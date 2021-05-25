Россиянин получил десять месяцев тюрьмы в США, штраф и депортацию за попытку кибератаки на завод Tesla Статьи редакции
Он уже отбыл срок во время предварительного заключения.
- Суд Невады приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, которые он уже провёл в тюрьме США после предварительного заключения, и к компенсации затрат для проведения внутреннего расследования в Tesla в размере 14 825 долларов. Россиянина депортируют из США, сообщает Associated Press.
- Крючков был на заседании по видеовидеосвязи и сказал, что сожалеет о своём поступке и извинился за «плохое решение».
- По данным правоохранительных органов, Егор Крючков приехал в США по туристической визе и пробыл в стране три недели, после этого должен был вернуться в Россию. Крючков пытался заплатить 500 тысяч долларов сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.
- Россиянину грозил штраф до 250 тысяч долларов и тюремный срок до пяти лет.
Крючков пытался заплатить 500 тысяч долларов сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.
Надёжный план.. Как швейцарские часы
У обычного туриста из России всегда есть 500 тыс. баксов на взятку?
Там по тексту понятно, что парень умён, наверняка 500к предлагал долей, а не авансом... типа вот мне Тесла переведёт и я тебе скину!
Вынужденный кубок
не мог предположить что в Америке за подозрительную хуйню будут стучать .
Почему не взломал Пентагон?
Россиянину грозил штраф до $250 тысяч и тюремный срок до пяти лет.
приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, 14 825$ компенсации
Легко отделался)
Очередной рашн хэкер спай. Рожа подозрительная, кстати