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Новости
Ольга Щербинина

Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Статьи редакции

Команда достигла максимального результата из возможного.

135 135 комментариев
3343 просмотров
Фото пресс-службы Минпросвещения

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Соревнования проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. В олимпиаде было два тура.

Команда из восьми школьников тренировалась на базе МФТИ. Главным тренером сборной стал Артём Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

«Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Азиатская олимпиада по физике считается самой сложной олимпиадой. Первые соревнования состоялись в Индонезии в 2000 году.

#новости

135 135 комментариев
45
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135 комментариев
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allah213

59

Кто напишет "поздравляем будущих граждан США"?

Ответить

Противный Макс

allah213
35

Будущих обладателей зарплаты российского ученого в 20 000 и потенциального уголовного дела за разглашение гос тайны или несогласованную просветительскую деятельность

Ответить

Eugard

Противный
1

Это если они не успеют до надвигающегося занавеса трактор разогнать.

Ответить

Дима Орлов

Противный
–1

Ты забыл сказать что его посадят за педофилию, потому что мамаша перепутает хуй и паяльник на уроке при всех

Ответить

allah213

allah213
2

А, уже

Ответить

Весёлый Никита

allah213
0

Вообще-то нет

Ответить

Андрей Рядькин

allah213
0

Вообще то мы тут очень оригинальные

Ответить

Иван Дмитриев

Андрей
0

чрезмерно

Ответить

Андрей Рядькин

9

Там оффер из Калифорнии идёт же вместе с медалью?

Ответить

Мразь

Андрей
4

Статья в России, а не оффер в Калифорнии

Ответить

Мразь

Мразь
6

А то хули они такие умные

Ответить

Весёлый Никита

8

К сожалению дежурный вопрос. Сколько из них останется в России?

Ответить

Woody Johnson

Весёлый
2

Они уже в Индонезии

Ответить

Мразь

Woody
8

Шьют кроссовки?

Ответить

Дима Орлов

Весёлый
0

Вопрос не похуй ли тебе? Научные открытия в основном являются достоянием общественности, ничего удивительного если физики будут работать там, где для этого созданы условия. Наука давно ушла от чисто военных достижений в сферу мирных, а то что 8 ребят разлетаться по миру делать великие открытия - абсолютно обычный процесс в науке.

Ответить

Роман Трусов

8
Ответить

Andrew Muralov

Роман
0

Надо расставлять приоритеты с детства физика или физра.

Ответить

Женатый цветок

Роман
0

Потому что спортивные рекорды зрелищнее, событие ярче и хороший способ поднять рейтинг в глазах электората.
А задачки, формулы - это в глазах пропагандистов не очень интересная тема.

Ответить

Имя Фамилия

Роман
0

Никогда не мог понять, как спортивные победы помогают населению в стране нормально питаться и жить.

Ответить

master of mastery

6

Как рассказывают ученые, почти никто из олимпиадников не уходит в науку.
Потому что решение олимпиадных задачек и научный поиск не имеют между собой почти ничего общего.

Ответить

Anton Golovanov

master
3

Вранье. Практически все люди, с которыми я когда-то ездил на олимпиады по физике (до всероссийских), оказались в науке. Я в том числе. Некоторые после ушли из науки из-за зарплат и бюрократии куда-нибудь в айти или финансовый сектор, но это не связано с компетенцией.

Категорически несогласен с "ничего общего". Олимпиады учат прежде всего нестандартному мышлению, в отличие от шаблонных школьных задач. Это офигенно важный навык для теоретической физики. Еще олимпиады по физике обычно имеют экспериментальную часть и дают базовое понимание методологии эксперимента. Бывшие олимпиадники стабильно показывают себя заметно лучше средних студентов и аспирантов в нашем институте.

Ответить

Рыжий франт

Anton
3

я в вузе участвовал в олимпиадном программировании. такая дичь , если честно. смысл в том чтобы быстро кое как на коленке собрать прогу которая будет проходить через тестовый набор данных, похуй на оптимизацию, на код стайл , на структуричность, на пояснительность кода для передачи для других .
стоит буквально поменять чуть чуть условия задачи и мозг олимпиадника ловит бсод.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Рыжий
1

Олимпиады по программированию вообще отдельный сорт, довольно странное мероприятие, в котором даже желания не было принимать участие (один раз в хакатоне только на манер олимпиады участвовал чтобы в одну компанию устроиться), а так дичь дичью

Ответить

Рыжий франт

Dmitry
1

я кое как там нарешал на тройку на последнем курсе чтобы экзамен не сдавать и ну его нахуй. хотя уведомления с кодфорса все еще приходит, лень отключить
а еще там прикол что участвовать можно только до 25 лет .

Ответить

Dmitry Teplyakov

Рыжий
1

до 25 лет

Вся суть)

Ответить

Anton Golovanov

Рыжий
1

Я несколько лет занимался олимпиадным программированием, призер всероссийской и многих локальных по олимпиадному программированию и знаком со многими призерами межнаров и ACM ICPC. Тут написана полная чушь.

Смысл олимпиадного программирования не в том, чтобы написать прогу, это как раз меньшая часть всего. 80% олимпиадного программирования - это математика, нахождение алгоритма.

будет проходить через тестовый набор данных

Правильный набор данных включает в себя все пограничные случаи и проверяет корректность программы в целом. К тому же он заранее неизвестен.

похуй на оптимизацию

Вот это совсем неправда, потому что оптимизация в олимпиадном программировании первостепенна, потому что ставятся очень жесткие рамки по времени исполнения и объему использованной памяти. Если задача имеет решение  с асимптотикой O(n log(n)), то решение с O(n^2) не должно проходить больше, чем на 30-40% баллов.

код стайл , на структуричность, на пояснительность кода для передачи для других

Разумеется, потому что цель другая, код полностью вторичен. Олимпиаднику главное понять, что это вещи, которые нужны будут в команднонй работе. Это не что-то сложное.

Ответить

Рыжий франт

Anton
1

Это не что-то сложное.

это то как раз и самое сложное , потому что самомнение у таких людей такое , которое в командной работе полностью непригодное ( "бля это же элементарные вещи че вам это объяснять", "вы если не умеете то уходите я сам все сделаю") , что я лучше найму несколько троечников и они со временем подтянут свои скиллы , чем я буду содержать одного зазнавшегося олимпиадника и постоянно решать проблемы в коллективе.
Вот это совсем неправда, потому что оптимизация в олимпиадном программировании первостепенна, потому что ставятся очень жесткие рамки по времени исполнения и объему использованной памяти. Если задача имеет решение с асимптотикой O(n log(n)), то решение с O(n^2) не должно проходить больше, чем на 30-40% баллов.

это вообще никак не коррелируется с современными требованиями и задачами. а так , ну этому вообще то учат на первом курсе на дисциплине САОД. но это всё теория , которая на практике нросит только справочный характер. ее надо неплохо знать, но никогда не опираться как истину.
Правильный набор данных включает в себя все пограничные случаи и проверяет корректность программы в целом. К тому же он заранее неизвестен.

теория тестирования вышла из чата.
Смысл олимпиадного программирования не в том, чтобы написать прогу, это как раз меньшая часть всего. 80% олимпиадного программирования - это математика, нахождение алгоритма.

и зачем ? это никакое отношение к знаниям, мышлению, науке не имеет. это чисто эрудиция и натасканность. просто начитались , запомнили , вызубрили , можете по щелчку вспомнить . даешь реальную практическую задачу из бизнеса - и начинаются беды

Ответить

ну и в чем он не прав

Anton
1

все эти олимпиады это то же самое, что накачка допингом в спорте! и цель тут одна - победить любой ценой, вот и всё, обычный тотализатор

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

master
0

Как в принципе и вся система образования, дающая огромный пласт информации, неприменимый на практике

Ответить

ну и в чем он не прав

3

их специально натаскивают, чтобы показать, что у нас все такие умные, а на самом деле это просто очередная потемкинская деревня

Ответить

Весёлый Никита

ну
0

То ли дело в СССР

Ответить

ну и в чем он не прав

Весёлый
0

в ссср физмат школа была очень сильной, сергей брин не даст соврать ;)

Ответить

Весёлый Никита

ну
24

Лол, он еще в школу не пошел когда в США уехал

Ответить

Ухудшанский

Весёлый
39

Вот видишь, насколько сильной была физмат школа в СССР!

