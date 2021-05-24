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Новости
yannlll

Экстрим-метал группа сыграла концерт в резиденции Макрона — президент Франции проспорил блогерам Статьи редакции

Ultra Vomit выступили в саду Елисейского дворца.

8 8 комментариев
793 просмотров

В феврале Эммануэль Макрон для популяризации антиковидных мер предложил двум французским ютуб-комикам Макфлаю и Карлито записать видео о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Президент пообещал, что если видео наберёт 10 миллионов просмотров, они смогут снять свой следующий проект в Елисейском дворце. Об этом пишет Reuters.

Макфлай и Карлито выиграли пари, и им разрешили снять видео в президентской резиденции. Они сделали 36-минутный ролик, в конце которого в саду Елисейского дворца появляется экстрим-метал группа Ultra Vomit.

Ultra Vomit — французская группа, исполняющая пародийный грайндкор. Главной особенностью группы стали саркастичные тексты с шутками и стёбом. Для Макрона музыканты исполнили рок-версию французской колыбельной «Зеленая мышь» («Une souris verte»).

За май рейтинг Эммануэля Макрона в возрастной категории от 18 до 24 лет вырос на 51%. Общий рейтинг одобрения вырос на три пункта и достиг 40%, согласно опросу, опубликованному Journal du Dimanche.

#франция #новости #youtube

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Вирусный каякер

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вот вам нормальная работа государства с молодёжью, а не блядь "праздник шашлыка в пг"

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Вирусный каякер

Вирусный
1

хотя праздник шашлыка появился вообще не по этой причине, ну да ладно

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Федя Прозоров

2

Ждем группировку Ленинград в дворце Путина 

Ответить

Федя Прозоров

Федя
3

Или ваши члены за моей щекой

Ответить

Ракетный Данила

Федя
3

Группировка Ленинград это опг озеро

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С H А P Р i Е

2

попробовали бы они в мичети! аж трисет

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С H А P Р i Е

С
0

Экстрим-метал группа сыграла концерт в резиденции Лукашенко

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Sam Lowry

0

Прикольно

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