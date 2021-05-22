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Сергей Звезда

Цены на красную икру в России выросли почти на треть за год и поставили десятилетний рекорд Статьи редакции

Вылов и производство в минувшем году резко упали, так что запасов практически не осталось.

  • РБК со ссылкой на данные Росстата подсчитал, что в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил 4,7 тысяч рублей — это на 30% больше, чем год назад. Продукт непрерывно дорожает с лета 2020 года, что подтверждает и бизнес;
  • Красная икра считается сезонным продуктом, который хранится до девяти месяцев и традиционно дорожает в апреле-мае. Но в 2021 году она куда более резко выросла в цене из-за небольшого улова лососей. В 2020 году путина была самой слабой за последние пять лет;
  • Как следствие, в 2020-2021 производство лососевой икры упало почти вдвое. И хотя новый сезон добычи ещё не начался, запасы продукта у поставщиков уже начали заканчиваться. Один из предпринимателей, которых опросил РБК, отметил, что большую часть продукции реализовали ещё перед новогодними праздниками;
  • «Такое ощущение, что на последние деньги покупают икру как символ чего-то успешного. Это фетиш, от которого люди не готовы отказываться: если икру к праздничному столу не купил, это значит, совсем все плохо», — заметил управляющий группы «Доброфлот», которая ведёт добычу рыбы на Дальнем Востоке, Александр Ефремов;
  • РБК назвал апрельские цены на лососевую икру «абсолютным рекордом как минимум с 2011 года». Судя по прогнозам в отрасли, икра начнёт дешеветь не раньше июня.

#новости #деньги #еда #бизнес

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58 58 комментариев
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58 комментариев
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Андрей Рядькин

8

Такое можно написать вообще про все вокруг

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ну и в чем он не прав

Андрей
3

согласен, кстати, цены вообще выросли, раньше я мог прийти в магазин и нормально закупиться, а сейчас приходишь и просто челюсть на полку кладешь

Ответить

Кирилл Вселенский

ну
0

Спасибо путина за это

Ответить

ну и в чем он

Кирилл
0

самое интересное, что когда я спрашиваю у бабушек в магазине, почему цены так растут, они лишь пожимают плечами и говорят, что зюганов дурак и предатель, вот и живем в дерьме, несколько раз уже такое слышал

Ответить

Андрей Рядькин

ну
0

Это касается и строительных материалов, Хозяйственных товаров

Ответить

ну и в чем он

Андрей
0

согласен, да, цены выросли на все, и, вероятно, еще будут расти, а зарплата при этом не растет, и вот спрашивается: как же тогда жить? как выживать? нет ответа, точнее он есть, но это уже экстремизм) я часто думаю: интересно, а что сделал бы ленин в нашей ситуации? как бы он действовал, если бы он жил в наше время?

Ответить

ну и в чем он не прав

8

последний раз красную икру я ел никогда

Ответить

Сергей Звезда

ну
0

из-за цен или не нравится?

Ответить

ну и в чем он не прав

Сергей
0

из-за цен, нет у нас денег на красную икру и на черную тоже нет, но можно купить имитацию, она дешево стоит

Ответить

Сергей Звезда

ну
2

Ну, в задницу имитацию, есть такой продукт — это уже какой-то стрёмный карго-культ икры под Новый год  

Ответить

ну и в чем он

Сергей
1

иногда хочется праздника))

Ответить

Миша Копейкин

Сергей
0

Я ем имитацию потому что она вкусная

Ответить

Сергей Звезда

Миша
0

Вопросов не имею. Кому как!

Ответить

Жених приехал

ну
0

Путин. Итоги.

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
0

Кстати, на вкус она и правда так себе. Хз, почему вокруг неё такой культ

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Не прям «ужас», но ничего особенного

Ответить

Сергей Звезда

Attenti…
0

Ну икру в России привезли несколько веков назад, но, судя по всему, культ возник в СССР. Это случаем не показывали в советских фильмах как атрибут успешной семьи при праздновании НГ?

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
0

🤷🏿‍♀️

Ответить

Богдан Криницкий

5

3 минуты думал почему "путина" написано с маленькой буквы

Ответить

Пьяный череп

3

Хуя вы тут зажрались ребята 
Вот моя икра на все праздники и заебись))

Ответить

ну и в чем он не прав

Пьяный
0

о, да! это деликатес!

Ответить

Максим Манчестер

Пьяный
0

Тимченко помогаешь.

Ответить

Roman Trifonov

3

 В 2020 году путина была самой слабой за последние пять лет

Сначала не понял, а потом как понял со всей силы

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Ее качество в магазинах очень сильно упало, поэтому банально жалко денег.

Ответить

ну и в чем он не прав

Mikhail
0

можно купить имитацию, она дешевая, а ощущение как будто резину жуешь))

Ответить

Сергей Звезда

Mikhail
0

Это правда. Помню, под Новый год дешевле 600-700 рублей за маленькую баночку можно было приобрести только икру совсем сомнительного качества

Ответить

Андрей Владимирович

0

Это не икра дорожает, это рубль обесценивается!!! А все почему??? :
1) Деньги печатают ( напечатали двухтысячные купюры) 
2) Растут гос расходы (надо фсе больше денюшкоф , опять же их можно напечатать) 
3) сокращается производство( ессесно, ведь цены растут, А зп нет, икру никто не покупает) 

Рост цен это лишь симптомы болезни нашей экономики

Ответить

ну и в чем он не прав

Андрей
0

так все кругом дорожает, не только икра

Ответить

Андрей Владимирович

ну
0

Можно заводить уже отдельную ветку на тж про дорожающие продукты. Уже была статья про бензин и яйца, теперь икра, что на очереди? Соки? Туалетная бумага? 

