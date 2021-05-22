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Новости
Сергей Звезда

Полиция сорвала съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде, заявив об анонимной жалобе Статьи редакции

Организаторов обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений, но те утверждают, что соблюдают новый указ.

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Днём 22 мая на Всероссийский российских муниципальных депутатов в гостинице в Великом Новгороде пришла полиция. Трансляция идёт на ютубе организатора и бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

Сотрудники полиции потребовали прекратить съезд, объяснив, что организаторы нарушили правила по количеству участников мероприятий во время пандемии.

За несколько дней до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил меры, ограничив численность до 30 человек. По словам Галяминой, организаторы намерены оспорить «политически мотивированный» указ в губернатора в суде, но выполняют его требования. Для этого форум заранее разделили на два конференц-зала, в каждом из которых находилось менее 30 человек.

В нашем зале меньше 30 человек. В соседнем зале вчера проходил банкет чиновников, на котором было не меньше 80 человек — вот вы туда бы вчера и пришли. У нас всё законно, можете посчитать по головам.

Юлия Галямина
организатор съезда — полицейскому

Полицейский сказал журналисту «Коммерсанта», что основанием для срыва форума стал анонимный донос. «Данное мероприятие является незаконным по мнению заявителя, проверяем» , — заявил он. На съезде задержали Галямину, а также муниципального депутата из Петербурга Виталия Боваря.

Юлия Галямина @galiamina
Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились. Все это — преступление против народных депутатов. Наш Съезд открыт и его уже не закрыть. #ЗемскийСъезд https://t.co/VGp8bNvgVv
Юлия Галямина @galiamina
Ради нас в УМВД ввели план «Крепость», со своим адвокатом Михаилом Бирюковым я успела только поздороваться
Юлия Галямина @galiamina
К Юлии Галяминой отказываются пускать адвоката

На всех участников составляют административные протоколы за нарушение антикоронавирусных норм (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и удерживают в залах гостиницы, передаёт корреспондент «Открытых медиа». «Я чувствую себя в заложниках, и нам так и не сказали, задержаны ли мы», — отметила в разговоре с «Росбалтом» бывший муниципальный депутат Светлана Уткина.

#новости #политика #акции

50 50 комментариев
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Четкий Мика

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Власть пошла трусливая и немощная, даже конкурировать не в состоянии, хатьфу 

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Андрей Рядькин

Четкий
2

Он даже имя ссыт назвать. Сильный лидер сверхдержавы

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Smaug The Terrible

Четкий
0

Тут вопрос, насколько люди трусливее, раз такой власти боятся?

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Рыжий

Smaug
0

Глупый вопрос. Боятся не абстрактной власти, а что сосед-омоновец тебе лицо разнесет на митинге. Если у них к женщинам жалости нет - о чем вообще говорить

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Smaug The

Рыжий
0

Вот и получается, что власть не трусливая, а беспредельная. 

Ответить

Рыжий

Smaug
0

С этим поспорить могут только на Пикабу

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Alex Fielding

6

Проще уже сажать за оппозиционность кмк. Общество готово вроде. Зато нет войны, негров и геев.

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ouxen

Alex
2

сила карательных мер в их непредсказуемости и точечности

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Alex Fielding

ouxen
0

кхалиси бот... Не могу с мобилы

Ответить

Кхалиси Бот

Alex
6

кхяиси бот... Не мёгу с мёбиы

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Alex Fielding

Кхалиси
3

Сук 😅

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ouxen

Alex
4

затралел лалку

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Alex Fielding

ouxen
0

Удаляю акк нахой

Ответить

ouxen

Alex
1

давно пора

Ответить

Alex

ouxen
0

Я уже похмелился, к вечеру до кондиции дойду

Ответить

Рустам Измайлов

Alex
2

@Кхалиси Бот

Ответить

Скрытый вентилятор

Alex
1

Негры у нас даже в высших военных училищах учатся, не надо вот сейчас

Ответить

Alex Fielding

Скрытый
5

Это негры кого надо негры

Ответить

Рыжий

Скрытый
0

В каком-то городе в России негр даже мэром стал

Ответить

Alex Fielding

Рыжий
1

Если оппозиция победит, негры и геи заполонят улицы российских городов. Начнут работать в школах и... детских садах! Вы ЭТОГО хотите?!

