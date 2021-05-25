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Новости
yannlll

Исследование: Иран майнит биткоины, чтобы обойти санкции США Статьи редакции

Криптофермы размещают даже в мечетях.

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Сейчас на республику приходится 4,5% от мирового объема добычи биткоина, согласно исследованию блокчейн-аналитиков Elliptic.

После Исламской революции Вашингтон ввёл санкции против иранских финансовых учреждений и почти полное экономическое эмбарго. Экспорт нефти упал на 70%, что привело к безработице и периодическим вспышкам гражданских беспорядков. Чтобы обойти санкции, как утверждают сотрудники Elliptic, Иран начал майнить биткоины.

В 2019 правительство создало систему лицензирования и стало поощрять национальный майнинг: банкам разрешили покупать импортные товары за биткоины, запретили заграничную криптовалюту, местные смогли продавать биткоины центральному банку. Майнинг стал настолько популярен, что криптофермы делали даже в мечетях, поскольку электроэнергия там бесплатная.

Основываясь на данных Кембриджского центра альтернативного финансирования и заявлениях иранской государственной компании по производству электроэнергии, Elliptic подсчитали, что на Иран сейчас приходится 4,5% от общемирового объема добычи биткоина.

Если 4,5 процента добычи биткоина базируется в Иране, то существует 4,5-процентная вероятность того, что любая транзакция с биткоином будет включать в себя оплату комиссии иранскому майнеру. Многие из тех, кто совершает транзакции, находятся в США — той самой стране, которая ввела санкции.

Том Робинсон
главный научный сотрудник Elliptic

Иранские майнеры потребляют около 600МВт в год — чтобы произвести столько электроэнергии, нужно примерно 10 миллионов баррелей нефти. Иран использует нефть для производства электроэнергии, которая позже превращается в биткоин. Так республика продает свои энергетические запасы на глобальном рынке. Биткоинами также оплачивают импортные товары, что позволяет обойти санкции на платежи через иранские финансовые учреждения. Таким образом страна зарабатывает около миллиарда долларов в год.

#новости #криптовалюты #иран

90 90 комментариев
1
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90 комментариев
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Дмитрий Кораблёв

21

ещё один показатель, что биткоин не хуйня. Как минимум Иран и другой черный рынок будет создавать стоимость битка. Поэтому все вкладываемся, пока на низах! 

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Статистический нос

Дмитрий
1

Сколько его там добывать-то осталось? он ж не бесконечен

Ответить

Статистический нос

Статистический
2

Ладно, сам загуглил — из 21 миллиона монет добыли чуть больше половины.

Ответить

Ухудшанский

Статист…
4

Что ж, 18 миллионов - действительно "больше половины". Как и 9x5 - как минимум 40.

Ответить

Vitalii Nechaev

Ухудшан…
0

Ради справедливости, остальные 3+ млн будут добыты где то к 2120-2130 из за роста сложности. Если конечно не появится вандервафля очень быстрая, какой-нибудь супер пупер мега асик на 2 nm чипах ))) 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Статист…
1

а, не так прочитал твое сообщение) 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Статист…
0

Поэтому и нужно сейчас вкладываться. Сейчас добыто всего половина и огромный пул людей ещё не имеет битка. Со временем этот метод только будет расти, это неизбежно, всё больше и больше людей будет использовать биток, чтоб скрыть доходы. Если сейчас 10кк биткоинов распределено между 100кк людей (условно), то через 5-6 лет будет распределено между 300кк (условно), а следовательно и цена за 1 биток сильно возрастет) 
И самое важно - благодаря черному рынку, благодаря таким странам как Иран биток никогда не просядет до нуля, он уже имеет какую-то ценность для них. 

Ответить

Вечный лолипоп

Дмитрий
1

использовать биток, чтоб скрыть доходы

Пидоры.

Большинство тех, кто хочет скрывать доходы - делают это чтобы скрыть сам источник доходов. Наркоторговля, торговля оружием, людьми и так далее.
Тот же Иран - не просто так под санкциями

Ответить

Озабоченный

Вечный
–2

Тот же Иран - не просто так под санкциями

Не нравится Омерике, ублюдки

Ответить

Вечный лолипоп

Озабоче…
9

Эта страна управляется радикальной исламской организацией, делавшей попытки создать ЯО. Насрать на 'Мёрику, кому эти ублюдки вообще могут нравиться?

Ответить

Dr.Bezega

Вечный
1

Любителям сильной руки и черенка в жопе.

Ответить

alexferman

Вечный
0

Ватникам

Ответить

Озабоченны

alexfer…
–1

если кому-то хочется жить в тоталитарной стране, это не повод вводить санкции или хотя бы приравнивать к торговцам наркотой/людьми 

Ответить

alexferman

Озабоче…
6

В тоталитарных странах, понятное дело, хотят жить 99% людей, что показывают выборы в тоталитарных странах.

Ответить

Озабоченны

alexfer…
–3

большинство жителей Ирана хотят жить в тоталитарной стране, как и жителей Северной Кореи. Прибегать к шантажу  ракетами приходится не от хорошей жизни, в том числе из-за санкций и враждебного отношения стран-решал мира сего.

