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Россиянин получил десять месяцев тюрьмы в США, штраф и депортацию за попытку кибератаки на завод Tesla Статьи редакции

Он уже отбыл срок во время предварительного заключения.

Егор Крючков после ареста в сентябре 2020 года Офис шерифа округа Уошо/AP
  • Суд Невады приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, которые он уже провёл в тюрьме США после предварительного заключения, и к компенсации затрат для проведения внутреннего расследования в Tesla в размере 14 825 долларов. Россиянина депортируют из США, сообщает Associated Press.
  • Крючков был на заседании по видеовидеосвязи и сказал, что сожалеет о своём поступке и извинился за «плохое решение».
  • По данным правоохранительных органов, Егор Крючков приехал в США по туристической визе и пробыл в стране три недели, после этого должен был вернуться в Россию. Крючков пытался заплатить 500 тысяч долларов сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.
  • Россиянину грозил штраф до 250 тысяч долларов и тюремный срок до пяти лет.

#новости #сша #tesla

361 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Алексей Логачев

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Крючков пытался заплатить 500 тысяч долларов сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.

Надёжный план.. Как швейцарские часы

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Данислав Жуков

Алексей
4

У обычного туриста из России всегда есть 500 тыс. баксов на взятку?

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Алексей Логачев

Данислав
0

Там по тексту понятно, что парень умён, наверняка 500к предлагал долей, а не авансом... типа вот мне Тесла переведёт и я тебе скину! 

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Вынужденный кубок

Алексей
0

не мог предположить что в Америке за подозрительную хуйню будут стучать .

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Zero-one-one

0

Почему не взломал Пентагон?

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encake

Zero-one-one
0

Мейнстрим

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Cерьёзный Валера

0
Ответить

Эпапа

0

Россиянину грозил штраф до $250 тысяч и тюремный срок до пяти лет.

приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, 14 825$ компенсации

Легко отделался)

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Eugene Tackleberry

0

АвтоВАЗ опасносте!1

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миша лисицын

0

Красивый

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Anton Gostev

0

Проебал бабла на биткоине?

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С H А P Р i Е

0

Очередной рашн хэкер спай. Рожа подозрительная, кстати

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Вынужденный кубок

С
0

ранее успешно взламывал салоны красоты

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