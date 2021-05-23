Солиста группы, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Он всё отрицает Статьи редакции
Организаторы конкурса пообещали разобраться в ситуации.
Во время подсчёта голосов вечером 22 мая участники конкурса находились в отдельном помещении. Когда в объектив телекамеры попала итальянская группа Måneskin, можно было увидеть, как Дамиано Давид наклонился к столу и сделал движение, которое многие зрители расценили, как употребление кокаина. Что конкретно он делал, не было видно, так как обзор закрыла чаша для бутылок с напитками.
Сам Дамиано Давид заявил, что не употребляет наркотики. «Пожалуйста, ребята. Не говорите так, никакого кокаина», — сказал он на пресс-конференции.
В заявлении организаторов говорится, что певец «добровольно сдаст тест на наркотики по прибытии домой», сообщает Би-би-си.
По заверениям Давида, один из участников группы разбил стакан, и музыкант убирал осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что разбитое стекло нашли на том месте. Сейчас ЕВС изучает видео и позже обещает предоставить дополнительную информацию.
Применят ли в отношении группы санкции, в случае, если обвинения подтвердятся, не сообщается.
Группа Måneskin победила на «Евровидении» с песней Zitti e buoni.
кокос чуть протяжней, а тут либо одумался за секунду до стыковки, либо реально вниз глянул
Несчастный паук например
а вы специалист 🧐
да, я был теплых страна. Там кокосы прям с пальмы снимаю, при тебя разбивают, трубочку вставляют и так протяжненько пьешь и заебись.
А про етих наркоманов я знать ничего не знаю
да там чувак с боку обламал
И шмыгал бы потом как дурной.
На записи видно, что самый крайний чел слева, пихает солиста ногой. Типа, что ты вообще творишь?
Протестую! Интерпретация факта. Мы видим только лёгкую конвульсию человека сбоку. Вызвана она пиханием ногой или нет, а тем более мотивация этого движения - это уже ты придумываешь, причём без каких либо оснований для выбора именно этой версии.
я тоже вижу, что он его пихает ногой!
Так ставь лайк, раз не видишь
но ты же наоборот говоришь, что этого нет!
Неправильно прочитал твоё сообщение, я думал ты НЕ видишь.
Ты ногу видишь в кадре? Видишь как она касается солиста группы? Небольшие движения данного человека совершенно не обязательно значат пихание ногой. Ты додумываешь. Предполагаешь, что так оно и есть и выдаёшь за факт то, чего не видишь.
Он его пинает, но успел тот затянуться или нет, вопрос. Думаю, что не успел.
бляяя. Охуеть есть бы он въебал по полной в прямом эфире, а потом на прессухе приход словил
если они действительно такое делают, то их нужно дисквалифицировать за применение допинга, а победу отдать маниже!
она девятая
зато чистая
да хоть десятая! ей за одно только платье можно выдать первое место!
платье?
Несчастный паук например
а если бы он был французом?
ЧЕРЕЗ УЛИТКУ!!!! ;)))))))))))))))
я ждал вариант через лягушку(
итальянцы - макаронники
французы - лягушатники
а улиточники кто
Выкладываешь товар в надрезанный багет и уже удобно
АХАХАХХАХАХАХАХАХА НУ ТЫ СКАЗАНУЛ!!!!!!!!!!!!! ;))))))))))))))))))))))))))))
Будто что-то плохое
Такое же обсасывание, как когда у нас показали целующихся геев с Евровидения в прямом эфире
Еееее роокк
как обычно