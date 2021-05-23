Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Статьи редакции
Команда достигла максимального результата из возможного.
Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Соревнования проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. В олимпиаде было два тура.
Команда из восьми школьников тренировалась на базе МФТИ. Главным тренером сборной стал Артём Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.
«Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Азиатская олимпиада по физике считается самой сложной олимпиадой. Первые соревнования состоялись в Индонезии в 2000 году.
Кто напишет "поздравляем будущих граждан США"?
Противный Макс
Будущих обладателей зарплаты российского ученого в 20 000 и потенциального уголовного дела за разглашение гос тайны или несогласованную просветительскую деятельность
Ты забыл сказать что его посадят за педофилию, потому что мамаша перепутает хуй и паяльник на уроке при всех
Вообще то мы тут очень оригинальные
Там оффер из Калифорнии идёт же вместе с медалью?
К сожалению дежурный вопрос. Сколько из них останется в России?
Они уже в Индонезии
Вопрос не похуй ли тебе? Научные открытия в основном являются достоянием общественности, ничего удивительного если физики будут работать там, где для этого созданы условия. Наука давно ушла от чисто военных достижений в сферу мирных, а то что 8 ребят разлетаться по миру делать великие открытия - абсолютно обычный процесс в науке.
Женатый цветок
Потому что спортивные рекорды зрелищнее, событие ярче и хороший способ поднять рейтинг в глазах электората.
А задачки, формулы - это в глазах пропагандистов не очень интересная тема.
Никогда не мог понять, как спортивные победы помогают населению в стране нормально питаться и жить.
Как рассказывают ученые, почти никто из олимпиадников не уходит в науку.
Потому что решение олимпиадных задачек и научный поиск не имеют между собой почти ничего общего.
Вранье. Практически все люди, с которыми я когда-то ездил на олимпиады по физике (до всероссийских), оказались в науке. Я в том числе. Некоторые после ушли из науки из-за зарплат и бюрократии куда-нибудь в айти или финансовый сектор, но это не связано с компетенцией.
Категорически несогласен с "ничего общего". Олимпиады учат прежде всего нестандартному мышлению, в отличие от шаблонных школьных задач. Это офигенно важный навык для теоретической физики. Еще олимпиады по физике обычно имеют экспериментальную часть и дают базовое понимание методологии эксперимента. Бывшие олимпиадники стабильно показывают себя заметно лучше средних студентов и аспирантов в нашем институте.
я в вузе участвовал в олимпиадном программировании. такая дичь , если честно. смысл в том чтобы быстро кое как на коленке собрать прогу которая будет проходить через тестовый набор данных, похуй на оптимизацию, на код стайл , на структуричность, на пояснительность кода для передачи для других .
стоит буквально поменять чуть чуть условия задачи и мозг олимпиадника ловит бсод.
Олимпиады по программированию вообще отдельный сорт, довольно странное мероприятие, в котором даже желания не было принимать участие (один раз в хакатоне только на манер олимпиады участвовал чтобы в одну компанию устроиться), а так дичь дичью
я кое как там нарешал на тройку на последнем курсе чтобы экзамен не сдавать и ну его нахуй. хотя уведомления с кодфорса все еще приходит, лень отключить
а еще там прикол что участвовать можно только до 25 лет .
Я несколько лет занимался олимпиадным программированием, призер всероссийской и многих локальных по олимпиадному программированию и знаком со многими призерами межнаров и ACM ICPC. Тут написана полная чушь.
Смысл олимпиадного программирования не в том, чтобы написать прогу, это как раз меньшая часть всего. 80% олимпиадного программирования - это математика, нахождение алгоритма.
будет проходить через тестовый набор данных
Правильный набор данных включает в себя все пограничные случаи и проверяет корректность программы в целом. К тому же он заранее неизвестен.
похуй на оптимизацию
Вот это совсем неправда, потому что оптимизация в олимпиадном программировании первостепенна, потому что ставятся очень жесткие рамки по времени исполнения и объему использованной памяти. Если задача имеет решение с асимптотикой O(n log(n)), то решение с O(n^2) не должно проходить больше, чем на 30-40% баллов.
код стайл , на структуричность, на пояснительность кода для передачи для других
Разумеется, потому что цель другая, код полностью вторичен. Олимпиаднику главное понять, что это вещи, которые нужны будут в команднонй работе. Это не что-то сложное.
Это не что-то сложное.
это то как раз и самое сложное , потому что самомнение у таких людей такое , которое в командной работе полностью непригодное ( "бля это же элементарные вещи че вам это объяснять", "вы если не умеете то уходите я сам все сделаю") , что я лучше найму несколько троечников и они со временем подтянут свои скиллы , чем я буду содержать одного зазнавшегося олимпиадника и постоянно решать проблемы в коллективе.
Вот это совсем неправда, потому что оптимизация в олимпиадном программировании первостепенна, потому что ставятся очень жесткие рамки по времени исполнения и объему использованной памяти. Если задача имеет решение с асимптотикой O(n log(n)), то решение с O(n^2) не должно проходить больше, чем на 30-40% баллов.
это вообще никак не коррелируется с современными требованиями и задачами. а так , ну этому вообще то учат на первом курсе на дисциплине САОД. но это всё теория , которая на практике нросит только справочный характер. ее надо неплохо знать, но никогда не опираться как истину.
Правильный набор данных включает в себя все пограничные случаи и проверяет корректность программы в целом. К тому же он заранее неизвестен.
теория тестирования вышла из чата.
Смысл олимпиадного программирования не в том, чтобы написать прогу, это как раз меньшая часть всего. 80% олимпиадного программирования - это математика, нахождение алгоритма.
