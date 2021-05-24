Экстрим-метал группа сыграла концерт в резиденции Макрона — президент Франции проспорил блогерам Статьи редакции
Ultra Vomit выступили в саду Елисейского дворца.
В феврале Эммануэль Макрон для популяризации антиковидных мер предложил двум французским ютуб-комикам Макфлаю и Карлито записать видео о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Президент пообещал, что если видео наберёт 10 миллионов просмотров, они смогут снять свой следующий проект в Елисейском дворце. Об этом пишет Reuters.
Макфлай и Карлито выиграли пари, и им разрешили снять видео в президентской резиденции. Они сделали 36-минутный ролик, в конце которого в саду Елисейского дворца появляется экстрим-метал группа Ultra Vomit.
Ultra Vomit — французская группа, исполняющая пародийный грайндкор. Главной особенностью группы стали саркастичные тексты с шутками и стёбом. Для Макрона музыканты исполнили рок-версию французской колыбельной «Зеленая мышь» («Une souris verte»).
За май рейтинг Эммануэля Макрона в возрастной категории от 18 до 24 лет вырос на 51%. Общий рейтинг одобрения вырос на три пункта и достиг 40%, согласно опросу, опубликованному Journal du Dimanche.
Вирусный каякер
хотя праздник шашлыка появился вообще не по этой причине, ну да ладно
Ждем группировку Ленинград в дворце Путина
попробовали бы они в мичети! аж трисет