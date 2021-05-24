Это сезонный деликатес.

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Дыни продали на первом аукционе этого сезона на оптовом рынке в Саппоро, столице провинции Хоккайдо. Итоговая цена в 22,5 раза превысила максимальную цену, зафиксированную на первом аукционе 2020 года, сообщает The Japan Times.

В 2021 году стоимость самого дорогого лота составила 2,7 миллиона йен (25 тысяч долларов). Рекорд за всю историю таких аукционов установили в 2019 году — тогда две дыни продали за 5 миллионов йен.

Дыни юбари известны как сезонный деликатес, и первый аукцион указывает на то, что на Хоккайдо наступает лето. В этот раз их купил производитель детского питания Hokkaido Products Ltd. Дыни разрежут, заморозят, а части отправят десяти семьям с детьми. Их выберут при помощи лотереи из числа тех, кто подал заявки в соцсетях.

«Мы хотим подбодрить людей дынями Юбари в то время, когда трудности, вызванные пандемией, продолжаются», — сказал президент компании.