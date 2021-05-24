В Греции прошел митинг против обязательной стерилизации домашних животных Статьи редакции
У местного парламента собрались несколько сотен человек.
23 мая владельцы собак и кошек вышли на митинг к парламенту Греции. Они выступали против законопроекта, который делает стерилизацию домашних животных обязательной. Об этом сообщает ABC News.
С помощью законопроекта чиновники пытаются ограничить бесконтрольное любительское разведение. Они хотят предотвратить случаи, когда самки собак и кошек вынуждены постоянно рожать потомство, чтобы принести непрофессиональному заводчику прибыль.
Владельцы собак выступили против запрета «любительского разведения, основы любви к собакам». Большинство из протестующих также были охотниками — заодно они митинговали против запрета на охоту, введённого в прошлом году из-за пандемии.
Закон об обязательной стерилизации домашних животных пока обсуждается, позже его внесут на рассмотрение в парламент.
Курсы, лицензия, переаттестация каждые два года.
Трогательный хот-дог
И? Это специально делается, чтобы профессионально разводили животных, чтобы их не использовали как инкубаторы необученные люди.
Это делается для животных в том числе.
Если собака или кошка не размножались и их не стерилизовали, то у них ещё с большей вероятностью раковые заболевания появляются.
Стерилизация домашних животных - это и есть проявление любви к животному, ибо средняя продолжительность жизни стерилизованных животных выше чем нестерилизованных. Стерилизация самок это снижение риска развития мастопатий, раков молочных желез и матки и прочих заболеваний. Стерилизация у самцов это снижение уровня агрессии, и избавление от прочих неприятных аспектов полового поведения (некастрированные котики вонюче ссут по углам). Не надо выдавать желание нажиться на продаже потомства за любовь к животным.
Срач объявляю открытым
Вставил тебе заглушку
можно мне тоже?
жаль
Обязательная стерилизация всех домашних животных или только кошек и собак?
Как они представляют себе стерилизацию птицееда? Или попугая?
Мы здесь, чтобы показать свою любовь к нашим детям.
Осуждаю зоофилов
Пока в России проблема разведенцев с авито даже не поднимается, в Греции уже предложили решение, здорово
Какое-то шуе, у меня, вот, ни одной породистой кошки нет, зачем мне их специально заставлять рожать?