В Китае из-за непогоды погиб 21 участник ультрамарафона Статьи редакции
Во время забега начался ледяной дождь и резко похолодало.
К утру 23 мая удалось спасти 151 человека. Из них восемь получили лёгкие травмы и попали в больницу. Об этом сообщает Global Times.
По данным Sina, среди погибших оказался национальный рекордсмен по бегу Лян Цзин. Он установил первый рекорд в 2014 году, а в 2018-м побил сам себя.
100-километровый забег, в котором принимали участие 172 человека, проходил в горной местности в уезде Цзинтай провинции Ганьсу. Внезапное изменение погодных условий привело к ливню с градом, ледяному дождю и ураганному ветру. Температура воздуха понизилась до 0 градусов по Цельсию.
У некоторых участников марафона начались симптомы переохлаждения. Мероприятие отменили, на поиски людей направили более 700 человек. Спасательные работы были затруднены из-за сложной местности, дальнейшего снижения температуры в ночное время и плохой связи в горах.
Местное правительство сформировало группу для расследования причин произошедшего.
И это ещё нормальный расклад. Крупнейшая морская катастрофа унёсшая больше 4000 жизней произошла банально из за того что никто не стоял за штурвалом парома, экипаж играл в карты и пил пиво в момент столкновения.
ru.m.wikipedia.org/wiki/Крупнейшие_морские_катастрофы_XX_века
Вот тут удобная подборка. Может, он про Донья Пас
Ну тут человеческий фактор, он тот ещё сучара
Они
Кто?
Лекарственный диод
Ебусь в глаза, доброе утро 😎
Школьный лолипоп
Я Санитара сейчас позову
Классный паркур
Я помогаю редакции, ведь копипаст пользователей удаляют, а копипаст редакции - нет
А вообще я вам скажу застрять легко одетым в горах в такой ситуации - приговор почти, я однажды просто поднялся на скутере на гору 2км и охерел от 17 градусов тепла и дождя. А там 0 - это жопа полная.
Школьный лолипоп
У тебя просто генетика плохая