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Сергей Звезда

Фигурант дела о миллиардных хищениях в Минобороны перед задержанием уничтожил смартфоны в микроволновке Статьи редакции

Только после этого он открыл дверь оперативникам.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищениях почти 4,5 миллиарда рублей при строительстве объектов Министерства обороны, рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официально об этом не сообщалось.

Главным объектом в расследовании стала компания «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) — её учредила АО «Гарнизон», принадлежащая Минобороны. ГУОВ строит дома для военных и реконструирует объекты, но также выполняет госконтракты.

Следствие обратило внимание на восемь объектов Минобороны специального назначения. Их либо не достроили, либо возвели с нарушениями, либо построили с завышенной сметой. Часть работ выполняла «М-Строй», которую создала ГУОВ.

Под следствием оказались трое человек, включая бывшего гендиректора компании «М-Строй» Андрея Епифанцева и его заместителя Дмитрия Пипко. Именно последний, судя по показаниям обвиняемых, руководил всеми работами. На допросе Епифанцев рассказал, что Пипко приказал подчинённым уничтожить электронную базу данных фирмы со сведениями о закупках и поставках стройматериалов, а также «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018-2019 годы, которую так и не нашли».

Когда СК и ФСБ пришли в московскую квартиру Пипко для задержания, он поначалу не открывал дверь под разными предлогами. Он впустил оперативников лишь после того, как уничтожил улики, «изжарив» все три своих мобильных телефона в микроволновой печи. Сейчас Пипко находится под арестом.

#новости #коррупция #армия

4497 просмотров
53 53 комментария
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Dmitry Teplyakov

84

Только после этого он открыл дверь оперативникам.

Ну тут всего лишь миллиардные хищения, дверь можно не выпиливать.
Это же не пост в вк

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Dmitry
17

Главное не красть обои

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Четкий Мика

40

Какого хуя оперативники вообще стояли у двери и ждали пока им откроют??? Человек спиздил миллиард, а они ему пришли и звоночек звонят откромте пожалумста??? Безобидным подросткам выламывают двери, а этого стояли ждали пока утопит свои данные?? Что за блять оперативники такие?? Начальник типа дурачок и ничего не понимал?? В таких случаях выбивая окна вламываются в хату и быстро всех вяжут, ах ну да, это же преступление средней тяжести, ну тогда ладно. Отпустите под подписку о невыезде, нахуй. Нашей стране такие люди нужны

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AttentiveMilk

Четкий
7

Ты как-будто удивлён

Ответить

Четкий Мика

AttentiveMilk
3

Я как будто возмущен

Ответить

Четкий Мика

Четкий
2

Сфотай, как будто я возмущен

Ответить

AttentiveMilk

Четкий
11
Ответить

Иван Прохоров

Четкий
3

Это были они

Двач
Когда забыли болгарку на базе
Ответить

Четкий Мика

Иван
2

Достойное поведение 

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Греческий Мурод

Четкий
1

Важный человек, в строительном бизнесе работает, Минобороны, взломаешь дверь - по шее прилетит

Ответить

Алексей Волосач

Четкий
0

Ебать сколько надрыва, не всё всегда взламывается с той же лёгкостью, что и дверь в сортир

https://youtu.be/sS3XjpdSBBs

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Dmitry Teplyakov

Алексей
0

Кому-то вообще на балкон залезли и вломились в квартиру и за меньшее)

Ответить

Лига тупых

Алексей
0

При желании менты и ФСБ могут легко сломать все что угодно за пару минут, микроволновка не успеет 

Ответить

Elian Kavinsky

Алексей
0

Ну так разве обязательно взламывать? Можно задержать и вне квартиры.

Ответить

Shenmue

Четкий
0

Почему не заблокировать тачку когда он в неё сел возле хаты? В тачке же нет микроволновки) и ответ не нужен всё очевидно ...

Ответить

Neo sane

36

Ну 2 года условно и 5000 рублей штраф

Ответить

Загадочный пистолет

14

Посидит месяц под домашним арестом и пойдёт на повышение

Ответить

Загадочный пистолет

Загадочный
7

Ценный кадр все таки, испытательное задание прошёл 

Ответить

Иван Белов

Загадочный
1

Уволят, скажут что бы больше так и не делал и штраф пару лямов

Ответить

AttentiveMilk

9

Достают оперативники смартфоны, а они.... а они.... ЗАРЯЖЕНЫ 🤣🤣🤣

Ответить

Сергей Звезда

AttentiveMilk
8

...на успех

Ответить

Игорь Рачук

Сергей
0

Все смартфоны стали вибрировать не в ту сторону! 

