Правозащитный центр Gulagu.net прекратил работу в России после посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции
Основатель организации заявил, что работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно.
Об этом основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявил на сайте организации. По его мнению, случай с вынужденной посадкой самолёта Ryanair и задержанием бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича говорит, что «Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными».
Организация переедет в Европу. При этом сайт, горячая линия и интернет-приёмная продолжат работать, чтобы принимать жалобы о коррупции и пытках в колониях, но информация о личных данных координаторов проекта не будет доступна в целях безопасности. Также «более ни один человек в России не будет координировать работу по какому-либо направлению внутри РФ».
Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН.
20 мая директор ФСИН предложил создать в России трудовые лагеря. В поддержку инициативы выступила журналистка «РИА Новости» Виктория Никифорова, её колонку раскритиковали в соцсетях за то, как колумнистка описала жизнь в ГУЛАГе, и посчитали, что издание агитирует за идею трудовых лагерей.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.
Gulagu.da
Так себе правозащитники
раз не готовы пожертвовать свободой, здоровьем или жизнью
А зачем жертвовать то? Они борются в правовом поле
Счастливый
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Да, именно так. Кого может защитить человек, который сам сливается при малейшем дуновении ветерка, да ещё в соседней стране?
Да не, такое себе. Если искать повод, то за последние несколько лет чуть ли не ежедневно такой повод найти можно
Понять не могу, чего заминусили.
Значит операция с Навальным не была триггером для них, а самолёт с Протасевичем стал?
Триггер, имхо в 2014 начался, а для кого-то и то раньше, после кризисов 2008.
Привлекательный вентилятор
объясни мне что именно пошло не по плану?
Вынужденный кубок
а что то пошло по плану ?
был какой то план ?
я уже в который раз убеждаюсь что никто ниче не планирует , просто делают , а там будь че будет , с нами бох, прорвемся
но ты написал про планировку и тупых аналитиков, почему они тупые?
потому что если был план , то почему то не посчитали что перекроют полеты. потому что я уверен что вообще этот вопрос не поднимался, они так увлеклись поимкой блогера , что забыли что могут наследить и вообще могут экономически опиздюлиться
Почему это важно?
потому что я бы на месте аналитиков всегда бы задавался вопросом "чем мы рискуем если сделаем то то и то то". нельзя быть уверенным что ты непобедимый, это чревато в один прекрасный день увидеть как пришел кто то кто сильнее, умнее , хитрее и богаче
один прекрасный день увидеть как пришел кто то кто сильнее, умнее , хитрее и богаче
к одному 20 лет к другому 26 лет никто не приходит, зачем об этом думать?
о я бы на месте аналитиков всегда бы задавался вопросом "чем мы рискуем если сделаем то то и то то".
c чего ты взял что в этой ситуации кто-то чем-то рисковал?
че ты мне хочешь доказать ?
Я тебе хочу сказать что пора перестать удивляться их логике, она не имеет отношения к твоей логике и удовлетворяет их собственные запросы. У них нет тупых аналитиков, потому что их аналитики выполнили работу на 5*. И операция эта не провал, эта операция победа. Понимаешь? Они победители потому что выполнили свои поставленные для себя задачи. Да, для Лукашенко и Путина важнее захват редактора телеграм канала чем судьба целая авиакомпании Белавия. Это их логика
Вынужденны
приебался а со своими "а че а че". это очень грязная операция . теперь просто любое сообщение от диспетчеров из Беларуси будет расцениваться как пиздеж . заебись много ходов очка ?
Взрослый ящик
Теперь можно разворачивать гулаги, как и хотели
Разворачиваю
Крабовых палок захотелось че-т
работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно
Прекрасно. -1 никому не нужная шляпа
Взрослый ящик
Ты как в -200 ушёл по карме?
Скорее всего высказывал непопулярное мнение, здесь к несогласным с линией партии "За всё хорошее и против всего плохого" отношение довольно суровое.
Либо просто набрасывал
Правозащитный центр гулагунет продолжит работать как раньше, но теперь о них узнало больше людей.