и зачем ? это никакое отношение к знаниям, мышлению, науке не имеет. это чисто эрудиция и натасканность. просто начитались , запомнили , вызубрили , можете по щелчку вспомнить . даешь реальную практическую задачу из бизнеса - и начинаются беды
все эти олимпиады это то же самое, что накачка допингом в спорте! и цель тут одна - победить любой ценой, вот и всё, обычный тотализатор
Как в принципе и вся система образования, дающая огромный пласт информации, неприменимый на практике
их специально натаскивают, чтобы показать, что у нас все такие умные, а на самом деле это просто очередная потемкинская деревня
То ли дело в СССР
в ссср физмат школа была очень сильной, сергей брин не даст соврать ;)
Лол, он еще в школу не пошел когда в США уехал
Вот видишь, насколько сильной была физмат школа в СССР!
да, это была очень сильная школа, сергей брин не даст соврать, ведь его родители именно в ссср получили свое физмат образование, благодаря которому они смогли эмигрировать
Mikhail and Eugenia Brin, both graduates of Moscow State University (MSU).[6] His father is a retired mathematics professor at the University of Maryland, and his mother a researcher at NASA's Goddard Space Flight Center.
благодаря которому они смогли эмигрировать
Ахаха, это пять
я про его родителей, если что
Mikhail and Eugenia Brin, both graduates of Moscow State University (MSU).[6] His father is a retired mathematics professor at the University of Maryland, and his mother a researcher at NASA's Goddard Space Flight Center.
И? Таких историй полно среди мигрантов из современной России.
и это все те же остатки сильной советской физмат школы
еще раз повторяю: физмат школы в царские времена не было! не существовало даже такого понятия, оно появилось значительно позже, в ссср, когда стране нужны были инженеры, и поэтому стали появляться все эти физфаки и мехматы, где учились в том числе ландау, капица, иоффе, алферов и проч. советские ученые
Не так
1) Это рекомендация, а не закон. Массового отказа не существовало, это фантазии революционеров.
2) Эта рекомендация появилась в виду очень малого процента таких детей закончить школу. То есть большинство таких детей банально тратили свое и чужое время. В царских школах исключали за неуспеваемость.
отказ принимать абитуриентов еврейского происхождения
ууу плохой СССР!
Циркуляр о кухаркиных детях
Это рекомендация, а не закон
Вы не понимаете, это другое.
Ты хоть бы не палился, чтоле. Не любишь совочек это простительно, но можно же при этом сохранять какую-нибудь долю объективности.
институт был, конечно, но кому он был доступен? какому проценту населения? это 10% максимум! а большинство прозябало в дерьме, но когда пришли красные, это большинство получило возможность учиться и образовываться; ландау, например, или иоффе, капица - все они из простых семей
о том, что все эти люди получили возможность учиться и работать благодаря советам
Иоффе и Капица уже получили образование и уже работают в науке на момент революции.
благодаря советам
Как это в голове укладвается, не понимю.
иоффе так вообще в википедии значится как создатель советской физики, хотя мог уехать в сша, ему предлагали, но он отказался
А Капица в кэмбридже работал с Резерфордом, приехал в СССР на конференцию. И его больше не выпустили.
Если у человека нет способностей то никакое "натаскивание" не поможет.
ну понятно что там не двоечников взяли, но сам принцип: натаскать, чтобы потом показать, это как в спорте: накачают допингом и выпустят на арену!
в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования
Ахах
«Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Только вот российское образование в целом не имеет ничего общего с натаскиванием школьников на олимпиадные задачки под индивидуальным руководством.
Но образование в России плохое, Да!
Отвратительное. Тут заслуги конкретных школьников, которые проявили тягу к знаниям, да и думаю дополнительных занятий там было очень прилично. Так то и в омерзительных советских шаражках попадались гении, классический пример " не благодаря а вопреки".
Футбольный файл
почему не побеждают школьники из Уганды??
Потому что негры в основном ленивые и им не интересно учится. Так уж устроены. Им интересно футбол. баскетбол, пиратство и пособия.
единственная проблема рос. образования, что люди добрые вокруг. Никто не ставит реальные оценки. В универах держат дебилов. Например, я учился на 4 курсе с задолженностями за 1 и меня готовы были до диплома тащить, потому что не хотят "портить судьбу".
А так, те, кто учится в наших школах и универах получают реальные знания, но так как всех тянут на вверх любыми способами очень многие люди вообще не стараются и выходят из универов дурачки. Если бы все ставили оценки честно, если бы была опасность вылететь из универа, то была бы мотивация учится. Собственно это и отличает топовые ВУЗы по типу МФТИ и какого-нибудь МИРЭА.
МФТИ очень себя дискредетирует, например кафедрой теологии.
Почему? Большинство жителей планеты верят в бога или что-то подобное, куча религий и прочего, нет ничего плохого, чтобы изучать это направление, это как история.
А ок, признаем теологию наукой и допускаем в технические вузы. У меня к вам вопросов нет.
ещё скажи, что история не наука.
Рыжий
если история наука, почему в ней допускается множество трактовок различных событий ? в физике такой хуйни нет
Азиатская олимпиада по физике считается самой сложной олимпиадой
а где пруф, оля?
Какие пруфы на тж?
А чем заключается соревнование?
В решении задач по физике.
Рыжий франт
прикладных или надо считать сопротивление воздуха в здании юстиции при приватизации квартиры ?
Про пыль в квартире патриарха.
Пыль, по плотности эквивалентная плотности доллара сша
сила сопротивления двери квартиры олигарха при приближении к ней отряда собр