Её новое название — «Техника речи».

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Студия будет владельцем и издателем практически всех подкастов, которые выходили на «Медузе». Общественно-политические шоу «Что случилось», «Текст недели» и англоязычный подкаст The Naked Pravda останутся. Об этом сообщает «Медуза».

Отделение студии связано с признанием издания иностранным агентом: «Медуза» не хочет, чтобы «создатели подкастов рисковали из-за нового статуса», а также планирует сократить расходы на производство контента.

Нам повезло стать важной частью российского подкастинга. И, конечно, нам очень тяжело расставаться с нашей студией подкастов. Однако это решение кажется абсолютно необходимым. из обращения «Медузы»

Подкаст «Сперва роди» купила студия «Либо/Либо», которую основали бывшие журналисты «Медузы». Состав ведущих не изменится, подписки слушателей сохранятся. Все подписки на подкасты, которые переходят «Технике речи», также должны сохраниться.