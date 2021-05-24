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Новости
Ольга Щербинина

В Японии две дыни юбари продали на аукционе за 25 тысяч долларов Статьи редакции

Это сезонный деликатес.

22 22 комментария
1634 просмотров
Фото AFP

Дыни продали на первом аукционе этого сезона на оптовом рынке в Саппоро, столице провинции Хоккайдо. Итоговая цена в 22,5 раза превысила максимальную цену, зафиксированную на первом аукционе 2020 года, сообщает The Japan Times.

В 2021 году стоимость самого дорогого лота составила 2,7 миллиона йен (25 тысяч долларов). Рекорд за всю историю таких аукционов установили в 2019 году — тогда две дыни продали за 5 миллионов йен.

Дыни юбари известны как сезонный деликатес, и первый аукцион указывает на то, что на Хоккайдо наступает лето. В этот раз их купил производитель детского питания Hokkaido Products Ltd. Дыни разрежут, заморозят, а части отправят десяти семьям с детьми. Их выберут при помощи лотереи из числа тех, кто подал заявки в соцсетях.

«Мы хотим подбодрить людей дынями Юбари в то время, когда трудности, вызванные пандемией, продолжаются», — сказал президент компании.

Королевская дыня юбари — гибрид двух сортов мускатных дынь Earl's Favorite и Burpee. Этот сорт выращивается в одноимённом городе на острове Хоккайдо очень небольшими партиями. Японцы считают, что у этого растения неповторимый вкус и аромат, а у плода — идеальная форма. Дыня юбари является зарегистрированной торговой маркой и основой экономики этого региона.

#новости #япония

22 22 комментария
9
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22 комментария
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Ваня Погост

13

Нашему @Дыня золотая цена — 10 рублей. Кто даст больше?

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Поэтический татарин

Ваня
4

Новая пара носков с садовода и ожерелье из крышек от охоты крепкой

Ответить

Ваня Погост

Поэтический
1

Новая пара носков и ожерелье — раз!

Ответить

Ваня Погост

Ваня
1

Новая пара носков и ожерелье — два!

Ответить

Ваня Погост

Ваня
1

Новая пара носков и ожерелье — три! Продано! @Дыня достаётся @я тёрочка, отныне и во веки веков. Можете делать с этим овощем всё, что заблагорассудится. Аукцион окончен, все свободны.

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Федя Прозоров

Ваня
1

Возьму за 200. Пока не сезон 

Ответить

Pavel Vakhrushev

Ваня
1

15 за коммент

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ваня
0

Я дам в жопу

Ответить

Евгений Мартынов

Ваня
0

Как насчёт пустить Дыню по блокчейну и продать NFT?

Ответить

Дуд Волро

9

дыни переоценены

Ответить

Вячеслав Андреев

3

Обожаю новости из Японии

Ответить

Весёлый Хамелеон

3

Дыня юбарь

Ответить

С H А P Р i Е

3

Дыни-ёбари

Ответить

плюшевый батон

0

Что там может быть на 25к, обычная дыня хороша, если спелость топ — вообще круто, но дальше что? Интенсивнее вкус?

Ответить

Жилищный яд

плюшевый
7

В Японии эти фрукты - это прежде всего подарки в знак огромного уважения. Да, каждый из этих фруктов будет самым вкусным среди своих собратьев. Каждый выращивается вручную с особой японской заботой. 

Стоит ли покупать их ради вкуса? Конечно, нет. Но подарить большому начальнику в знак уважения дыньку за тысячу баксов - отличная идея. 

Для примера. Вот я покупал ради интереса манго. 6400 йен. Это 60 долларов. Примерно в 6 раз дороже самого дорогого манго вне Японии, что я пробовал. Вкуснее он? Да. Намного. Стоит ли он этих 60 долларов?

Определенно, нет :) 

Ответить

плюшевый батон

Жилищный
1

Понятно теперь. Хотел бы я что бы мне дарили дыни

Ответить

Виталий Чухнов

2

Так они очень дорогие  или конкретно эти 2 были очень дорогие? 

Ответить

Вчерашний Женя

1

Доплачу, чтоб @Дыня забрали в @Казахстан 

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Ухудшанский

1

Наконец-то хорошие новости!

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Антон Лисин

0

Дыня-пыня 

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Abylai Mustafa

0

весь мир: *существует*
япония: *обожествляет всякую хрень и задирает цены*

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God Damn

0

Это так мило :3

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