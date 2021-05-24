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Новости
Ольга Щербинина

Бывший испанский министр основала киберспортивную команду Статьи редакции

В прошлом её критиковали за игру в Candy Crush во время заседания Конгресса.

17 17 комментариев
591 просмотров

Экс-министр продовольствия и здравоохранения Испании Селия Вильялобос, занимавшая эту должность в начале 2000-х, объявила о создании киберспортивной команды, получившей название ScreenWolves. 72-летняя женщина сама станет её капитаном, сообщает Marca.

ScreenWolves @ScreenWolves
Nuestra capitana #CeliaVillalobos ya está preparada. Lo estáis vosotros? Screen Wolves el equipo que llega para cambiar el mundo del juego. Descubre más en nuestra web http://screenwolves.com #ScreenWolves #gaming #CeliaVillalobos #esports https://t.co/Yf26q76REV

В ролике, представляющем команду, Вильялобос сказала: «В течение многих лет я была в центре внимания. Критика, насмешки, упрёки. Целая жизнь, отмеченная моментом. Моментом, который почти заставил меня забыть о том, что мне нравится. Но знаете, что? Этому конец. Я больше вас не слушаю. Я больше не молчу. Пора показать лицо. Пора играть».

В 2015 году Вильялобос, которая тогда была первым вице-председателем испанского конгресса, поймали за игрой в Candy Crush на iPad во время выступления премьер-министра. Парламентские источники опровергли эту информацию, заявив, что она читала газету.

На данный момент у Screen Wolves нет игроков, и неясно, каким именно киберспортом они хотят заниматься.

#новости #испания #игры

17 17 комментариев
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Твоего деда дед

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Мне теперь это под каждым постом писать, чтобы собрать ваши лайки?

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Твоего деда дед

Твоего
0

Ставьте дизлайки!

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Виталий Куликов

Твоего
0

Оставляйте комментарии, кликайте колокольчик и подписывайтесь на канал

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Твоего деда дед

Виталий
0

дёрнул тебя за бубенцы

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Виталий Куликов

1

Ого, а три в ряд уже кибердисциплиной стали, чувствую себя старым.

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God Damn

Виталий
0

Что за три в ряд расскажи подробнее

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Виталий Куликов

God
0

Залипалки мобильные некоторое подобие тетриса, если ты без рофлов спросил.

Ответить

God Damn

Виталий
0

Как это относится к сабжу?

Ответить

Виталий Куликов

God
3

Напрямую.

Ответить

God Damn

Виталий
0

Кэнди краш это три в ряд?

Ответить

Виталий Куликов

God
2

Да

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Argumenta Ambigua

1

Candy Crush, Кибер спорт, 72

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Роман Новиков

1

Когда российские министры откроют театральные кружки в тюрьмах, чтобы исполнить там главные роли?

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Андрей Владимирович

0

Скок ей лет? 72?? Судя по темпам моей деградации я так не смогу в 72

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Виталий Куликов

Андрей
0

322

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Роман Новиков

Виталий
0

228?

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Пётр Дерябин

0

поймали за игрой в Candy Crush

власти заявили, что она читала газету

Видимо не только у нас отмазы хуевые

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