Ответить

ну и в чем он

Ухудшан…
1

да, это была очень сильная школа, сергей брин не даст соврать, ведь его родители именно в ссср получили свое физмат образование, благодаря которому они смогли эмигрировать

Mikhail and Eugenia Brin, both graduates of Moscow State University (MSU).[6] His father is a retired mathematics professor at the University of Maryland, and his mother a researcher at NASA's Goddard Space Flight Center.

Ответить

Весёлый Никита

ну
5

 благодаря которому они смогли эмигрировать

Ахаха, это пять

Ответить

ну и в

Весёлый
0

ну а как иначе? кому они там нужны без образования и знаний? ;)

Ответить

Весёлый

ну
3

Удачи поступить в МГУ во времена СССР.

Ответить

Dmitry

Весёлый
2

Особенно с еврейской фамилией)

Ответить

ну и в

Dmitry
2

ну вот брины, например, евреи? евреи, а учились в мгу

Ответить

Весёлый

ну
7

Ну так может это вопреки, а не благодаря?

Ответить

ну и в

Весёлый
1

благодаря как раз таки

Ответить

Весёлый

ну
1

Потому что ты сказал?

Ответить

ну и в

Весёлый
0

потому что так и было, а такие как вы - вы тут практически все находитесь под влиянием капиталистической пропаганды и смотрите на ссср крайне предвзято, идеологично

Ответить

Весёлый

ну
3

Да как «так»? Любой Вася из деревни мог поступить в МГУ и ухать в США? Или все-таки эта история невероятно редкая?

Ответить

ну и в

Весёлый
0

в ссср было такое понятие лимита или лимитчики - это люди, которые приезжали из деревень или маленьких по сравнению с москвой городов, чтобы учиться в мск, они поступали в том числе в мгу, и это была норма, а не какое-то исключение из правил

Ответить

Весёлый

ну
3

Лол, в качестве контр аргумента, ты ссылаешь на существование ограничений на переезд в города с вузами? Гениально.

Ответить

ну и в

Весёлый
0

никаких ограничений не было, это просто были приезжие без прописки! учи матчасть что ли

Ответить

ну и в чем он

Весёлый
1

я про его родителей, если что

Mikhail and Eugenia Brin, both graduates of Moscow State University (MSU).[6] His father is a retired mathematics professor at the University of Maryland, and his mother a researcher at NASA's Goddard Space Flight Center.

Ответить

Весёлый Никита

ну
1

И? Таких историй полно среди мигрантов из современной России.

Ответить

ну и в чем он

Весёлый
0

и это все те же  остатки сильной советской физмат школы

Ответить

Весёлый

ну
4

Которая была остатками царской школы.

Ответить

ну и в

Весёлый
0

никакой царской школы не было, это все появилось при советах, т.к. стране нужны были инженеры

Ответить

Весёлый

ну
2

 никакой царской школы не было

Конечно не было. Царских профессоров, которые обучали будущих светил советской науки, тоже не было.

Ответить

ну и в

Весёлый
0

профессора были, и в красной армии были царские офицеры, но школы как таковой не было, т.к. царской россии не нужны были инженеры, а нужны были крестьяне и бессловесные рабочие; ландау, иоффе, капица, алферов и проч. - это советские физики!

Ответить

Весёлый

ну
2

 профессора были, и в красной армии были царские офицеры, но школы как таковой не было,

Это пять номер два

Ответить

ну и в

Весёлый
0

да хоть номер три

Ответить

Весёлый

ну
2

Откуда взяться профессорам, если школы нет?

Ответить

ну и в

Весёлый
0

из дворянства в основном они приходили) крестьян и рабочих до профессуры не допускали, а вот когда пришел советский союз, тогда любой человек получил возможность стать профессором

Ответить

Весёлый

ну
1

Даже если допустить, что кого-то до высшего образования «не допускали» (что не так), то как это отменяет существование царской школы как таковой? Ты или крестик сними, или трусы надень.

