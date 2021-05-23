Команда достигла максимального результата из возможного.

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Фото пресс-службы Минпросвещения

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Соревнования проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. В олимпиаде было два тура.

Команда из восьми школьников тренировалась на базе МФТИ. Главным тренером сборной стал Артём Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

«Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчёркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.