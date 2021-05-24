«Медуза» выделила студию подкастов в отдельную компанию из-за получения статуса «иностранного агента» Статьи редакции
Её новое название — «Техника речи».
Студия будет владельцем и издателем практически всех подкастов, которые выходили на «Медузе». Общественно-политические шоу «Что случилось», «Текст недели» и англоязычный подкаст The Naked Pravda останутся. Об этом сообщает «Медуза».
Отделение студии связано с признанием издания иностранным агентом: «Медуза» не хочет, чтобы «создатели подкастов рисковали из-за нового статуса», а также планирует сократить расходы на производство контента.
Подкаст «Сперва роди» купила студия «Либо/Либо», которую основали бывшие журналисты «Медузы». Состав ведущих не изменится, подписки слушателей сохранятся. Все подписки на подкасты, которые переходят «Технике речи», также должны сохраниться.
11 мая от «Медузы» отделились ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин». Канал Meduza Originals перешёл Катерине Гордеевой, его переименовали в «Скажи Гордеевой». Шоу Антона Долина переехало на новый ютьюб-канал «Радио Долин». Отделение каналов было связано с признанием издания «иностранным агентом».
Сколько людей читают и тем более слушают медузу на английском??
Юный Данила
Зачем вообще что-то слушать на английском
У меня наоборот вопрос. Зачем слушать русские подкасты, когда зарубежные на голову выше. Всё равно что русские сериалы смотреть, где только пару интересных вариантов есть.
Невероятный
Вкусы разные, не уверен, что тебе подскажут каналы по твоим увлечениям.
Но там в целом типа: больше народу, кто может делать контент -> больше шансов появиться хорошему контенту.
Невероятный Валера
Там бывает классный контент, которого нет у нас
Морской пистолет
Скорее, это у нас "бывает" контент, которого нет "там", чисто из-за национально-культурных особенностей. В целом же - на английском выбор качественного конента по умолчанию богаче. Подкасты, научные и технические статьи, сериалы - ю нейм ит.
И стать иностранным агентом?