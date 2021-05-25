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Sasha Shambilova

Минцифры предложило освободить государственные СМИ от отчётов об иностранном финансировании Статьи редакции

В первом квартале 2021 года о таком финансировании отчитывались ТАСС и Russia Today.

Отменить обязанность отчитываться об иностранном финансировании предлагают для СМИ, учреждённых федеральными органами власти или организациями, деятельность которых финансируется из госбюджета. Соответствующий законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки предлагают список исключений к статье 19.2 «Закона о СМИ». Сейчас о финансировании от других государств, иностранных компани, граждан и НКО из списка иноагентов обязаны отчитываться как частные, так и государственные российские СМИ.

Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искажённой картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средства массовой информации, не имеющих государственного финансирования.

пояснительная записка к законопроекту

«Медиазона» отмечает, что за первый квартал 2021 года в списки Роскомнадзора со СМИ, отчитывающимися об иностранном финансировании, упоминаются ТАСС и Russia Today.

#новости #медиа #право

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Человекоподобный кот

22

Нормально хуле, когда какой-нибудь гранд от иностранного государства/союза получит ТАСС или RT (вдруг шиза у кого-то в этом время обострилась), то запоют о том, какая у нас пиздатая журналистика, а когда такой же гранд получит какая-нибудь медиазона или медуза то все, иностранный агент, вмешательство в государственные дела, искажение реальности в новостях

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Вынужденный кубок

Человекоподобный
0

изложи эту мысль в комментах к проекту у них на сайте . ну только культурно

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Предыдущий фонарь

Вынужденный
1

Зачем?

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Вынужденный

Предыду…
1

за углом

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Вынужденный

Вынужде…
1

затем что если там увидят бурление , отыграют назад . не факт конечно, но между высказать и не высказать лучше высказать, а комменты с тж к рассмаотрению не принимаются ( только подшиваются к личным делам у майора )

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Предыдущий

Вынужде…
3

Переиграл и уничтожил режим просто. Напиши еще товарищу сталину, ошибка ведь.

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Максоний

Предыду…
1

Благодаря таким как ты мы и живём в обществе. Мысль у Мити ведь прозрачна и понятна как вода:

между высказать и не высказать лучше высказать

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Вынужденный

Предыду…
0

если у тебя есть более действенные способы кроме комментирования "а зочем это не поможет енто для лохов", я готов выслушать

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Человекоподобный

Вынужде…
2

Подшиваю майору за щеку

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MEGAtraXXXer666

Вынужденный
1

Похоже на призыв к экстремизму

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Вынужденный

MEGAtra…
0

к экстриму

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С H А P Р i Е

8

Это другое? Твари

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Федя Прозоров

С
5

Да, ибо они критикуют власть других стран за иностранные деньги 

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Привлекательный вентилятор

С
1

Да, потому что это прямые агенты Кремля, о них и так все известно вверху, зачем им лишняя бюрократия 

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Неизвестный татарин

8

Деньги от товарища Xi и миска рис это другое.

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Юный щит

5

Заходим и дизлайкаем проект, лишним точно не будет, лентяи "это ни о чем/ ни на что влияет" проходите со своим рил луком и цинизмом дальше

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Федя Прозоров

Юный
1

Сделал всё, что смог

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Вынужденный кубок

2

Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искажённой картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средства массовой информации, не имеющих государственного финансирования.

Вы убиваете плюрализм мнений, создавая только "правильное" изложение событий , одобренное госсми, и всячески убиваете все остальные точки зрений , вешая ярлык иностранных агентов и удушая деятельность псевдоборьбой с какой нибудь американской разведкой до сих пор работающей по "плану даллеса". это и есть предвзятое информирование

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Антон Пострунин

2

Чтобы можно было финансировать из офшоров, и говорить что это не дармоеды, а успешный проект в котором заинтересованы иностранные инвесторы. 

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Павел Фролов

Антон
0

Ого как логично 🧐

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Саша Ларионов

1

А иностранный агент всё равно ты.

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Πетр Κудряшов

1

Друзьям всё, остальным закон

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