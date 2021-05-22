Правозащитники насчитали девять новых долларовых миллиардеров, заработавших на вакцинах против Covid-19 Статьи редакции
Отчёт появился перед Глобальным саммитом здравоохранения.
С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали миллиардерами — это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин. Эти данные подсчитал People's Vaccine Alliance, который объединяет многих международных правозащитников.
Отчёт привела благотворительная организация Oxfam, также указавшая предположительное состояние новых долларовых миллиардеров:
- гендиректор американской Moderna Стефан Бансель — 4,3 млрд долларов;
- сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — 4 млрд;
- инвестор Moderna Тимоти Спрингер — 2,2 млрд;
- глава совета директоров Moderna Нубар Афеян — 1,9 млрд;
- глава компании ROVI, производящей упаковки для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте — 1,8 млрд;
- инвестор Moderna Роберт Лангер — 1,6 млрд;
- соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — 1,3 млрд;
- Соучредитель CanSino Biologics Цю Дунсу — 2 млрд;
- Соучредитель CanSino Biologics Мао Хуайхуа — 1 млрд.
В совокупности состояние новых долларовых миллиардеров доходит до 19,3 млрд долларов. People's Vaccine Alliance со ссылкой на данные ООН отметила, что этой суммы хватило бы на вакцинацию более 775 миллионов человек с странах с низким уровнем дохода. Активисты основывались на том, что вакцина от пяти ведущих производителей стоит в среднем 19 долларов. Пока государства, на которые обращают внимание правозащитники, получили всего 0,2% общего объёма вакцин из-за дефицита ресурсов и препаратов.
В состав People's Vaccine Alliance входят многие международные правозащитные и гуманитарные организации, включая Oxfam, Amnesty International и UNAIDS. На саммите 21 мая в Италии, перед которым активисты и опубликовали отчёт, страны обсуждали пути противодействия пандемии, в том числе несправедливое распределение вакцин и отказ от интеллектуальной собственности на них. От России выступала замглавы правительства Татьяна Голикова.
на это и был весь расчет; мы просто помогаем богатеть фармкомпаниям, вот и все
А как по-твоему должны делаться вакцины?
они должны делаться так, чтобы никто на них не богател; логика извлечения прибыли превращает все в товар, и это печально
Эффективный звук
Деньги - один из стимулов работать. У нас ещё не коммунизм.
А когда будет коммунизм? Имеет ли смысл мне прятать моё зерно уже сейчас
величайшие произведения искусства и научные открытия делались не ради денег, хотя деньги тоже по-своему влияли; просто мы живем в обществе, в котором логика извлечения прибыли принята за норму, и это весьма печально
"величайшие произведения искусства и научные открытия делались не ради денег"
но ты живешь в доме, который построили ради денег
кушаешь еду, которую вырастили ради денег
носишь одежду, которую сшили ради денег
отрабатываешь раны хлоргексидином, который производят ради денег
вакцина в этакая же рядовая штука, базовая потребность и она не претендует на звание "величайшего творения человека"
эйнштейн, например, теорию относительности не ради денег придумал, и вообще наука в целом не ради денег работает, а ради людей, во имя истины; почему же все остальное так заточено на деньги? все дело в капиталистической пропаганде, которая пытается убедить людей, что жить ради прибыли это нормально
я живу в доме, который построили при советской власти не ради денег, а ради людей; все остальное, к сожалению, сейчас делается ради денег, и это, конечно, печально
"черный квадрат" малевича, например, который вообще предлагал сжечь все музеи и уничтожить все картины)) наш человек ;)
Энергетический
А ты тоже за бесплатно работаешь?
я работаю за пособие по безработице ;)
Короче, на наши налоги живёшь
Ценный клуб
Скорее сокращение эпидемиологов почти до нуля, привело к такому результату.
Я думал правозащитники защищают права человека, а деньги считают бухгалтеры.
Неправильно думал. Профессии - это не море, разделённое Моисеем. Они друг с другом пересекаются и перекрывают друг друга. Особенно в вопросах сложных и комплексных.
этой суммы хватило бы на вакцинацию более 775 миллионов человек с странах с низким уровнем дохода
Хорошо, что состояние можно обналичить прямо вот сейчас и сразу же все потратить!
Специально чтобы доказать твою неправоту, пойду прямо сейчас и обналичу все свои 10к, лежащие на карте
Могли бы пожертвовать фондам акции модерны, которые эти фонды затем медленно бы продавали. Да, возможно, получился бы дисконт порядка 20%, но это не большая проблема (ну 500 млн вместо 700, идея остаётся той же).
умные люди несколько лет предупреждали, что следующая эпидемия может поставить раком всю цивилизацию
умные люди вкладывали бабло в жизненно важные высокие технологии
умные люди стали миллиардерами
дурачки теперь рассказывают про ЗАГОВОР
Эффективный звук
Производить упаковку?
Солнечный Петя
Заработать на этом 2 ярда зелени.
Ну они же не только упаковку для Moderna. В статье же сказано, что заработали не с вакцин, а "С начала пандемии коронавируса ... стали миллиардерами". То есть бизнес (а может и несколько бизнесов) у этих людей развивается, в том числе и на продаже вакцины, но не только.
Солнечный Петя
Да вроде везде написано что именно на вакцине от ковида заработали.
заработавших на вакцинах против Covid-19
С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали миллиардерами — это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин.
Они заработали на вакцине? Да, но это не отменяет того, что зарабатывали ещё на чём-то.
это удалось им за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин
Они на этом хорошо заработали? Безусловно, но это не отменяет того, что зарабатывали ещё на чём-то.
А вы и дальше думайте, что коронавирус существует
Английский фитиль
Я от него чуть не сдох
Запили лонгрид от чего все болеют и умирают на самом деле. Повесели тжников в выходной день.
Солнечный Петя
А ты думаешь им просто так деньги дают ?
Жаль, что Гинцбург и фармацевты Гамалеи не разбогатели хотя бы на 10% от остальных
Думаю, люди создающие вакцину работают за зарплату, а люди ставшие миллиардерами - абсолютные никчемные бездельники, нажившиеся на чужом труде