Ответить

ну и в

Весёлый
1

еще раз повторяю: физмат школы в царские времена не было! не существовало даже такого понятия, оно появилось значительно позже, в ссср, когда стране нужны были инженеры, и поэтому стали появляться все эти физфаки и мехматы, где учились в том числе ландау, капица, иоффе, алферов и проч. советские ученые

Ответить

Eugard

ну
0

Вообще физику вместе с лампочкой придумал ильич.
Я не пойму, ты стебёшься или всерьёз.
Совесть не позволяет налепить тебе минусов, прежде чем ты дашь ответ на этот вопрос.

Ответить

Иван

Eugard
1

А расстрелы инакомыслящих - сталин

Ответить

Eugard

Иван
2

Ильич и расстрелы с голодоморами тоже придумал, гениальный был человек.
Сталину слишком много заслуг и изобретений приписывают, а он всего лишь был "ленином сегодня"

Ответить

ну и в

Eugard
0

50/50 ;)

Ответить

Eugard

ну
0

А ну ОК

Ответить

Весёлый

ну
0

Советский термин не использовался, но сама школа существовала. От того, что в РИ не использовали слово маркетинг, не значит, что его не было.

Ответить

ну и в

Весёлый
0

не было никакой физмат школы, она появилась в ссср, а потом когда ссср распался, вся эта школа уехала на запад, ну а кто-то раньше уезжал, конечно, как те же брины, например

Ответить

Alexei

Весёлый
0

Я вот на тебя смотрю, и все больше убеждаюсь что современное образование в жопе, ибо выпускники российской школы не понимают прочитанное. Без обид. 
Он тебе говорит про научную школу в физико-математических науках.

Ответить

Весёлый

Alexei
0

А я про что ему говорю по-твоему?

Лучший пример деградации образования это учитель-совкодрочер.

Ответить

Alexei

Весёлый
0

Лучший пример деградации образования это учитель-совкодрочер.

Переход на личности. Быстро слился.

Ответить

Elian

Alexei
0

учитель-совкодрочер

Так это ж факт и аргумент. Ни в коем случае не оскорбление )

Ответить

Весёлый

Alexei
0

 Я вот на тебя смотрю, и все больше убеждаюсь что современное образование в жопе

А это что было?

Ответить

Alexei

Весёлый
0

 >«не допускали» (что не так)
Так
https://doc.histrf.ru/19/tsirkulyar-o-kukharkinykh-detyakh/

«Циркуляр о кухаркиных детях»
Доклад «О сокращении гимназического образования», более известный как «Циркуляр о кухаркиных…
doc.histrf.ru
Ответить

Весёлый

Alexei
0

Не так

1) Это рекомендация, а не закон. Массового отказа не существовало, это фантазии революционеров.

2) Эта рекомендация появилась в виду очень малого процента таких детей закончить школу. То есть большинство таких детей банально тратили свое и чужое время. В царских школах исключали за неуспеваемость.

Ответить

Alexei

Весёлый
0

отказ принимать абитуриентов еврейского происхождения

ууу плохой СССР!

Циркуляр о кухаркиных детях 

Это рекомендация, а не закон

Вы не понимаете, это другое. 
Ты хоть бы не палился, чтоле. Не любишь совочек это простительно, но можно же при этом сохранять какую-нибудь долю объективности.

Ответить

Весёлый

Alexei
0

А, то есть с тем, что этот циркуляр не аргумент, ты не споришь. Уже хорошо.

Про евреев я ничего, кстати, не писал.

Ответить

Anton

Весёлый
1

Какой еще царской школы? В истории теоретической физики до СССР российских имен практически нет. Зато как только переходите в физику середины 20 века, так повсюду вещи, названные именами советских физиков.

Ответить

ну и в

Anton
0

вот именно! алферов, капица, иоффе, ландау! все советские физики!

Ответить

Весёлый

Anton
0

 российских имен практически нет

Так нет или есть?

Что там с позднесоветскими именами? Почему ученики царских профессоров и тех, кто получил ВО при царе, чего-то добились, а ученики советских имен не могут похвастаться такими успехами? Советская школа же.

Ответить

Alexei

Весёлый
0

Царская школа была сильной. Только вот эта школа выпускала каждый год не более тысячи инженеров. А экономике нужны были десятки тысяч. 

