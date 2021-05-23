Тысячи жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана Ньирагонго Статьи редакции
Во время его извержения в 2002 году погибли около 250 человек.
Министерство чрезвычайных ситуаций Руанды сообщило, что за ночь границу пересекли больше 3,5 тысяч жителей города Гома, сообщает Reuters.
Лава от извержения вулкана Ньирагонго приблизилась к аэропорту поздно вечером 22 мая, и правительство призвало жителей эвакуироваться. После этого некоторые покинули дома, захватив с собой матрасы и другие вещи, и отправились к границе с Руандой.
Представитель национального парка Вирунга, где расположен вулкан, сообщил в записке для персонала, что извержение было похоже на извержение 2002 года, и что все, кто находится рядом с аэропортом, должны «немедленно эвакуироваться». Людям посоветовали сохранять спокойствие, но некоторые жаловались на отсутствие информации от властей на фоне противоречивых отчетов, циркулирующих в социальных сетях.
По словам вулканолога из Гомы Дарио Тедеско, в вулкане открываются новые трещины, позволяя лаве течь на юг, в сторону города. Однако глава Вулканической обсерватории Селестин Касерека сказал Reuters, что скорость потоков не настолько высока, чтобы они смогли достичь Гомы.
В 2002 году во время извержения Ньирагонго погибли около 250 человек, без крыши над головой около 120 тысяч человек. Он считается одним из самых активных и опасных вулканов.
Министерство чрезвычайных ситуаций Руанды
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