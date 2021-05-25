Основатель организации заявил, что работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно.

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Об этом основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявил на сайте организации. По его мнению, случай с вынужденной посадкой самолёта Ryanair и задержанием бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича говорит, что «Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными».

Мы, независимые правозащитники, расследователи и блогеры, должны трезво понимать, что теперь мы — смертники и камикадзе. Не все наши коллеги поддержат наше решение и не все с ним согласны. И всё же мы приняли это сложное решение, которое защитит наших коллег, их жизни и свободы. Владимир Осечкин основатель Gulagu.net

Организация переедет в Европу. При этом сайт, горячая линия и интернет-приёмная продолжат работать, чтобы принимать жалобы о коррупции и пытках в колониях, но информация о личных данных координаторов проекта не будет доступна в целях безопасности. Также «более ни один человек в России не будет координировать работу по какому-либо направлению внутри РФ».

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН.

20 мая директор ФСИН предложил создать в России трудовые лагеря. В поддержку инициативы выступила журналистка «РИА Новости» Виктория Никифорова, её колонку раскритиковали в соцсетях за то, как колумнистка описала жизнь в ГУЛАГе, и посчитали, что издание агитирует за идею трудовых лагерей.