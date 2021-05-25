Исследование: Иран майнит биткоины, чтобы обойти санкции США Статьи редакции
Криптофермы размещают даже в мечетях.
Сейчас на республику приходится 4,5% от мирового объема добычи биткоина, согласно исследованию блокчейн-аналитиков Elliptic.
После Исламской революции Вашингтон ввёл санкции против иранских финансовых учреждений и почти полное экономическое эмбарго. Экспорт нефти упал на 70%, что привело к безработице и периодическим вспышкам гражданских беспорядков. Чтобы обойти санкции, как утверждают сотрудники Elliptic, Иран начал майнить биткоины.
В 2019 правительство создало систему лицензирования и стало поощрять национальный майнинг: банкам разрешили покупать импортные товары за биткоины, запретили заграничную криптовалюту, местные смогли продавать биткоины центральному банку. Майнинг стал настолько популярен, что криптофермы делали даже в мечетях, поскольку электроэнергия там бесплатная.
Основываясь на данных Кембриджского центра альтернативного финансирования и заявлениях иранской государственной компании по производству электроэнергии, Elliptic подсчитали, что на Иран сейчас приходится 4,5% от общемирового объема добычи биткоина.
Иранские майнеры потребляют около 600МВт в год — чтобы произвести столько электроэнергии, нужно примерно 10 миллионов баррелей нефти. Иран использует нефть для производства электроэнергии, которая позже превращается в биткоин. Так республика продает свои энергетические запасы на глобальном рынке. Биткоинами также оплачивают импортные товары, что позволяет обойти санкции на платежи через иранские финансовые учреждения. Таким образом страна зарабатывает около миллиарда долларов в год.
ещё один показатель, что биткоин не хуйня. Как минимум Иран и другой черный рынок будет создавать стоимость битка. Поэтому все вкладываемся, пока на низах!
Статистический нос
Сколько его там добывать-то осталось? он ж не бесконечен
Статистический нос
Ладно, сам загуглил — из 21 миллиона монет добыли чуть больше половины.
Что ж, 18 миллионов - действительно "больше половины". Как и 9x5 - как минимум 40.
Ради справедливости, остальные 3+ млн будут добыты где то к 2120-2130 из за роста сложности. Если конечно не появится вандервафля очень быстрая, какой-нибудь супер пупер мега асик на 2 nm чипах )))
Поэтому и нужно сейчас вкладываться. Сейчас добыто всего половина и огромный пул людей ещё не имеет битка. Со временем этот метод только будет расти, это неизбежно, всё больше и больше людей будет использовать биток, чтоб скрыть доходы. Если сейчас 10кк биткоинов распределено между 100кк людей (условно), то через 5-6 лет будет распределено между 300кк (условно), а следовательно и цена за 1 биток сильно возрастет)
И самое важно - благодаря черному рынку, благодаря таким странам как Иран биток никогда не просядет до нуля, он уже имеет какую-то ценность для них.
Вечный лолипоп
использовать биток, чтоб скрыть доходы
Пидоры.
Большинство тех, кто хочет скрывать доходы - делают это чтобы скрыть сам источник доходов. Наркоторговля, торговля оружием, людьми и так далее.
Тот же Иран - не просто так под санкциями
Озабоченный
Тот же Иран - не просто так под санкциями
Не нравится Омерике, ублюдки
Вечный лолипоп
Эта страна управляется радикальной исламской организацией, делавшей попытки создать ЯО. Насрать на 'Мёрику, кому эти ублюдки вообще могут нравиться?
Ватникам
если кому-то хочется жить в тоталитарной стране, это не повод вводить санкции или хотя бы приравнивать к торговцам наркотой/людьми
В тоталитарных странах, понятное дело, хотят жить 99% людей, что показывают выборы в тоталитарных странах.
большинство жителей Ирана хотят жить в тоталитарной стране, как и жителей Северной Кореи. Прибегать к шантажу ракетами приходится не от хорошей жизни, в том числе из-за санкций и враждебного отношения стран-решал мира сего.
большинство жителей Ирана хотят жить в тоталитарной стране, как и жителей Северной Кореи
Откуда инфа?
Не раскрываю своих источников, сорян
Я не врач и не санитар, можешь раскрывать смело
Озабоченны
После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году правительство США усилило санкции против Ирана.
С - справедливость))
Статистический
Забавно) Форбс в 18 году ставил на то, что биток выработается через 100 лет.
А он вот-вот закончится.
