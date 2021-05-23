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Новости
Ольга Щербинина

Солиста группы, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Он всё отрицает Статьи редакции

Организаторы конкурса пообещали разобраться в ситуации.

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2893 просмотров

Во время подсчёта голосов вечером 22 мая участники конкурса находились в отдельном помещении. Когда в объектив телекамеры попала итальянская группа Måneskin, можно было увидеть, как Дамиано Давид наклонился к столу и сделал движение, которое многие зрители расценили, как употребление кокаина. Что конкретно он делал, не было видно, так как обзор закрыла чаша для бутылок с напитками.

David Sánchez de Castro @SanchezdeCastro
Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision https://t.co/I6tI4Nu8zZ

Сам Дамиано Давид заявил, что не употребляет наркотики. «Пожалуйста, ребята. Не говорите так, никакого кокаина», — сказал он на пресс-конференции.

В заявлении организаторов говорится, что певец «добровольно сдаст тест на наркотики по прибытии домой», сообщает Би-би-си.

По заверениям Давида, один из участников группы разбил стакан, и музыкант убирал осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что разбитое стекло нашли на том месте. Сейчас ЕВС изучает видео и позже обещает предоставить дополнительную информацию.

Применят ли в отношении группы санкции, в случае, если обвинения подтвердятся, не сообщается.

Группа Måneskin победила на «Евровидении» с песней Zitti e buoni.

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#новости #евровидение

59 59 комментариев
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59 комментариев
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Андрей Рядькин

14

кокос чуть протяжней, а тут либо одумался за секунду до стыковки, либо реально вниз глянул 

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Несчастный паук например

Андрей
0

а вы специалист 🧐

Ответить

Андрей Рядькин

Несчастный
14

да, я был теплых страна. Там кокосы прям с пальмы снимаю, при тебя разбивают, трубочку вставляют и так протяжненько пьешь и заебись. 
А про етих наркоманов я знать ничего не знаю 

Ответить

Несчастный паук

Андрей
2

блин, а палка так и вирисовывалась под конец месяца(

Ответить

wmhy

Андрей
1

Есть разный дозняк, тут довольно похоже на копачок, который одним движением нюхается

Ответить

Андрей Рядькин

wmhy
2

да там чувак с боку обламал

Ответить

wmhy

Андрей
1

ну кароч он бесспорно нюхал, там на пресс конференции группа угашена полным составом, судя по онемевшим ебалам. Герои. 
не вижу причин отнимать победу

Ответить

Андрей Рядькин

wmhy
0

наркотики зло

Ответить

wmhy

Андрей
0

кому как

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
0

И шмыгал бы потом как дурной. 

Ответить

Андрей Рядькин

Andrew
0

тут та и началось бы Шоу 

Ответить

Счастливый Мурод

9

По заверениям Давида, один из участников группы разбил стакан, и музыкант убирал осколки.

Носом

Ответить

Виталий Лановой

Счастливый
0

Сдувал стеклянную крошку как вариант.

Ответить

Виталий Лановой

7

На записи видно, что самый крайний чел слева, пихает солиста ногой. Типа, что ты вообще творишь?

Ответить

Миша Копейкин

Виталий
2

Протестую! Интерпретация факта. Мы видим только лёгкую конвульсию человека сбоку. Вызвана она пиханием ногой или нет, а тем более мотивация этого движения - это уже ты придумываешь, причём без каких либо оснований для выбора именно этой версии.

Ответить

ну и в чем он не прав

Миша
0

я тоже вижу, что он его пихает ногой!

Ответить

Миша Копейкин

ну
0

Так ставь лайк, раз не видишь

Ответить

ну и в чем он

Миша
0

но ты же наоборот говоришь, что этого нет!

Ответить

Миша Копейкин

ну
0

Неправильно прочитал твоё сообщение, я думал ты НЕ видишь.

Ты ногу видишь в кадре? Видишь как она касается солиста группы? Небольшие движения данного человека совершенно не обязательно значат пихание ногой. Ты додумываешь. Предполагаешь, что так оно и есть и выдаёшь за факт то, чего не видишь.

