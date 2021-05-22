Полиция сорвала съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде, заявив об анонимной жалобе Статьи редакции
Организаторов обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений, но те утверждают, что соблюдают новый указ.
Днём 22 мая на Всероссийский российских муниципальных депутатов в гостинице в Великом Новгороде пришла полиция. Трансляция идёт на ютубе организатора и бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.
Сотрудники полиции потребовали прекратить съезд, объяснив, что организаторы нарушили правила по количеству участников мероприятий во время пандемии.
За несколько дней до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил меры, ограничив численность до 30 человек. По словам Галяминой, организаторы намерены оспорить «политически мотивированный» указ в губернатора в суде, но выполняют его требования. Для этого форум заранее разделили на два конференц-зала, в каждом из которых находилось менее 30 человек.
Полицейский сказал журналисту «Коммерсанта», что основанием для срыва форума стал анонимный донос. «Данное мероприятие является незаконным по мнению заявителя, проверяем» , — заявил он. На съезде задержали Галямину, а также муниципального депутата из Петербурга Виталия Боваря.
На всех участников составляют административные протоколы за нарушение антикоронавирусных норм (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и удерживают в залах гостиницы, передаёт корреспондент «Открытых медиа». «Я чувствую себя в заложниках, и нам так и не сказали, задержаны ли мы», — отметила в разговоре с «Росбалтом» бывший муниципальный депутат Светлана Уткина.
Тут вопрос, насколько люди трусливее, раз такой власти боятся?
Проще уже сажать за оппозиционность кмк. Общество готово вроде. Зато нет войны, негров и геев.
кхалиси бот... Не могу с мобилы
кхяиси бот... Не мёгу с мёбиы
Сук 😅
Скрытый вентилятор
Негры у нас даже в высших военных училищах учатся, не надо вот сейчас
Если оппозиция победит, негры и геи заполонят улицы российских городов. Начнут работать в школах и... детских садах! Вы ЭТОГО хотите?!
Скрытый
А в какой-то стране даже президентом был
Зимний корабль
негров видел в вооруженных силах ( это по обмену учатся в училищах )
про геев помолчу
про войну тоже
Зимний корабль
идея для социального эксперимента : организовать массовое мероприятие с темой "Величие Владимира Путина и России : наш великий царь крепкий стержень". Всё то же самое , столько же людей, только тему специально озвучить , и посмотреть будет ли донос
Так это прикормленные под диктовку пишут, чтобы формальный повод был.Типа того питерского гееборца-фашика из Петербурга.
Полиция ещё не заебалась на всякие банкеты выезжать? По улицам лучше патрулируйте
Забавный указ. Напомню, что 12 мая на нижегородском стадионе состоялся финал Кубка России, где только по официальным данным присутствовало 20808 зрителей, что почти в 700 раз выше числа предельного числа участников по данному указу. Более того, что 26 июня на этом же стадионе состоится концерт группы "Руки вверх", и судя по сайту стадиона треть месть уже точно раскуплена (а там всего свыше сорока тысяч мест).
К слову, если кто-то не знает, что такое план "Крепость":
В письме ФПА особо упоминается «план "Крепость"». Он был разработан на Северном Кавказе как алгоритм действий при вооруженном нападении на отделение полиции: при объявлении «Крепости» личный состав получает боевое оружие и никого не впускает в здание ОВД. Но в последние годы он используется в Москве, Санкт-Петербурге и других «спокойных» городах как предлог не допускать адвокатов к задержанным. «Введение такого плана может объясняться одним основанием: прямым штурмом,— считает вице-президент ФПА Генри Резник.— Но когда у ОВД стоит одна девушка с удостоверением адвоката, говорить о "Крепости" как-то неприлично. У адвоката на глазах заходят и выходят люди, курьеры заносят пиццу, и только он вынужден стоять у ОВД часами».
https://www.kommersant.ru/doc/4674126
На всех участников составляют административные протоколы за нарушение антикоронавирусных норм (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП)
Какой же удобный повод, пздц бомбит с этого
Организаторов обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений, но те утверждают, что соблюдают новый указ.
А это правительству виднее, соблюдаете вы указ или нет. Там разберутся без вас. Совсем охуели.
Видимо, СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН за стописят не сработал...
Это, если чо, пацаны, за 130k расскажу ещё более секретный план (теперь точно), реквизиты на моей странице. Верю, что вместе с вами нам под силу собрать эту сумму.