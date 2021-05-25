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Новости
Sasha Shambilova

Правозащитный центр Gulagu.net прекратил работу в России после посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции

Основатель организации заявил, что работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно.

67 67 комментариев
4972 просмотров

Об этом основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявил на сайте организации. По его мнению, случай с вынужденной посадкой самолёта Ryanair и задержанием бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича говорит, что «Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными».

Мы, независимые правозащитники, расследователи и блогеры, должны трезво понимать, что теперь мы — смертники и камикадзе. Не все наши коллеги поддержат наше решение и не все с ним согласны. И всё же мы приняли это сложное решение, которое защитит наших коллег, их жизни и свободы.

Владимир Осечкин
основатель Gulagu.net

Организация переедет в Европу. При этом сайт, горячая линия и интернет-приёмная продолжат работать, чтобы принимать жалобы о коррупции и пытках в колониях, но информация о личных данных координаторов проекта не будет доступна в целях безопасности. Также «более ни один человек в России не будет координировать работу по какому-либо направлению внутри РФ».

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН.

20 мая директор ФСИН предложил создать в России трудовые лагеря. В поддержку инициативы выступила журналистка «РИА Новости» Виктория Никифорова, её колонку раскритиковали в соцсетях за то, как колумнистка описала жизнь в ГУЛАГе, и посчитали, что издание агитирует за идею трудовых лагерей.

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23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.

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Женщина получила информацию от «людей из медицинских кругов».
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#новости #правозащита #белоруссия #nexta

67 67 комментариев
42
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67 комментариев
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Eugene Tackleberry

63
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Весенний Влад

Eugene
2

 *еще*

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С H А P Р i Е

24

Gulagu.da

Ответить

Дмитрий Алексеевич

С
5

Piz.da

Ответить

Tony S.

Дмитрий
1

pizd.ec

Ответить

alexferman

12

Так себе правозащитники

Ответить

Smaug The Terrible

alexferman
3

раз не готовы пожертвовать свободой, здоровьем или жизнью

Ответить

Небесный огонь

Smaug
1

А зачем жертвовать то? Они борются в правовом поле 

Ответить

Smaug The

Небесный
7

А вот с ними борются вне правового.

Ответить

Небесный огонь

Smaug
1

Ну Чиков например вместе со своими Аппологией протеста и Агорой живы здоровы 

Ответить

Smaug The

Небесный
1

Пока. Мы не знаем, что будет через день, месяц или год.

Ответить

Счастливый

Небесный
1

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Дмитрий

Небесный
0

А надо в магнитном

Ответить

alexferman

Smaug
1

Да, именно так. Кого может защитить человек, который сам сливается при малейшем дуновении ветерка, да ещё в соседней стране?

Ответить

Smaug The

alexfer…
0

Ну ты же не стремишься своими здоровьем и жизнью жертвовать. Почему они должны? Правозащитники такие же люди, как ты и я. И также трясутся за свои жопки и жопки своих близких.

Ответить

Горный шмель

–22

Когда очень хочешь свалить из России и ждёшь любого повода.
Теперь будут выставлять себя жертвами политических гонений и просить убежища...

Ответить

Упоротый Голубь

Горный
15

Да не, такое себе. Если искать повод, то за последние несколько лет чуть ли не ежедневно такой повод найти можно 

Ответить

Илья Синица

Горный
2

Понять не могу, чего заминусили.
Значит операция с Навальным не была триггером для них, а самолёт с Протасевичем стал?

Ответить

Luchano Spaguetti

Илья
2

Триггер, имхо в 2014 начался, а для кого-то и то раньше, после кризисов 2008. 

Ответить

Андрей Охапкин

Горный
1

Пришли к успеху

Ответить

Вынужденный кубок

6

спецоперации КГБ, СВР и ФСБ

сомневаюсь что прям все структуры причастны, но если выяснится что так, это ж какое тупое поколение аналитиков у них там работает , что дальше одного дня не планируют

Ответить

Привлекательный вентилятор

Вынужденный
0

объясни мне что именно пошло не по плану? 

Ответить

Вынужденный кубок

Привлекательный
7

а что то пошло по плану ?
был какой то план ?
я уже в который раз убеждаюсь что никто ниче не планирует , просто делают ,  а там будь че будет , с нами бох, прорвемся

Ответить

Привлекательный

Вынужде…
2

но ты написал про планировку и тупых аналитиков, почему они тупые? 

Ответить

Вынужденный

Привлек…
0

потому что если был план , то почему то не посчитали что перекроют полеты. потому что я уверен что вообще этот вопрос не поднимался, они так увлеклись поимкой блогера , что забыли что могут наследить и вообще могут экономически опиздюлиться

Ответить

Привлекательный

Вынужде…
3

Почему это важно? 

