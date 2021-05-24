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Новости
Ольга Щербинина

Задержанную вместе с Романом Протасевичем россиянку нашли в минском изоляторе на Окрестина Статьи редакции

В чём обвиняют Софью Сапегу, неизвестно.

29 29 комментариев
1179 просмотров

О том, что девушка находится в изоляторе на Окрестина в Минске, «Русской службе Би-би-си» рассказала её мать Анна Дудич.

«Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь», — сказала женщина.

По её словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама», но не успела продолжить. «Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы её сегодня нашли, наняли адвоката», — сказала Дудич и добавила, что не знает, в чём обвиняют девушку.

Сапегу задержали днём 23 мая вместе с её парнем, экс-главредом Nexta Романом Протасевичем.

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tjournal.ru

Российский МИД запросил консульский доступ к Софье Сапега. Глава ведомства Сергей Лавров заявил: «Вместе с белорусским гражданином в Минске осталась его знакомая, она гражданка России. Мы связались с её отцом и наше посольство обратилось в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ».

bbcrussian @bbcrussian
"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала также Дудич.

#новости #белоруссия #nexta

29 29 комментариев
1
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29 комментариев
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Текущий ящик

18

ИВС Окрестино

Обитель зла , хуже комплекса Амбреллы

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Smaug The Terrible

Текущий
7

Когда-нибудь там будет памятник жертвам тоталитарных режимов

Ответить

Текущий ящик

Smaug
1

Китайский чекист : у нас никогда не будет подобного

Ответить

Smaug The

Текущий
3

Товарищ китайский майор, а партия знает как преодолеть ловушку среднего дохода?

Ответить

Текущий ящик

Smaug
4

отобрать )

Ответить

Дима Орлов

Smaug
0

Мы сделаем из него музей

Ответить

Smaug The

Дима
1

Из луки уже музей сделайте, а то он задолбал

Ответить

Дима Орлов

Smaug
0

Он не достоен

Ответить

Slam Dunk

Текущий
1

Да, в Амбрелле хотя бы интересно

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Виталий Чухнов

11

Власти Беларуси: в ней остался террористический биоматериал

Ответить

Дмитрий Орлов

5
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Немой историк

1

Когда россияне пойдут вызволять свою гражданку из лап картофельного диктатора?

Ответить

Рекламный череп

Немой
8

свою гражданку

Лишена гражданства 2 недели назад

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Suq Madiq

3

А ни в чём и не обвиняют - лишний фактор давления на Протасевича, лишний заложник в обойме. Плюс если он ей передал компуктор и может ещё какие носители информации, как пишут, то будет придумана какая-нибудь статья о соучастии, о скорытии улик, да и вобще без повода - мало ли людей сидит.

Главное чтоб запад понимал, что тут логики нет, есть только обида ебаная и  неуёмная животная жажда мести. На том и строили чтоб "диалог".

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Дмитрий Орлов

2

Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут

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Рекламный череп

–4

Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая

Поматросила и бросила, все понятно

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Виталий Чухнов

Рекламный
0

Тебе не похуй? 

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Рекламный череп

Виталий
0

Да вообще, если честно, нет.
Теперь при перелетах в Европу появился еще ненулевой шанс наблюдать за иллюминатором белорусский истребитель.

Ответить

Slam Dunk

Рекламн…
2

Охуенное зрелище. Истребитель с земли то круто выглядит, а на эшелоне просто космос

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Рекламный череп

Slam
0

Охуенное зрелище

Ну хрен знает. Проебать трансфер/бронь в гостинице из-за того, что через два ряда от тебя сидит паренек, который оппозиционер вообще третьего государства, а не тех, откуда и куда летишь — ну такое себе.
Про тех, кто в принципе летать боится, вообще молчу

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Slam Dunk

Рекламн…
0

Ну я за себя говорю. Было бы что друзьям рассказать с моей скучной жизнью

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Виталий Чухнов

Рекламн…
0

Я тебе про одно. 
А ты переобулся

Ответить

Рекламный череп

Виталий
1

А ты переобулся

Ну так лето на дворе, пора уже

Ответить

Юный Данила

0

В том, что она Софья Сапега

Ответить

Photuum

Юный
0

Княжна?

Ответить

Darth Felus

0

Усатый ща и всех его знакомых пересажает, на всякий пожарный.

Ответить

Владимир Филатов

Darth
0

Надо было и всех пассажиров того рейса, чтобы наверняка.

Ответить

С H А P Р i Е

0

Белорусский Аушвиц

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Photuum

0

Когда-то человек с фамилией Сапега управлял Белоруссией. Совпадение?

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