Ответить

Виталий Лановой

Миша
0

Он его пинает, но успел тот затянуться или нет, вопрос. Думаю, что не успел.

Ответить

ну и в

Виталий
1

я вот тоже вижу, что он его пинает, а насчет затяжки не знаю

Ответить

ну и в чем он

Миша
0

нет, я вижу, что он его пинает, так что это не предположение, а факт, т.к. я это вижу

Ответить

Миша

ну
0

Ты ногу видишь в кадре? И видишь как она касается солиста группы?

Ответить

ну и в

Миша
0

ну видно же что он его пинает, даже если ногу не видно

Ответить

Андрей Рядькин

Виталий
0

бляяя. Охуеть есть бы он въебал по полной в прямом эфире, а потом на прессухе приход словил

Ответить

Andrew Muralov

6
Ответить

Mikhail Dragunov

Andrew
0

Ахах, тоже этот кадр вспомнился )))

Ответить

Ласковый Орзэмэс

5

Итальянец в Нидерландах. Что могло пойти не так? 

Ответить

Ласковый Орзэмэс

Ласковый
1

не понимаю, буря в стакане

Ответить

ну и в чем он не прав

4

если они действительно такое делают, то их нужно дисквалифицировать за применение допинга, а победу отдать маниже!

Ответить

Рыжий франт

ну
0

она девятая

Ответить

Виталий Лановой

Рыжий
1

зато чистая

Ответить

Рыжий франт

Виталий
7

как героин

Ответить

ну и в чем он не прав

Рыжий
0

да хоть десятая! ей за одно только платье можно выдать первое место!

Ответить

Рыжий франт

ну
0

платье?

Ответить

ну и в чем он

Рыжий
0
Десятки метров ткани и лоскуты со всей России…
Платье, чтобы объединить страну
theblueprint.ru
Ответить

Обязательный нос

3

Госпади, носом прошёл по столу, канеш не нюхал ничего 
Всем понятно что любой  уважающий себя итальянец будет нюхать через макаронину

Ответить

Несчастный паук например

Обязательный
1

а если бы он был французом?

Ответить

ну и в чем он не прав

Несчастный
2

ЧЕРЕЗ УЛИТКУ!!!! ;)))))))))))))))

Ответить

Несчастный паук

ну
1

я ждал вариант через лягушку(
итальянцы - макаронники
французы - лягушатники

Ответить

ну и в чем он

Несчаст…
2

а улиточники кто

Ответить

Несчастный паук

ну
1

это уже не так конвенционально принятое обозначение французов(

Ответить

Роман Новиков

Несчастный
1

Выкладываешь товар в надрезанный багет и уже удобно

Ответить

Художественный

Роман
0

Можно мне в круассан?

Ответить

Обязательный нос

Художес…
3

Это уже польский вариант 

Ответить

ну и в чем он не прав

Обязательный
1

АХАХАХХАХАХАХАХАХА НУ ТЫ СКАЗАНУЛ!!!!!!!!!!!!! ;))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Художественный корабль

ну
0
Ответить

ну и в чем он

Художес…
0
Ответить

ouxen

2

Лошпед, надо отнять награду и присудить британцу

Ответить

Весёлый Хамелеон

1

Будто что-то плохое
Такое же обсасывание, как когда у нас показали целующихся геев с Евровидения в прямом эфире

Ответить

Роман Новиков

0

Там вообще не похоже, доебались прост

Ответить

Виталий Куликов

0

Еееее роокк

Ответить

ouxen

Виталий
0

Какой еще блять рок)

Ответить

Федя Прозоров

0

Скучное шоу, где даже после закрытия пытаются сделать «сенсацию»

Ответить

Художественный корабль

0

Вот это поворот!

Ответить

Художественный корабль

Художественный
0

как обычно

Ответить

Художественный корабль

Художественный
0

вообще похуй

Ответить

Художественный корабль

0

https://coub.com/view/tzzvt

Ответить

Либеральный каякер

0

Всё что могу сказать по этому поводу : Дамиано Давид очень милый.

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