Ответить

ну и в

Alexei
0

не было никакой физмат школы в царские времена! были отдельные личности типа того же лобачевского, например, но школы не было, а в ссср она была

Ответить

Alexei

ну
0

Я в целом про весь институт университетского образования. 

Ответить

ну и в

Alexei
0

институт был, конечно, но кому он был доступен? какому проценту населения? это 10% максимум! а большинство прозябало в дерьме, но когда пришли красные, это большинство получило возможность учиться и образовываться; ландау, например, или иоффе, капица - все они из простых семей

Ответить

master of

ну
1

но когда пришли красные, это большинство получило возможность учиться и образовываться; ландау, например, или иоффе, капица - все они из простых семей

Иоффе, Капица и Ландау получили возможнось образовываться благодаря красным? Што?

Ответить

ну и в

master
0

а кто белых победил в гражданской войне?

Ответить

master of

ну
1

Иоффе к моменту прихода красных уже профессор. Капица уже работает в питерском политехе под его руководством, а Ландау в гимназии учится. 

Ответить

ну и в

master
0

и это только подтверждает мои слова о том, что все эти люди получили возможность учиться и работать благодаря советам; иоффе так вообще в википедии значится как создатель советской физики, хотя мог уехать в сша, ему предлагали, но он отказался

Ответить

master of

ну
0

о том, что все эти люди получили возможность учиться и работать благодаря советам

Иоффе и Капица уже получили образование и уже работают в науке на момент революции.
благодаря советам

Как это в голове укладвается, не понимю.

иоффе так вообще в википедии значится как создатель советской физики, хотя мог уехать в сша, ему предлагали, но он отказался

А Капица в кэмбридже работал с Резерфордом, приехал в СССР на конференцию. И его больше не выпустили.

Ответить

ну и в

master
0

разные судьбы, конечно, но все они советские физики, и это факт, а то, что кто-то из них раньше в универе отучился, а кто-то позже это уже роли не играет

Ответить

Eugard

ну
0

Тиф, голод.

Ответить

ну и в

Eugard
0

тиф, голод и красный цвет ;)

Ответить

Alexei

ну
1

И абсолютная тупость. Чего только стоит история Колчака, который восстановил против себя за полтора года полностью лояльный ему регион.

Ответить

ну и в

Alexei
0

не без этого)

Ответить

Eugard

ну
0

С непростыми местечковыми фамилиями.

Ответить

ну и в

Eugard
0

вот простые фамилии, если те непростые:

Н. Н. Семёнов,
А. П. Александров,
Я. Б. Зельдович,
Б. П. Константинов,
И. В. Курчатов,
Ю. Б. Харитон,
Я. Р. Раузин,
Г. Б. Абдуллаев,
Я. Г. Дорфман

Ответить

Eugard

ну
0

Ага, особенно Я.Зельдович.
У остальных скорее всего имена сценические, чтобы простой народ не провоцировать на погромы. 
В кремле тогда тоже всяких псевдонимов хватало.

Ответить

ну и в

Eugard
0

ну и что? ленин, сталин, троцкий - да, все это псевдонимы, а твое имя? это разве не псевдоним? это же не ты его себе выбрал, а родители тебе его дали, т.е. считай что это тоже псевдоним

Ответить

Eugard

ну
0

Так и я про это. 
Но вот только главари красных бандитов себе сами кликухи выбирали, на родителей напраслину не возводи.

Ответить

ну и в

Eugard
0

псевдоним это по сути любое имя, которое не твое родное, но родное имя это тоже псевдоним, ведь это не ты его выбрал, а за тебя его выбрали; свое родное имя - это то имя, которое ты сам себе выбрал, так что можно сказать, что все "красные псевдонимы" - это родные имена

Ответить

Николай Иванов

Весёлый
0

Так, на Колмогорова быканул?

Ответить

Alexei Kuksin

ну
0

Если у человека нет способностей то никакое "натаскивание" не поможет. 

Ответить

ну и в чем он не прав

Alexei
0

ну понятно что там не двоечников взяли, но сам принцип: натаскать, чтобы потом показать, это как в спорте: накачают допингом и выпустят на арену!

