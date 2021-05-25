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Новости
Sasha Shambilova

Сотрудников краснодарского МВД, которые рассылали дипломатам письма с ртутью, приговорили к 14 и 17 годам колонии Статьи редакции

Они разослали около 200 приглашений с химикатом на праздник «Подари частицу земли Крыма».

24 24 комментария
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Бывших сотрудников МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Красильникова и Максима Котоманова приговорили к 14 и 17 годам колонии строгого режима за рассылку писем с ртутью, сообщает Znak.com со ссылкой на судебную инстанцию. Прокуратура запрашивала 16 и 18 лет соответственно.

Их признали виновными по пяти статьям уголовного кодекса: участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, незаконном обороте ядовитых веществ и подготовке нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

По данным следствия, Котоманов подготовил около 200 писем в адрес дипмиссий, руководителей Евросоюза и НАТО на бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. Это были приглашения на праздник в честь присоединения Крыма к России — «Подари частицу земли Крыма». Вместо земли внутрь Котоманов положил «темнеющие на воздухе кристаллы хлорида ртути, относящегося к токсическим веществам». Ртуть может вызвать сильное раздражение слизистых, при попадании внутрь — поражение органов.

Приглашение, подготовленное Котомановым Фото из фейсбука Сергея Железняка

В 2018 году такие письма получили дипломаты посольств Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Остальные перехватила «Почта России».

Злоумышленников задержали в июле 2019 года, судебный процесс начался в апреле 2021. Котоманов рассказал, что получал письма от якобы другого человека, который платил 30 тысяч рублей за отправку каждого конверта. Он передал их Красильникову, развозившему письма и якобы не подозревавшему об их содержании.

Во время обысков в квартире Котоманова нашли частицы ртути, химикаты и весы, следствие посчитало показания обвиняемых попыткой уйти от ответсвенности. В ФСБ заявили, что бывшие сотрудники МВД хотели поссорить Россию с другими странами.

#новости

24 24 комментария
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Управляющий Влад

72

хотели поссорить Россию с другими странами

И без них прекрасно справляемся

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Таблетка Галоперидола

33

Рассылали токсичные сообщения

Ответить

Ваша Закладко

Таблетка
1

щитпостинг

Ответить

Marhal_New _Arleana

19

Они разослали около 200 приглашений с химикатом на праздник «Подари частицу земли Крыма».

Вот это ирония

Ответить

Юный щит

Marhal_New
4

поэтическая

Ответить

Ваша Закладко

Юный
0

мета же

Ответить

Юный щит

Ваша
0

поэтическая метаирония*

Ответить

Stanley H. Tweedle

15

Сразу видно непрофессионалов, гэбня бы труселя ядом обмазала.

Ответить

Корнелий Шнапс

Stanley
2

и разослала в письмах с приглашением на карнавал

Ответить

snakedogenator

Stanley
1

Свои

Ответить

Rodion Kutsaev

8

Странно, должны были дать медаль, а не срок.

Ответить

Тяжелый ГОСТ

8

Остальные перехватила «Почта России»

проебала

Ответить

Руководящий парфюмер

6
Ответить

Закомплексованная Душа

4

Какая то странная у них ведь была, походу они упоротые патриоты

Ответить

Eugene Tackleberry

2

ШУЕ ППШ

Ответить

Шахматный нос

2

Блядь, в этой стране действительно острая проблема с переработкой мусора

Ответить

С H А P Р i Е

1

Подари частицу земли Крыма»

Попахивает сепаратизмом. Не для того брали, шоб раздаривать

Ответить

Корнелий Шнапс

1

удивительно что не найдено следов СБУ, ЦРУ, МИ-6 или хотя ХАМАС
потому что трудно представить, что сотрудники МВД на пенсии занимаются таким идиотизмом

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Взрослый ящик

1

Дебилы. Ртуть фатально влияет на человеческий организм, если её парами дышать десятилетиями.

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Взрослый ящик

Взрослый
0

Они там градусники разбили, что ли?

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Полный корабль

1

Я что-то не пойму, что не так? Парни действовали вполне в духе генеральной линии партии, разве нет?

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Исходный кавалер

0

Найс пранки

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Ваша Закладко

Исходный
0

но типа патриоты поймали типа патриотов

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Leha Shum

0

Простой Краснодарский Прапор

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