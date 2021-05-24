Задержанную вместе с Романом Протасевичем россиянку нашли в минском изоляторе на Окрестина Статьи редакции
В чём обвиняют Софью Сапегу, неизвестно.
О том, что девушка находится в изоляторе на Окрестина в Минске, «Русской службе Би-би-си» рассказала её мать Анна Дудич.
«Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь», — сказала женщина.
По её словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама», но не успела продолжить. «Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы её сегодня нашли, наняли адвоката», — сказала Дудич и добавила, что не знает, в чём обвиняют девушку.
Сапегу задержали днём 23 мая вместе с её парнем, экс-главредом Nexta Романом Протасевичем.
Российский МИД запросил консульский доступ к Софье Сапега. Глава ведомства Сергей Лавров заявил: «Вместе с белорусским гражданином в Минске осталась его знакомая, она гражданка России. Мы связались с её отцом и наше посольство обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ».
Когда-нибудь там будет памятник жертвам тоталитарных режимов
Китайский чекист : у нас никогда не будет подобного
Мы сделаем из него музей
А ни в чём и не обвиняют - лишний фактор давления на Протасевича, лишний заложник в обойме. Плюс если он ей передал компуктор и может ещё какие носители информации, как пишут, то будет придумана какая-нибудь статья о соучастии, о скорытии улик, да и вобще без повода - мало ли людей сидит.
Главное чтоб запад понимал, что тут логики нет, есть только обида ебаная и неуёмная животная жажда мести. На том и строили чтоб "диалог".
Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут
Тебе не похуй?
Да вообще, если честно, нет.
Теперь при перелетах в Европу появился еще ненулевой шанс наблюдать за иллюминатором белорусский истребитель.
Рекламный череп
Охуенное зрелище
Ну хрен знает. Проебать трансфер/бронь в гостинице из-за того, что через два ряда от тебя сидит паренек, который оппозиционер вообще третьего государства, а не тех, откуда и куда летишь — ну такое себе.
Про тех, кто в принципе летать боится, вообще молчу
Я тебе про одно.
А ты переобулся
Усатый ща и всех его знакомых пересажает, на всякий пожарный.