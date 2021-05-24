Юристы считают, что решение подать иск к ведомству обусловлено усилением давления властей на компанию.

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23 апреля американский офис Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, сообщает «Коммерсантъ».

В Роскомнадзоре рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Роскомнадзор

По данным руководителя дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, это первый случай, когда Google подаёт в суд на российский регулятор. Ранее компания выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина связала решение компании обратиться в суд с усилилением давления властей на сервис: «В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы».

В случае проигрыша в суде и неисполнении требования, компании грозит штраф до 8 миллионов рублей.