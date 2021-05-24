В Чехии на поле появилось изображение Пакмана. Ущерб оценили в 17 тысяч долларов Статьи редакции
Полиция разыскивает преступников.
Изображение появилось на рапсовом поле у города Роуднице-над-Лабем. Злоумышленники повредили около 7 гектаров насаждений, сообщает чешская полиция.
Возможных свидетелей попросили помочь установить личности нарушителей. Ущерб от их действий оценили в 350 тысяч крон (около 17 тысяч долларов).
Pac-Man — это японская франшиза видеоигр, появившаяся в начале 80-х. Игрок должен управляя Пакманом съесть все точки в лабиринте, избегая встречи с привидениями, которые за ним гоняются.
Полиция разыскивает преступников.
У человечества ещё не достаточно мощные космические корабли, чтобы найти преступников.
спасибо за ремарку в конце. Ведь хуй его знает, что ещё за пак-ман такой.
я не исключаю вероятности, что не все пользователи ТЖ знают, что такое пакмэн.
Я один раз в Лондонском Хитроу встретил британцев, которые не знали, кто такой Майкл Джексон. Они смотрели один из его клипов и охреневали. При этом у них были вполне себе современные айфоны. Не были они похожи на изгоев.. может, просто телевидение последние 40 лет не смотрели
в Лондонском Хитроу
Это ты специально уточнил, что б мы не подумали, что ты встретил британцев на вокзале в Нижних Залупках?
Японцы пиарят новую игру из серии Pac-Man.
Pac-Man Go
Уголовный франт
Вот ты прикалываешься, а на апрельский праздник в Ingress делали подобное
Да они что совсем охренели там, вы ещё их ТЕРРОРИСТАМИ объявите, ну скосил какой нить дед чутка травы корове, что его теперь в тюрьму за это сажать.
Коммунальный Мурод
Готов за 17 тыс долларов сделать тебе из любого поля NFT))
To je prostě bylo vtipně, nic nenutně hledat/
Rozumíš?