Фигурант дела о миллиардных хищениях в Минобороны перед задержанием уничтожил смартфоны в микроволновке Статьи редакции
Только после этого он открыл дверь оперативникам.
Следственный комитет расследует уголовное дело о хищениях почти 4,5 миллиарда рублей при строительстве объектов Министерства обороны, рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официально об этом не сообщалось.
Под следствием оказались трое человек, включая бывшего гендиректора компании «М-Строй» Андрея Епифанцева и его заместителя Дмитрия Пипко. Именно последний, судя по показаниям обвиняемых, руководил всеми работами. На допросе Епифанцев рассказал, что Пипко приказал подчинённым уничтожить электронную базу данных фирмы со сведениями о закупках и поставках стройматериалов, а также «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018-2019 годы, которую так и не нашли».
Когда СК и ФСБ пришли в московскую квартиру Пипко для задержания, он поначалу не открывал дверь под разными предлогами. Он впустил оперативников лишь после того, как уничтожил улики, «изжарив» все три своих мобильных телефона в микроволновой печи. Сейчас Пипко находится под арестом.
Только после этого он открыл дверь оперативникам.
Ну тут всего лишь миллиардные хищения, дверь можно не выпиливать.
Это же не пост в вк
Какого хуя оперативники вообще стояли у двери и ждали пока им откроют??? Человек спиздил миллиард, а они ему пришли и звоночек звонят откромте пожалумста??? Безобидным подросткам выламывают двери, а этого стояли ждали пока утопит свои данные?? Что за блять оперативники такие?? Начальник типа дурачок и ничего не понимал?? В таких случаях выбивая окна вламываются в хату и быстро всех вяжут, ах ну да, это же преступление средней тяжести, ну тогда ладно. Отпустите под подписку о невыезде, нахуй. Нашей стране такие люди нужны
Ты как-будто удивлён
Четкий Мика
Я как будто возмущен
Это были они
Греческий Мурод
Важный человек, в строительном бизнесе работает, Минобороны, взломаешь дверь - по шее прилетит
Ебать сколько надрыва, не всё всегда взламывается с той же лёгкостью, что и дверь в сортир
Кому-то вообще на балкон залезли и вломились в квартиру и за меньшее)
При желании менты и ФСБ могут легко сломать все что угодно за пару минут, микроволновка не успеет
Ну так разве обязательно взламывать? Можно задержать и вне квартиры.
Достают оперативники смартфоны, а они.... а они.... ЗАРЯЖЕНЫ 🤣🤣🤣
Смех смехом, но не удивлюсь, если адвокат начнёт уверять, что клиент начитался советов из интернета, и после того как узнал, кто за ним пришёл, решил быстро зарядить мобильные телефоны, чтобы была возможность позвонить адвокату из СИЗО. Кто ж знал, что в интернете так много шутников...
оперативники ФСБ лишь однажды выехали по месту проживания Геремеева и позднее написали в отчете, что «дверь в домовладение никто не открыл».
Что ж, ждем активную пропагандистскую кампанию о вреде микроволновок и последующего их запрета
Игры стали такими агрессивными из-за микроволновок. Запретить игры и микроволновки!
Разве этот мужик не знает, что если засунуть телефон в микроволновку то......
Гораздо интереснее узнать, что будет, если засунуть микроволновку в телефон.
А что, восстановление заводских настроек уже не помогает?
Не так быстро и там затирания самих данных ж нет
Хотя я не уверен, что после микроволн их нельзя достать
EEPROM дохнут от микроволновки
В смартфонах же не они
А какие в смартах?
Сейчас основа — NAND, один из типов EEPROM.
Кто-то экспериментирует, но в целом суть та же, что и в NAND
Не форматируется память
А в рекавери заходит?
🙄
"плохонький, но свой"
Спасибо alien inc
Я вообще не понимаю, зачем к нему пришли, ведь он не борец с российской системой, а её неотъемлемое звено.
Зачем жёг телефоны? Картинки с Навальным на них смотрел до этого, или что может быть ещё ужаснее.
его начальство в виде шойгу пиздит в 100 раз больше и дольше , но к нему не придут , хотя задержание этого товарища вернула бы в бюджет в сотни раз больше и поумерила пыл на спиздинг нижестоящих звеней , а все это мышиная возня . все равно что сажать не глав наркокортелей и даже не собираться этого сделать , а куканить рядовых закладчиков для виду раз в год , которых сдал сам наркокартель потому что они его обвешивали
таких людей нужно ликвидировать при задержании, а потом и семьи тех, кто придёт на их похороны