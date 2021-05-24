В Японии две дыни юбари продали на аукционе за 25 тысяч долларов Статьи редакции
Это сезонный деликатес.
Дыни продали на первом аукционе этого сезона на оптовом рынке в Саппоро, столице провинции Хоккайдо. Итоговая цена в 22,5 раза превысила максимальную цену, зафиксированную на первом аукционе 2020 года, сообщает The Japan Times.
В 2021 году стоимость самого дорогого лота составила 2,7 миллиона йен (25 тысяч долларов). Рекорд за всю историю таких аукционов установили в 2019 году — тогда две дыни продали за 5 миллионов йен.
Дыни юбари известны как сезонный деликатес, и первый аукцион указывает на то, что на Хоккайдо наступает лето. В этот раз их купил производитель детского питания Hokkaido Products Ltd. Дыни разрежут, заморозят, а части отправят десяти семьям с детьми. Их выберут при помощи лотереи из числа тех, кто подал заявки в соцсетях.
«Мы хотим подбодрить людей дынями Юбари в то время, когда трудности, вызванные пандемией, продолжаются», — сказал президент компании.
Королевская дыня юбари — гибрид двух сортов мускатных дынь Earl's Favorite и Burpee. Этот сорт выращивается в одноимённом городе на острове Хоккайдо очень небольшими партиями. Японцы считают, что у этого растения неповторимый вкус и аромат, а у плода — идеальная форма. Дыня юбари является зарегистрированной торговой маркой и основой экономики этого региона.
Нашему @Дыня золотая цена — 10 рублей. Кто даст больше?
Поэтический татарин
Новая пара носков с садовода и ожерелье из крышек от охоты крепкой
Новая пара носков и ожерелье — раз!
Новая пара носков и ожерелье — два!
Новая пара носков и ожерелье — три! Продано! @Дыня достаётся @я тёрочка, отныне и во веки веков. Можете делать с этим овощем всё, что заблагорассудится. Аукцион окончен, все свободны.
Что там может быть на 25к, обычная дыня хороша, если спелость топ — вообще круто, но дальше что? Интенсивнее вкус?
Жилищный яд
В Японии эти фрукты - это прежде всего подарки в знак огромного уважения. Да, каждый из этих фруктов будет самым вкусным среди своих собратьев. Каждый выращивается вручную с особой японской заботой.
Стоит ли покупать их ради вкуса? Конечно, нет. Но подарить большому начальнику в знак уважения дыньку за тысячу баксов - отличная идея.
Для примера. Вот я покупал ради интереса манго. 6400 йен. Это 60 долларов. Примерно в 6 раз дороже самого дорогого манго вне Японии, что я пробовал. Вкуснее он? Да. Намного. Стоит ли он этих 60 долларов?
Определенно, нет :)
весь мир: *существует*
япония: *обожествляет всякую хрень и задирает цены*