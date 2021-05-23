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Новости
Ольга Щербинина

В Китае из-за непогоды погиб 21 участник ультрамарафона Статьи редакции

Во время забега начался ледяной дождь и резко похолодало.

34 34 комментария
3409 просмотров
Поисковые работы Фото Xinhua

К утру 23 мая удалось спасти 151 человека. Из них восемь получили лёгкие травмы и попали в больницу. Об этом сообщает Global Times.

По данным Sina, среди погибших оказался национальный рекордсмен по бегу Лян Цзин. Он установил первый рекорд в 2014 году, а в 2018-м побил сам себя.

100-километровый забег, в котором принимали участие 172 человека, проходил в горной местности в уезде Цзинтай провинции Ганьсу. Внезапное изменение погодных условий привело к ливню с градом, ледяному дождю и ураганному ветру. Температура воздуха понизилась до 0 градусов по Цельсию.

У некоторых участников марафона начались симптомы переохлаждения. Мероприятие отменили, на поиски людей направили более 700 человек. Спасательные работы были затруднены из-за сложной местности, дальнейшего снижения температуры в ночное время и плохой связи в горах.

Местное правительство сформировало группу для расследования причин произошедшего.

#новости #китай #происшествия

34 34 комментария
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34 комментария
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Заслуженный фитиль

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Он установил первый рекорд в 2014 году, а в 2018-м побил сам себя

Пардон

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Витя О.

Заслуженный
0

опередил… 

Ответить

Иван Роговой

Заслуженный
0

Спасиьо за ещё один повод попасть в ад из-за смеха

Ответить

Школьный лолипоп

4

Дождь

Похолодало

Умерли 11

)))))

Ответить

Дима Орлов

Школьный
6

И это ещё нормальный расклад. Крупнейшая морская катастрофа унёсшая больше 4000 жизней произошла банально из за того что никто не стоял за штурвалом парома, экипаж играл в карты и пил пиво в момент столкновения.

Ответить

Вова Кот

Дима
0

а чьл за катастрофа? где почитать?

Ответить

Алексей

Вова
6

Титаник епта

Ответить

Вова Кот

Алексей
2

Бля

Ответить

Вова Кот

Алексей
1

Но там умерло 1496 человек, а 4к 🤔

Ответить

Алексей

Вова
0

ru.m.wikipedia.org/wiki/Крупнейшие_морские_катастрофы_XX_века
Вот тут удобная подборка. Может, он про Донья Пас 

Ответить

Дима Орлов

Алексей
0

Да, я про эту катастрофу

Ответить

Алексей

Алексей
0

Извините я ошибся

Ответить

Дима Орлов

Алексей
0

Титаник - самая известная, но не самая крупная (далеко)

Ответить

Сергей Сергеич

Дима
0

Ну тут человеческий фактор, он тот ещё сучара

Ответить

Дима Орлов

Сергей
0

Они

Ответить

Сергей Сергеич

Дима
0

Кто?

Ответить

Дима Орлов

Сергей
0

Те из за чьёй халатности умирают люди

Ответить

Многолетний американец

Школьный
2

И что тебя рассмешило?

Ответить

Классный паркур

5

https://tjournal.ru/links/385617-11-chelovek-pogibli-v-kollektore-pod-taganrogom

11 человек погибли в коллекторе под Таганрогом…
«Наши говорят, что задвижка сгнила и не выдержала. Ворвался сначала газ, люди потеряли сознание, а…
tjournal.ru
Ответить

Лекарственный диод

Классный
1

Ебусь в глаза, доброе утро 😎

Ответить

Школьный лолипоп

Лекарственный
1

Я Санитара сейчас позову

Ответить

Лекарственный

Школьный
0

Привет

Ответить

Школьный лолипоп

Лекарст…
1

Hi

Ответить

Классный паркур

Лекарственный
1

Я помогаю редакции, ведь копипаст пользователей удаляют, а копипаст редакции - нет 

Ответить

Madao

Классный
1

Причём новость двухдневной давности. 

Ответить

Andrew Muralov

Madao
0

Может это тоже был своего рода марафон.

Ответить

Дима Орлов

4

А вообще я вам скажу застрять легко одетым в горах в такой ситуации - приговор почти, я однажды просто поднялся на скутере на гору 2км и охерел от 17 градусов тепла и дождя. А там 0 - это жопа полная.

Ответить

Школьный лолипоп

Дима
0

У тебя просто генетика плохая

Ответить

Рпош Ашршщ

Школьный
3

И кость широкая

Ответить

Женатый цветок

2

Не было ли среди участников марафона председателя компартии КНР товарища Си Дзипина?

Ответить

Мелкий рак

0

А укрытие найти нельзя было? 

Ответить

Ниндзя

Мелкий
1

Ты в горах часто встречаешь подземные бункеры с отоплением? Даже если бы они нашли небольшую пещеру, то замерзли бы нахер, потому что он они были перегретыми от забега, а потом резко остыли, были мокрыми и без одежды

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Kir Kirsky

Мелкий
0

Зашли бы в ближайший мак, чего тупили, да?

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С H А P Р i Е

0

ультрамарафон по выживанию

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