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Новости
yannlll

«Медуза» выделила студию подкастов в отдельную компанию из-за получения статуса «иностранного агента» Статьи редакции

Её новое название — «Техника речи».

21 21 комментарий
453 просмотров

Студия будет владельцем и издателем практически всех подкастов, которые выходили на «Медузе». Общественно-политические шоу «Что случилось», «Текст недели» и англоязычный подкаст The Naked Pravda останутся. Об этом сообщает «Медуза».

Отделение студии связано с признанием издания иностранным агентом: «Медуза» не хочет, чтобы «создатели подкастов рисковали из-за нового статуса», а также планирует сократить расходы на производство контента.

Нам повезло стать важной частью российского подкастинга. И, конечно, нам очень тяжело расставаться с нашей студией подкастов. Однако это решение кажется абсолютно необходимым.

из обращения «Медузы»

Подкаст «Сперва роди» купила студия «Либо/Либо», которую основали бывшие журналисты «Медузы». Состав ведущих не изменится, подписки слушателей сохранятся. Все подписки на подкасты, которые переходят «Технике речи», также должны сохраниться.

11 мая от «Медузы» отделились ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин». Канал Meduza Originals перешёл Катерине Гордеевой, его переименовали в «Скажи Гордеевой». Шоу Антона Долина переехало на новый ютьюб-канал «Радио Долин». Отделение каналов было связано с признанием издания «иностранным агентом».

#новости #смииноагенты #медиа

21 21 комментарий
10
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21 комментарий
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Федя Прозоров

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Здорово. Всё равно слушать не буду 

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С H А P Р i Е

3

Речи Посполитой

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Дмитрий Орлов

2

Сколько людей читают и тем более слушают медузу на английском??

Ответить

Юный Данила

Дмитрий
1

Зачем вообще что-то слушать на английском

Ответить

Alex Macher

Юный
3

У меня наоборот вопрос. Зачем слушать русские подкасты, когда зарубежные на голову выше. Всё равно что русские сериалы смотреть, где только пару интересных вариантов есть.

Ответить

Григорий

Alex
3

Например? Я ИТшные, по психологии, про российскую историю, про детское воспитание - все слушаю на русском. Из зарубежный де факто ни один подкаст не зашел. Прежде всего из-за культурологических различий, как мне кажется. Посоветуйте что-нибудь.

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Невероятный

Григорий
2

Вкусы разные, не уверен, что тебе подскажут каналы по твоим увлечениям. 
Но там в целом типа: больше народу, кто может делать контент -> больше шансов появиться хорошему контенту. 

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Невероятный Валера

Юный
1

Там бывает классный контент, которого нет у нас 

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Морской пистолет

Невероя…
1

Скорее, это у нас "бывает" контент, которого нет "там", чисто из-за национально-культурных особенностей. В целом же - на английском выбор качественного конента по умолчанию богаче. Подкасты, научные и технические статьи, сериалы - ю нейм ит.

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Невероятный

Морской
0

Да, так хорошо. 

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Митя Трифонов

Юный
1

Реп

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AZP

Юный
0

Чтобы лучше знать английский

Ответить

Федя Прозоров

AZP
1

И стать иностранным агентом?

Ответить

AZP

Федя
0

Агентом её величества.

Ответить

Федя Прозоров

AZP
0

Вахтер, тут агент mi6!

Ответить

Dmitry Teplyakov

Федя
2

MIB

Ответить

Федя

Dmitry
0

MIR V RUSSKOM MIRE

Ответить

Dmitry

Федя
0

Позывной «Грудка»

Ответить

Федя

Dmitry
1

Лукашенко - крепкий орешек. Повторяю. Лукашенко- крепкий орешек

Ответить

Dmitry

Федя
0

ЛВЧГКЧККПСС

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Рекламный череп

0

Бля, Щетинин призывал донатить Медузе, что б Калькулятор не прикрылся.
Донатил Медузе — а она весь пул подкастов скинула в отдельное юрлицо.
Везде обман

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