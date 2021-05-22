Цены на красную икру в России выросли почти на треть за год и поставили десятилетний рекорд Статьи редакции
Вылов и производство в минувшем году резко упали, так что запасов практически не осталось.
- РБК со ссылкой на данные Росстата подсчитал, что в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил 4,7 тысяч рублей — это на 30% больше, чем год назад. Продукт непрерывно дорожает с лета 2020 года, что подтверждает и бизнес;
- Красная икра считается сезонным продуктом, который хранится до девяти месяцев и традиционно дорожает в апреле-мае. Но в 2021 году она куда более резко выросла в цене из-за небольшого улова лососей. В 2020 году путина была самой слабой за последние пять лет;
- Как следствие, в 2020-2021 производство лососевой икры упало почти вдвое. И хотя новый сезон добычи ещё не начался, запасы продукта у поставщиков уже начали заканчиваться. Один из предпринимателей, которых опросил РБК, отметил, что большую часть продукции реализовали ещё перед новогодними праздниками;
- «Такое ощущение, что на последние деньги покупают икру как символ чего-то успешного. Это фетиш, от которого люди не готовы отказываться: если икру к праздничному столу не купил, это значит, совсем все плохо», — заметил управляющий группы «Доброфлот», которая ведёт добычу рыбы на Дальнем Востоке, Александр Ефремов;
- РБК назвал апрельские цены на лососевую икру «абсолютным рекордом как минимум с 2011 года». Судя по прогнозам в отрасли, икра начнёт дешеветь не раньше июня.
Такое можно написать вообще про все вокруг
согласен, кстати, цены вообще выросли, раньше я мог прийти в магазин и нормально закупиться, а сейчас приходишь и просто челюсть на полку кладешь
Спасибо путина за это
самое интересное, что когда я спрашиваю у бабушек в магазине, почему цены так растут, они лишь пожимают плечами и говорят, что зюганов дурак и предатель, вот и живем в дерьме, несколько раз уже такое слышал
Это касается и строительных материалов, Хозяйственных товаров
согласен, да, цены выросли на все, и, вероятно, еще будут расти, а зарплата при этом не растет, и вот спрашивается: как же тогда жить? как выживать? нет ответа, точнее он есть, но это уже экстремизм) я часто думаю: интересно, а что сделал бы ленин в нашей ситуации? как бы он действовал, если бы он жил в наше время?
последний раз красную икру я ел никогда
из-за цен, нет у нас денег на красную икру и на черную тоже нет, но можно купить имитацию, она дешево стоит
Кстати, на вкус она и правда так себе. Хз, почему вокруг неё такой культ
В 2020 году путина была самой слабой за последние пять лет
Сначала не понял, а потом как понял со всей силы
Ее качество в магазинах очень сильно упало, поэтому банально жалко денег.
можно купить имитацию, она дешевая, а ощущение как будто резину жуешь))
Это не икра дорожает, это рубль обесценивается!!! А все почему??? :
1) Деньги печатают ( напечатали двухтысячные купюры)
2) Растут гос расходы (надо фсе больше денюшкоф , опять же их можно напечатать)
3) сокращается производство( ессесно, ведь цены растут, А зп нет, икру никто не покупает)
Рост цен это лишь симптомы болезни нашей экономики
так все кругом дорожает, не только икра
Можно заводить уже отдельную ветку на тж про дорожающие продукты. Уже была статья про бензин и яйца, теперь икра, что на очереди? Соки? Туалетная бумага?
да всё дорожает, всё, и еда, и одежда, и услуги, и проезд - за всё плати, а зарплата при этом такая же мизерная как и была, и вот крутись как хочешь, вот такая жизнь
если винтики будут вертеться, то болтики тоже закружатся - и вся конструкция в итоге обвалится
Солнечный Петя
Болезнь нашей экономики в МРОТЕ и Олигархах. И тут нечего не поменяется даже после Путина.
что за пиздеж. вы когда перепечатываете кремлевскую хуеню, сами хоть вспоминайте сколько она стоит в магазине.
«народная» милипиздрическая банка стоита 200 стала стоить 350 - удорожание на 75%
Где-то на Youtube есть ролик, где владелец осетрового хозяйства рассказывал, что ему заблокировали судом сайт типа как браконьеру. Думаю, с производство лососей в РФ примерно так же.
Более дешевая икра, как в Пятёрочках, превратилась в жижу с икринками, которую стыдно самому есть, не то, что подать к столу. А нормальная икра осталась в специализированных магазинах, где она без серьезной конкуренции растёт в цене до бесконечности.
тоже верно, кстати, в пятерочках там в основном вся икра это имитация, даже та, что в жестяных коробках, несколько раз такое слышал от разных людей
Да ладно, красная икра не такая уж и дорогая, если брать не у барыгосов охуевших с рынка с 500% арендой. В "красной икре" можно полкило за 2000 взять, хватит чтобы обожраться с головы до ног и возненавидеть икру. В регионах не знаю, может тоже какие то подобные сети есть, или никто их просто не ищет
Четкий Мика
в загнивающей Европе вообще многие ее даже не пробовали ниразу...
а какая она настоящая? вкусная? соленая? я только имитацию пробовал, но там не очень понятно, больше резиной отдает
ты шутишь?
нет, почему, только имитацию пробовал, и никакие рынки не искал, просто в магазине выбирал
я один раз лет 10 назад пробовал имитацию, помоему хуйня полная. сейчас может другая, но я сомневаюсь что оригинальный вкус и свойства икры можно повторить
вот я и говорю, что имитация это резина, а настоящую я не пробовал, поэтому спрашиваю какой у нее вкус
не получится описать, не похож ни на что