Бывший испанский министр основала киберспортивную команду Статьи редакции
В прошлом её критиковали за игру в Candy Crush во время заседания Конгресса.
Экс-министр продовольствия и здравоохранения Испании Селия Вильялобос, занимавшая эту должность в начале 2000-х, объявила о создании киберспортивной команды, получившей название ScreenWolves. 72-летняя женщина сама станет её капитаном, сообщает Marca.
В ролике, представляющем команду, Вильялобос сказала: «В течение многих лет я была в центре внимания. Критика, насмешки, упрёки. Целая жизнь, отмеченная моментом. Моментом, который почти заставил меня забыть о том, что мне нравится. Но знаете, что? Этому конец. Я больше вас не слушаю. Я больше не молчу. Пора показать лицо. Пора играть».
В 2015 году Вильялобос, которая тогда была первым вице-председателем испанского конгресса, поймали за игрой в Candy Crush на iPad во время выступления премьер-министра. Парламентские источники опровергли эту информацию, заявив, что она читала газету.
На данный момент у Screen Wolves нет игроков, и неясно, каким именно киберспортом они хотят заниматься.
Мне теперь это под каждым постом писать, чтобы собрать ваши лайки?
Ставьте дизлайки!
Оставляйте комментарии, кликайте колокольчик и подписывайтесь на канал
Ого, а три в ряд уже кибердисциплиной стали, чувствую себя старым.
Залипалки мобильные некоторое подобие тетриса, если ты без рофлов спросил.
Напрямую.
Когда российские министры откроют театральные кружки в тюрьмах, чтобы исполнить там главные роли?
Скок ей лет? 72?? Судя по темпам моей деградации я так не смогу в 72
поймали за игрой в Candy Crush
власти заявили, что она читала газету
Видимо не только у нас отмазы хуевые