В чём обвиняют Софью Сапегу, неизвестно.

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О том, что девушка находится в изоляторе на Окрестина в Минске, «Русской службе Би-би-си» рассказала её мать Анна Дудич.

«Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь», — сказала женщина.

По её словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама», но не успела продолжить. «Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы её сегодня нашли, наняли адвоката», — сказала Дудич и добавила, что не знает, в чём обвиняют девушку.

Сапегу задержали днём 23 мая вместе с её парнем, экс-главредом Nexta Романом Протасевичем.

Российский МИД запросил консульский доступ к Софье Сапега. Глава ведомства Сергей Лавров заявил: «Вместе с белорусским гражданином в Минске осталась его знакомая, она гражданка России. Мы связались с её отцом и наше посольство обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ».