«Ъ»: Google подала в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить контент с призывами участвовать в митингах Статьи редакции
Юристы считают, что решение подать иск к ведомству обусловлено усилением давления властей на компанию.
23 апреля американский офис Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, сообщает «Коммерсантъ».
В Роскомнадзоре рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.
По данным руководителя дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, это первый случай, когда Google подаёт в суд на российский регулятор. Ранее компания выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина связала решение компании обратиться в суд с усилилением давления властей на сервис: «В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы».
В случае проигрыша в суде и неисполнении требования, компании грозит штраф до 8 миллионов рублей.
После принятия закона о штрафах для социальных сетей, РКН завёл дела в отношении крупных платформ за отказ удалять контент, связанный с митингами. Первыми оштрафовали «ВКонтакте» и «Одноклассники». В мае регулятор запросил оштрафовать Twitter на сумму до 24 миллионов рублей, Facebook и Google — до 20 миллионов.
А кипрский мейл и голландский яндекс так не могут, хотя у обоих бизнес тоже вроде как международный
Честной череп
Мейл, который, считай, провластный, и Яндекс, который уже язык стёр ради монополии в этой стране, да
Ночной блик
Мейл, который, считай, провластный
Там владелец Усманов. ау! Он всегда был, есть и будет самым отъявленным подставлятелем жопы государству, готовый чтобы его драли в любых позах, в любое время, самыми изощренными способами. Главное, чтобы ебырь кайен новый купил,
Это как сказать
Соловьев, который, считай, провластный
Поддерживаю, давно пора закрыть эту контору деятельность которой идёт только в одни ворота
Как легко акции из несогласованных (ради безопасности участников) стали несанкционированными (не допустимыми без разрешения).
Ну они обязаны принять
Ночной блик
Они даже если обязаны, обычно не принимают, обосновывая нарушениями в оформлении документов, полнолунием, началом сезона картошки и т.д.
Ну я думаю по таким искам они бы не стали крючкотворствовать
Google, вперёд!💪🏿💪🏻 Доведите дело до конца ✊
Ночной блик
В наших судах воевать с государством?
Тут процент вероятности победы даже ниже, чем процент активного вещества в гомеопатии. То есть 0
лол, не только дтф есть на тж, но и тж есть на дтф)
смешно смотреть, как столько людей рвется с этого с обеих сторон)
Google впервые подала в суд на Роскомнадзор
Так Google это девочка ^_^
Невероятный Валера
Компания же
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (https://ru.wiktionary.org/wiki/Гугл#:~:text=Существительное%2C%20неодушевлённое%2C%20мужской%20род%2C,Корень%3A%20-Гугл-. )
И на сколько я знаю, род определяется не по родительскому названию. Родительских названий можно придумать много с разными родами, почему ты выбрал компанию для определения рода?: Компания (ж.р.), Холдинг (м.р.), Корпорация (ж.р.), Веб-сайт (м.р.), Поисковая система (ж.р.) и тд.
На какое правило ты ссылаешься? Оля - это человек, человек - это мужской род, следовательная Оля - это он.
И если погуглить Google даже в новостях на сайте, то его постоянно называют то "Google начал", то "Google забанила", то "Google добавил", то "Google выпустила", то "Google запустил", то "Google добавила" и тд
С тобой наверно весело на вписках
Весело, но к делу не относится. По делу есть что сказать?
Какую сейчас силу имеют ссылки с призывами на митинги, которые уже прошли?
Лучше бы миллиарды из бюджета потратили на удаление фраз "ПУ** ху**о" (нет)
Vegas Lex sed Lex