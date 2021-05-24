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Ольга Щербинина

В Чехии на поле появилось изображение Пакмана. Ущерб оценили в 17 тысяч долларов Статьи редакции

Полиция разыскивает преступников.

Фото чешской полиции

Изображение появилось на рапсовом поле у города Роуднице-над-Лабем. Злоумышленники повредили около 7 гектаров насаждений, сообщает чешская полиция.

Возможных свидетелей попросили помочь установить личности нарушителей. Ущерб от их действий оценили в 350 тысяч крон (около 17 тысяч долларов).

Фото чешской полиции

Pac-Man — это японская франшиза видеоигр, появившаяся в начале 80-х. Игрок должен управляя Пакманом съесть все точки в лабиринте, избегая встречи с привидениями, которые за ним гоняются.

#новости #чехия

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Миша Копейкин

15

 Полиция разыскивает преступников.

У человечества ещё не достаточно мощные космические корабли, чтобы найти преступников.

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Max M

8

спасибо за ремарку в конце. Ведь хуй его знает, что ещё за пак-ман такой.

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T:ema

Max
2

я не исключаю вероятности, что не все пользователи ТЖ знают, что такое пакмэн.

Я один раз в Лондонском Хитроу встретил британцев, которые не знали, кто такой Майкл Джексон. Они смотрели один из его клипов и охреневали. При этом у них были вполне себе современные айфоны. Не были они похожи на изгоев.. может, просто телевидение последние 40 лет не смотрели

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имя мне легион

T:ema
2

в Лондонском Хитроу

Это ты специально уточнил, что б мы не подумали, что ты встретил британцев на вокзале в Нижних Залупках?

Ответить

Smaug The Terrible

Max
1

Это для Путина

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Spid3r

4

Японцы пиарят новую игру из серии Pac-Man.

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Иван Эртель

Spid3r
0

Pac-Man Go

Ответить

Уголовный франт

Иван
1

Вот ты прикалываешься, а на апрельский праздник в Ingress делали подобное

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Андрей Петрович

2

Да они что совсем охренели там, вы ещё их ТЕРРОРИСТАМИ объявите, ну скосил какой нить дед чутка травы корове, что его теперь в тюрьму за это сажать.

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Болезненный велосипед

1

Это можно монетизировать через NFT. Поле потом зарастет, а NFT останется.

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Коммунальный Мурод

Болезненный
1

Готов за 17 тыс долларов сделать тебе из любого поля NFT))

Ответить

Болезненный велосипед

Коммунальный
2

ты чо? на авито 250 руб за сотку

Ответить

криво-косо

1
Ответить

Лысина Арика

0

To je prostě bylo vtipně, nic nenutně hledat/

Ответить

Иван Эртель

Лысина
2

Pozor! Policie varuje )

Ответить

Smaug The Terrible

Лысина
0
Ответить

Лысина Арика

Smaug
0

Rozumíš?

Ответить

Smaug The

Лысина
0

Понял только, что это что-то на порнохабском

Ответить

Darth Felus

Лысина
0

Jo

Ответить

Roman Sapon

0

Ущерб там, а образ в головах сохранит в будущем множество деревьев

Ответить

Максим Шпилёв

0

С чего решили, что это Пакман?
Не прочитай, я бы не понял

Ответить

С H А P Р i Е

0

Вот это я понимаю современное искусство

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Уголовный франт

0

Опоздали к юбилею ребята

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