Ответить

Ilnur Nazyrov

ну
0

Тактика голубцов

Ответить

Рыжий франт

5

хвалю любых людей кто силен в том , где я днище , но с окончанием вуза недолюбливаю выучек-олимпиадников , за то что на собесах знатоки теории потом просят охуительную зарплату без каких либо  оснований и стажа в прикладных навыках

Ответить

Виктор Огай

4

Когда их суммарный iq больше, чем твой номер icq

Ответить

С H А P Р i Е

2

в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования

Ахах

Ответить

ну и в чем он не прав

С
1

я же говорю: потемкинская деревня 2.0

Ответить

Пантелеймон Зарипов

2

Респект

Ответить

Школьный лолипоп

2

нахуй ваша азиатская олимпиада заводы стоят

Ответить

Ласковый Орзэмэс

Школьный
0

Азиатская? 

Ответить

Жилищный кубок

1

Качество методик))) какие нахуй методики, там всегда только хороший преподаватель решает, без него этими методиками только это самое

Ответить

kerokero

1

 «Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Только вот российское образование в целом не имеет ничего общего с натаскиванием школьников на олимпиадные задачки под индивидуальным руководством.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Но образование в России плохое, Да! 

Ответить

DrinK Smoke

Дмитрий
2

Отвратительное. Тут заслуги конкретных школьников, которые проявили тягу к знаниям, да и думаю дополнительных занятий там было очень прилично. Так то  и в омерзительных советских шаражках попадались гении, классический пример " не благодаря а вопреки". 

Ответить

Футбольный файл

DrinK
1

почему не побеждают школьники из Уганды??

Ответить

DrinK Smoke

Футболь…
0

Потому что негры в основном ленивые и им не интересно учится. Так уж устроены. Им интересно футбол. баскетбол, пиратство и пособия. 

Ответить

Саша

DrinK
0

Тссс! Это тайна.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

DrinK
0

единственная проблема рос. образования, что люди добрые вокруг. Никто не ставит реальные оценки. В универах держат дебилов. Например, я учился на 4 курсе с задолженностями за 1 и меня готовы были до диплома тащить, потому что не хотят "портить судьбу". 

А так, те, кто учится в наших школах и универах получают реальные знания, но так как всех тянут на вверх любыми способами очень многие люди вообще не стараются и выходят из универов дурачки. Если бы все ставили оценки честно, если бы была опасность вылететь из универа, то была бы мотивация учится. Собственно это и отличает топовые ВУЗы по типу МФТИ и какого-нибудь МИРЭА. 

Ответить

DrinK Smoke

Дмитрий
0

МФТИ очень себя дискредетирует, например кафедрой теологии. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

DrinK
0

Почему? Большинство жителей планеты верят в бога или что-то подобное, куча религий и прочего, нет ничего плохого, чтобы изучать это направление, это как история.

Ответить

DrinK Smoke

Дмитрий
0

А ок, признаем теологию наукой и допускаем в технические вузы. У меня к вам вопросов нет. 

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Дмитрий Кораблёв

DrinK
0

ещё скажи, что история не наука.

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Рыжий

Дмитрий
0

если история наука, почему в ней допускается множество трактовок различных событий ? в физике такой хуйни нет

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ну и в чем он не прав

0

Азиатская олимпиада по физике считается самой сложной олимпиадой

а где пруф, оля?

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Виктор Огай

ну
1

Какие пруфы на тж?

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ну и в чем он не прав

Виктор
0

хоть какие-нибудь)

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Денис Ваймс

0

А чем заключается соревнование? 

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Виталий Лановой

Денис
0

В решении задач по физике.

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Рыжий франт

Виталий
1

прикладных или надо считать сопротивление воздуха в здании юстиции при приватизации квартиры ?

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Andrew Muralov

Рыжий
2

Про пыль в квартире патриарха.

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Dmitry Teplyakov

Andrew
1

Пыль, по плотности эквивалентная плотности доллара сша

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Рыжий франт

Dmitry
1

сила сопротивления двери квартиры олигарха при приближении к ней отряда собр

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Dmitry Teplyakov

Рыжий
1

F -> \infty

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Иван Пахомов

0

.

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