Ответить

Скрытый

Рыжий
0

А в какой-то стране даже президентом был

Ответить

Рыжий

Скрытый
0

ну это не интересно, это там, за океаном 

Ответить

Рыжий

Рыжий
0

https://lenta.ru/articles/2015/09/21/sagbo/

«Неприязнь к чужакам — это нормально»
Единственный в России депутат-африканец выиграл очередные выборы
lenta.ru
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Зимний корабль

Alex
0

негров видел в вооруженных силах ( это по обмену учатся в училищах )
про геев помолчу
про войну тоже

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Зимний корабль

3

не совсем понял как проведение мероприятия может ебать какого то анонима. понимаю там жалоба владельца помещения. но просто ноунейм с горы который зассал называться и показываться - порождает мысль что это тот же человек что и принял заявление

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Выгодный ящик

Зимний
4

Простите, вы случайно не Шерлок Холмс 

Ответить

Зимний корабль

Зимний
0

идея для социального эксперимента : организовать массовое мероприятие с темой "Величие Владимира Путина и России : наш великий царь крепкий стержень". Всё то же самое , столько же людей, только тему специально озвучить , и посмотреть будет ли донос

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ouxen

Зимний
4

ебать ты мыслитель

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Зимний корабль

ouxen
0

ну а хули они делают вид что они не знают за что их задержали и что им причину не назвали. не надо им картинки в новостях каких то других политиков в регионе, иначе федералы подумают что ставленник хуево работает

Ответить

ouxen

Зимний
1

Show must go on

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Роман Новиков

Зимний
1

Так это прикормленные под диктовку пишут, чтобы формальный повод был.Типа того питерского гееборца-фашика из Петербурга.

Ответить

Антон Лисин

0

Полиция ещё не заебалась на всякие банкеты выезжать? По улицам лучше патрулируйте 

Ответить

Четкий Мика

Антон
11

На улице опасно, работать надо, пизды могут дать плюс обычные преступники убийцы грабители воры никому не иниересны, настоящий враг это прозападные депутаты желающие уничтожить россиюшку забрать всю нефть газ !!!!

Ответить

EKSelenc

Четкий
0

Слава России!

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Романелло Кивогенс

3

Забавный указ. Напомню, что 12 мая на нижегородском стадионе состоялся финал Кубка России, где только по официальным данным присутствовало 20808 зрителей, что почти в 700 раз выше числа предельного числа участников по данному указу. Более того, что 26 июня на этом же стадионе состоится концерт группы "Руки вверх", и судя по сайту стадиона треть месть уже точно раскуплена (а там всего свыше сорока тысяч мест).

К слову, если кто-то не знает, что такое план "Крепость":

 В письме ФПА особо упоминается «план "Крепость"». Он был разработан на Северном Кавказе как алгоритм действий при вооруженном нападении на отделение полиции: при объявлении «Крепости» личный состав получает боевое оружие и никого не впускает в здание ОВД. Но в последние годы он используется в Москве, Санкт-Петербурге и других «спокойных» городах как предлог не допускать адвокатов к задержанным. «Введение такого плана может объясняться одним основанием: прямым штурмом,— считает вице-президент ФПА Генри Резник.— Но когда у ОВД стоит одна девушка с удостоверением адвоката, говорить о "Крепости" как-то неприлично. У адвоката на глазах заходят и выходят люди, курьеры заносят пиццу, и только он вынужден стоять у ОВД часами».

https://www.kommersant.ru/doc/4674126

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Английский фитиль

3

Любая низовая инициатива враг авторитаризма

Ответить

Рыжий

0

 На всех участников составляют административные протоколы за нарушение антикоронавирусных норм (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП)

Какой же удобный повод, пздц бомбит с этого

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Сергей Звезда

Рыжий
4

Даже в редакции TJ на нескольких есть такие протоколы!

Ответить

Эффективный звук

Сергей
2

Ну так вы их всех к одной батарее приковали: никакой социальной дистанции.

Ответить

Сергей Звезда

Эффекти…
5

Мы регулярно обрабатываем батарею антисептиком и положили на неё перчатки

Ответить

Зимний корабль

Сергей
0

в вашей батарее 4 секции, а 4 наручника это уже митинг. Пройдемте

Ответить

Зимний корабль

Рыжий
1

спустя 20 лет после пандемии эта статья всё равно останется , если режим не падёт

Ответить

Рыжий

Зимний
1

Для начала нужно, чтобы пандемия закончилась( Судя по новостям - в этом году она не закончится

Ответить

Эффективный звук

1

Прочитал сначала как "Полиция сорвала съезд оппозиционных муниципальных депутатов в Великом Новгороде, заявив об атомной бомбе" и даже не удивился.

Ответить

ouxen

0

лол, ну и лошки, пусть еще в суд подадут 😂

Ответить

Миша Копейкин

0

 Организаторов обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений, но те утверждают, что соблюдают новый указ.

А это правительству виднее, соблюдаете вы указ или нет. Там разберутся без вас. Совсем охуели.

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С H А P Р i Е

0

Вече хотели созвать по старинке

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Евгений Мартынов

0

Видимо, СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН за стописят не сработал...
Это, если чо, пацаны, за 130k расскажу ещё более секретный план (теперь точно), реквизиты на моей странице.  Верю, что вместе с вами нам под силу собрать эту сумму.

Ответить

Максим Костюков

0

"указ в губернатора" 🤣🤣🤦

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Vladimir Yakimenko

0

Ниче, никто не вечен под луной, так будет не всегда.

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