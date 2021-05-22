Главным объектом в расследовании стала компания «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) — её учредила АО «Гарнизон», принадлежащая Минобороны. ГУОВ строит дома для военных и реконструирует объекты, но также выполняет госконтракты.

Следствие обратило внимание на восемь объектов Минобороны специального назначения. Их либо не достроили, либо возвели с нарушениями, либо построили с завышенной сметой. Часть работ выполняла «М-Строй», которую создала ГУОВ.