Ответить

Вынужденный

Привлек…
0

потому что я бы на месте аналитиков всегда бы задавался вопросом "чем мы рискуем если сделаем то то и то то". нельзя быть уверенным что ты непобедимый, это чревато в один прекрасный день увидеть как пришел кто то кто сильнее, умнее , хитрее и богаче

Ответить

Привлекате

Вынужде…
2

один прекрасный день увидеть как пришел кто то кто сильнее, умнее , хитрее и богаче

к одному 20 лет к другому 26 лет никто не приходит, зачем об этом думать? 

 о я бы на месте аналитиков всегда бы задавался вопросом "чем мы рискуем если сделаем то то и то то".

c чего ты взял что в этой ситуации кто-то чем-то рисковал? 

Ответить

Вынужденны

Привлек…
0

че ты мне хочешь доказать ?

Ответить

Привлекате

Вынужде…
5

Я тебе хочу сказать что пора перестать удивляться их логике, она не имеет отношения к твоей логике и удовлетворяет их собственные запросы. У них нет тупых аналитиков, потому что их аналитики выполнили работу на 5*. И операция эта не провал, эта операция победа. Понимаешь? Они победители потому что выполнили свои поставленные для себя задачи. Да, для Лукашенко и Путина важнее захват редактора телеграм канала чем судьба целая авиакомпании Белавия. Это их логика

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Вынужденны

Привлек…
1

ну поздравляю их с достижением своих же целей

Ответить

Взрослый

Привлек…
1

Это как цель: посрать, но не подумали про унитаз, и посрали себе в штаны, цель достигнута.

Ответить

Привлекате

Взрослый
0

Да это вы просто логику Кремля не понимаете

Ответить

Соседний

Взрослый
0

Срут в штаны себе, а в говне вся стране. Так может не себе срут? 

Ответить

Вынужденны

Вынужде…
2

приебался а со своими "а че а че". это очень грязная операция . теперь просто любое сообщение от диспетчеров из Беларуси будет расцениваться как пиздеж . заебись много ходов очка ?

Ответить

Eugene Tackleberry

Вынужденный
0

Приказы не обсуждают \_ಠ_ಠ

Ответить

Каменный Влад

7

Любить родину за ее пределами, ох подождите....

Ответить

Взрослый ящик

Каменный
0

https://www.youtube.com/watch?v=J9fAvi1T-e4

Ответить

Bad Mother Fucker

Взрослый
1
Ответить

Взрослый ящик

Bad
0

https://www.youtube.com/watch?v=FbIQjfS8Omk

Ответить

Соседний космос

Взрослый
1

https://www.youtube.com/watch?v=a8xncDeVv3o

Ответить

Взрослый ящик

Bad
0

Фига монобровб

Ответить

Владимир Филатов

4

Теперь можно разворачивать гулаги, как и хотели 

Ответить

С H А P Р i Е

Владимир
7
Ответить

Smaug The Terrible

С
1

Разворачиваю

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0

Крабовых палок захотелось че-т

Ответить

С H А P Р i Е

С
2

И нет, не палок от клутина

Ответить

Иван Дмитриев

С
2
Ответить

Smaug The

С
2

Любишь кидать крабовые палки в рот?

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
0

Палочки!

Ответить

Smaug The

С
0

Ну да, до 10 см это не палки, а скорее палочки.

Ответить

С H А P Р

Smaug
0

Я те новый ник придумал, smaug not great not terrible

Ответить

Smaug The

С
0

Make smaug great again

Ответить

Взрослый ящик

Владимир
6
Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
3

Уже скоро

Ответить

Ksenobait

6

работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно

Ответить

S/ A/ S

–22

Прекрасно. -1 никому не нужная шляпа

Ответить

Влажный Абдужаббор

S/
10

Примерно как твоё мнение))

Ответить

Взрослый ящик

S/
1

Ты как в -200 ушёл по карме?

Ответить

Anton Gostev

Взрослый
3

Странный вопрос, учитывая наличие образцового коммента

Ответить

Весёлый Никита

Взрослый
1

Подобными комментариями

Ответить

Андрей Охапкин

Взрослый
0

Скорее всего высказывал непопулярное мнение, здесь к несогласным с линией партии "За всё хорошее и против всего плохого" отношение довольно суровое. 
Либо просто набрасывал

Ответить

Smaug The Terrible

S/
1

Очень плохо ты к своему мнению относишься.

Ответить

Anton Gostev

S/
0

Почему это прекрасно?

Ответить

Счастливый танк88

2

Что за пиздабольство

Ответить

Диванный Аналитик

1

Правозащитный центр гулагунет продолжит работать как раньше, но теперь о них узнало больше людей.

Ответить

Вольный корабль

0

Владимир Осечкин живёт в США. Он не за свою жизнь боится. Он заботится о сторонниках и принял сложное решение

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