Сотрудников краснодарского МВД, которые рассылали дипломатам письма с ртутью, приговорили к 14 и 17 годам колонии Статьи редакции
Они разослали около 200 приглашений с химикатом на праздник «Подари частицу земли Крыма».
Бывших сотрудников МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Красильникова и Максима Котоманова приговорили к 14 и 17 годам колонии строгого режима за рассылку писем с ртутью, сообщает Znak.com со ссылкой на судебную инстанцию. Прокуратура запрашивала 16 и 18 лет соответственно.
Их признали виновными по пяти статьям уголовного кодекса: участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, незаконном обороте ядовитых веществ и подготовке нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
По данным следствия, Котоманов подготовил около 200 писем в адрес дипмиссий, руководителей Евросоюза и НАТО на бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. Это были приглашения на праздник в честь присоединения Крыма к России — «Подари частицу земли Крыма». Вместо земли внутрь Котоманов положил «темнеющие на воздухе кристаллы хлорида ртути, относящегося к токсическим веществам». Ртуть может вызвать сильное раздражение слизистых, при попадании внутрь — поражение органов.
В 2018 году такие письма получили дипломаты посольств Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Остальные перехватила «Почта России».
Злоумышленников задержали в июле 2019 года, судебный процесс начался в апреле 2021. Котоманов рассказал, что получал письма от якобы другого человека, который платил 30 тысяч рублей за отправку каждого конверта. Он передал их Красильникову, развозившему письма и якобы не подозревавшему об их содержании.
Во время обысков в квартире Котоманова нашли частицы ртути, химикаты и весы, следствие посчитало показания обвиняемых попыткой уйти от ответсвенности. В ФСБ заявили, что бывшие сотрудники МВД хотели поссорить Россию с другими странами.
Рассылали токсичные сообщения
Они разослали около 200 приглашений с химикатом на праздник «Подари частицу земли Крыма».
Вот это ирония
Юный щит
поэтическая
Сразу видно непрофессионалов, гэбня бы труселя ядом обмазала.
Подари частицу земли Крыма»
Попахивает сепаратизмом. Не для того брали, шоб раздаривать
удивительно что не найдено следов СБУ, ЦРУ, МИ-6 или хотя ХАМАС
потому что трудно представить, что сотрудники МВД на пенсии занимаются таким идиотизмом