Ответить

alexferman

Озабоче…
1

большинство жителей Ирана хотят жить в тоталитарной стране, как и жителей Северной Кореи

Откуда инфа?

Ответить

Озабоченны

alexfer…
–1

Не раскрываю своих источников, сорян

Ответить

alexferman

Озабоче…
1

Я не врач и не санитар, можешь раскрывать смело

Ответить

Озабоченны

alexfer…
0
Ответить

Dr.Bezega

Озабоче…
1

Отрезать головы неверным приходится не от хорошей жизни, в том числе из-за воли Аллаха и как акт устрашения и угнетения собственного народа.

Ответить

Озабоченны

Dr.Beze…
0

с Игил  не путаешь?

Ответить

Dr.Bezega

Озабоче…
0

В чём отличия? 

Ответить

Вечный

Озабоче…
0

Большинство жителей Ирана нихера не спрашивали, чего они хотят.

Ответить

Озабоченны

Озабоче…
–1

После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году правительство США усилило санкции против Ирана.

С - справедливость))

Ответить

Магомед

Дмитрий
1

У меня даже мама вкатилась 

Ответить

dogecoin

Статист…
0
Ответить

Статистический

dogecoin
1

Забавно) Форбс в 18 году ставил на то, что биток выработается через 100 лет.
А он вот-вот закончится.

Цифровая реальность. Как биткоин стал частью…
Блокчейн и криптовалюты ворвались в нашу жизнь поистине с космической скоростью. Еще год назад…
www.forbes.ru
Ответить

alexferman

Статист…
3

А он вот-вот закончится

Хрен там плавал, сложность майнинга постоянно растёт

Ответить

Вынужденный

Статист…
1

форбс примерно так же капиталы людей оценивает. на глаз

Ответить

Ухудшанский

dogecoin
0

Ты своими фактами мешаешь людям мечтать о том, как они разбогатеют на "ещё половине (недобытых) биткойнов", прекрати.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Статистический
1

нет, он не бесконечный, в этом и соль. Всего 21кк.

Ответить

Японский Мурод

Дмитрий
1

Потом перейдут на альткоины

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Японский
0

рано или поздно да, но людей в битке будет столько, что уже не остановить, будет использоваться также как и золото) 

Ведь золото раньше тоже было платёжным инструментом, пиздецки неудобным, но было. Да даже сейчас в теории можно за золото прям купить что-то.

Ответить

Японский Мурод

Дмитрий
3

сходи в пятерочку с золотой цепочкой, все что купишь это задержание ментами 000)

Ответить

Вынужденный

Дмитрий
1

мое предположение таково , что раз основной костяк пользователей битка стал всякий черный рынок скам криминал , то никаких дохуя людей не будет. он весь сконцентрируется у кого надо

Ответить

Японский Мурод

Вынужде…
2

тебя отмурасить?????

Ответить

Вынужденны

Японский
1

че быкуешь

Ответить

Японский

Вынужде…
2

зря быканул

Ответить

Вынужденны

Японский
1

завяжи лямку

Ответить

Японский

Вынужде…
0

что завязать?

Ответить

Вынужденны

Японский
0

адрес мне свой скажи

Ответить

Японский

Вынужде…
0

а че ты орешь

Ответить

Вынужденны

Японский
0

папа

Ответить

Японский

Вынужде…
0

сынок ёбанный

Ответить

Вынужденны

Японский
0

как там с биткойном обстоит вопрос ?

Ответить

Argumenta

Вынужде…
1

е\не очень

Ответить

Японский

Вынужде…
0

дай бог скоро по 5000$ будем покупать

Ответить

Argumenta

Японский
0

если бы не отсутствие в потребности видюхт ты был бы послан а я забанен

Ответить

Argumenta

Японский
0

опять черните?

Ответить

Юный щит

Японский
1

о, кто надо подъехал обкашлять вопросик

Ответить

Argumenta

Юный
1

стоит разобраться, тоже не понял

Ответить

Юный щит

Argumen…
0

🪓🔨🔪🗡⚔🏒

Ответить

Argumenta

Юный
1

чую вар, не понимаю где он

Ответить

dogecoin

Вынужде…
2

он весь сконцентрируется у кого надо

always has been

Ответить

Вынужденны

dogecoin
0

я понял шо это какая то табличка распределения битка в денежном эквиваленте. какой вывод я должен сделать ?

Ответить

dogecoin

Вынужде…
4

около 90% btc уже много лет как сконцентрированы "у кого надо". it's just proof

Ответить

Дмитрий

dogecoin
0

Слава богу с долларами и другой валютой не так. Фууух..

Ответить

Статистический

Вынужде…
1

Я прост, если честно, не думаю, что весь мир в итоге признает биткоин альтернативной валютой — скорее рано или поздно придет китайский сценарий и весь биток с остальной криптой уйдет в теневой бизнес.

Ответить

Вынужденны

Статист…
1

так он и так там щас в основном тусит.
что из повседневного - разрешенного продают за битки ?

