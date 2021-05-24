Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика и дал сутки на удаление запрещённого в России контента Статьи редакции
После этого ведомство намерено ввести ограничительные меры.
Роскомнадзор заявил, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещённый в России контент. Об этом сообщает ТАСС и РБК со ссылкой на ведомство.
По данным ведомства, Google лидирует по количеству неудалённого противоправного контента: компания не удалила пять тысяч ссылок противоправных материалов, 3,5 тысячи из них — с призывами к экстремизму. Регулятор сообщил, что у Google есть сутки на то, чтобы удалить запрещённый контент.
23 апреля американский офис Google впервые подал в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. В регуляторе рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. На удаление запущенного контента компании дали месяц. 5 апреля замедление продлили до 15 мая. После замедления из соцсети удалили более 91% материалов, о которых говорил Роскомнадзор. По итогам проверки регулятор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах».
Гугл зарабатывает здесь деньги, на остальное им наплевать.
Текущий ящик
деньги можно зарабатывать и в более гламурных местах
В какой-то момент риски могут перевесить прибыль, и он перестанет.
а в Китае не зарабатывает, потому что не плевать. и при этом стоит как 3 газпрома.
Коммунальный
И очень жалеет, кстати, про Китай сейчас. Всеми силами пытается вернуться, но его уже не ждут.
Морской пистолет
Ну вот и посмотрим, шестёрочный ли гугл. А то мало ли.
Текущий ящик
думаю типа прогнется, но отыграется на иске . а вообще заебали, че они там постоянно находят ? реально пытаются запретить срать
Ракетный Данила
Гугл уже подал в суд на ркн. Запасаемся попкорном
Там смотреть нечего. Заблокируют и воз и ныне там
слыш, если тебе мои ограничения не нравятся, ты со мной раз на раз выходи, а не по судам бегай, пидор
Как же наши знаменитые академики будут находить новые дессертации?! Ну вы их всех знаете, Мединский, Кадыров
Справедливый глобус
Ну до впн они не опустятся - просто поедут в другую страну и оттуда поищат
Запрещенки в яндекс больше, особенно пиратского контента
а она тут причем?
Никогда
Ракетный Данила
Казахстан захватит Россию?
В регуляторе рассказали, что компания пытается оспорить требование по ограничению доступа к «противоправному контенту», который призывает к участию в митингах.
Не прогнулись под русских, уважуха
Поверхностный завод
Кто создатель Гугла?
БЫСТРЫЙ ГУГЛ и ТВИТТЕР, ВПН и работающие LINKEDIN и DIGITAL OCEAN - звоните 8800553535 МИХАИЛ (быстро, доступно, недорого, беременным скидки).
Ждём замедления всех сайтов с гугланалитикой или чего-нибудь в этом духе.
Много ходов очка от РКН:
1. сделать работу основных сервисов в России нерентабельной
2. сервисы отказываются от работы в России
3. Суверенный интернет образуется сам собой. PROFIT
4. На все возмущения отвечать - это их собственное (сервисов) решение, не виноватая я. DOUBLE PROFIT.
Много ходов очка в реальности:
1. Замедляют гугл
2. Начинают лагать все телефоны/ютьюб
3. Чиновники охуевают что мудачье из РКН испортило им экспириенс
4. РКН отчитывается что гугл все удалил и дает заднюю
Стреляют себе в ногу или в голову?
И как они будут замедлять гугл? Или они сейчас пол России замедлять начнут? Хотя де-факто РКН и есть тормоз развития Российского интернета