{"id":701,"title":"\u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441-\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442: \u0441 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0434\u0442\u0438 \u043a \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0432\u0440\u0430\u0447\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=701&url=https:\/\/vc.ru\/budu\/237349-doctor-joined-the-chat&hash=1458315192a2e01e67da45f3a6aaab3c3897396ef5b0e32c283a9567c7e27da4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

«Ъ»: Google подала в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить контент с призывами участвовать в митингах Статьи редакции

Юристы считают, что решение подать иск к ведомству обусловлено усилением давления властей на компанию.

45 45 комментариев
4139 просмотров

23 апреля американский офис Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, сообщает «Коммерсантъ».

В Роскомнадзоре рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Роскомнадзор

По данным руководителя дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, это первый случай, когда Google подаёт в суд на российский регулятор. Ранее компания выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина связала решение компании обратиться в суд с усилилением давления властей на сервис: «В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы».

В случае проигрыша в суде и неисполнении требования, компании грозит штраф до 8 миллионов рублей.

После принятия закона о штрафах для социальных сетей, РКН завёл дела в отношении крупных платформ за отказ удалять контент, связанный с митингами. Первыми оштрафовали «ВКонтакте» и «Одноклассники». В мае регулятор запросил оштрафовать Twitter на сумму до 24 миллионов рублей, Facebook и Google — до 20 миллионов.

РКН завёл дела на крупные платформы за отказ…
Закон приняли для борьбы с «общественно опасной» информацией, но судят пока только за публикации о…
tjournal.ru

#новости #google #суды #роскомнадзор

45 45 комментариев
46
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u0441\u0443\u0434\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 45, "likes": 46, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 386059, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 May 2021 08:48:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andre Macareno

6

А кипрский мейл и голландский яндекс так не могут, хотя у обоих бизнес тоже вроде как международный

Ответить

Честной череп

Andre
13

Мейл, который, считай, провластный, и Яндекс, который уже язык стёр ради монополии в этой стране, да

Ответить

Ночной блик

Честной
5

Мейл, который, считай, провластный

Там владелец Усманов. ау! Он всегда был, есть и будет самым отъявленным подставлятелем жопы государству, готовый чтобы его драли в любых позах, в любое время, самыми изощренными способами. Главное, чтобы ебырь кайен новый купил,

Это как сказать

Соловьев, который, считай, провластный

Ответить

Честной череп

Ночной
0

О чем и речь. Станут ли жополизы кусать руку(жопу), которая кормит?

Ответить

Павел Петрович

Andre
0

Так Яндекс хотят выковырять из Нидерландов:
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-12_yandeks_popal_pod_nalogovyj

«Яндекс» попал под налоговый удар российских…
Россия денонсировала соглашение о запрете двойного налогообложения с Нидерландами. Теперь…
www.cnews.ru
Ответить

Трезвый ящик

Павел
0

удар по я

Ответить

Текущий ящик

7

что государство сделало для того, чтобы эти призывы не появлялись? и предпоссылки к ним тоже ?
какие бессмысленные вопросы я задаю, давайте лучше подоим гугл еще раз

Ответить

Честной череп

Текущий
3

что государство сделало

Бузотер!

Ответить

Выгодный бокал

Текущий
2
Ответить

Alex

0

Поддерживаю, давно пора закрыть эту контору деятельность которой идёт только в одни ворота

Ответить

Дарья Сазонова

Alex
3

Вы про Роскомнадзор? :)

Ответить

Alex

Дарья
1

Очевидно что да

Ответить

Andy

Alex
3

Если это сарказм, то я его не понял.

Ответить

Rond

Alex
0

Роскомнадзор?

Ответить

Alex

Rond
1

Нет, блять, гугл 

Ответить

Украденная жизнь

4

Как легко акции из несогласованных (ради безопасности участников) стали несанкционированными (не допустимыми без разрешения).

Ответить

Жалкий калькулятор

3

 Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению

Всех кто принимал иск уже уволили? 

Ответить

Закомплексованная Душа

Жалкий
0

Ну они обязаны принять

Ответить

Ночной блик

Закомплексованн…
7

Они даже если обязаны, обычно не принимают, обосновывая нарушениями в оформлении документов, полнолунием, началом сезона картошки и т.д.

Ответить

Закомплексованна

Ночной
0

Ну я думаю по таким искам они бы не стали крючкотворствовать

Ответить

Ночной блик

Закомпл…
1

Да хз. Там отбитые наглухо и запуганные наглухо сидят.