Ответить

Романелло Кивогенс

AttentiveMilk
0

Смех смехом, но не удивлюсь, если адвокат начнёт уверять, что клиент начитался советов из интернета, и после того как узнал, кто за ним пришёл, решил быстро зарядить мобильные телефоны, чтобы была возможность позвонить адвокату из СИЗО. Кто ж знал, что в интернете так много шутников...

Ответить

FOX

6

оперативники ФСБ лишь однажды выехали по месту проживания Геремеева и позднее написали в отчете, что «дверь в домовладение никто не открыл».

Ответить

Несчастный пистолет

4

Красавчик

Ответить

Несчастный пистолет

Несчастный
1

Умеет практикует мемтнв есть чему у него поучиться 

Ответить

Алексей Иванов

1

Что ж, ждем активную пропагандистскую кампанию о вреде микроволновок и последующего их запрета

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
4

микроволновки стали такими агрессивными, поскольку играют в компьютерные игры

Ответить

Dmitry Teplyakov

Сергей
1

Игры стали такими агрессивными из-за микроволновок. Запретить игры и микроволновки!

Ответить

Павел Солнцев

2

Пипко взяли за пипку

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Разве этот мужик не знает, что если засунуть телефон в микроволновку то......

Ответить

Романелло Кивогенс

Дмитрий
0

Гораздо интереснее узнать, что будет, если засунуть микроволновку в телефон.

Ответить

Украденная жизнь

0

А что, восстановление заводских настроек уже не помогает?

Ответить

Andre Macareno

Украденная
1

Не так быстро и там затирания самих данных ж нет

Хотя я не уверен, что после микроволн их нельзя достать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andre
1

EEPROM дохнут от микроволновки

Ответить

Andre Macareno

Dmitry
0

В смартфонах же не они

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andre
0

А какие в смартах?
Сейчас основа — NAND, один из типов EEPROM.
Кто-то экспериментирует, но в целом суть та же, что и в NAND

Ответить

Andre Macareno

Dmitry
0

А, ну ок, я думал нанд на чем-то другом основан

Ответить

Закомплексованная Душа

Andre
0

Я думаю восстановить данные почти невозможно...

Ответить

AttentiveMilk

Украденная
0

Не форматируется память

Ответить

Dmitry Teplyakov

AttentiveMilk
0

А в рекавери заходит?

Ответить

AttentiveMilk

Dmitry
1

🙄

Ответить

Dmitry Teplyakov

Attenti…
2

Понятно, надо было сяоми покупать!

Ответить

Elian Kavinsky

AttentiveMilk
0

В ssd есть trim, а в телефоне нет подобной технологии?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Полностью оправдан

Ответить

Alex Fielding

0

"плохонький, но свой"
Спасибо alien inc

Ответить

Alex Fielding

Alex
0

Чот меншон с мобилы не работает

Ответить

Eugard

0

Я вообще не понимаю, зачем к нему пришли, ведь он не борец с российской системой, а её неотъемлемое звено.
Зачем жёг телефоны? Картинки с Навальным на них смотрел до этого, или что может быть ещё ужаснее.

Ответить

Интересный браслет

0

А пахне як

Ответить

dogecoin

0

На допросе Епифанцев рассказал

Ответить

Михаил

0

его начальство в виде шойгу пиздит в 100 раз больше и дольше , но к нему не придут , хотя задержание этого товарища вернула бы в бюджет в сотни раз больше и поумерила пыл на спиздинг нижестоящих звеней , а все это мышиная возня . все равно что сажать не глав наркокортелей и даже не собираться этого сделать , а куканить рядовых закладчиков для виду раз в год , которых сдал сам наркокартель потому что они его обвешивали

Ответить

Виктор Огай

0

Так тупо, что уже даже не смешно

Ответить

Имя и фамилия

–1

таких людей нужно ликвидировать при задержании, а потом и семьи тех, кто придёт на их похороны

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