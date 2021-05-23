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Новости
Ольга Щербинина

Тысячи жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана Ньирагонго Статьи редакции

Во время его извержения в 2002 году погибли около 250 человек.

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Фото Reuters

Министерство чрезвычайных ситуаций Руанды сообщило, что за ночь границу пересекли больше 3,5 тысяч жителей города Гома, сообщает Reuters.

Лава от извержения вулкана Ньирагонго приблизилась к аэропорту поздно вечером 22 мая, и правительство призвало жителей эвакуироваться. После этого некоторые покинули дома, захватив с собой матрасы и другие вещи, и отправились к границе с Руандой.

Mwamvita Makamba @Makambas
My heart and prayers goes to the people of #Goma in the DRC as the #nyiragongo erupts again! May it have mercy #Goma https://t.co/DSoHf7SDCs

Представитель национального парка Вирунга, где расположен вулкан, сообщил в записке для персонала, что извержение было похоже на извержение 2002 года, и что все, кто находится рядом с аэропортом, должны «немедленно эвакуироваться». Людям посоветовали сохранять спокойствие, но некоторые жаловались на отсутствие информации от властей на фоне противоречивых отчетов, циркулирующих в социальных сетях.

Фото Getty Images

По словам вулканолога из Гомы Дарио Тедеско, в вулкане открываются новые трещины, позволяя лаве течь на юг, в сторону города. Однако глава Вулканической обсерватории Селестин Касерека сказал Reuters, что скорость потоков не настолько высока, чтобы они смогли достичь Гомы.

Josphat Machagua @JosphatMachagua
Mount Nyiragongo,a volcanic mountain overlooking the city of Goma, Eastern DRC is currently in eruption. Residents who live near the area have been told to evacuate.The last time this volcano erupted in 2002 it wrecked havoc.
🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩
#Goma
#NyirangongoErupts https://t.co/3GW6I51QO0

В 2002 году во время извержения Ньирагонго погибли около 250 человек, без крыши над головой около 120 тысяч человек. Он считается одним из самых активных и опасных вулканов.

#новости #конго #руанда #вулканы

6 6 комментариев
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Роман Александров

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Беги, Гома, беги!

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Marhal_New _Arleana

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Надеюсь это закончится не геноцидом

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Marhal_New _Arleana

0

Красиво
P.S. разве вулканы так часто извергаются?

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Потенциальный Абдужаббор

0
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Finny Lynx

0

Это как из Беларуси в РФ свалить?

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С H А P Р i Е

0

Министерство чрезвычайных ситуаций Руанды

Африканские страны сами по себе чрезвычайная ситуация

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