Ответить

wmhy

3

Спойлер: не сработает

Ответить

Андрей Охапкин

1

Google, вперёд!💪🏿💪🏻 Доведите дело до конца ✊

Ответить

Ночной блик

Андрей
4

В наших судах воевать с государством?
Тут процент вероятности победы даже ниже, чем процент активного вещества в гомеопатии. То есть 0

Ответить

Андрей Охапкин

Ночной
0

Тогда пускай Google вводит войска 👊🏻

Ответить

Some Dude

2

лол, не только дтф есть на тж, но и тж есть на дтф)
смешно смотреть, как столько людей рвется с этого с обеих сторон)

Ответить

Честной череп

Some
0

Порвался, жаль

Ответить

Миша Копейкин

–2

 Google впервые подала в суд на Роскомнадзор

Так Google это девочка ^_^

Ответить

Невероятный Валера

Миша
4

Компания же

Ответить

Миша Копейкин

Невероятный
0

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (https://ru.wiktionary.org/wiki/Гугл#:~:text=Существительное%2C%20неодушевлённое%2C%20мужской%20род%2C,Корень%3A%20-Гугл-. )
И на сколько я знаю, род определяется не по родительскому названию. Родительских названий можно придумать много с разными родами, почему ты выбрал компанию для определения рода?: Компания (ж.р.), Холдинг (м.р.), Корпорация (ж.р.), Веб-сайт (м.р.), Поисковая система (ж.р.) и тд.
На какое правило ты ссылаешься? Оля - это человек, человек - это мужской род, следовательная Оля - это он.
И если погуглить Google даже в новостях на сайте, то его постоянно называют то "Google начал", то "Google забанила", то "Google добавил", то "Google выпустила", то "Google запустил", то "Google добавила" и тд

Ответить

Невероятный

Миша
1

С тобой наверно весело на вписках

Ответить

Миша Копейкин

Невероя…
0

Весело, но к делу не относится. По делу есть что сказать?

Ответить

Невероятный

Миша
1

Нет, ты красавчик

Ответить

#realfiddy

Невероя…
0

Копеечный доеб 

Ответить

Zoid Q

Миша
0

Гугл - это ОН, компаний.

Ответить

Закомплексованная Душа

Zoid
0

Гугл это оно - общество

Ответить

Zoid Q

Закомпл…
0

С органической ответственностью. Добавить забылъ.

Ответить

Luchano Spaguetti

1

Какую сейчас силу имеют ссылки с призывами на митинги, которые уже прошли? 
Лучше бы миллиарды из бюджета потратили на удаление фраз "ПУ** ху**о" (нет)

Ответить

Андрей Апанасик

1
Ответить

С H А P Р i Е

0

Vegas Lex sed Lex

Ответить

Георгий Благиных

С
0
Ответить

Stalker 7Q

С
0
Ответить

Корнелий Шнапс

Stalker
0

что было в Вегасе остается в Вегасе

Ответить

Алексей Крылов

0

Ответочка прилетела😁

Ответить

Fenrir784

0

Я по привычке прочитал наоборот, что РКН на Гугл подал. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Команда достигла максимального результата из возможного.
295
Новости
Солиста группы, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Он всё отрицает
Организаторы конкурса пообещали разобраться в ситуации.
156
Новости
Правозащитники насчитали девять новых долларовых миллиардеров, заработавших на вакцинах против Covid-19
Отчёт появился перед Глобальным саммитом здравоохранения.
153
Популярное за три дня
Беларусь
В Минске из-за сообщений о минировании экстренно посадили самолёт. На его борту был бывший главред телеграм-канала Nexta
Романа Протасевича задержали.
603
Беларусь
Реакция международного сообщества на экстренную посадку самолёта в Минске и задержание Романа Протасевича
Борт отправился в место назначения после семичасовой задержки.
298
Новости
Бывший мэр шведского Гётеборга бросила политику и стала водителем мусоровоза
Женщина говорит, что её нынешняя работа гораздо спокойнее.
123
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

solawind

Запись в подсайте Twitter

Olegio Dr

В Минске из-за сообщений о…

Владислав Кузнецов

Департамент отмазок

Ivan Shevtsov

Вместе с экс-главредом Nexta…

Шахов Глеб

В Минске из-за сообщений о…

Заебана без галочки

Департамент отмазок

Егор - Егор

«Ъ»: Google подала в суд на…

Корнелий Шнапс

«Ъ»: Google подала в суд на…
null