Полиция разыскивает преступников.

Фото чешской полиции

Изображение появилось на рапсовом поле у города Роуднице-над-Лабем. Злоумышленники повредили около 7 гектаров насаждений, сообщает чешская полиция.

Возможных свидетелей попросили помочь установить личности нарушителей. Ущерб от их действий оценили в 350 тысяч крон (около 17 тысяч долларов).

Фото чешской полиции

Pac-Man — это японская франшиза видеоигр, появившаяся в начале 80-х. Игрок должен управляя Пакманом съесть все точки в лабиринте, избегая встречи с привидениями, которые за ним гоняются.