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Sasha Shambilova

Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика и дал сутки на удаление запрещённого в России контента Статьи редакции

После этого ведомство намерено ввести ограничительные меры.

Роскомнадзор заявил, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещённый в России контент. Об этом сообщает ТАСС и РБК со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, Google лидирует по количеству неудалённого противоправного контента: компания не удалила пять тысяч ссылок противоправных материалов, 3,5 тысячи из них — с призывами к экстремизму. Регулятор сообщил, что у Google есть сутки на то, чтобы удалить запрещённый контент.

23 апреля американский офис Google впервые подал в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. В регуляторе рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. На удаление запущенного контента компании дали месяц. 5 апреля замедление продлили до 15 мая. После замедления из соцсети удалили более 91% материалов, о которых говорил Роскомнадзор. По итогам проверки регулятор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».

#роскомнадзор #новости #блокировки

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53 53 комментария
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53 комментария
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Текущий ящик

36

РКН перепутал гугл с шестерочным яндексом

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Андрей Лютостанский

Текущий
8

Гугл зарабатывает здесь деньги, на остальное им наплевать.

Ответить

Текущий ящик

Андрей
3

деньги можно зарабатывать и в более гламурных местах

Ответить

Оранжевый

Текущий
6

Гениальный из тебя бизнесмен мог бы выйти, конечно.

Ответить

Текущий ящик

Оранжев…
–2

рыночек порешает ведь да ?

Ответить

Оранжевый

Текущий
1

рыночек уже решил, что не хочет терять прибыль

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
3

В какой-то момент риски могут перевесить прибыль, и он перестанет.

Ответить

true iBegginer

Андрей
0

а в Китае не зарабатывает, потому что не плевать. и при этом стоит как 3 газпрома.

Ответить

Коммунальный

true
0

И очень жалеет, кстати, про Китай сейчас. Всеми силами пытается вернуться, но его уже не ждут.

Ответить

true iBegginer

Коммуна…
0

чё то не слышал, что жалеет.

Ответить

Морской пистолет

Текущий
1

Ну вот и посмотрим, шестёрочный ли гугл. А то мало ли.

Ответить

Текущий ящик

Морской
3

думаю типа прогнется, но отыграется на иске . а вообще заебали, че они там постоянно находят ? реально пытаются запретить срать 

Ответить

Ракетный Данила

Текущий
1

Гугл уже подал в суд на ркн. Запасаемся попкорном

Ответить

Федя Прозоров

Ракетный
0

Там смотреть нечего. Заблокируют и воз и ныне там

Ответить

Eugard

Федя
0

Кого? Гугл со всеми его сервисами? 
Да по всей России восстания поднимутся, бессмысленные и беспощадные, и никакая нацгвардия не поможет. Бизнес просто издохнет.
Это вам не Навальный. Пусть еще сами себе Свифт отключат.

Ответить

Коммунальный

Eugard
0

А ты ролфишь или нет сейчас?

Ответить

Eugard

Коммуна…
0

А ты?

Ответить

Половый Данила

15

Гуглить через впн, приехали

Ответить

Yufers

11

Шутки про в гугле забанили стали реальностью. Найс.

Ответить

Николай Иванов

5

слыш, если тебе мои ограничения не нравятся, ты со мной раз на раз выходи, а не по судам бегай, пидор

Ответить

Способ Удержания Бобра

4

Как же наши знаменитые академики будут находить новые дессертации?! Ну вы их всех знаете, Мединский, Кадыров

Ответить

Справедливый глобус

Способ
1

Ну до впн они не опустятся - просто поедут в другую страну и оттуда поищат

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Запрещенки в яндекс больше, особенно пиратского контента

Ответить

Слава Инженеров

Argumenta
0

а она тут причем?

Ответить

Argumenta Ambigua

Слава
0

Наверное не причем

Ответить

Экологический мангал

3

Говноеды обиделись на попытки Google оспорить в рамках закона преступные требования, надо же

Ответить

Ракетный Данила

0

Они смотрят, когда люди всё-таки выйдут?

Ответить

Дмитрий Орлов

Ракетный
6

Никогда

Ответить

Ракетный Данила

Дмитрий
1

Казахстан захватит Россию?

Ответить

Дмитрий Орлов

Ракетный
0

Никогда

Ответить

Ракетный Данила

Ракетный
1

Главное чтобы порнхаб не замедляли

Ответить

Печатный коктейль

Ракетный
0

Но ведь после зачистки там не осталось ничего интересного, одна инцестовая хаута.

Ответить

Дмитрий Орлов

2

В регуляторе рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.

Не прогнулись под русских, уважуха

Ответить

Поверхностный завод

Дмитрий
0

Кто создатель Гугла? 

Ответить

Nagibator RusPro

Поверхностный
0

Еврей

Ответить

Уголовный франт

Nagibat…
0

Сергей

Ответить

гачик

2

БЫСТРЫЙ ГУГЛ и ТВИТТЕР, ВПН и работающие LINKEDIN и DIGITAL OCEAN - звоните 8800553535 МИХАИЛ (быстро, доступно, недорого, беременным скидки).

Ответить

Антон Пострунин

2

Ждём замедления всех сайтов с гугланалитикой или чего-нибудь в этом духе. 

Ответить

Маринеску

1

Много ходов очка от РКН:
1. сделать работу основных сервисов в России нерентабельной
2. сервисы отказываются от работы в России
3. Суверенный интернет образуется сам собой. PROFIT
4. На все возмущения отвечать - это их собственное (сервисов) решение, не виноватая я. DOUBLE PROFIT.
 

Ответить

Nick Rosenberg

Маринеску
1

Много ходов очка в реальности:
1. Замедляют гугл
2. Начинают лагать все телефоны/ютьюб
3. Чиновники охуевают что мудачье из РКН испортило им экспириенс
4. РКН отчитывается что гугл все удалил и дает заднюю

Ответить

Smaug The Terrible

Маринеску
0

Пользуйтесь поиском от мейл ру и айсикью

Ответить

гачик

1

Продаю ускоритель интернета, пишите в аську

Ответить

Александр Горелик

1

Надзор, чего мелочишься, поднимай истребитель уже!

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Йеееее. Поддержим Google, даешь бойкот Яндекса

Ответить

С H А P Р i Е

1

Да еб твою мать

Ответить

Уголовный франт

1

Пупок разорвётся у РКН

Ответить

Хитрый Слава

0

Пук

Ответить

Текущий ящик

0

3,5 тысячи из них — с призывами к экстремизму

ууууууу как всё плохо у майора . это получается разве что под окнами Лубянки не призывают.

Ответить

Sweety bread my bratishka

0

"В гугле забанили" comes true

Ответить

doffys

0

Стреляют себе в ногу или в голову?

Ответить

Yufers

doffys
0

В голову. Просто у них как в анекдоте про колобка. Бублик, бублик - весело кричали дети, но они не знали, что колобок был смертельно ранен в голову.

Ответить

Sergey Kolomiychuk

0

И как они будут замедлять гугл? Или они сейчас пол России замедлять начнут? Хотя де-факто РКН и есть тормоз развития Российского интернета

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rossoshmap

0

Ну за торможение ютуба должна пойти волна, где теперь моргенштерна смотреть? 

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