Минцифры предложило освободить государственные СМИ от отчётов об иностранном финансировании Статьи редакции
В первом квартале 2021 года о таком финансировании отчитывались ТАСС и Russia Today.
Отменить обязанность отчитываться об иностранном финансировании предлагают для СМИ, учреждённых федеральными органами власти или организациями, деятельность которых финансируется из госбюджета. Соответствующий законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки предлагают список исключений к статье 19.2 «Закона о СМИ». Сейчас о финансировании от других государств, иностранных компани, граждан и НКО из списка иноагентов обязаны отчитываться как частные, так и государственные российские СМИ.
«Медиазона» отмечает, что за первый квартал 2021 года в списки Роскомнадзора со СМИ, отчитывающимися об иностранном финансировании, упоминаются ТАСС и Russia Today.
Нормально хуле, когда какой-нибудь гранд от иностранного государства/союза получит ТАСС или RT (вдруг шиза у кого-то в этом время обострилась), то запоют о том, какая у нас пиздатая журналистика, а когда такой же гранд получит какая-нибудь медиазона или медуза то все, иностранный агент, вмешательство в государственные дела, искажение реальности в новостях
Вынужденный кубок
изложи эту мысль в комментах к проекту у них на сайте . ну только культурно
Предыдущий фонарь
Зачем?
за углом
Вынужденный
затем что если там увидят бурление , отыграют назад . не факт конечно, но между высказать и не высказать лучше высказать, а комменты с тж к рассмаотрению не принимаются ( только подшиваются к личным делам у майора )
Предыдущий
Переиграл и уничтожил режим просто. Напиши еще товарищу сталину, ошибка ведь.
если у тебя есть более действенные способы кроме комментирования "а зочем это не поможет енто для лохов", я готов выслушать
Похоже на призыв к экстремизму
Это другое? Твари
Привлекательный вентилятор
Да, потому что это прямые агенты Кремля, о них и так все известно вверху, зачем им лишняя бюрократия
Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искажённой картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средства массовой информации, не имеющих государственного финансирования.
Вы убиваете плюрализм мнений, создавая только "правильное" изложение событий , одобренное госсми, и всячески убиваете все остальные точки зрений , вешая ярлык иностранных агентов и удушая деятельность псевдоборьбой с какой нибудь американской разведкой до сих пор работающей по "плану даллеса". это и есть предвзятое информирование
Чтобы можно было финансировать из офшоров, и говорить что это не дармоеды, а успешный проект в котором заинтересованы иностранные инвесторы.