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Новости
yannlll

В Греции прошел митинг против обязательной стерилизации домашних животных Статьи редакции

У местного парламента собрались несколько сотен человек.

26 26 комментариев
1280 просмотров
Фото AP

23 мая владельцы собак и кошек вышли на митинг к парламенту Греции. Они выступали против законопроекта, который делает стерилизацию домашних животных обязательной. Об этом сообщает ABC News.

С помощью законопроекта чиновники пытаются ограничить бесконтрольное любительское разведение. Они хотят предотвратить случаи, когда самки собак и кошек вынуждены постоянно рожать потомство, чтобы принести непрофессиональному заводчику прибыль.

Владельцы собак выступили против запрета «любительского разведения, основы любви к собакам». Большинство из протестующих также были охотниками — заодно они митинговали против запрета на охоту, введённого в прошлом году из-за пандемии.

Мы здесь, чтобы показать свою любовь к нашим детям. Это не просто собаки, они — те, кого мы любим с детства, а правительство хочет отобрать их у нас

Кристос Сирос
один из участников акции

Закон об обязательной стерилизации домашних животных пока обсуждается, позже его внесут на рассмотрение в парламент.

#греция #протесты #новости

26 26 комментариев
10
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26 комментариев
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Трогательный хот-дог

10

Ну так пусть они разрешения получают на разведение собак и кошек.

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Соколов Андрей

Трогательный
2

Курсы, лицензия, переаттестация каждые два года. 

Ответить

Трогательный хот-дог

Соколов
19

И? Это специально делается, чтобы профессионально разводили животных, чтобы их не использовали как инкубаторы необученные люди.
Это делается для животных в том числе.
Если собака или кошка не размножались и их не стерилизовали, то у них ещё с большей вероятностью раковые заболевания появляются.

Ответить

Соколов Андрей

Трогате…
2

Так я только за

Ответить

Иннокентий

10

Стерилизация домашних животных - это и есть проявление любви к животному, ибо средняя продолжительность жизни стерилизованных животных выше чем нестерилизованных. Стерилизация самок это снижение риска развития мастопатий, раков молочных желез и матки и прочих заболеваний. Стерилизация у самцов это снижение уровня агрессии, и избавление от прочих неприятных аспектов полового поведения (некастрированные котики вонюче ссут по углам). Не надо выдавать желание нажиться на продаже потомства за любовь к животным.

Ответить

Котик Ботик

Иннокентий
1
Ответить

Миша Копейкин

2

Срач объявляю открытым

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Dr.Bezega

Миша
16

Закрываю срач

Ответить

Smaug The Terrible

Dr.Bezega
3

Вставил тебе заглушку

Ответить

Иван Сидоров

Smaug
1

можно мне тоже?

Ответить

Smaug The

Иван
1

Для тебя есть такая

Ответить

Иван Сидоров

Smaug
1

жаль

Ответить

Smaug The

Иван
1

маловата?

Ответить

Иван

Smaug
4

порвался

Ответить

Smaug The

Иван
3

сейчас заштопаем

Ответить

No Good

Smaug
2

врач в треде, как я могу вам помочь?

Ответить

Жутконос

No
0

врач здесь не поможет, здесь нужен ткач

Ответить

Dmitry Teplyakov

Smaug
1

Выглядит как пешка ♟…

Ответить

Кузькин отец

Миша
0

Греков тут не так уж много

Ответить

Честной череп

7

Большинство из протестующих также были охотниками

Вот уж чье мнение можно учитывать в последнюю очередь

Ответить

Для закладок

1

Хороший парламент

Ответить

Smaug The Terrible

1

Обязательная стерилизация всех домашних животных или только кошек и собак?
Как они представляют себе стерилизацию птицееда? Или попугая?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Мы здесь, чтобы показать свою любовь к нашим детям.

Осуждаю зоофилов

Ответить

Flow Glow

С
0

Бесят те, кто везде детей втыкивают. Какие-то универсальные затычки - дети.

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Пока в России проблема разведенцев с авито даже не поднимается, в Греции уже предложили решение, здорово

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Stanley H. Tweedle

0

Какое-то шуе, у меня, вот, ни одной породистой кошки нет, зачем мне их специально заставлять рожать?

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