А он вот-вот закончится
Хрен там плавал, сложность майнинга постоянно растёт
Ты своими фактами мешаешь людям мечтать о том, как они разбогатеют на "ещё половине (недобытых) биткойнов", прекрати.
нет, он не бесконечный, в этом и соль. Всего 21кк.
Потом перейдут на альткоины
рано или поздно да, но людей в битке будет столько, что уже не остановить, будет использоваться также как и золото)
Ведь золото раньше тоже было платёжным инструментом, пиздецки неудобным, но было. Да даже сейчас в теории можно за золото прям купить что-то.
сходи в пятерочку с золотой цепочкой, все что купишь это задержание ментами 000)
Вынужденный
мое предположение таково , что раз основной костяк пользователей битка стал всякий черный рынок скам криминал , то никаких дохуя людей не будет. он весь сконцентрируется у кого надо
Японский Мурод
тебя отмурасить?????
че быкуешь
зря быканул
завяжи лямку
что завязать?
адрес мне свой скажи
а че ты орешь
папа
сынок ёбанный
Вынужденны
я понял шо это какая то табличка распределения битка в денежном эквиваленте. какой вывод я должен сделать ?
Статистический
Я прост, если честно, не думаю, что весь мир в итоге признает биткоин альтернативной валютой — скорее рано или поздно придет китайский сценарий и весь биток с остальной криптой уйдет в теневой бизнес.
Вынужденны
так он и так там щас в основном тусит.
что из повседневного - разрешенного продают за битки ?
Статистиче
До последнего времени можно было купить теслу и тем самым его вывести в любую валюту.
Через неделю Маск снова передумает и курс вместе с теслой полетят вверх.
Прост пока крипта обеспечивается исключительно спросом на нее и мощностями — это одно дело.
Как только она прорвется на рынок — начнется хаос. Государства и так не знают, что делать с инфляцией и курсовой дифференциацией своей национальной валюты, так еще и придется подстраиваться под несуществующую электронную.
Проще будет запретить, и не то, что бы это было неправильное решение.
ну так тоже всегда было) когда черному рынку понадобиться товары с обычного рынка (сырье для наркоты, например) и какая-то компания увидит, шо можно за биток продавать и навариться, то они так и сделают. Если все страны запретят биток, то всё равно найдутся страны, где этого запрета не будет и там будут крутиться такие бабки.. И какая-нибудь страна не выдержит и тоже ворвётся в эту хуйню, чтоб поезд не уехал и так все, запрет падёт и биток станет свободным)
Так оно обычно и бывает.
Привлекательный вентилятор
биок вечен, это цифровое золото
Ты кстати криптопортфель планируешь собирать?
Статистический
биок вечен
Иииии это не так)
криптопортфель планируешь собирать
Только если спекулятивный, но не в этом году точно
Комментарий удален
потому что они им пользуются, т.е. он им нужен, а именно от желания владеть чем-то появляется стоимость. И такой не только иран, но ещё и весь наркотрафик и многое другое, они будут создавать его стоимость)
Дак в этом и суть, по-крайней мере пока, что биткоин=черный рынок.
ну так самое время вложится, пока всё на минималках. Черным рынком пользуются работяги, потом подтянутся и другие, никто это не остановит.
Это как когда впервые открывали золотые месторождения, сейчас именно такое же время. Те кто первый ворвётся - тот и будет бохатым)
Конечно не хуйня. По-этому, все цивилизованные страны уже легализировали бетховены как платежное средство на одном уровне с национальными валютами, а в Китае уже пенсии дают биткоинами или эфиром на выбор.
Если серьезно, то вообще не удивлюсь если после вот таких финтов ушами от Ирана и Ко Европа и США начнут прикрывать лавочку вслед за Китаем.
Если спрятать ферму в мечети, то аллах не увидит
блогчейн-аналитиков
Это тж?
как только биток начал проседать сразу новости – ряяя , а вы знали , что даже иран добывает бятокк !11 срочно всем закупать , уверен , что пока из него не выйдут нужные люди , таких "новостей" в загашнике еще с десяток и на каждой просадки мы будем узнавать , что даже папа римский и дева мария до рождества христова добывали биток
Иранские майнеры потребляют около 600МВт в год
Я каждый день прохожу 5 км/ч.
Комментарий удален
Вашингтон ввёл санкции против иранских финансовых учреждений и почти полное экономическое эмбарго. Экспорт нефти упал на 70%, что привело к безработице и периодическим вспышкам гражданских беспорядков.
русские готовьтесь, надеюсь Байден не подведет!🇺🇸🇺🇸🇺🇸