Ответить

Статистиче

Вынужде…
0

До последнего времени можно было купить теслу и тем самым его вывести в любую валюту.
Через неделю Маск снова передумает и курс вместе с теслой полетят вверх.
Прост пока крипта обеспечивается исключительно спросом на нее и мощностями — это одно дело.
Как только она прорвется на рынок — начнется хаос. Государства и так не знают, что делать с инфляцией и курсовой дифференциацией своей национальной валюты, так еще и придется подстраиваться под несуществующую электронную.
Проще будет запретить, и не то, что бы это было неправильное решение.

Ответить

Дмитрий

Статист…
0

нельзя запретить такое, никак не получится. Прогресс не остановить. ЗАмедлить можно, но не более. 

Ответить

Александр

Дмитрий
0

порежут интернет и нет битка

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Вынужде…
1

ну так тоже всегда было) когда черному рынку понадобиться товары с обычного рынка (сырье для наркоты, например) и какая-то компания увидит, шо можно за биток продавать и навариться, то они так и сделают. Если все страны запретят биток, то всё равно найдутся страны, где этого запрета не будет и там будут крутиться такие бабки.. И какая-нибудь страна не выдержит и тоже ворвётся в эту хуйню, чтоб поезд не уехал и так все, запрет падёт и биток станет свободным) 

Так оно обычно и бывает. 

Ответить

Привлекательный вентилятор

Статистический
0

биок вечен, это цифровое золото 

Ты кстати криптопортфель планируешь собирать? 

Ответить

Статистический

Привлек…
1

биок вечен

Иииии это не так)
криптопортфель планируешь собирать

Только если спекулятивный, но не в этом году точно

Ответить

Комментарий удален

Andy

Дмитрий
0

Каким образом они будут создавать если они майнят? Лол, наоборот же.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Andy
0

потому что они им пользуются, т.е. он им нужен, а именно от желания владеть чем-то появляется стоимость. И такой не только иран, но ещё и весь наркотрафик и многое другое, они будут создавать его стоимость) 

Ответить

Сергей Сергеич

Дмитрий
0

Дак в этом и суть, по-крайней мере пока, что биткоин=черный рынок.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Сергей
0

ну так самое время вложится, пока всё на минималках. Черным рынком пользуются работяги, потом подтянутся и другие, никто это не остановит. 

Это как когда впервые открывали золотые месторождения, сейчас именно такое же время. Те кто первый ворвётся - тот и будет бохатым) 

Ответить

Bohdan Shtepan

Дмитрий
0

Конечно не хуйня. По-этому, все цивилизованные страны уже легализировали бетховены как платежное средство на одном уровне с национальными валютами, а в Китае уже пенсии дают биткоинами или эфиром на выбор.

Если серьезно, то вообще не удивлюсь если после вот таких финтов ушами от Ирана и Ко Европа и США начнут прикрывать лавочку вслед за Китаем.

Ответить

Случайный паук например

6

криптофермы делали даже в мечетях, поскольку электроэнергия там бесплатная

Вся религиозность, кек

Ответить

Ухудшанский

Случайный
7

На Аллаха надейся, а верблюда привязывай ⤜(◔‿◔)⤏

Ответить

Владимир Филатов

5

Если спрятать ферму в мечети, то аллах не увидит

Ответить

Магнитный Никита

Владимир
0

Наоборот увидит. Там же терминал связи.

Ответить

Вова Кот

3

блогчейн-аналитиков

Это тж?

Ответить

Статистический нос

Вова
3

ДТФ же
На тж полит аналитики

Ответить

гачик

3

Откуда деньги? КриптоАллах дает

Ответить

Chef

3

вот и очередной повод его запретить

Ответить

Woody Johnson

2

Много ходов очка

Ответить

С H А P Р i Е

2

Попробовали бы так в мичети. Аж трисет

Ответить

Михаил

2

как только биток начал проседать сразу новости – ряяя , а вы знали , что даже иран добывает бятокк !11 срочно всем закупать , уверен , что пока из него не выйдут нужные люди , таких "новостей" в загашнике еще с десяток и на каждой просадки мы будем узнавать , что даже папа римский и дева мария до рождества христова добывали биток 

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Мммм швабода криптовалютная

Ответить

Alexander Sergeev

1

Иранские майнеры потребляют около 600МВт в год

Я каждый день прохожу 5 км/ч.

Ответить

Иван Дмитриев

0

Иран майнит мирный атом

Ответить

Комментарий удален

Юный щит

0

Ждем новости про динамику курса

Ответить

Skaamit

0

Современные проблемы требуют современных решений. 

Ответить

Украденная жизнь

0

Децентрализация обрастает живыми примерами.

Ответить

Antony Divnich

0

Так вот к о скупил все видеокарты

Ответить

Semen Semenov

–1

Эээ.. биткоин это американская придумка. Так что Иран кормит США по итогу

Ответить

Везучий

–1

Вашингтон ввёл санкции против иранских финансовых учреждений и почти полное экономическое эмбарго. Экспорт нефти упал на 70%, что привело к безработице и периодическим вспышкам гражданских беспорядков.

русские готовьтесь, надеюсь Байден не подведет!🇺🇸🇺🇸🇺🇸

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