Ответить

ну и в чем он

Андрей
0

да всё дорожает, всё, и еда, и одежда, и услуги, и проезд - за всё плати, а зарплата при этом такая же мизерная как и была, и вот крутись как хочешь, вот такая жизнь

Ответить

Андрей

ну
0

Как говорил один мой знакомый госслужащий : винтики должны вертеться

Ответить

ну и в чем он

Андрей
1

если винтики будут вертеться, то болтики тоже закружатся - и вся конструкция в итоге обвалится

Ответить

Андрей

ну
0

Нет, наоборот. Винтики тут простые люди, которые тратят все своё время на то, чтоб угнаться за инфляцией и наскрести на покушац. В таком темпе нет времени оглядеться по сторонам и что-то переосмыслить, все заняты гонкой " Надо накопить на квартиру машину ".

Ответить

ну и в

Андрей
0

а какой смысл копить, если денег нет? если все деньги уходят на еду, а многие еще берут кредиты и потом банкротятся, не знаю, просто как-то уже ничего и не хочется больно, ну нет и нет, пофиг

Ответить

Андрей

ну
0

Да, так и происходит, это называется смириться с нищетой, и это ужасно

Ответить

ну и в

Андрей
0

ну а что поделать? приходится смириться

Ответить

Андрей

ну
0

Что делать? - самый главный вопрос

Ответить

ну и в

Андрей
0

да, вот мне поэтому интересно: а что бы в наше время делал ленин? как бы он постарался использовать всю эту ситуацию?

Ответить

Андрей

ну
0

В наше время Ленин бы не пришёл к власти))) сейчас нет тех сословных вызовов, нет мировой войны и у людей есть телевизор)) 

Ответить

Солнечный Петя

Андрей
0

Болезнь нашей экономики в МРОТЕ и Олигархах. И тут нечего не поменяется  даже после Путина.

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Надо было во фьючерсы икры вкладываться

Ответить

Ilya Grigöryev

0

что за пиздеж. вы когда перепечатываете кремлевскую хуеню, сами хоть вспоминайте сколько она стоит в магазине.
«народная» милипиздрическая банка стоита 200 стала стоить 350 - удорожание на 75%

Ответить

Марк Захаров

Ilya
0

Это в каком году она стоила 200? Точно намного больше года назад.

Ответить

Украденная жизнь

0

Где-то на Youtube есть ролик, где владелец осетрового хозяйства рассказывал, что ему заблокировали судом сайт типа как браконьеру. Думаю, с производство лососей в РФ примерно так же.

Ответить

Артемий Стрелов

0

Более дешевая икра, как в Пятёрочках, превратилась в жижу с икринками, которую стыдно самому есть, не то, что подать к столу. А нормальная икра осталась в специализированных магазинах, где она без серьезной конкуренции растёт в цене до бесконечности.

Ответить

ну и в чем он не прав

Артемий
0

тоже верно, кстати, в пятерочках там в основном вся икра это имитация, даже та, что в жестяных коробках, несколько раз такое слышал от разных людей

Ответить

Четкий Мика

0

Да ладно, красная икра не такая уж и дорогая, если брать не у барыгосов охуевших с рынка с 500% арендой. В "красной икре" можно полкило за 2000 взять, хватит чтобы обожраться с головы до ног и возненавидеть икру. В регионах не знаю, может тоже какие то подобные сети есть, или никто их просто не ищет

Ответить

Четкий Мика

Четкий
0

в загнивающей Европе вообще многие ее даже не пробовали ниразу...

Ответить

ну и в чем он не прав

Четкий
0

а какая она настоящая? вкусная? соленая? я только имитацию пробовал, но там не очень понятно, больше резиной отдает

Ответить

Четкий Мика

ну
0

ты шутишь? 

Ответить

ну и в чем он

Четкий
0

нет, почему, только имитацию пробовал, и никакие рынки не искал, просто в магазине выбирал

Ответить

Четкий Мика

ну
0

я один раз лет 10 назад пробовал имитацию, помоему хуйня полная. сейчас может другая, но я сомневаюсь что оригинальный вкус и свойства икры можно повторить

Ответить

ну и в чем он

Четкий
0

вот я и говорю, что имитация это резина, а настоящую я не пробовал, поэтому спрашиваю какой у нее вкус

Ответить

Четкий

ну
0

не получится описать, не похож ни на что

Ответить

ну и в

Четкий
0

я где-то читал, что вкус красной икры похож на вкус вымоченной в соленой воде курицы

Ответить

Четкий

ну
0

што бля

Ответить

Четкий

ну
0

купи маленькую баночку и попробуй, главное расфасованную на дальнем востоке чтоб было, а то умрешь - обидно будет

Ответить

Хиханьки

ну
0

Главное не пробуй настоящего краба. Чтобы не испытать ещё большее разочарование

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