешь еду, которую вырастили ради денег
носишь одежду, которую сшили ради денег
отрабатываешь раны хлоргексидином, который производят ради денег
вакцина в этакая же рядовая штука, базовая потребность и она не претендует на звание "величайшего творения человека"

Ответить

ну и в чем он

Lolllp
0

эйнштейн, например, теорию относительности не ради денег придумал, и вообще наука в целом не ради денег работает, а ради людей, во имя истины; почему же все остальное так заточено на деньги? все дело в капиталистической пропаганде, которая пытается убедить людей, что жить ради прибыли это нормально

Ответить

Andre

ну
0

так и сейчас никто не мешает что-то изучать в свободное от работы время
вот мы с тобой пиздим в комментах, а могли бы математические задачи грызть

Ответить

ну и в

Andre
0

одно другому не мешает, можно пообщаться, а потом погрызть чего-нибудь)

Ответить

Andre

ну
0

Ну вот, жду статью про твои открытия здесь :)

Ответить

Владимир

Andre
0

он лишь хуйню писать умеет

Ответить

ну и в чем он

Lolllp
–2

я живу в доме, который построили при советской власти не ради денег, а ради людей; все остальное, к сожалению, сейчас делается ради денег, и это, конечно, печально

Ответить

Askel

ну
0

Величайшие произведения искусства - это какие?) Разве что где-то в античности, и то вряд ли. 

Ответить

ну и в чем он

Askel
0

"черный квадрат" малевича, например, который вообще предлагал сжечь все музеи и уничтожить все картины)) наш человек ;)

Ответить

Askel

ну
2

Это такой же популизм от мира искусства, как предложения в духе "накормим всех голодных" от мира политики) 

Ответить

ну и в

Askel
0

нет, это вполне реально, просто пока не получилось)

Ответить

Владимир

ну
–1

Не считаю это искусством

Ответить

ну и в

Владимир
1

"черный квадрат" это картина, которая признана величайшим произведением искусства, как "фонтан" марселя дюшана, например, или "джаконда" да винчи, поэтому можешь, конечно, не считать, но это никак не влияет на суть дела

Ответить

Энергетический

ну
4

А ты тоже за бесплатно работаешь?

Ответить

ну и в чем он

Энергет…
–3

я работаю за пособие по безработице ;)

Ответить

Андрей Лузин

ну
0

Короче, на наши налоги живёшь

Ответить

ну и в чем он

Андрей
0

я тоже налоги плачу)

Ответить

Ценный клуб

ну
0

Скорее сокращение эпидемиологов почти до нуля, привело к такому результату.

Ответить

Сергей Сергеич

ну
0

Гребаный китаец, наверняка в доле

Ответить

Grisha Pivovarov

4

Я думал правозащитники защищают права человека, а деньги считают бухгалтеры.

Ответить

Миша Копейкин

Grisha
0

Неправильно думал. Профессии - это не море, разделённое Моисеем. Они друг с другом пересекаются и перекрывают друг друга. Особенно в вопросах сложных и комплексных.

Ответить

Тарас Никулин

2

этой суммы хватило бы на вакцинацию более 775 миллионов человек с странах с низким уровнем дохода

Хорошо, что состояние можно обналичить прямо вот сейчас и сразу же все потратить!

Ответить

Миша Копейкин

Тарас
0

Специально чтобы доказать твою неправоту, пойду прямо сейчас и обналичу все свои 10к, лежащие на карте

Ответить

Филипп Гийар

Тарас
0

Могли бы пожертвовать фондам акции модерны, которые эти фонды затем медленно бы продавали. Да, возможно, получился бы дисконт порядка 20%, но это не большая проблема (ну 500 млн вместо 700, идея остаётся той же).

Ответить

George Jejeya

2

умные люди несколько лет предупреждали, что следующая эпидемия может поставить раком всю цивилизацию

умные люди вкладывали бабло в жизненно важные высокие технологии

умные люди стали миллиардерами

дурачки теперь рассказывают про ЗАГОВОР

Ответить

Андрей Охапкин

George
0

В заговоры верить легко и интересно

Ответить

Комсомольский бас

0

Сергей, привет, ты реально в АП недавно был? или я повёлся на постиронию Персиянинова?

Ответить

Сергей Звезда

Комсомольский
5

Если АП — это Ахерительный Полет в отпуск, то да 

Ответить

Миша Копейкин

Сергей
0

А если Администрация Президента?

Ответить

Сергей Звезда

Миша
0

то нет 

Ответить

Andre Macareno

1

А сосаети все биткоины майнит

Ответить

Солнечный Петя

1

глава компании ROVI, производящей упаковки для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте — 1,8 млрд

А что так можно было ?

Ответить

Эффективный звук

Солнечный
0

Производить упаковку?

Ответить

Солнечный Петя

Эффективный
0

Заработать на этом 2 ярда зелени.

Ответить

Эффективный звук

Солнечн…
0

Ну они же не только упаковку для Moderna. В статье же сказано, что заработали не с вакцин, а "С начала пандемии коронавируса ... стали миллиардерами". То есть бизнес (а может и несколько бизнесов) у этих людей развивается, в том числе и на продаже вакцины, но не только.

Ответить

Солнечный Петя

Эффекти…
0

Да вроде  везде написано что именно на вакцине от ковида заработали.
заработавших на вакцинах против Covid-19

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали миллиардерами — это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин.

Ответить

Эффективный звук

Солнечн…
0

Они заработали на вакцине? Да, но это не отменяет того, что зарабатывали ещё на чём-то.
это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин

Они на этом хорошо заработали? Безусловно, но это не отменяет того, что зарабатывали ещё на чём-то.

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

–7

А вы и дальше думайте, что коронавирус существует

Ответить

Английский фитиль

2.2.5
2

Я от него чуть не сдох

Ответить

Тарас Никулин

Английский
3

Тебе показалось

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

Английский
–1

Откуда ты знаешь, что от него? Врачи сказали?

Ответить

Имя Фамилия

2.2.5
0

Запили лонгрид от чего все болеют и умирают на самом деле. Повесели тжников в выходной день.

Ответить

Владимир Филатов

Имя
0

от жизни собачьей

Ответить

Влюбленный волк

0

Отчёт привела благотворительная организация Oxfam, также указавшая предположительное состояние новых долларовых миллиардеров

Благотворительная организация тоже считает деньги в чужих карманах. При том, что на эти деньги она как раз и существует

Ответить

Солнечный Петя

Влюбленный
0

А ты думаешь им просто так деньги дают ?

Ответить

Влюбленный волк

Солнечный
0
Ответить

Фантастический калькулятор

0

Интересно, как у учёных из Гамалеи дела, надеюсь они не за идею работали?

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Жаль, что Гинцбург и фармацевты Гамалеи не разбогатели хотя бы на 10% от остальных

Ответить

Павел Тюренков

–1

Думаю, люди создающие вакцину работают за зарплату, а люди ставшие миллиардерами - абсолютные никчемные бездельники, нажившиеся на чужом труде

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